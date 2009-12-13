أرشيف وتاريخ منتدى اللمة الجزائرية - 4algeria.com

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
بسم الله الرحمن الرحيم
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روبورتاج عن منتدى اللمة الجزائرية
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مؤسس موقع فور الجيريا
4algeria
رقاقدة محمد الشيخ محمد
سنة 2005 فى مقهى انترنت صغير وسط حاسى مسعود كان يملكه
اضغط على كل مرحلة للمشاهدة الحية المباشرة
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منتدى اللمة الرضيع
والطاقم الاداري والاشرافي
2006 فقط
انتظرو جديد القديم
من لا ماض وتاريخ له لا حاضر ولا مستقبل يرجوه.
****************************
روبورتاج عن منتدى اللمة الجزائرية
********************************************
مؤسس موقع فور الجيريا
4algeria
رقاقدة محمد الشيخ محمد
سنة 2005 فى مقهى انترنت صغير وسط حاسى مسعود كان يملكه
اضغط على كل مرحلة للمشاهدة الحية المباشرة
***************************
منتدى اللمة الرضيع
عدد أعضاء المنتدى: 29 عضو
المشاركات : 361
منتدى اللمة في المهد
عدد أعضاء المنتدى: 207 عضو
المشاركات : 3965
منتدى اللمة يحبو
منتدى اللمة يمشي
عدد أعضاءالمنتدى: 929
منتدى اللمة يجري ويلعب
عددأعضاء المنتدى: 2,070
وهي اخر صورة تم التقاطها لمنتدى اللمة قبل استقرارها على الوجه الحالي
بعد الترقية الى اخر نسخة متوفرة
والذي كان للاخ فتحي دورتقني وتنظيمي بارز في ملامح المنتدى .
منتدى اللمة الشاب
عددأعضاء المنتدى: 37,622
واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا
13 ديسمبر2009
منتدى اللمة مرحلة النضج والكهولة
الأعضاء: 118,377
****************************
طبعا اسم المنتدى كان في الاول مختلف ثم تم تغييره الى الاسم الحالي
منتدى اللمة الجزائرية
*************************************
طبعا البداية الحقيقة والفعالة كانت مبادرة من الزملاء الثلاث حكيم وكريم ومحمد
كانو يعملون في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري
تم اطلاق الفكرة
وبعدها مر الموقع بعدة مراحل وتقلبات ومحطات بارزة
من ابرزها انشاء منتدى للشبكة
وهو النسخة الاصلية لمنتدى اللمة الجزائرية عام 2005
4algeria,
hakim,
karim4algeria
ويوم 18 ديسمبر 2005 هو الانطلاقة والذي سنحتفل به قريبا
ان شاء الله
والذي سنحقق فيه رقم قياسي للتواجد على الساعة الثامنة مساء
المهم تم انشاء المنتدى واطلاقه على شبكة الانترنت وسجل اعضاء وادرجت مواضيع الى غاية حلول الكارثة
توقف المنتدى المفاجئ وتم التلاعب به وتخريبه وحذف العضويات والمواضيع كاملة
حيث كانت نسخة المنتدى بسيطة وعادية ib.
أعيد برمجته من الصفر وتم الاطلاق في 2006 بنسخة جديد vb
وتم عودة الاعضاء ومن هم من لم يعاود الرجوع ومنهم من قام بالتسجيل من جديد والمشاركة الى غاية اليوم
والدليل اخونا حسان حفظه الله عميد الاعضاء
من اوائل المواضيع حينها
المشاركات : 361
منتدى اللمة في المهد
عدد أعضاء المنتدى: 207 عضو
المشاركات : 3965
منتدى اللمة يحبو
عدد أعضاء المنتدى: 534 عضو
المشاركات : 21728
منتدى اللمة يمشي
عدد أعضاءالمنتدى: 929
المشاركات: 25,475
منتدى اللمة يجري ويلعب
عددأعضاء المنتدى: 2,070
المشاركات: 55,288
منتدى اللمة الجزائرية
عمر المراهقة
عددأعضاء المنتدى: 7,931
عمر المراهقة
عددأعضاء المنتدى: 7,931
المشاركات: 104,942وهذه مؤخرا 18 أفريل 2008
وهي اخر صورة تم التقاطها لمنتدى اللمة قبل استقرارها على الوجه الحالي
بعد الترقية الى اخر نسخة متوفرة
والذي كان للاخ فتحي دورتقني وتنظيمي بارز في ملامح المنتدى .
