بالتفصيل الممل : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: Ccp و التعامل مع موقع البريد



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا



من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا



شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونبيه وحبيبه عليه أفضل الصلوات وأزكى



التسليم أما بعد :









اقدم لكم اليوم أعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائرية



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شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP من جهة



و من جهة أخرى شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد



و هدا بعد كثرة الأسئلة و الإستفسارات حول هدا الشأن من قبل أعضائنا الكرام















ملاحظة :



الرقم السري الدي نتحدث عنه يصلح لمعرفة رصيد CCP عن طريق الأنترنت من جهة .



و من جهة أخرى يصلح لمعرفة الرصيد عن طريق الهاتف النقال ( فقط أصحاب موبيليس عبر خاصية Racidi )



أما ما أريد التنبيه إليه هو أن هدا الرقم السري لا يصلح للبطاقة المغناطيسية











أرجو التركيز من فضلكم



فلنبدأ على بركة الله















أولا : شرح طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بــ: CCP





للحصول على الرقم السري يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد من سكناكم ( و يفضل أن يكون مكتب بريد رئيسي و ليس ملحق )





ثم بعد دلك الدهاب إلى أحد عمال مكتب البريد و يفضل أن يكون

chef de service





ثم قم بتسليمه الوثائق التالية :





1- طلب خطي للحصول على الرقم السري



( حيث وضعت لكم نمودج للطلب الخطي بصيغة Word , للتحميل إضغط على الأيقونة )















2- نسخة من بطاقة التعربف الوطنية مصادق عليها







و بعد دلك سوف يوضح لك مسؤول البريد المدة التي تأتي بعدها لتسلم الرقم السري الخاص بك



( أنا انتظرت مدة أسبوع للحصول على الرقم السري )











ثانيا : شرح التعامل مع حسابك في موقع البريد





بعد تسلم الرقم السري الخاص بـــ : CCP

( و إن شاء الله الجميع يحصلون عليه )



















نتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر الخاص بـــ : CCP

http://www.poste.dz/ccp/index.html



















ثم تأتينا هده الصفحة :



















و الأن أرجو التركيز من فضلكم

حيث سوف نختار كود جديد ليصبح هو الكود الخاص بنا لمعرفة الرصيد في المستقبل

و الصورة توضح أكثر :

















و الأن سوف تأتينا هده الصفحة من جديد

فنتبع الخطوات كما توضح الصورة

















و الأن مبروك عليك

هاهي صفحة الحساب الخاص بك













و الأن سوف أشرح كيفية التعامل مع صفحة حسابك



أولا : لمعرفة رصيد حسابك





ثانيا : لمعرفة كل العمليات التي تمت في حسابك













ثالثا : طلب البطاقة المغناطيسية







رابعا : طلب دفتر الشيكات

















خامسا و أخيرا : تغيير كلمة السر ( الكود الدي إخترناه في الأول )















