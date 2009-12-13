أرشيف وتاريخ منتدى اللمة الجزائرية - 4algeria.com

منتدى اللمة في المهد

منتدى اللمة يحبو

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منتدى اللمة يمشي

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منتدى اللمة يجري ويلعب

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وهذه مؤخرا 18 أفريل 2008

وهي اخر صورة تم التقاطها لمنتدى اللمة قبل استقرارها على الوجه الحالي

بعد الترقية الى اخر نسخة متوفرة

والذي كان للاخ فتحي دورتقني وتنظيمي بارز في ملامح المنتدى .





المشاركات: 237,147,​



واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا

13 ديسمبر2009

منتدى اللمة مرحلة النضج والكهولة

واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا13 ديسمبر2009

المشاركات: 1,671,307​

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طبعا اسم المنتدى كان في الاول مختلف ثم تم تغييره الى الاسم الحالي

منتدى اللمة الجزائرية



أقدم ارشيف لفكرة تأسيس شبكة فورالجيريا هو

22جانفي 2002

لا يوجد صور للاسف

لكن



اقدم واجهة للموقع



اضغط هنا

في

24 ديسمبر2005 ​ لا يوجد صور للاسفلكناقدم واجهة للموقعفي

وصور المنتدى ادرجتها سابقا



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طبعا البداية الحقيقة والفعالة كانت مبادرة من الزملاء الثلاث حكيم وكريم ومحمد

كانو يعملون في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري



تم اطلاق الفكرة

وبعدها مر الموقع بعدة مراحل وتقلبات ومحطات بارزة

من ابرزها انشاء منتدى للشبكة

وهو النسخة الاصلية لمنتدى اللمة الجزائرية عام 2005



ويوم 18 ديسمبر 2005 هو الانطلاقة والذي سنحتفل به قريبا

ان شاء الله

والذي سنحقق فيه رقم قياسي للتواجد على الساعة الثامنة مساء



المهم تم انشاء المنتدى واطلاقه على شبكة الانترنت وسجل اعضاء وادرجت مواضيع الى غاية حلول الكارثة

توقف المنتدى المفاجئ وتم التلاعب به وتخريبه وحذف العضويات والمواضيع كاملة

حيث كانت نسخة المنتدى بسيطة وعادية ib.

أعيد برمجته من الصفر وتم الاطلاق في 2006 بنسخة جديد vb

وتم عودة الاعضاء ومن هم من لم يعاود الرجوع ومنهم من قام بالتسجيل من جديد والمشاركة الى غاية اليوم

والدليل اخونا حسان حفظه الله عميد الاعضاء



من اوائل المواضيع حينها



كُتب : [ 07-08-2006 - 10:47 ]

زيدان يحل بالجزائر بداية الشهر القادم ثم يتوجه لأداء العمرة









ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقط

والمسجلين والناشطين بين بقلم العضو mca406 ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقطوالمسجلين والناشطين بين 2005-2006

والذين مازالو لغاية الان متصلين باللمة ولو بالطلة احيانا

ولكن كان لهم باع طويل واثر حميد .

من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر.





colla



:sendebad39

من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوف



conan



عادل

من الاوائل



زنوبة dz

انظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها



الشاب حسني

..........



fleuros

نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوى



بنت ألف قبة وقبة

من واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدا



hip hop

من الاوائل من سطيف نشيط جدا



s80toufik

من الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات.



لينا 09

كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل.

algeria



Nadir

من سيدي بلعباس و هو من الاوائل



عادل

فراشة الجزائر

​ من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوفمن الاوائلانظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها..........نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوىمن واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدامن الاوائل من سطيف نشيط جدامن الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات.كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل.من سيدي بلعباس و هو من الاوائل

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