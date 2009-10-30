ملخص الوحدة الاولى لمادة التاريخ لطلاب الـbac

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لكل طلاب البكالوريا أسئل الله النجاح لكم ها قد أساعدكم بملخص الوحدة الاولى لمادة التاريخ راجية أن ينفعكم بها الله سبحانه و تعالى

دروس التاريخ

هذا هو الدرس الأول :

الوحدة الأولى : تطور العالم في ظل القطبية الثنائية ما بين 1945 م - 1989 م

الكفاءة القاعدية : أمام وضعيات إشكالية تعكس ظاهرة تطور العالم في ظل القطبية الثنائية ما بين 1945 م - 1989 م يكون المتعلم قادرا على : دراسة ظاهرة التطور باعتماد السندات المختلفة .

الوضعية الأولى : بروز الصراع وتشكل العالم .

الاشكالية : أدت الحروب العالمية الثانية إلى تغير موازين القوى الدولية . فما أثر ذلك على العلاقات الدولية ؟

مقـــــــــــدمة :

أدت الحرب العالمية II التي جرت من بداية سبتمبر 1939م حتى منتصف أوت 1945م إلى تغير موازين القوى الدولية بنقلها الزعامة الدولية من فرنسا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي , ونظرا للتباين الفكري والمذهبي بينهما فقد عرف العالم صراعا جديدا أطلق عليه اسم الحرب الباردة .

مفهوم الحرب الباردة : هي مصطلح سياسي يتمثل في ذلك الصراع المذهبي الفكري الذي اشتد ما بين 1945م -1989م بين الكتلتين الإشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي والرأسمالية والرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأميريكية , والذي تم خلاله استخدام كل الوسائل عدى المواجهة العسكرية المباشرة بين زعيمي الكتلتين .

انقسام الشمال إلى كتلتين : انقسم عالم الشمال المتقدم إلى كتلتين متصارعتين بسبب عدة أسباب منها :

1- التنافر المذهبي بين الرأسمالية والاشتراكية .

2- انفراد الولايات المتحدة الأميريكية والاتحاد السوفياتي بالزعامة الدولية .

3- خروج الولايات المتحدة الأميريكية من عزلتها السياسية وتبينها فكرة الدفاع عن مذهبها الرأسمالي .

4- انتشار المبادئ الشيوعية خارج النطاق الجغرافي السوفياتي أثناء الحرب العالمية II خاصة في شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا .

5- وجود القيادات المتطرفة التي لا تؤمن بالتعايش بين المذهبين ( هاري ترومان الرأسمالي و ستالين السوفياتي ) .

6- إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام سلاح الذرة الفتاك ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية II

7- إستمرار النظام الطبقي في العالم الرأسمالي .

طبيعة العلاقات بين الكتلتين ( صراع لملء الفراغ ) :

في ظل التنافر المذهبي بين الاشتراكية والرأسمالية , ظهر صراع قوي بين الكتلتين الشرقية والغربية , حاولت كل منهما سد الفراغ الناجم في القيادة الدولية بعد تراجع مكانة فرنسا وبريطانيا من جهة وكــذا سد الفراغ في المناطق المستقلة عن الاستعمار التقليدي وذلك بنشر كل كتلة مذهبها بعدة وسائل وطرق منها :

1- الانقلابات العسكرية والحروب الإقليمية .

2- الدعاية الإعلامية المغرضة .

3- الإحصائيات الاقتصادية والعسكرية المبالغ فيهما بهدف طمأنة وتخويف العدو .

4- الجوسسة والجوسسة المضادة .

5- نشر المشاريع الاقتصادية , مثل : - مبدأ ترومان في مارس 1947م

- مشروع مارشال في جوان 1947 م

6- نشر القواعد العسكرية وتكوين الأحلام العسكرية مثل : الحلف الأطلسي أفريل 1949م و حلف وارسون في ماي 1955م .

7- التسابق نحو امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها .

الاستراتيجية الخاصة بكل كتلة :

تبنت كل كتلة في إطار صراعها مع الأخرى استراتيجية خاصة , غير أنه تم تركيز كل منهما على الجانب الاقتصادي , فطرحت الكتلة الغربية مشروع مارشال والكتلة الشرقية مشروع منظمة الكومكون .

1- مشروع مارشال جوان 1947م : وهو عبارة عن مساعدة مالية قيمتها حوالي 13 مليار دولار , سمي باسم صاحبه جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية , وجه إلى الدول الأروبية وفق شروط منها : تثبيت سعر العملة والعمل على زيادة الانتاج الصناعي والزراعي , والعمل على التكتل .

