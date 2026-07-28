الابتعاد عن الناس....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
لماذا لم اعد اختلط بالكثير مع الناس ؟
لانني رأيت كيف يتحدث بعضهم عن بعض في الغياب ثم يبتسمون لبعضهم في الحضور وكأن شيئا لم يكن .

العقل لا يشعر بالأمان في بيئة يغيب عنها الصداقة والإتساق ..
فعندما ترى الوجوه تتغير حسب الأشخاص و الكلمات تتبدل حسب المصالح تبدأ تلقائيا بفقدان الثقة.
لذلك أحيانا لا يكون الابتعاد تعاليا ولا كرها للناس ....
بل احتراما للنفس وحماية العقل من علاقات تربكه أكثر ما تطمئنه.
فيعض المسافات راحة وليست قطيعة.
 

المواضيع المشابهة

ربي اغفرلي
》》》》》 جرب الابتعاد ... عن ....!!!!!《《《《
المشاركات
5
المشاهدات
844
عماد خطاب
ع
ابو ليث
هل بقائي بدون زواج يبعدني عن الناس، وهل إيماني بالله وتديني يبعدني عن الناس
المشاركات
13
المشاهدات
1K
*رحيق الزهور*
*رحيق الزهور*
ماما انا
الابتعاد عن المؤثرات التي تقلق المزاج
المشاركات
2
المشاهدات
682
Only me
Only me
الامين محمد
هل العفو و الصفح عن الناس علامة ضعف ام قوة
2
المشاركات
25
المشاهدات
2K
الامين محمد
الامين محمد
الفتى المغامر
العفو عن الناس سبيل المحسنين
المشاركات
5
المشاهدات
608
lamcool
L
العودة
Top Bottom