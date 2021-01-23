طلب خطي للحصول على الرقم السري للاطلاع على الحساب البريدي

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,884
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر
السيد:............

إلى السيد قابض مكتب بريد الجزائر​
الموضوع:طلب الحصول على الرقم السري للحساب البريدي

يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد الحصول على الرقم السري الذي يمكنني من الإطلاع على رصيد حسابي البريدي الجاري عن طريق شبكة موبيليس و على موقع البريد في الأنترنيت.
وأقدم لكم هويتي المدونة في حسابي البريدي:
السيد:
رقم الحساب البريدي:
تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والاحترام.

المعني بالأمر:​
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,150
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك اخي الكريم على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
لكن لدي ملاحظة اخي الكريم
يحب كتابة تاريخ اليوم في يسار الورقة بالإضافة إلى كتابة اسم و لقب الشخص و رقم حسابه على يمين الورقة
 
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