من بيوت الغربة

بماذا يمكنني أن أصفها و الله لا أدري ,,لا أعلم حتى من أين أبدأ حديثي عنها هل أتهمها وأدينها أم أبرئها مما تفعله بنا.

هي الغربة,,,,,,, نختارها؟

نعم نختارها لتحقيق الحلم الذي نسافر على دنياه, و مهما حققناه فهو يبدو لنا سرابا لأننا حققناه بعيدا عن أهالينا, و ما قيمته ونحن بعيدون عن الأحباب الذين يفرحون لفرحنا و يذرفون الدمع لمآسينا.