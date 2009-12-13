أرشيف وتاريخ منتدى اللمة الجزائرية - 4algeria.com

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,411
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

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روبورتاج عن منتدى اللمة الجزائرية

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مؤسس موقع فور الجيريا
4algeria


رقاقدة محمد الشيخ محمد



سنة 2005 فى مقهى انترنت صغير وسط حاسى مسعود كان يملكه


اضغط على كل مرحلة للمشاهدة الحية المباشرة

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منتدى اللمة الرضيع
عدد أعضاء المنتدى: 29 عضو
المشاركات : 361

منتدى اللمة في المهد
عدد أعضاء المنتدى: 207 عضو
المشاركات : 3965

منتدى اللمة يحبو
عدد أعضاء المنتدى: 534 عضو​
المشاركات : 21728

منتدى اللمة يمشي
عدد أعضاءالمنتدى: 929
المشاركات: 25,475​

منتدى اللمة يجري ويلعب
عددأعضاء المنتدى: 2,070
المشاركات: 55,288​
المشاركات: 104,942


وهذه مؤخرا 18 أفريل 2008
وهي اخر صورة تم التقاطها لمنتدى اللمة قبل استقرارها على الوجه الحالي
بعد الترقية الى اخر نسخة متوفرة
والذي كان للاخ فتحي دورتقني وتنظيمي بارز في ملامح المنتدى .


منتدى اللمة الشاب
عددأعضاء المنتدى: 37,622
المشاركات: 237,147,​

واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا
13 ديسمبر2009
منتدى اللمة مرحلة النضج والكهولة
الأعضاء: 118,377
المشاركات: 1,671,307​

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طبعا اسم المنتدى كان في الاول مختلف ثم تم تغييره الى الاسم الحالي
منتدى اللمة الجزائرية
أقدم ارشيف لفكرة تأسيس شبكة فورالجيريا هو
22جانفي 2002
لا يوجد صور للاسف
لكن

اقدم واجهة للموقع

اضغط هنا
في
24 ديسمبر2005
وصور المنتدى ادرجتها سابقا

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طبعا البداية الحقيقة والفعالة كانت مبادرة من الزملاء الثلاث حكيم وكريم ومحمد
كانو يعملون في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري

تم اطلاق الفكرة
وبعدها مر الموقع بعدة مراحل وتقلبات ومحطات بارزة
من ابرزها انشاء منتدى للشبكة
وهو النسخة الاصلية لمنتدى اللمة الجزائرية عام 2005
4algeria,
hakim,
karim4algeria

ويوم 18 ديسمبر 2005 هو الانطلاقة والذي سنحتفل به قريبا
ان شاء الله
والذي سنحقق فيه رقم قياسي للتواجد على الساعة الثامنة مساء

المهم تم انشاء المنتدى واطلاقه على شبكة الانترنت وسجل اعضاء وادرجت مواضيع الى غاية حلول الكارثة
توقف المنتدى المفاجئ وتم التلاعب به وتخريبه وحذف العضويات والمواضيع كاملة
حيث كانت نسخة المنتدى بسيطة وعادية ib.
أعيد برمجته من الصفر وتم الاطلاق في 2006 بنسخة جديد vb
وتم عودة الاعضاء ومن هم من لم يعاود الرجوع ومنهم من قام بالتسجيل من جديد والمشاركة الى غاية اليوم
والدليل اخونا حسان حفظه الله عميد الاعضاء

من اوائل المواضيع حينها
كُتب : [ 07-08-2006 - 10:47 ]
زيدان يحل بالجزائر بداية الشهر القادم ثم يتوجه لأداء العمرة

بقلم العضو mca406

ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقط
والمسجلين والناشطين بين 2005-2006
والذين مازالو لغاية الان متصلين باللمة ولو بالطلة احيانا
ولكن كان لهم باع طويل واثر حميد .
من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر.


colla

:sendebad39
من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوف

conan

عادل
من الاوائل

زنوبة dz
انظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها

الشاب حسني
..........

fleuros
نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوى

بنت ألف قبة وقبة
من واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدا

hip hop
من الاوائل من سطيف نشيط جدا

s80toufik
من الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات.

