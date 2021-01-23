طلب خطي للحصول على الرقم السري للاطلاع على الحساب البريدي

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 4,884
- النقاط
- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
- الجنس
- ذكر
السيد:............
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد الحصول على الرقم السري الذي يمكنني من الإطلاع على رصيد حسابي البريدي الجاري عن طريق شبكة موبيليس و على موقع البريد في الأنترنيت.
وأقدم لكم هويتي المدونة في حسابي البريدي:
السيد:
رقم الحساب البريدي:
تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والاحترام.
إلى السيد قابض مكتب بريد الجزائرالموضوع:طلب الحصول على الرقم السري للحساب البريدي
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد الحصول على الرقم السري الذي يمكنني من الإطلاع على رصيد حسابي البريدي الجاري عن طريق شبكة موبيليس و على موقع البريد في الأنترنيت.
وأقدم لكم هويتي المدونة في حسابي البريدي:
السيد:
رقم الحساب البريدي:
تقبلوا مني سيدي فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: