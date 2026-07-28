أنا أحب أن أكون كما أنا .

دائرتي صغيرة ولا أخشى الإبتعاد عن العلاقات التي انتهى عمرها ...

لا اجبر نفسي على التوافق مع الجميع ولا أرتدي شخصيات لا تشبهني لإرضاء أحد .

تعيش بسلام احترم حدود الآخرين واحرص أن لا اكون عبئا في حياة أحد .

فراحة النفس تبدأ عندما تتوقف عن ملاحقة القبول وتكتفي بأن تكون صادقا مع نفسك .