لينا 09
كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل.
algeria

Nadir
من سيدي بلعباس و هو من الاوائل

عادل
فراشة الجزائر

والطاقم الاداري والاشرافي
2006 فقط

سفير اللمة
المسجل رقم 3 في المنتدى

dr.web
المسجل رقم 4 من مؤسسي اللمة والساهرين عليها دائما عضو جدي وعملي .

احمدالجزائري
مميز جدا و هو من القدماء

zizou_jakob
من الاوائل

Fethi.dz تقني اللمة وعصبها المحركة للمنتدى.

مصرى مواليد الجزائر
من الأوائل حيث كان إسمه mk و كان يقول لنا انا الجزائري نعيش في مصر لكن صحح الخطئ و اخبرنا الحقيقة و إنه مصري و ليس جزائري و شجاعته رحبت بها كل الاعضاء كان مميز جد في مواضيعه و يعتبر واحد من اعمدتها .
bouzanzan

غني عن كل تعريف

حسان
من الاوائل وقت الإنظمام كان بعد ثلاث شهور من إنطلاق المنتدى نشيط جدا الى غاية اليوم من اعمدة المنتدى التي نفتخر بهم .

ليلى الجزائرية

MENELLA
من الاوائل

Dj.ZaKu
alislimane

lg_dz
من الأوائل من العلمة أو سطيف كان نشيط جدا و مازال يدخل المنتدى الى الآن .

عاشق اللمة الجزائرية
من الأوائل بفترة غني عن التعريف .

zinou4elima
من الاوائل و كان يعتبر المميز جدا جدا و صاحب أشهر المواضيع و كان مجهوده معتبر في اللمة و منذ البداية و كان لغيابه تأثيرعلى اللمة من شدة نشاطه ومواضيعه الرائعة و كان محبوب من بداية وهو من بن عكنون.

Sofiane_AV
من الدار البيضاء من ألاوائل كتب موضوع شهير يودع اعضاء اللمة بسبب الخدمة الوطنية و انتقل في الخدمة الوطنية الى تقرت و قام حكيم و كريم بزيارته في تقرت ثم انتقل إلى البليدة ثم عاد بعد نهاية الخدمة الوطنية يعتبر خبير محترف في الصناعة الصور و التصاميم و هو صاحب صورة سفينة اللمة الجزائرية.

hakim4algeria
احد مؤسسين اللمة الثلاث المذكورين سابقا واحد من اعمدتها يقيم في واد سوف

jojocosta
نشيطة جدا من الاوائل تقيم في دبي او قطر أصلها من جيجل تعتبر من القدماء و نشيطة و مميزة .

Nadir

البرنس
صديق محمد فور الجيري من ليبيا جاء بعد التخريب بفترة متاخرة و كان طريف جدا في مواضيعه

mami06

algeria
.........

اعتذر من اي عضو لم يتم ذكره سهوا او لقة المعلومات فالمجهود والبحث شخصي فقط واي عضو مميز فقط سجل مابين 2005و2006 ولم يجد اسمه هنا يبلغني وانا اقوم باظافته الى زملائه .

هذه لمحات عن ذكريات وماض مليئ بالاحداث والمحطات
غير ان الثابت بعد كل هذا انه لا يتحقق الحلم الكبير بسهولة
وان العظمة والاستمرارية لا تأتي من عدم وفي لحظات .
الصبر الثبات المحبة والوئام التلاحم اللمة لمة الاعضاء والادارة
كلها عوامل ادت الى استقرار المنتدى وبقائه واقفا ضد الاعاصير والكوارث
بفضل الله عز وجل اولا وفضل الرجال والنساء الذين وقفو يدا واحدة لرفعه وايصاله
الى مواقع متقدمة وفي مصاف المواقع والمنتيات المؤثرة في حياة الفرد الجزائري والعربي
كذلك فاللمة لمة عربية بقلب جزائري .

اي اظافات ساقوم بتجميعها لاحقا
انتظرو جديد القديم
من لا ماض وتاريخ له لا حاضر ولا مستقبل يرجوه.
 