وجاء من أجل تحقيق عدة أهداف منها :

أ- الظاهرة : وهي :

- انعاش أوروبا اقتصاديا .

- مساعدة أوروبا على التخلص من الآثار السلبية للحرب العالمية II .

- إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي جراء الحرب العالمية II .

ب- الباطنة : وهي

- مقاومة المد الشيوعي في أوروبا .

- المحافظة على المبدا الرأسمالي في أوروبا .

- ربط الاقتصاد الأروبي باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية .

- فرض الهيمنة الأمريكية على أوروبا .

2- منظمة الكومكون : أنشأها السوفيات سنة 1949م , وهي منظمة للتعاون والتبادل الاقتصادي بين دول المعسكر الشيوعي , هدفها تنمية دول المعسكر اقتصاديا من خلال :

- تنشيط التبادل التجاري الثنائي بين دول المعسكر .

- إقامة سوق حرة للتبادل التجاري بين دول المعسكر .

3- تدعيم حركات التحرر : عمل السوفيات على استغلال نقمة شعوب المستعمرات على الدول الاستعمارية الرأسمالية , فقاموا بمساعدة حركات التحرر في المستعمرات ماديا ومعنويا من اجل إضعاف الدول الرأسمالية الاستعمارية من جهة , وأملا في كسب تلك الشعوب بعد استقلالها في صف المذهب الشيوعي من جهة أخرى .

وهذا الدرس الثاني :

الوضعية الثانية : مساعي الانفراج الدولي

الاشكالية : إن اشتداد الصراع بين الشرق والغرب بات ينذر بقيام حرب كونية مدمرة مما فرض على الطرفين اعتماد سياسة معتدلة هي التعايش السلمي , حدد مفهومه ودوافعه ومظاهره .

تمهيـــــــــد : في ظل اشتداد التنافس بين الكتلتين الشرقية والغربية على الريادة العالمية ومناطق النفوذ , واشتداد أزمات هذا التنافس خاصة أزمتي كوريا وكوبا , أدى إلى زيادة احتمال قيام حرب كونية مدمرة بعد تحكم الطرفين في أسلحة الدمار الشامل , هذا ما فرض عليهما اللجوء إلى اعتماد سياسة أكثر مرونة واعتدالا عرفت بسياسة التعايش السلمي.

مفهوم التعايش السلمي : هو مصطلح سياسي نعني به نبذ ( إبعاد ) الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات الدولية وحلها بالطرق السلمية ( الحوار والمفاوضات ) مع الإقرار والقبول بأن الحوار والمفاوضات وتبادل المنافع وتعدد الأفكار والمذاهب أسس ثابتة في العلاقات الدولية.

مفهوم الانفراج الدولي : وهي الفترة التاريخية التي عرفها العالم بعد تسوية أزمة كوبا ( أكتوبر 1962م ) تخلص خلالها من الشدة والضيق اللذان وصلا إليهما بفعل اشتداد أزمات الحرب الباردة خاصة كوبا وكوريا .

دوافع التعايش السلمي : هناك عدة دوافع فرضت على المعسكرين ضرورة اعتماد سياسة التعايش السلمي وهي :

1- توازن الرعب النووي أي امتلاك الطرفين أسلحة الدمار الشامل .

2- تأكد كل طرف من استحالة القضاء على خصمه بالقوة .

3- الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالطرفين خلال أزمات الحرب الباردة خاصة أزمة كوريا .

4- ضغط الرأي العام الدولي الرافض لسياسة الحرب الباردة خاصة كتلة عدم الانحياز .

5- حدوث تفكك داخل الكتلتين .

6- التخلص من القيادات المتطرفة بنهاية حكم ترومان عام 1952م ووفات ستالين في مارس 1953م .

7- تخلي السوفيات عن النظرية الصفرية ( التي تعني ربح كل شيء أو خسارة كل شيء ).

مظاهر التعايش السلمي : هناك عدة مظاهر جسدت قبول الطرفين واعتمادهم السياسة منها :

1- توقيع الهدنة الكورية في جويلية 1953م .

2- عقد لقاء جونيف في جوان 1955م بين أيزنهاور و خورتشوف والذي تم فيه الاتفاق على الحد من شدة التوتر بين الطرفين .

3- حل السوفيات لمكتب إعلام شيوعي عام 1956م .

4- تبادل الزيارات بين قادة المعسكرين .

5- مد جسور التعاون الثقافي والتجاري بين المعسكرين .

