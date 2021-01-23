طلب خطي للحصول على الرقم السري للاطلاع على الحساب البريدي

إلى السيد قابض مكتب بريد الجزائر​

المعني بالأمر:​

السيد:............الموضوع:طلب الحصول على الرقم السري للحساب البريدييشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد الحصول على الرقم السري الذي يمكنني من الإطلاع على رصيد حسابي البريدي الجاري عن طريق شبكة موبيليس و على موقع البريد في الأنترنيت.وأقدم لكم هويتي المدونة في حسابي البريدي:السيد:رقم الحساب البريدي:تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والاحترام.