منتدى اللمة الشاب
عددأعضاء المنتدى: 37,622
المشاركات: 237,147,
واخيرا الوجه الحاضر والذي نتمتع به جميعا
13 ديسمبر2009
منتدى اللمة مرحلة النضج والكهولة
الأعضاء: 118,377
المشاركات: 1,671,307
****************************
طبعا اسم المنتدى كان في الاول مختلف ثم تم تغييره الى الاسم الحالي
منتدى اللمة الجزائرية
وصور المنتدى ادرجتها سابقا
أقدم ارشيف لفكرة تأسيس شبكة فورالجيريا هو
22جانفي 2002
لا يوجد صور للاسف
لكن
اقدم واجهة للموقع
اضغط هنا
في
24 ديسمبر2005
22جانفي 2002
لا يوجد صور للاسف
لكن
اقدم واجهة للموقع
اضغط هنا
في
24 ديسمبر2005
*************************************
طبعا البداية الحقيقة والفعالة كانت مبادرة من الزملاء الثلاث حكيم وكريم ومحمد
كانو يعملون في منطقة حاسي مسعود بالجنوب الجزائري
تم اطلاق الفكرة
وبعدها مر الموقع بعدة مراحل وتقلبات ومحطات بارزة
من ابرزها انشاء منتدى للشبكة
وهو النسخة الاصلية لمنتدى اللمة الجزائرية عام 2005
4algeria,
hakim,
karim4algeria
ويوم 18 ديسمبر 2005 هو الانطلاقة والذي سنحتفل به قريبا
ان شاء الله
والذي سنحقق فيه رقم قياسي للتواجد على الساعة الثامنة مساء
المهم تم انشاء المنتدى واطلاقه على شبكة الانترنت وسجل اعضاء وادرجت مواضيع الى غاية حلول الكارثة
توقف المنتدى المفاجئ وتم التلاعب به وتخريبه وحذف العضويات والمواضيع كاملة
حيث كانت نسخة المنتدى بسيطة وعادية ib.
أعيد برمجته من الصفر وتم الاطلاق في 2006 بنسخة جديد vb
وتم عودة الاعضاء ومن هم من لم يعاود الرجوع ومنهم من قام بالتسجيل من جديد والمشاركة الى غاية اليوم
والدليل اخونا حسان حفظه الله عميد الاعضاء
من اوائل المواضيع حينها
كُتب : [ 07-08-2006 - 10:47 ]
زيدان يحل بالجزائر بداية الشهر القادم ثم يتوجه لأداء العمرة
زيدان يحل بالجزائر بداية الشهر القادم ثم يتوجه لأداء العمرة
بقلم العضو mca406
ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقط
والمسجلين والناشطين بين 2005-2006
والذين مازالو لغاية الان متصلين باللمة ولو بالطلة احيانا
ولكن كان لهم باع طويل واثر حميد .
من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر.
colla
:sendebad39
من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوف
conan
عادل
من الاوائل
زنوبة dz
انظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها
الشاب حسني
..........
fleuros
نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوى
بنت ألف قبة وقبة
من واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدا
hip hop
من الاوائل من سطيف نشيط جدا
s80toufik
من الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات.
لينا 09
كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل.
algeria
Nadir
من سيدي بلعباس و هو من الاوائل
عادل
فراشة الجزائر
ومن الاعضاء الاوائل واخترت المميزون فقط
والمسجلين والناشطين بين 2005-2006
والذين مازالو لغاية الان متصلين باللمة ولو بالطلة احيانا
ولكن كان لهم باع طويل واثر حميد .
