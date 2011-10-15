بالتفصيل الممل : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: Ccp و التعامل مع موقع البريد

م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#1




إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونبيه وحبيبه عليه أفضل الصلوات وأزكى

التسليم أما بعد :





اقدم لكم اليوم أعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائرية

شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP من جهة

و من جهة أخرى شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد

و هدا بعد كثرة الأسئلة و الإستفسارات حول هدا الشأن من قبل أعضائنا الكرام





ملاحظة :

الرقم السري الدي نتحدث عنه يصلح لمعرفة رصيد CCP عن طريق الأنترنت من جهة .

و من جهة أخرى يصلح لمعرفة الرصيد عن طريق الهاتف النقال ( فقط أصحاب موبيليس عبر خاصية Racidi )

أما ما أريد التنبيه إليه هو أن هدا الرقم السري لا يصلح للبطاقة المغناطيسية






أرجو التركيز من فضلكم

فلنبدأ على بركة الله



أولا : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP


للحصول على الرقم السري يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد من سكناكم ( و يفضل أن يكون مكتب بريد رئيسي و ليس ملحق )


ثم بعد دلك الدهاب إلى أحد عمال مكتب البريد و يفضل أن يكون
chef de service


ثم قم بتسليمه الوثائق التالية :

1- طلب خطي للحصول على الرقم السري

( حيث وضعت لكم نمودج للطلب الخطي بصيغة Word , للتحميل إضغط على الأيقونة )




2- نسخة من بطاقة التعربف الوطنية مصادق عليها



و بعد دلك سوف يوضح لك مسؤول البريد المدة التي تأتي بعدها لتسلم الرقم السري الخاص بك

( أنا انتظرت مدة أسبوع للحصول على الرقم السري )






ثانيا : شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد


بعد تسلم الرقم السري الخاص بـــ : CCP
( و إن شاء الله الجميع يحصلون عليه )


نتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر الخاص بـــ : CCP
http://www.poste.dz/ccp/index.html


ثم تأتينا هده الصفحة :



و الأن أرجو التركيز من فضلكم
حيث سوف نختار كود جديد ليصبح هو الكود الخاص بنا لمعرفة الرصيد في المستقبل
و الصورة توضح أكثر :


و الأن سوف تأتينا هده الصفحة من جديد
فنتبع الخطوات كما توضح الصورة


و الأن مبروك عليك
هاهي صفحة الحساب الخاص بك



و الأن سوف أشرح كيفية التعامل مع صفحة حسابك

أولا : لمعرفة رصيد حسابك


ثانيا : لمعرفة كل العمليات التي تمت في حسابك


ثالثا : طلب البطاقة المغناطيسية


رابعا : طلب دفتر الشيكات


خامسا و أخيرا : تغيير كلمة السر ( الكود الدي إخترناه في الأول )



و بهدا نكون قد انتهينا من الشرح اعزائي الاعضاء

اتمنى ان ينال اعجابكم

لا تنسونا بالردود و التقييم


 
آخر تعديل:
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,121
الإعجابات
13,562
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#2
بارك الله فيك أخي على جهدك ووقتك الذي استغرقته
في انشاء هذا الموضوع جعله الله في ميزان
حسناتك لقد أفدتني أنا شخصيا
مشكور أخي الكريم
+
تقييم ... سلام
 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#4
قال بآغبي اللمة:
بارك الله فيك أخي على جهدك ووقتك الذي استغرقته
في انشاء هذا الموضوع جعله الله في ميزان
حسناتك لقد أفدتني أنا شخصيا
مشكور أخي الكريم
+
تقييم ... سلام
إضغط للتوسيع...


و فيك بركة أختي الكريمة

حقا استغرقت بعض الوقت في إنشاء هدا الموضوع

و لكن أسعد كثيرا حين يستفيد منه أعضاؤنا الكرام

( و يستريحوا من هم la chaine تــــــــــــــع la poste )

تقبل تحياتي لك أختي الكريمة
:shiny:
 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#5
قال بآغبي اللمة:
تم التثبيت لأهميته
إضغط للتوسيع...


