من بيوت الغربة

الموضوع في 'منتدى المغتربين والمهاجرين' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010.

الصفحة 1 من أصل 3
  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
    الغربة

    انها من اكثر الكلمات بشاعة ستصادفها بحياتك [​IMG] [​IMG]

    نعم

    الغربة احساس بالحزن الدائم [​IMG]

    الغربة احساس بالوحدة الدائم [​IMG]

    الغربة احساس بالحنين الدائم [​IMG]

    اجل هذه الغربة [​IMG]

    هل تعلم بان الانسان المغترب يبقى طول عمره مغتربا ؟؟ [​IMG]

    ستسالني لماذا ؟؟و ستقول لي بان المغترب سيعود الى داره في يوم من الايام

    و لكن الم يكن ذلك ايضا داره

    في وطن الغربة

    الم يكن لديه احبابه و اصحابه

    في وطن الغربة

    الم يفقد اناس احبوه و احبهم

    في وطن الغربة

    الم يجرح

    في وطن الغربة



    اه من وطن الغربة و اه اكثر من ذكريات وطن الغربة

    كم تعصر القلب قبل العين

    و لكن هل تعلم ما فائدة الغربة بعد تجربة ؟؟؟؟
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏3 نوفمبر 2010
    حلم كبير معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    فضفضو يا اخوتي هنا بهذا البيت وبقدرة العلي الغظيم ستجدون ما تردونه
    من راحة بال ....
    وصحبة صااااااااااالحة .........
    واخوة واخوات طيبات حنونااااااااااااااااات ......
    هنا نفرح مع بعض ونبكي مع بعض ونساااااااااااعد بعض
    من بلاد الغربة
    أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمن الغربة [​IMG] [​IMG] [​IMG]


     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    رغم البعد .. والغربة ..
    التي أعيشها بعيداً ..
    عن أهلي .. وموطني ..
    بين آآهاتي .. وحنيني ..
    سأظل أحلم ..
    وأنتظر تلك اللحظة ..
    التي سأستنشق فيها
    هواءك العليل ..
    ياوطني الحبيب ..
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    اه من هم الفراق وعيشت الغربه
    اه من برد الشتاء واشواق وجداني
    يازمن عود بساعه طالبك طالبه
    لين اجاوب يازمان هات فنجاني
    جاء يصارع للوصل بظروفه الصعبه
    جاء يبي يسعف خفوقاً طاح ظمياني
    وقلبي ياللي من فقدته مشعل حربه
    كل ماسجيت عنه قام ينخاني
    كم شعور في صميم الذات مضطربه
    وكم بيوت من بحور الشعر تنصاني
    واللحون اللي تجي بلساني العذبه
    تستبيح الدمع كله بين الاعياني
    الفضاء ضايق علي من شرقه وغربه
    من من فقد بالوقت ربعه عاف الاوطاني
    يا هلي كيف الوصل دام القدر غربه
    والله اعلم وين وضعي وين ميداني
    ما رحلت من الديار ورفقت الصحبه
    الا وانا ناوين بالمجد عنواني
    بتعزوى في كريم يجلي الكربه
    الحليم اللي هداني خمس الاركاني
    انت واحد وانا واحد خايفن ربه
    وانت ربي عالم حسني وعصياني
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    هناك حكم جميلة علها تهون عليك مصابك
    وتواسيك وهي لابلغ الحكماء ولسيد النطقاء بلا منازع امير المؤمنين
    [​IMG] علي بن ابي طالب - [​IMG] كرم الله وجهه - :

    " الفقر في الوطن غربة .. والغنى في الغربة وطن "

    "عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارق"

    " لكل اجتماع من خليلين فرقة "


    فلا تجزعي وتخافي فالمقدر مكتوب قبل وجود الخلائق

    فقري نفساً وعينا ً واهدأي واسكني لزوجك واهليك ونفسك وبيتك

    ومابعد الضيق الا الفرج ان شاء الرحمن

    وأسال الله ان يربط على قلبك ويصبرك على فراق اهلك وان يجمعكِ بهم في الدنيا والاخرة

    القلب داعي لكم ا حبتي ^.^

    اواستعينوا بذكر الواحد الاحد
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #5
  6. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    يارب ياكريم اللهم م مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
    وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء
    قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت
    وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
    اللهم أرزقني انا واخواتي بالمنتدى الستر والعافيه بالدنيا والآخرة
    اللهم وآمن روعاتنا اللهم وجنبنا المعاصي والغيبه والنميمه
    اللهم وطهر قلوبنا واغفر
    ذنوبنا واحصن فروجنا اللهم وارزق الصبايا الزوج الصالح التقي النقي الغني بدينه
    اللهم واصلح جميع أخواتي المتزوجات وأقر اعينهم بهدايه أزواجهم واصلح حال اولادهم وجميع
    أحبابنا ووالدينا اللهم نستغفرك ونتوب أليك ولاحول ولا قوة الا بالله
    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمدلله رب العالمين
     
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #6
  7. **@sami@**

    **@sami@** :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    2,096
    الإعجابات المتلقاة:
    13
    نقاط الجوائز:
    0
    ان شاء الله تعودي لبلدك و لاهلك و كامل الجالية في المهجر.
     