آخر تعديل:
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ الحمد لله حمدًا كثيرًا ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,515
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
أيام زمان حقاً .. و ايام الطفولة

كانت في : Nov 06, 2006

حيث انتقلت اللمة في هذا اليوم او قبله بقليل لمرحلة جديدة بعد فقدانها لحوالي الثلاثة اشهر

كانت هذه المرة بداية من الصفر مع منتديات الـ vbulletin في حين كانت تواجه في السابق مشاكل الاختراقات في جيل الـ IB

و رغم هذا بقيت الاختراقات مستمرة و لكن بوتيرة اقل .. و لكن في هذه الانطلاقة عزم اصحابها و مؤسسيها على ان تكون هذه الانطلاقة مغايرة مبنية على الاستمرارية و عدم غياب إسم اللمة الجزائرية عن ساحة الشبكة العنكبوتية كما حدث في السابق .

فنمت و ازدهرت اللمة و تسلقت سلم ترتيب المواقع و اصبح لها اسمها و سمعتها باعضائها و مواضيعها ... فما احلاها ايام زمان


و ها هي اللمة اليوم و بعد مرور 4 سنوات من العطاء لا تزال واقفة شامخة فاتحة الابواب لكل مرتديها و لكل من يحب اسم اللمة الجزائرية


صورة تذكراية لواجهة اللمة الجزائرية : كانت في : Nov 06, 2006 | أيام زمان |


 

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4LI_4LGERI4

4LI_4LGERI4

:: عضو شرفي ::
إنضم
10 مارس 2007
المشاركات
3,354
النقاط
157
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
إييييييييييييييييييييه على أيّام زمان ..

زفراااااات طويلة نخرجها حول كيف كانت وكيف أصبحت .. بين تغير الأشخاص وبين رحيلهم وفي ذاكـ تجارب وحكايات ..

كما أعترف أني كانت لي عدة عضويات فيها بقية الحالية شامخة بعدما مرّت بعدة تغيرات في إسم العضوية أولّها علي_21 ..

ربما يأتي يوم قد أفصح فيه عن كل خبايا اللمة !! ..
 
N

nada242008

:طبيبة صيدلانية:عضو شرفي
إنضم
24 جانفي 2009
المشاركات
10,214
النقاط
351
الجنس
أنثى
ربي يدومها لمة لكل الجزائريين والعرب
 
O

oussama67

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2009
المشاركات
66
النقاط
2
جديد باللمة وأريد التعارف.

باسم الله الرحمان الرحيم .
في الحقيقة انا عضو جديد باللمة , وقد استهواني هذا المنتدى ,لما له من افكار جريئة ومميزة ,لذلك سارعت للاشتراك به وكلي امل في ان القى الترحيب الكبير منكم , لتبادل الاراء والمناقشة البناءة في شتى المواضيع , حتى أستفيد وتستفيدون انشاء الله , ولكم مني الشكر الجزيل ودمتم أوفياء لمنتدانا الرائد.
أخوكم oussama67.
شكر خاص لصاحب موضوع : مفاجئة من العيار الثقيل...
 
B

boutarfaya

:: عضو مُتميز ::
إنضم
29 نوفمبر 2007
المشاركات
1,477
النقاط
317
مجهووووووووود رااااائع

بارك الله فيكم
 
P

parkour14

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 أوت 2008
المشاركات
978
النقاط
37
الله يبارك الله يبارك

الله يطولها في عمرها نشالله و يخليها لينا

بصح وين راهم تصاور اللمة كي كانت تقرا و قداش كنت تجيب في ليكول أأأه خخخخخخخخ

مكنتش تجيب مليح في لمتيحانات . صح ؟؟؟ خخخخخ

ايا سلام

معا تحياتي لكل اعضاء اللمة
 
ح

حسان

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 أوت 2006
المشاركات
2,681
النقاط
83
و الله العظيم حقا مفاجئة من العيار الثقيل جد و الله ذكريات لا تنسى و دموع لا تجف و قلوب مأثرة

و شكر للاخ محمد فور الجيري الذي لديه كل تفاصيل تاريخ و المسيرة من المهد إلى الآن


كما لا ننسى بان البداية كانت ذهبية جدا برغم من قلة الاعضاء فكانوا يترابطون بينهم و اللذة في المطالعة و كلنا نعلم ان لديها مستقبل مشرف جد

