ليس كل من ابتسم لك يحبك.........................

السلام عليكم









موضــــوع يــلامـــس واقعنــــا بــالشــــي الكثــــــــــــير



فكثيراً نبتسم في حياتنا اليوميه ولكن هذا لايعني أننا نحب بمعنى الحب



ولا نكره أيضاً ..



وليس كل من حبك لايخونك..!



فربما يأتي يوم تشعر بمرارة الخيانه



فالخيانة صارت (موضة العصر)..!



وليس كل من خانك يكرهك



فالخيانه شعور داخلي ... ربما نتج عن "ترسبات داخليه"



وليس كل من يكرهك .. يريد موتك ..!



فكثيراً نكره ناس وعندما نسمع موته أو موت قريب له نصاب بالألم والأسى له ..



ليس كل ماتكتب يعجب القراء



فتوجد ماتمسى بــ " إختلاف وجهات النظر "



وليس كل من كان أمي فهوا لايفهم ..



وليس كل من لايفهم فهو أمي



فااجدادنا على سبيل المثال ابتكروا طرق خياليه لتسهيل سبل عيشهم في الجهه المقابله



فنجد شهادات عليا ودرجات عاليه من العلم ولكن عقولهم وطريقة تفكيرهم



وماكل من أبعد عنك فهو ناسيك .. فهناك قلوب تعشق قلوب وبينهم ..



بحور .. فربما العكس فالقريب منك ناسيك والبعيد يذكرك



وليس كل من أنتقدك فهو صائب ..



فأحيانا ( يشطح ) الناقد وبالتالي ترى نقده على موضوع



لشخص نقد سلبي أي منافي لفكرة الكاتب .. اللتي أعتبر لاغبار عليها ولكن ..



وليس كل من نصحك فهو يريد النصح ..



فبعضهم تعتبر نصيحته سخريه بك لكن بطريقة أخرى كقوله ..



أنصحك بزيارة طبيب نفسي ..



وليس كل العبارات الجميله التي نسمعها نعمل بها فقد تعلمنا



أن الذين يعتقدون بأن المال هو كل شيء ، يعملون من أجله أي شيء



كوارث الدنيا بسبب أننا نقول نعم بسرعة ، ولا نقول لا ببطء



سهل أن نصوت على قرار .. صعب أن نعمل لتنفيذ القرار



يحب الآخرين من يحب الحرية .. يحب القوة من يحب نفسه



لاتستعن بظالم على ظالم ، حتى لاتكون فريسة للأثنين



لو تحدث الناس فيما يعرفونه فقط .. لساد الهدوء أماكن كثيرة



إخوان السوء كالنار يحـرق بعـضـهم بـعـضاً



القطرات القليلة تصنع جــدولاً



الـناس سـواء ، فإن جاءت المحـن تباينــوا



بعـض الـنـاس عظمـاء لأن المحيطين بـهـم صـغـار



ليس الفخـر في أن تقهر قـوياً ، بل أن تنصـف ضـعيـفاً



أحياناً يقول الأطفال كلمات لاتعجبنا .. نحن نطقنا بها أمامهم



أن تمنعه من السقـوط أفـضل من مساعدته بـعد السقوط



الذين ولدوا في العواصف ، لا يخافون هبوب الرياح



لن يسعدك الحظ إلا إذا تعاونت معه



النجاح رحلة وليس هدفاً



عندما تطرق الفرصة الباب فإن البعض يشكو الضوضاء



الحياة أقصر من أن يعني المرء بتوافه الأمور



ليس خطأ أن تعود أدراجك ما دمت قد مشيت في الطريق الخطأ



كثيرون يؤمنون بالحقيقة ، وقليلون ينطقون بها



لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين



أسـعـد القلوب .. التي تنبض للآخرين



العفو يشفي أفضل من العقاب .. أحياناً



عندما تعاون إنساناً على صعـود الجبل تقترب معه من القمة



كن حريصاً وأنت تنصح .. قد يصدقك البعض



من الذكاء أن تكون غبياً في بعض المواقف



ولم نزل نتعلم المزيد ......ولكن .....ما عملنا حتي بالقليل ​