    **@sami@**, ‏25 أفريل 2010
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    آه من هم الفراق وعيشة الغربة
    آه من برد الشتى واشواق وجداني
    يا زمن عود بساعة طالبك طلبه
    لين اجاوب يا زمانِ فنجاني
    جاء يصارع للوصل ظروفه الصعبه
    جا يبي يسعف خفوقِ طاح ضمياني
    وقلبي اللي من فقدته مشعلٍِ حربه
    كل ما سجيت عنه قام ينخاني
    كم شعور في صميم الذات مضطره
    وكم بيوت من بحور الشعر تنصاني
    واللحون اللي تجي بلساني العذبه
    تستبيح الدمع كله بين الاعيان
    الفضا ضايق علي من شرقه وغربه
    من فقد بالوقت ربعه عاف الاوطان
    ياهلي كيف الوصل دام القدر غربه
    والله اعلم وين وضعي ووين ميداني
    ما رحلت من الديار ورفقت الصحبه
    الا وانا ناوي بالمجد عنواني
    بتعزوى في كريم يجلي الكربه
    الحليم اللي هداني خمس الاركاني
    انت واحد وانا واحد خايفين ربه
    وانت ربي عالمِ حسني وعصياني

    اسال الله ان لاتذوقوا طعم الفراق

    دمتم بفرح
     
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #10
  11. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #11
  12. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    سأظل أذكركم إذا جنّ الدجى
    وأشرقت شمس بليل زماني
    سأظل أذكركم إخوة وأحبة
    هم في الفؤاد مشاعل الإيماني
    سأظل أذكركم بحجم محبتي
    فمحبتي فيض من الوجداني
    فلتذكرونا بالدعاء فإننا
    أحوج ما نكون لدعوة الإخواني
     
    ربي اغفرلي, ‏25 أفريل 2010
    #12
  13. afkaar

    afkaar :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    572
    الإعجابات المتلقاة:
    228
    نقاط الجوائز:
    0

    بماذا يمكنني أن أصفها و الله لا أدري ,,لا أعلم حتى من أين أبدأ حديثي عنها هل أتهمها وأدينها أم أبرئها مما تفعله بنا.
    هي الغربة,,,,,,, نختارها؟
    نعم نختارها لتحقيق الحلم الذي نسافر على دنياه, و مهما حققناه فهو يبدو لنا سرابا لأننا حققناه بعيدا عن أهالينا, و ما قيمته ونحن بعيدون عن الأحباب الذين يفرحون لفرحنا و يذرفون الدمع لمآسينا.
     
    afkaar, ‏26 أفريل 2010
    #13
  14. BARCA232

    BARCA232 :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    12,805
    الإعجابات المتلقاة:
    536
    نقاط الجوائز:
    0
    لاتقلقي أختي أفكار كل شيء يهون المهم الحمد لله على السلامة
    بالتوفيق لكل من هو خارج الجزائر الحبيبة
     
    BARCA232, ‏26 أفريل 2010
    #14
  15. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    أأأأأأأأأأأأأأه.... منك يا غربه لما.. يحين وقتك ويعم الفراق ...
    ننسى كل شئ كان بحياتنا وما نفكر ألا بالالام
    فلحظه ضاع فيها الأمان
    ولحظه أختفت فيها الألوان
    ولحظه فقدنا فيها أعز أنسان
    ودقائق باتت سنوات
    وساعات حطمت قلب أنسان
    وشعور قاتل يهمس بكل أرجاء المكان
    ويقول...... أرحل .......... أرحل...... ولا تعود
    فما عادت تقبل بك الأوطان
    فرحلنا بحثاً عن عنوان , نجد فيه كل المعاني التي أختفت مع مرور الزمان
    0000000 ومر الوقت 00000 ويأتي صوت من بعيد
    ليخبرنا عن شعور جديد
    شعور الحب الذي يرحب بالمزيد


    فلتزمنا الصمت ننتظر موعدنا مع الحبيب
    ودعنا أنفسنا تترقبه من بعيد , مستسلمين لدق القلب
    وهمس الحنين فهذا هو الحب عندما يغمر قلوبنا
    ليتحدى كل السنين


    وهذه هي فرحة عمري عندما أصبح شوقي
    بحر يغرق فيه أمهر السباحين
    فهيا نفرح سوياً ونطوي أحزاننا
    ونكسر القيود ونحطم الحاجز المنيع
    وننسى غربة حبنا الذي تفرقه الدروب
    ونجعل دربنا واحد وهو درب القلوب

    ولنجتمع معاً مهما كانت الظروف
    فأذا غلبتني الثواني وحطمتني الساعات
    فأعلم بأني معك أنتظرك هناك
    وأذا هزني الوقت فسأتماسك
    وسأظل لطول عمري أنادي
    على حبي الذي يسكن عرش فؤادي


    ولا تيأس فمهما طال الوقت فأعلم بأنك لي كل الأوطان
    وأني رغم كل المسافات سأتحداها وسأجعلها في قائمة النسيان
    وأنك بقلبي وحدك تعني لي كل الحياه
    فحبك كان بذره نمت مع مرور الأيام
    وعشقك صار عهداً محفوراً طول الزمان
    وأني معك كالطيف يعيش في الخيال
    يتمنى الحقيقه لكي تتحقق الأحلام
    وتنمحي من بيننا غربة الأحباب
    لنعيش معاً وتكتمل قصة العشاق


    نــهــايــه :

    هذه نهاية حلم بدأ
    ولكنها بداية حقيقه ستعيش
    لحتى أخر العمر


     
    ربي اغفرلي, ‏26 أفريل 2010
    #15
  16. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏26 أفريل 2010
    #16
  17. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    http://dc02.**********/i/00114/70j5hjnqnxyy.jpg
     
    ربي اغفرلي, ‏26 أفريل 2010
    #17
  18. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏26 أفريل 2010
    #18
  19. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏26 أفريل 2010
    #19
  20. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,961
    الإعجابات المتلقاة:
    2,193
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي, ‏26 أفريل 2010
    #20
الصفحة 1 من أصل 3

مشاركة هذه الصفحة