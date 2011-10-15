بالتفصيل الممل : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: Ccp و التعامل مع موقع البريد

مجتهد باذن الله
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونبيه وحبيبه عليه أفضل الصلوات وأزكى
التسليم أما بعد :
اقدم لكم اليوم أعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائريةشرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP من جهة
و من جهة أخرى شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد
و هدا بعد كثرة الأسئلة و الإستفسارات حول هدا الشأن من قبل أعضائنا الكرام
ملاحظة :
الرقم السري الدي نتحدث عنه يصلح لمعرفة رصيد CCP عن طريق الأنترنت من جهة .
و من جهة أخرى يصلح لمعرفة الرصيد عن طريق الهاتف النقال ( فقط أصحاب موبيليس عبر خاصية Racidi )
أما ما أريد التنبيه إليه هو أن هدا الرقم السري لا يصلح للبطاقة المغناطيسية
أرجو التركيز من فضلكم
فلنبدأ على بركة الله
أولا : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP
للحصول على الرقم السري يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد من سكناكم ( و يفضل أن يكون مكتب بريد رئيسي و ليس ملحق )
ثم بعد دلك الدهاب إلى أحد عمال مكتب البريد و يفضل أن يكون
chef de service
ثم قم بتسليمه الوثائق التالية :
1- طلب خطي للحصول على الرقم السري
( حيث وضعت لكم نمودج للطلب الخطي بصيغة Word , للتحميل إضغط على الأيقونة )
2- نسخة من بطاقة التعربف الوطنية مصادق عليها
و بعد دلك سوف يوضح لك مسؤول البريد المدة التي تأتي بعدها لتسلم الرقم السري الخاص بك
( أنا انتظرت مدة أسبوع للحصول على الرقم السري )
ثانيا : شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد
بعد تسلم الرقم السري الخاص بـــ : CCP
( و إن شاء الله الجميع يحصلون عليه )
نتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر الخاص بـــ : CCP
http://www.poste.dz/ccp/index.html
ثم تأتينا هده الصفحة :
و الأن أرجو التركيز من فضلكم
حيث سوف نختار كود جديد ليصبح هو الكود الخاص بنا لمعرفة الرصيد في المستقبل
و الصورة توضح أكثر :
و الأن سوف تأتينا هده الصفحة من جديد
فنتبع الخطوات كما توضح الصورة
و الأن مبروك عليك
هاهي صفحة الحساب الخاص بك
و الأن سوف أشرح كيفية التعامل مع صفحة حسابك
أولا : لمعرفة رصيد حسابك
ثانيا : لمعرفة كل العمليات التي تمت في حسابك
ثالثا : طلب البطاقة المغناطيسية
رابعا : طلب دفتر الشيكات
خامسا و أخيرا : تغيير كلمة السر ( الكود الدي إخترناه في الأول )
و بهدا نكون قد انتهينا من الشرح اعزائي الاعضاء
اتمنى ان ينال اعجابكم
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