إختبار الفصل الثالث في -التربية الإسلامية- السنة الرابعة متوسط

إختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية الرابعة متوسط ​



المستوى : السنة الرابعة متوسط



المدة : ساعة و نصف



الوضعية التعليمة الأولى : (06 نقاط)



قال الله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لاَبِثِينَ فيها أَحْقَابا …



1- أكمل الآيات مضبوطة بالشكل التام حتى قوله تعالى : وكل شيئِ أحْصَيناهُ كِتَابا.



2- اشرح الكلمتين : لابثين ، أحقابا.



3- ماذا يُبين الله في هذه الآيات.



الوضعية الثانية : (06 نقاط)



قال الله تعالى : يأيها الذين آمنوا أدخلوا في السِلم كافةً و لا تتبعُوا خُطواتِ الشيطانِ إنه لكم عَدُو مُبين.



1- عرف السِلم.



2- تحدث عن موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم.



3- أذكر أهمية السلم.



الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)



السند : يتخذ بعض الشباب المسلم مشاهير الفن و الرياضة قدوة لهم غافلين أو جاهلين أن نبيهم صلى الله عليه و سلم خير قدوة.



ا لتعليمة : أكتب موضوعا لا يقل عن عشرة أسطر تتحدث فيه عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم مبينا فوائده مع الإستشهاد بما تحفظه من القرآن الكريم و الحديث الشريف.​