شكرا لك أختي الكريمة على تثبيت الموضوع

و هدا حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من أعضائنا الأعزاء

حيث قررت إضافة شرح كيفية معرفة الرصيد عن طريق الهاتف النقال

للمتابعة في الرد الموالي

:shay:
 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#6
على بركة الله نبدأ





شرح كيفية بعث رسالة قصيرة لمعرفة رصيد CCP ( شرح خاصية Racidi )


ملاحظة

الأشخاص المعنيين بهده الخدمة فقط من تتوفر فيهم الشروط التالية :

1- من لديهم الرقم السري الخاص بــــــ : CCP

2- من لديهم شريحة موبيليس ( Puce Mobilis )





و الأن مع الشرح بالصور


أولا : نبعث برسالة قصيرة ( SMS ) إلى الرقم 603 ( مع العلم أن ثمن الرسالة 5 دج )

و نكتب ما يلي : أنظر الصورة








ثانيا : مثال كيف نكتب SMS








ثالثا : الجواب الدي يصلك من موبيليس ( Mobilis )

و الجواب يكون عبارة عن SMS كما توضح الصورة :






و في الختام

تقبل تحياتي لكم

و بالتوفيق للجميع



 
ع

عفاف الجزائرية

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
1 جوان 2008
المشاركات
7,675
الإعجابات
6,742
النقاط
351
#8
والله موضوع اجد فيه فائدة كبيرة عليا انا شخصيا وعلى اهلي ول المشرف مافيا اللي سال عليه مرة
وعلى كامل الاعضاء
تستحق تقييمات وليس تقييم واحد
كل الشكر لك اخي
 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#10
قال بآغبي اللمة:
مشكور أخي بارك الله فيك
متتبعة لموضوعك
يعطيك الصحة
سلامو
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العفو أختي الكريمة

و الله نورت الموضوع بردودك الجميلة

تقبل أحر تحياتي لك
:smile:
 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#11
قال عفاف الجزائرية:
والله موضوع اجد فيه فائدة كبيرة عليا انا شخصيا وعلى اهلي ول المشرف مافيا اللي سال عليه مرة
وعلى كامل الاعضاء
تستحق تقييمات وليس تقييم واحد
كل الشكر لك اخي
إضغط للتوسيع...


العفو أختي الكريمة

مرورك بحد داته أجمل تقييم

شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا


:az_flw:
 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#15
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#15
السلام عليكم

أختي الكريمة باغبي اللمة

مشرفة أقسام التجارة و العمل

أولا لم أجد طريقة للإتصال بك أو إعلامك

ثانيا أريد منك السماح لي بتعديل الموضوع ( و هدا لعدم وجود خاصية التعديل)

و السبب هو عدم وجود الصور

و هدا لإعادة رفع الصور من جديد

فأنا في انتظار إفادتك لي

و شكرا




 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#16

السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام

أعتدر على عدم ظهور الصور بالصفحة الأولى

و لعدم وجود خاصية " تعديل الموضوع " من جهة

و عدم تقديم أي إجابة من طرف مشرفي هدا القسم من جهة أخرى

قررت إعادة كتابة الموضوع من جديد في الرد الموالي







 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#17
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#17




إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونبيه وحبيبه عليه أفضل الصلوات وأزكى

التسليم أما بعد :



اقدم لكم اليوم أعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائرية

شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP من جهة

و من جهة أخرى شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد

و هدا بعد كثرة الأسئلة و الإستفسارات حول هدا الشأن من قبل أعضائنا الكرام



ملاحظة :

الرقم السري الدي نتحدث عنه يصلح لمعرفة رصيد CCP عن طريق الأنترنت من جهة .

