إختبار الفصل الثالث في -التربية الإسلامية- السنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 16:16.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    إختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية الرابعة متوسط


    المستوى : السنة الرابعة متوسط

    المدة : ساعة و نصف

    الوضعية التعليمة الأولى : (06 نقاط)

    قال الله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لاَبِثِينَ فيها أَحْقَابا …

    1- أكمل الآيات مضبوطة بالشكل التام حتى قوله تعالى : وكل شيئِ أحْصَيناهُ كِتَابا.

    2- اشرح الكلمتين : لابثين ، أحقابا.

    3- ماذا يُبين الله في هذه الآيات.

    الوضعية الثانية : (06 نقاط)

    قال الله تعالى : يأيها الذين آمنوا أدخلوا في السِلم كافةً و لا تتبعُوا خُطواتِ الشيطانِ إنه لكم عَدُو مُبين.

    1- عرف السِلم.

    2- تحدث عن موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم.

    3- أذكر أهمية السلم.

    الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

    السند : يتخذ بعض الشباب المسلم مشاهير الفن و الرياضة قدوة لهم غافلين أو جاهلين أن نبيهم صلى الله عليه و سلم خير قدوة.

    التعليمة : أكتب موضوعا لا يقل عن عشرة أسطر تتحدث فيه عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم مبينا فوائده مع الإستشهاد بما تحفظه من القرآن الكريم و الحديث الشريف.​

    بالتوفيق
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 16:16
    #1

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