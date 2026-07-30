فادي محمد
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أحباب اللمة
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,941
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
سيأتي يوم ...
ستعود فيه الأشياء إلى مكان هل الصحيح وتهدأ الفور التي اقلقتك طويلا .
سيأتي يوم تفهم فيه لماذا تأخرت بعض الأمنيات و لماذا أغلقت بعض الأبواب وستكتشف أن ما ظننته ضياعا كان يقوم الى ما هو أنسب لك تمسك بالأمل واصبح السعي ولا تتوقف عن الدعاء .....
فيعض الأمنيات تحتاج وقتا أكثر .... لا اكثر
ستعود فيه الأشياء إلى مكان هل الصحيح وتهدأ الفور التي اقلقتك طويلا .
سيأتي يوم تفهم فيه لماذا تأخرت بعض الأمنيات و لماذا أغلقت بعض الأبواب وستكتشف أن ما ظننته ضياعا كان يقوم الى ما هو أنسب لك تمسك بالأمل واصبح السعي ولا تتوقف عن الدعاء .....
فيعض الأمنيات تحتاج وقتا أكثر .... لا اكثر