و من جهة أخرى يصلح لمعرفة الرصيد عن طريق الهاتف النقال ( فقط أصحاب موبيليس عبر خاصية Racidi )

أما ما أريد التنبيه إليه هو أن هدا الرقم السري لا يصلح للبطاقة المغناطيسية





أرجو التركيز من فضلكم

فلنبدأ على بركة الله



أولا : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP


للحصول على الرقم السري يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد من سكناكم ( و يفضل أن يكون مكتب بريد رئيسي و ليس ملحق )


ثم بعد دلك الدهاب إلى أحد عمال مكتب البريد و يفضل أن يكون
chef de service


ثم قم بتسليمه الوثائق التالية :


1- طلب خطي للحصول على الرقم السري

( حيث وضعت لكم نمودج للطلب الخطي بصيغة Word , للتحميل إضغط على الأيقونة )






2- نسخة من بطاقة التعربف الوطنية مصادق عليها



و بعد دلك سوف يوضح لك مسؤول البريد المدة التي تأتي بعدها لتسلم الرقم السري الخاص بك

( أنا انتظرت مدة أسبوع للحصول على الرقم السري )





ثانيا : شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد


بعد تسلم الرقم السري الخاص بـــ : CCP
( و إن شاء الله الجميع يحصلون عليه )


نتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر الخاص بـــ : CCP
http://www.poste.dz/ccp/index.html


ثم تأتينا هده الصفحة :



و الأن أرجو التركيز من فضلكم
حيث سوف نختار كود جديد ليصبح هو الكود الخاص بنا لمعرفة الرصيد في المستقبل
و الصورة توضح أكثر :


و الأن سوف تأتينا هده الصفحة من جديد
فنتبع الخطوات كما توضح الصورة


و الأن مبروك عليك
هاهي صفحة الحساب الخاص بك



و الأن سوف أشرح كيفية التعامل مع صفحة حسابك

أولا : لمعرفة رصيد حسابك





ثانيا : لمعرفة كل العمليات التي تمت في حسابك

ثالثا : طلب البطاقة المغناطيسية





رابعا : طلب دفتر الشيكات


خامسا و أخيرا : تغيير كلمة السر ( الكود الدي إخترناه في الأول )


و بهدا نكون قد انتهينا من الشرح اعزائي الاعضاء

اتمنى ان ينال اعجابكم

لا تنسونا بالردود و التقييم


 
م

مجتهد باذن الله

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
26 أوت 2011
المشاركات
61
الإعجابات
19
النقاط
3
#18


شرح كيفية بعث رسالة قصيرة لمعرفة رصيد CCP ( شرح خاصية Racidi )


على بركة الله نبدأ




ملاحظة

الأشخاص المعنيين بهده الخدمة فقط من تتوفر فيهم الشروط التالية :

1- من لديهم الرقم السري الخاص بــــــ : CCP

2- من لديهم شريحة موبيليس ( Puce Mobilis )



و الأن مع الشرح بالصور


أولا : نبعث برسالة قصيرة ( SMS ) إلى الرقم 603 ( مع العلم أن ثمن الرسالة 5 دج )

و نكتب ما يلي : أنظر الصورة







ثانيا : مثال كيف نكتب SMS








ثالثا : الجواب الدي يصلك من موبيليس ( Mobilis )

و الجواب يكون عبارة عن SMS كما توضح الصورة :



و في الختام

تقبل تحياتي لكم

و بالتوفيق للجميع



 
A

ammar s

:: عضو منتسِب ::
#20
إنضم
14 نوفمبر 2011
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
#20
ممكن مساعدة اخ مجتهد او اي شخص يقدر يفيدني

مشكلتي هي جبة رقم السري منذو شهرين تقريبا وغيرتو وكي ندخل لموقع البريد يمشي ويبالي كل شيء واذا درة خدمة 1530 تقلي الرقم خاطئ ممكن حل للمشكلة
 
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