6- مد الخط الأحمر الهاتفي المباشر عام 1963 م بين موسكو وواشنطن لتسهيل الإتصالات بين زعيمي المعسكرين .

7- حدوث التعاون الفعال بين العملاقين في مجال غزو الفضاء(إلتحام مركبتيهما الفضائيتين في اوت 1975م )

8- التوقيع على عدة اتفاقيات لمنع انتشار الأسلحة النووية منها : سالت (1) عام 1972م

سالت (2) عام 1979م

الظروف الدولية ( حركة عدم الانحياز ) :

1- مفهومها : وهي كتلة دولية أو منظمة , ظهرت في سبتمبر1961م ببلغراد اليوغوزلافية , تكونت من عدة دول مستقلة حديثا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا والتي تبنت الحياد الإجابي إزاء صراع الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي .

2- مبادئها : ارتكز نشاط حركة عدم الانحياز على المبادئ التالية :

- تبني سياسة التعايش السلمي

- احترام المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية

- احترام سيادة الدول واستقلالها واستقرارها

- احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

- رفض سياسة استخدام القوة لحل النزاعات الدولية

- التنديد ( الاستنكار والرفض ) بسياسة التسلح وتكوين الأحلاف العسكرية .

- التنديد بسياسة التمييز العنصري المبنية على تسليط جنس على آخر أو تفضيل شعب على آخر .

3- أهدافها : ظهرت الحركة من أجل تحقيق عدة أهداف منها :

- تنمية سياسة التعايش السلمي ونشرها في العالم

- تنمية العلاقات الدولية الودية بين دول العالم .

- مقاومة الاستدمار ومناصرة حركات التحرر

- تدعيم الحلول السلمية للمشاكل الدولية ومقاومة مبدأ استخدام القوة في حلها .

4- تطور اهتماماتها منذ مؤتمر الجزائر سبتمبر 1973م :

عرفت الحركة تطورا كبيرا في اهتماماتها منذ مؤتمرها الرابع في الجزائر , من خلال إضافتها اهتمامات اقتصادية إلى جانب اهتمماتها السياسية السابقة , حيث طالبت بضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي لدولها من خلال :

- تمسكها بحق الشعوب في الاشراف على مواردها الطبيعية بنفسها .

- مطالبتها بتعديل النظام الاقتصادي العالمي وجعله يتماشى مع طموحات كل الشعوب .

- تأكيدها على ضرورة تحقيق توازن بين أسعار المواد الأولية وأسعار المواد المصنعة .

- دعوتها لتفعيل التعاون الاقتصادي بين دولها

- مطالبتها بضرورة حصول دول الجنوب على التكنولوجيا الحديثة من دول الشمال.

هذا هو الدرس الثالث

الوضعية الثالثة : من الثنائية إلى الأحادية القطبية الإشكالية : شهد العالم مع نهاية الثمانينات تحولا في علاقاته الدولية بعد

انهيار الاتحاد السوفياتي وهو ما سمح بظهور ملامح نظام دولي جديد .

فما هو مفهومه وما أهدافه ومؤسساته ؟

1- تفكك الكتلة الشرقية وسياسة التطويق :

يعود تفكك الكتلة الشرقية وانهيارها اساسا إلى تفكك الاتحاد السوفياتي

وانهياره تبعا لعدة أسباب وهي :

-تعدد قومياته البشرية : إذ تشكل أساسا من 32قومية , بينها اختلافات

لغوية وعرقية ودينية كبيرة .

- محاولة السلطة السوفياتية تحقيق سياسة التوازن الجهوي عبر المجال

الواسع للإتحاد السوفياتي (22.4 مليون كم2) وهو ما أرهق الخزينة

السوفياتية وعرضها للعجز في نهاية المطاف .

- تركيز السلطة السوفياتية على الجانب العسكري على حساب الجانب

الاجتماعي للسكان , وهو ما ولد نقمة اجتماعية ضدها .

- اهتمام السلطة السوفياتية بحلفائها في الخارج ولو على حساب مصالح

شعوبها في الداخل وهو مازاد من النقمة الاجتماعية ضدها .

- تميز الاقتصاد السوفياتي بمركزية شديدة غيبت الاجتهادات الفردية

وهو ما خلق هو بين الطبقة العاملة والسلطة الحاكمة , وأدى إلى ركود

الاقتصاد السوفياتي .

- التدخلات العسكرية العديدة للجيش الأحمر السوفياتي في الخارج وما

نجم عنها من خسائر مادية وبشرية .

- فشل السوفيات في تحقيق أمنهم الغذائي رغم ما بذلوه من جهود , وهو