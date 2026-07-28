الابتعاد عن الناس....

لماذا لم اعد اختلط بالكثير مع الناس ؟

لانني رأيت كيف يتحدث بعضهم عن بعض في الغياب ثم يبتسمون لبعضهم في الحضور وكأن شيئا لم يكن .



العقل لا يشعر بالأمان في بيئة يغيب عنها الصداقة والإتساق ..

فعندما ترى الوجوه تتغير حسب الأشخاص و الكلمات تتبدل حسب المصالح تبدأ تلقائيا بفقدان الثقة.

لذلك أحيانا لا يكون الابتعاد تعاليا ولا كرها للناس ....

بل احتراما للنفس وحماية العقل من علاقات تربكه أكثر ما تطمئنه.

فيعض المسافات راحة وليست قطيعة.