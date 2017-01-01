إختبار الثالث للثلاثي الثالث في -الرياضيات- السنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 16:35.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    إختبار الثالث للثلاثي الثالث في -الرياضيات- السنة الرابعة متوسط

    الجزء الأول : 12 نقطة


    التمرين الاول : نقطتان

    1- أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1183 و 455.


    2- أكتب الكسر 1183/455 على شكل كسر غير قابل للإخزال.


    التمرين الثاني : 4 نقط

    لتكن العبارة : E = 4x2-9+(2x+3)(x-2)


    1- أنشر و بسط العبارة E.


    2- حلل العبارة 4x2-9 ثم إستنتج تحليلا للعبارة E إلى جداء عاملين.


    3- أحسب العبارة E من أجل x = √¯12 و أكتب النتيجة على شكل 3¯√ a+b


    التمرين الثالث : 3 نقاط

    إليك الأشكال الثلاثة التالية ‘ الأشكال غير مرسومة بأقياسها الحقيقية
    [​IMG]

    بين ان المثلث ABC قائم في كل شكل من الأشكال الثلاثة.


    التمرين الرابع 3: نقاط

    يمثل الشكل المقابل مخروط دوراني بحيث s = 12 cm


    و نصف قطر قاعدته 7cm ، المستوي الموازي لقاعدته يقطع إرتفاعه في النقطة o حيث so’ = 3cm


    ( الشكل غير مرسوم بأقياس حقيقية ولا يطلب إعادة رسمه ) .


    1- ماهي طبيعة السطح الناتج عن القطع ؟


    2- ماهو معامل التصغير الذي يسمح لنا بتحويل المخروط الكبير إلى المخروط الصغير؟


    3- أحسب حجم المخروط الكبير.


    4- إستنتج حجم المخروط الصغير.
    [​IMG]

    الجزء الثاني :

    الوظعية الإدماجية :

    أ) في مكتبة البلدين تفتح من يوم الأحد إلى يوم الخميس ، قمنا بإحصاء عدد الكتب المستعارة خلال أحد الأسابيع ، فتحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي :
    [​IMG]
    - أحسب العدد الإجمالي للكتب المستعارة خلال هذا الأسبوع.

    2- أحسب معدل الكتب المستعارة خلال هذا الأسبوع.

    3- أحسب النسبة المئوية لعدد الكتب المستعارة يوم الإثنين ( أعط النتيجة مدورة إلى الوحدة ).

    4- قال المكتبي ‘ عدد الكتب المستعارة يوم الإثنين هو ربع عدد الكتب المستعارة في هذا الأسبوع ‘

    هل ما قاله المكتبي صحيح ؟ برر ذلك.

    ب) خلال سنة تقترح تسعيرتين لإعارة الكتب في هذه المكتبة.

    التسعيرة الأولى : 9 دج للكتاب الواحد.

    التسعيرة الثانية : 5 دج للكتاب الواحد مع إشتراك سنوي بـ 100 دج.

    1- أنقل و أتمم الجدول التالي :
    [​IMG]
    2- ما هو المبلغ المدفوع عند إستعارة 35 كتاب :

    أ) بالتسعيرة الأولى ؟ برر.

    ب) بالتسعيرة الثانية ؟ برر.

    3- نضع : x هو عدد الكتب المعارة خلال سنة.

    p (x) لدينا

    هو المبلغ المدفوع بالتسعيرة الأولى.

    هو المبلغ المدفوع بالتسعيرة الثانية A (x)

    أكتب (p (x و (A (x بدلالة x.

    4- أ) حل المعادلة 9x = 5x + 100.

    ب) ماذا يمثل حل هذه المعادلة بالنسبة لشخص يستعير كتب من هذه المكتبة ؟

    أ) مثل بيانيا كلا من (p (x و (A (x بحيث :

    * محور الفواصل : 1cm يمثل 5 كتب.

    * محور التراتيب : 1 cm يمثل 10دج.

    ب) حل المتراجحة 9x> 5x + 100.

    جـ) أردت أن تستعير 15 كتاب خلال سنة.

    * ماهي التسعيرة التي تختارها ؟ برر إجابتك بيانيا ثم حسابيا.

    حظ موفق للجميع
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 16:35
    #1

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