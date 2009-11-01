اريدمساعدة في بحث الادب العربي بلييييز

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02asma02

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بليز ساعدوني في ايجاد شخصيات علمية من العصر العباسي اسهمت في اثراء الفكر الانساني بابداعها في مجال الرياضيات الفلك والفيزياء
 
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فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
إنضم
8 جويلية 2009
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السلام عليكم
الحركة العلمية في العصر العباسي
شهدت الحياة الفكرية في العصر العباسي ازدهارا كبيرا في شتى الميادين، يعود سببه إلى ظهور الكثير من العلماء والمفكرين في مختلف العلوم وانتشار حركة الترجمة واهتمام الخلفاء بها، إضافة إلى التوسع في التعليم العام وبناء المدارس والمؤسسات الثقافية مثل دور العلم والربط فضلا عن المساجد. ومن العلماء البارزين في اللغة والادب والشعر الخليل بن أحمد الفراهيدي في علم النحو والعروض (نظم الشعر) وعمرو بن الجاحظ في الادب والبلاغة والاصمعي في الادب واللغة, كما تميز الامام بن ثابت الكوفي المعروف بابي حنيفة والقاضي ابي يوسف في علم الفقه. أما شعراء هذا العصر فمن أبرزهم أبو العتاهية والعباس بن الاحنف وابو تمام الطائي و البحتري و المتنبي والشريف الرضي و أبو العلاء المعري و أبو نواس ومن المؤرخين البارزين محمد بن جريرالطبري و اليعقوبي وبرز في الجغرافية المسعودي أما في الرياضيات والفيزياء فقد برز أبو الحسن بن الهيثم وفي علم الجبر محمد بن موسى الخوارزمي وفي الكيمياء جابر بن حيان وغيرهم كثيرون ممن ترجمت مؤلفاتهم إلى اللغات الاوربية واستفيد منها في النهضة الاوربية الحديثة. وقد اهتم الخلفاء بالعلم والعلماء فقربوهم وشجعوهم فكان لذلك أثره الكبير على الرقي الفكري في هذا العصر، وأبرزهم الخليفة هارون الرشيدالذي اشتهر بتقريبه العلماء والفقهاء والادباء والشعراء والكتاب وتشجيعهم على البحث والتأليف وتوفير كل ما يحتاجون اليه في بحوثهم ودراساتهم.
 
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mohamed ali 1992

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24 جوان 2008
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قال سميرة12:
بليز ساعدوني في ايجاد شخصيات علمية من العصر العباسي اسهمت في اثراء الفكر الانساني بابداعها في مجال الرياضيات الفلك والفيزياء
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إن من أبرز الشخصيات العلمية البارزة في العصر العباسي والتي أسهمت في إثراء الفكر الانساني بابداعاتها:

في مجال الرياضيات: محمد بن موســى الخوارزمـي

في مجال الفيزياء: الحســن بن الهيثم

في مجال الفلك: أبو الريحان البيروني
 
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mohamed ali 1992

:: عضو بارز ::
إنضم
24 جوان 2008
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تقرير حول : شخصيات عملية في العصر العباسي

في ميدان العلوم الرياضية : اقتبس العرب الأرقام الهندية و هذبوها اوجدوا لها طريقة مبتكرة هي الإحصاء العشري باستعمال الصفر ولمحمد بن موسي الخوارزمي أو كتاب في الجبر نهل من معينه علماء الغرب جميعا واستعمل العرب الرموز في الرياضيات و في الهندسة ترخم العرب كتاب إقليدس و سموه( كتاب الأصول ) ،ويعود الفضل الأكبر إلي العرب في جعل المثلثات علما مستقلا ، كامل التكوين، ومآثر العرب في علم الفلك جد كثيرة فقد أنشأوا المراصد و طهروا العلم من خرافات التنجيم وهم أول من أوجد علميا طول الدرجة من خط نصف النهار وقالوا باستدارة الأرض ودورانها على محورها وسبقوا الغرب في اختراع آلة الإسطرلاب في ميادين علم الضوء : الباحث بن الهيثم وفي الفيزياء له كتاب البصريات
ومن رواد العلم عند المسلمين:














