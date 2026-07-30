سيأتي يوم ...

ستعود فيه الأشياء إلى مكان هل الصحيح وتهدأ الفور التي اقلقتك طويلا .

سيأتي يوم تفهم فيه لماذا تأخرت بعض الأمنيات و لماذا أغلقت بعض الأبواب وستكتشف أن ما ظننته ضياعا كان يقوم الى ما هو أنسب لك تمسك بالأمل واصبح السعي ولا تتوقف عن الدعاء .....

فيعض الأمنيات تحتاج وقتا أكثر .... لا اكثر