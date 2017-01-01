إختبار الفصل الثالث في -التربية الإسلامية- السنة الرابعة متوسط

إختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية الرابعة متوسط المستوى : السنة الرابعة متوسط المدة : ساعة و نصف الوضعية التعليمة الأولى : (06 نقاط) قال الله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لاَبِثِينَ فيها أَحْقَابا … 1- أكمل الآيات مضبوطة بالشكل التام حتى قوله تعالى : وكل شيئِ أحْصَيناهُ كِتَابا. 2- اشرح الكلمتين : لابثين ، أحقابا. 3- ماذا يُبين الله في هذه الآيات. الوضعية الثانية : (06 نقاط) قال الله تعالى : يأيها الذين آمنوا أدخلوا في السِلم كافةً و لا تتبعُوا خُطواتِ الشيطانِ إنه لكم عَدُو مُبين. 1- عرف السِلم. 2- تحدث عن موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم. 3- أذكر أهمية السلم. الوضعية الإدماجية : (08 نقاط) السند : يتخذ بعض الشباب المسلم مشاهير الفن و الرياضة قدوة لهم غافلين أو جاهلين أن نبيهم صلى الله عليه و سلم خير قدوة. التعليمة : أكتب موضوعا لا يقل عن عشرة أسطر تتحدث فيه عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم مبينا فوائده مع الإستشهاد بما تحفظه من القرآن الكريم و الحديث الشريف. بالتوفيق