تجد شخص في عمله أو في مدرستة و عقله في اللمة و عندما يعود إلى الجهاز بسرعة يدخل إلى اللمة و هو متشوق للمطالعة المواضيع جديدة و الردود

و عندما توقفت ثلاث شهور في عام 2006 احسست باني اليتيم أبوين كتائه و في كل يوم ننقر على اللمة ربما تعود

و لي شرف أن أكود اول عائدين في يومه عودتها الاول و تسجيل مرة اخرى بعد فقدان كل بيناتها و كانت رقم العضويتي هي 6 حتى يوم

و عرفنا قيمة اللمة عندما فقدناها فقد احببناها بقلوبنا و قضينا العهد على سكن فيها

و رقم كثرة اعدائها و حسادها فكادت ان تعصف بخيرة الاعضاء منها لكن مخلصيين فيها أظهروا إخلاصهم و ظهرت ملاحمهم من اجل اللمة


و اتذكر يوم الذي كتبت فيه اول موضوع لي في اللمة و لا انساه في حياتي أبد و كان أول رد من الفورالجيري
كنت أبحث عن المنتدى الجزائري عندما هجرت كل المنتديات العربية

و كتبت في غوغل (( المنتدى الجزائري )) و كانت اللمة في الموقع ثالث و نقرت عليها و إذا بي امام المنتدى الجزائري اللمة الجزائرية

فرحت فرح العظيم و كانني عرفت إنها ستغير مجري حياتي التي غيرتها بالفعل

و كتبت موضوع في المنتدى الترحيب و قصيت لهم فيه كيف كنت كل مدة نبحث عن منتدى الجزائري منذ عام 2000 لنحصل عليه في عامه الاول و فرحت به فرح شديد

فاللمة لها روح والد معها هذه روح حيرت الجميع منذ ان كانت في المهد تجد العضو يغضب غضب شديد و يقسم بالله انه لا يعود أبد و لكنه يجد نفسه يتيم و متشرد بدونها فيعود و يعتذر أو يغير إسمه و يعود من جديد فكانت روح و ملئت كل القلوب


و أشكرك اخي فريد حقا مفاجئة من العيار الثقيل جد بارك الله فيك فقد خشعت قلوبنا امام مسيرة و تاريخ وقفنا امامها وقفة التحية بكل الحزم و العهد و التضحية

 
ع

*عابر سبيل*

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
713
النقاط
37
فعلا موضوع في القمة ويشكل انطباع خاص في قلب كل عضو من اعضاء اللمة
مارسي ليك صحيت
 
M

moMen

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 فيفري 2008
المشاركات
802
النقاط
17
اه ياصحبي رجعتنا ذكريات زمان انشاء الله يدوم ونبقوا اسرة في هالبيت بيت اللمة الجزائرية مشكور
 
و

وئام الجزائر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
30 نوفمبر 2007
المشاركات
685
النقاط
37
ايه على دوك الايام
انتسبت للمة في اواخر 2007 بصح تمنيت لكان انتسبتلها قبل
شعار اللمة كان دايما كلنا عائلة واحدة و هذا هو الي ربطني بيها اكثر
شكرا لانك ذكرتنا بدوك الايام فريد
و كيما قال اخ حسان و الله العظيم نكون نقرا اول شيء نديره مين نرجع ندخل اللمة حقا ا ايام لا تنسى
 
Z

ZIZO/SAHARA

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أكتوبر 2007
المشاركات
1,037
النقاط
37
السلام عليكم

الله الله عليك يا اللمة والله من بكري حلوة وناسها ولمة الجزائر الغالية بشعبها وابطالها الكبار وكذالك مننساوش اخوانة المغاربة صحيح مفاجئة من العيار الثقيل ....بصح هفيتنا خويا مع اللول عنبتلي كاش اخبر على فريقنا الوطني والله عقولنا راهو كامل فيه والفرحة راهي تمشي طول محبتش تخلاص وان شاء الله افراح اخرا المهم مشكورين كل من هوما تعبو باش وصلت اللمة لهذا المستوى الله يحفضكم كامل ...وتحيا الجزائر.
 
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