4/ ثابت بن قرة : وطنه الأصلي حران الوقعة بين النهرين ، اشتهر بعلوم مختلفة مثل الرياضيات والطب والفلك والفلسفة ، كان ثابت بن قرة رياضيا ولغويا بارعا ، ويعتبر أعظم عالم هندسي في القرون الوسطي من مؤلفاته : كتاب في مساحة الإشكال ،وكتاب في المسائل الهندسية . 5/ البتاني :هو محمد بن جابر سنان أبو عبد الله البتاني : ولد على احد روافد نهر الفرات ويعد من أعظم علماء الفلك و الرياضيات المسلمين. 6/ الرازي أبو بكر أبو بكر أبو الطب ، والرائد الأول في علم الكيمياء من مؤلفاته كتاب الأسرار في الكيمياء ،كتاب الحاوي في الطب ، كتاب الفاخر في الطب ، كتاب في وجع الفاصل ، كتاب المدخل إلي الطب. 7/ الحسن بن الهيثم : ولد في البصرة وهو واضع علم الفيزياء وعلم البصريات وهو من أعظم علماء المسلمين في جميع فروع المعرفة وخاصة علم الفيزياء و في علم الضوء ومن مؤلفاته كتابه ( المناظر ) في الفيزياء . 1/ أبو الكيمياء : جابر بن حيان وهو من الكوفة ومن مؤلفاته : كتاب الشعر ، كتاب الحيوان ، كتاب الأرض ، كتاب الحديد ، كتاب ما بعد الطبيعة ، كتاب خواص الذهب . 2/ محمد بن موسى الخوارزمي :لمع في الرياضيات والفلك حتى عينه المأمون رئيسا لبيت الحكمة حيث ابتكر في بيت الحكمة الفكر الرياضي ، طور الخوارزمي علم الجبر وهو أعظم في ذلك العصر والعالم يدين له بما نعرف الأن من علم الجبر والحساب ابتدع علم الجبر وألف كتاب ( الجبر والمقابلة ) 3/ الكندي : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي : برز في علم الفلسفة ، ويعد الكندي من كبار المفكرين و الفلاسفة ، إذ اشتغل في بغداد فلكيا وطبيبا وفيلسوفا ويعد من الثمانية العمالقة في علم الفلك في العصور الوسطى ومن مؤلفاته : كتاب في تسطيح الكرة ، رسالة عن كروية الأرض . 8/ البيروني : اعتبر واضع الأسس الأولى لعلم حساب المثلثات وكان عالما في الجغرافيا وفيلسوفا ومن علماء الفيزياء والرياضيات وهو أول من فكر في علم الجاذبية قبل إسحاق نيوتن العالم الانجليزي ومن مؤلفاته : كتاب حساب المثلثات وكتاب المسائل الهندسية , 9/ ابن سيناء : كان معاصرا للبيروني وابن الهيثم وتميز بنشاطه الفكري الواسع وفي كل من الطب والفلسفة والفلك والموسيقى والمنطق ومن مؤلفاته: قانون الطب ، كتاب الأدوية القلبية ، كتاب الموسيقى . 10/ عمر الخيام: استقر في بغداد وهو أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري وكان شاعرا ورياضيا عكف على البحث في علم الجبر ، ومن مؤلفاته ( كتاب مشكلات الحساب ) . 11/ نصير الدين الطوسي : كان عالما فذا في الرياضيات والفلك واشتهر بعلم الهندسة وحساب المثلثات .
 
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houda1005

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23 أكتوبر 2009
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أختي سميرة لقد وضعت موضوعا (اليوم 1 نوفمبر) يحتوي على شخصيات من العصر العباسي
باسم شخصيلت من العصر العباسي أرجو أن يعجبك و أن تضعي ردا فيه وشكرا على الإستفسار
 
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صهيب 113

:: عضو مُشارك ::
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18 أفريل 2009
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شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
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02asma02

:: عضو فعّال ::
إنضم
15 أفريل 2009
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مشكوووووووووووووورين على مساعدتكم لي ربي يخليكم ويحفظكم
 
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raouf1999

:: عضو مُشارك ::
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2 أكتوبر 2009
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إن من أبرز شخصيات العصر العباسي أبو الريحان البيروني
 
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