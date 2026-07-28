فادي محمد
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أحباب اللمة
التفاعل 3.7K
الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,906
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
أنا أحب أن أكون كما أنا .
دائرتي صغيرة ولا أخشى الإبتعاد عن العلاقات التي انتهى عمرها ...
لا اجبر نفسي على التوافق مع الجميع ولا أرتدي شخصيات لا تشبهني لإرضاء أحد .
تعيش بسلام احترم حدود الآخرين واحرص أن لا اكون عبئا في حياة أحد .
فراحة النفس تبدأ عندما تتوقف عن ملاحقة القبول وتكتفي بأن تكون صادقا مع نفسك .
دائرتي صغيرة ولا أخشى الإبتعاد عن العلاقات التي انتهى عمرها ...
لا اجبر نفسي على التوافق مع الجميع ولا أرتدي شخصيات لا تشبهني لإرضاء أحد .
تعيش بسلام احترم حدود الآخرين واحرص أن لا اكون عبئا في حياة أحد .
فراحة النفس تبدأ عندما تتوقف عن ملاحقة القبول وتكتفي بأن تكون صادقا مع نفسك .