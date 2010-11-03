من بيوت الغربة

الغربة انها من اكثر الكلمات بشاعة ستصادفها بحياتك نعم الغربة احساس بالحزن الدائم الغربة احساس بالوحدة الدائم الغربة احساس بالحنين الدائم اجل هذه الغربة هل تعلم بان الانسان المغترب يبقى طول عمره مغتربا ؟؟ ستسالني لماذا ؟؟و ستقول لي بان المغترب سيعود الى داره في يوم من الايام و لكن الم يكن ذلك ايضا داره في وطن الغربة الم يكن لديه احبابه و اصحابه في وطن الغربة الم يفقد اناس احبوه و احبهم في وطن الغربة الم يجرح في وطن الغربة اه من وطن الغربة و اه اكثر من ذكريات وطن الغربة كم تعصر القلب قبل العين و لكن هل تعلم ما فائدة الغربة بعد تجربة ؟؟؟؟