من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر.
colla
:sendebad39
من واد سوف كانت لديه مقهى انترنت بالإسم (( سيبار كافي سندباد )) في واد سوف
conan
عادل
من الاوائل
زنوبة dz
انظمت بعد التخريب بفترة فتاة نشيطة جدا تقيم في قسنطينة و هي صغيرة في سن عبقرية في مواضيعها و ردودها
الشاب حسني
..........
fleuros
نشيطة جد و حصلت على الوسام القلم المميز و كانت نشيطة جدا و مواضيعها في المستوى
بنت ألف قبة وقبة
من واد سوف انظمت بعد التخريب و كانت نشيطة جدا
hip hop
من الاوائل من سطيف نشيط جدا
s80toufik
من الأوئل قبل التخريب و كان نشيط و أكثر الاعضاء مواضيع ومشاركات.
لينا 09
كانت تسمى قبل ذالك بلينا الجزائرية وهي من الاوائل.
algeria
Nadir
من سيدي بلعباس و هو من الاوائل
عادل
فراشة الجزائر
والطاقم الاداري والاشرافي
2006 فقط
سفير اللمةاي اظافات ساقوم بتجميعها لاحقا
المسجل رقم 3 في المنتدى
dr.web
المسجل رقم 4 من مؤسسي اللمة والساهرين عليها دائما عضو جدي وعملي .
احمدالجزائري
مميز جدا و هو من القدماء
zizou_jakob
من الاوائل
Fethi.dz تقني اللمة وعصبها المحركة للمنتدى.
مصرى مواليد الجزائر
من الأوائل حيث كان إسمه mk و كان يقول لنا انا الجزائري نعيش في مصر لكن صحح الخطئ و اخبرنا الحقيقة و إنه مصري و ليس جزائري و شجاعته رحبت بها كل الاعضاء كان مميز جد في مواضيعه و يعتبر واحد من اعمدتها .
bouzanzan
غني عن كل تعريف
حسان
من الاوائل وقت الإنظمام كان بعد ثلاث شهور من إنطلاق المنتدى نشيط جدا الى غاية اليوم من اعمدة المنتدى التي نفتخر بهم .
ليلى الجزائرية
MENELLA
من الاوائل
Dj.ZaKu
alislimane
lg_dz
من الأوائل من العلمة أو سطيف كان نشيط جدا و مازال يدخل المنتدى الى الآن .
عاشق اللمة الجزائرية
من الأوائل بفترة غني عن التعريف .
zinou4elima
من الاوائل و كان يعتبر المميز جدا جدا و صاحب أشهر المواضيع و كان مجهوده معتبر في اللمة و منذ البداية و كان لغيابه تأثيرعلى اللمة من شدة نشاطه ومواضيعه الرائعة و كان محبوب من بداية وهو من بن عكنون.
Sofiane_AV
من الدار البيضاء من ألاوائل كتب موضوع شهير يودع اعضاء اللمة بسبب الخدمة الوطنية و انتقل في الخدمة الوطنية الى تقرت و قام حكيم و كريم بزيارته في تقرت ثم انتقل إلى البليدة ثم عاد بعد نهاية الخدمة الوطنية يعتبر خبير محترف في الصناعة الصور و التصاميم و هو صاحب صورة سفينة اللمة الجزائرية.
hakim4algeria
احد مؤسسين اللمة الثلاث المذكورين سابقا واحد من اعمدتها يقيم في واد سوف
jojocosta
نشيطة جدا من الاوائل تقيم في دبي او قطر أصلها من جيجل تعتبر من القدماء و نشيطة و مميزة .
Nadir
البرنس
صديق محمد فور الجيري من ليبيا جاء بعد التخريب بفترة متاخرة و كان طريف جدا في مواضيعه
mami06
algeria
.........
اعتذر من اي عضو لم يتم ذكره سهوا او لقة المعلومات فالمجهود والبحث شخصي فقط واي عضو مميز فقط سجل مابين 2005و2006 ولم يجد اسمه هنا يبلغني وانا اقوم باظافته الى زملائه .
المسجل رقم 3 في المنتدى
dr.web
المسجل رقم 4 من مؤسسي اللمة والساهرين عليها دائما عضو جدي وعملي .
احمدالجزائري
مميز جدا و هو من القدماء
zizou_jakob
من الاوائل
Fethi.dz تقني اللمة وعصبها المحركة للمنتدى.
مصرى مواليد الجزائر
من الأوائل حيث كان إسمه mk و كان يقول لنا انا الجزائري نعيش في مصر لكن صحح الخطئ و اخبرنا الحقيقة و إنه مصري و ليس جزائري و شجاعته رحبت بها كل الاعضاء كان مميز جد في مواضيعه و يعتبر واحد من اعمدتها .
bouzanzan
غني عن كل تعريف
حسان
من الاوائل وقت الإنظمام كان بعد ثلاث شهور من إنطلاق المنتدى نشيط جدا الى غاية اليوم من اعمدة المنتدى التي نفتخر بهم .
ليلى الجزائرية
MENELLA
من الاوائل
Dj.ZaKu
alislimane
lg_dz
من الأوائل من العلمة أو سطيف كان نشيط جدا و مازال يدخل المنتدى الى الآن .
عاشق اللمة الجزائرية
من الأوائل بفترة غني عن التعريف .
zinou4elima
من الاوائل و كان يعتبر المميز جدا جدا و صاحب أشهر المواضيع و كان مجهوده معتبر في اللمة و منذ البداية و كان لغيابه تأثيرعلى اللمة من شدة نشاطه ومواضيعه الرائعة و كان محبوب من بداية وهو من بن عكنون.
Sofiane_AV
من الدار البيضاء من ألاوائل كتب موضوع شهير يودع اعضاء اللمة بسبب الخدمة الوطنية و انتقل في الخدمة الوطنية الى تقرت و قام حكيم و كريم بزيارته في تقرت ثم انتقل إلى البليدة ثم عاد بعد نهاية الخدمة الوطنية يعتبر خبير محترف في الصناعة الصور و التصاميم و هو صاحب صورة سفينة اللمة الجزائرية.
hakim4algeria
احد مؤسسين اللمة الثلاث المذكورين سابقا واحد من اعمدتها يقيم في واد سوف
jojocosta
نشيطة جدا من الاوائل تقيم في دبي او قطر أصلها من جيجل تعتبر من القدماء و نشيطة و مميزة .
Nadir
البرنس
صديق محمد فور الجيري من ليبيا جاء بعد التخريب بفترة متاخرة و كان طريف جدا في مواضيعه
mami06
algeria
.........
اعتذر من اي عضو لم يتم ذكره سهوا او لقة المعلومات فالمجهود والبحث شخصي فقط واي عضو مميز فقط سجل مابين 2005و2006 ولم يجد اسمه هنا يبلغني وانا اقوم باظافته الى زملائه .
هذه لمحات عن ذكريات وماض مليئ بالاحداث والمحطات
غير ان الثابت بعد كل هذا انه لا يتحقق الحلم الكبير بسهولة
وان العظمة والاستمرارية لا تأتي من عدم وفي لحظات .
الصبر الثبات المحبة والوئام التلاحم اللمة لمة الاعضاء والادارة
كلها عوامل ادت الى استقرار المنتدى وبقائه واقفا ضد الاعاصير والكوارث
بفضل الله عز وجل اولا وفضل الرجال والنساء الذين وقفو يدا واحدة لرفعه وايصاله
الى مواقع متقدمة وفي مصاف المواقع والمنتيات المؤثرة في حياة الفرد الجزائري والعربي
كذلك فاللمة لمة عربية بقلب جزائري .
غير ان الثابت بعد كل هذا انه لا يتحقق الحلم الكبير بسهولة
وان العظمة والاستمرارية لا تأتي من عدم وفي لحظات .
الصبر الثبات المحبة والوئام التلاحم اللمة لمة الاعضاء والادارة
كلها عوامل ادت الى استقرار المنتدى وبقائه واقفا ضد الاعاصير والكوارث
بفضل الله عز وجل اولا وفضل الرجال والنساء الذين وقفو يدا واحدة لرفعه وايصاله
الى مواقع متقدمة وفي مصاف المواقع والمنتيات المؤثرة في حياة الفرد الجزائري والعربي
كذلك فاللمة لمة عربية بقلب جزائري .
انتظرو جديد القديم
من لا ماض وتاريخ له لا حاضر ولا مستقبل يرجوه.
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