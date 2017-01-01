إختبار الثالث للثلاثي الثالث في -الرياضيات- السنة الرابعة متوسط الجزء الأول : 12 نقطة التمرين الاول : نقطتان 1- أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1183 و 455. 2- أكتب الكسر 1183/455 على شكل كسر غير قابل للإخزال. التمرين الثاني : 4 نقط لتكن العبارة : E = 4x2-9+(2x+3)(x-2) 1- أنشر و بسط العبارة E. 2- حلل العبارة 4x2-9 ثم إستنتج تحليلا للعبارة E إلى جداء عاملين. 3- أحسب العبارة E من أجل x = √¯12 و أكتب النتيجة على شكل 3¯√ a+b التمرين الثالث : 3 نقاط إليك الأشكال الثلاثة التالية ‘ الأشكال غير مرسومة بأقياسها الحقيقية بين ان المثلث ABC قائم في كل شكل من الأشكال الثلاثة. التمرين الرابع 3: نقاط يمثل الشكل المقابل مخروط دوراني بحيث s = 12 cm و نصف قطر قاعدته 7cm ، المستوي الموازي لقاعدته يقطع إرتفاعه في النقطة o حيث so’ = 3cm ( الشكل غير مرسوم بأقياس حقيقية ولا يطلب إعادة رسمه ) . 1- ماهي طبيعة السطح الناتج عن القطع ؟ 2- ماهو معامل التصغير الذي يسمح لنا بتحويل المخروط الكبير إلى المخروط الصغير؟ 3- أحسب حجم المخروط الكبير. 4- إستنتج حجم المخروط الصغير. الجزء الثاني : الوظعية الإدماجية : أ) في مكتبة البلدين تفتح من يوم الأحد إلى يوم الخميس ، قمنا بإحصاء عدد الكتب المستعارة خلال أحد الأسابيع ، فتحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي : - أحسب العدد الإجمالي للكتب المستعارة خلال هذا الأسبوع. 2- أحسب معدل الكتب المستعارة خلال هذا الأسبوع. 3- أحسب النسبة المئوية لعدد الكتب المستعارة يوم الإثنين ( أعط النتيجة مدورة إلى الوحدة ). 4- قال المكتبي ‘ عدد الكتب المستعارة يوم الإثنين هو ربع عدد الكتب المستعارة في هذا الأسبوع ‘ هل ما قاله المكتبي صحيح ؟ برر ذلك. ب) خلال سنة تقترح تسعيرتين لإعارة الكتب في هذه المكتبة. التسعيرة الأولى : 9 دج للكتاب الواحد. التسعيرة الثانية : 5 دج للكتاب الواحد مع إشتراك سنوي بـ 100 دج. 1- أنقل و أتمم الجدول التالي : 2- ما هو المبلغ المدفوع عند إستعارة 35 كتاب : أ) بالتسعيرة الأولى ؟ برر. ب) بالتسعيرة الثانية ؟ برر. 3- نضع : x هو عدد الكتب المعارة خلال سنة. p (x) لدينا هو المبلغ المدفوع بالتسعيرة الأولى. هو المبلغ المدفوع بالتسعيرة الثانية A (x) أكتب (p (x و (A (x بدلالة x. 4- أ) حل المعادلة 9x = 5x + 100. ب) ماذا يمثل حل هذه المعادلة بالنسبة لشخص يستعير كتب من هذه المكتبة ؟ أ) مثل بيانيا كلا من (p (x و (A (x بحيث : * محور الفواصل : 1cm يمثل 5 كتب. * محور التراتيب : 1 cm يمثل 10دج. ب) حل المتراجحة 9x> 5x + 100. جـ) أردت أن تستعير 15 كتاب خلال سنة. * ماهي التسعيرة التي تختارها ؟ برر إجابتك بيانيا ثم حسابيا. حظ موفق للجميع