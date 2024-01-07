طلب الرقم السري ccp عبر الهاتف في الجزائر

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
لا يمكن طلب الرقم السري لحساب CCP الخاص بك عبر الهاتف في الجزائر. وهذا إجراء أمني يحمي حسابك من الوصول غير المصرح به.
هناك عدة طرق بديلة للحصول على الرقم السري لحساب CCP الخاص بك:
أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المجاني 161.
هناك عدة طرق بديلة للحصول على الرقم السري لحساب CCP الخاص بك:
- استلام الرسالة النصية: بعد فتح حساب CCP جديد، ستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقمك السري خلال 24 ساعة. تأكد من أن رقم الهاتف المسجل في حسابك صحيح.
- زيارة مكتب بريد: يمكنك زيارة أي مكتب بريد وطلب رقمك السري من موظف البريد. سيحتاجون إلى إثبات هويتك وربما معلومات أخرى للتحقق من هويتك.
- الاستعلام عبر موقع بريد الجزائر: يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع بريد الجزائر الإلكتروني (eccp.poste.dz) والنقر على "نسيت كلمة السر". سيتم إرسال تعليمات لاستعادة كلمة السر إلى عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجلين.
- لا تشارك أبدًا رقمك السري مع أي شخص.
- لا تكتب رقمك السري على أي شيء يمكن للآخرين رؤيته.
- لا تستخدم نفس كلمة السر لحساب CCP الخاص بك ولحسابات أخرى عبر الإنترنت.
- إذا كنت تشك في أن شخصًا ما قد علم برقمك السري، فاتصل بـ CCP على الفور لحظر حسابك وتغيير رقمك السري.
- لن يطلب بريد الجزائر أبدًا معلوماتك الشخصية أو السرية، بما في ذلك الأرقام السرية، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- احذر من أي مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها من بريد الجزائر وتطلب منك معلوماتك الشخصية أو المالية.
- لا تشارك تفاصيل الحساب الخاص بك مع أي شخص، باستثناء موظف بريد معتمد عند الضرورة.
أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المجاني 161.