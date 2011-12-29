موسوعة مكياج بناآت اللمة الجزائرية

×..{موسوعهـ Macaiaji}..×

اولآَ قبل مانبدأ

نتعرف على مصطلحات واسماء للميك اب :

الفاونديشن (foundation)= كريم الأساس للوجه

وفي منه أنواع هي: ليكويد( liquid) = كريم الأساس السائل.

كومباكت(compact)= الأساس المضغوط

لوز باودر (lose powder) = البودرة الحرة (السايبة)

تقدري تستعملي الكريم الأساس وتحطي فوقه البودرة السايبة..

أو تقدري تستخدمي البودرة المضغوطة لحالها ( تكون2 في 1 يعني تشمل كريم أساس وبودرة سايبة)

الكونسيلر(concealer)= كريم خافي العيوب (يوضع تحت العين لإخفاء السواد)

وتقدري تستعمليه لإخفاء الحبوب...يعني تحطي منه شوي على كل حبة طبعا قبل كريم الأساس...



الآي لاينر(eye liner) = الكحل السائل ويوضع على الجفن..



الآي شادو(eye shadow) = الظل اللي ينحط على الجفون..وفي منه بودرة وكريمي..



البلاشر (blasher)= هو بودرة أحمر الخدود ..وفي منه بودرة وكريمي..



ليب لاينر(lip liner) = هو قلم محدد الشفايف...



جلوس(gloss) = هو ملمع الشفايف ويوضع فوق الروج..



المستورايزر= هو كريم مرطب يوضع قبل كريم الأساس وهو أول خطوة نعملها لما نضع المكياج..

stick foundation : ستيك فاونديشن: اساس ثقيل نوعا ما

bronzing powder:برونزنج باودر: بودرة تسمير تستعمل للواتي يرغبن في الحصول لى لون اسمر دون التعرض للشمس

creamy eye shadow : ( ظلال العيون الكريميه ) توزع بواسطه الاصابع او فرشاه خاصه , لكنها صعبه الاستعمال الى حد ما , ويفضل اسخدام ظلال عيون بودره فوقها لتظل ثابته لمده طويلة.

glitter shadow : ظلال لامعه ( تستخدم للمناسبات , كالاعراس مثلا ...).

eye pencil : قلم تحديد العيون( يستخدم لتحديد العينين من الخارج أو تظليلهما من الداخل ويوجد بدرجات لونيه مختلفه أفضلها الاسود .

eyebrow pencil : قلم الحواجب , قلم يستخدم لملئ الحواجب.

transparent mascara :مسكرا شفافه ممكن أن تستخدم للحواجب والرموش.

مصطلحات أخرى

make upset : علبة مكياج

brush set: طقم فراشي





ـألتونيـــــــك







ثانيا أدوات التجميل:ـألتونيـــــــك

يستخدم بعد تنظيف البشرة كمعقم وقابض لها و يساعد على اغلاق المسامات

و زوال الخلايا الميتة من الوجه والرقبة .

طريقة وضعه : تبلل قطنة بالقليل منه وتمرر على البشره وبعد أن ينشف يوضع كريم مرطب

كــريم ـألأســــاس

هو كريم يوضع على البشرة قبل وضع المكياج

يوزع على الوجه و العنق بطريقة متساوية

و هو انواع





كريم الاساس الفاونديشن وهو السائل

اساس كومباكت وهو البودره المضغوطه

وهي اساس مضغوط مع بودرة تركيبته تحدمن اللمعان و يليق اكثر بالبشرة الدهنية او المختلطة

بحيث يضفي علىيها نعومة رائعة

ـألأســـــــــأس ـألمضغــــوط ـألكريمــــــــىآ

وهي اساسات تكون مابين الكريم والباودر..وتنزلق بسهوله على البشرة وتمنح البشرة ملمسا ناعماويقوم بتغطية البشرة بشكل جيد..

وعندالإستخدام لاتكثري منه مجرد لمسات بسيطةمنه..

(وهومناسب للبشرةالجافة)..

البودره الحره وتسمى ( لوز بودر ) التي تضع بعد كريم الاساس السائل

وبودرة الإضاءة تستخدم لإضاءة الوجه وتحت العين و لإشراق المنطقة وتوضع بواسطة الفرشاة الهوائية.

فائدة بودرة الوجه

تضفي جمالا على البشرة وتوضع بعد كريم الاساس تجعل البشرة مخملية وتلائم البشرة الدهنية والبشرة ذات المسام الواسع وتساعد على الاحتفاظ بالمكياج لفترة طويلة وتمتص الدهون وتبعد اللمعة عن البشرة الدهنية وتخفي الشوائب والحبوب والزون , كما تثبت لون الروج والشدو

ـأسفنجـــــــة كريم ـألأســــأس

تستعمل بعد أن ترطب قليلاً بالماء فهي تساعد على تثبيت كريم الأساس وتحول دون تكتله. وللمحافظة عليها لمدة طويلة يمكنك غسلها بالماء والصابون من وقت الى آخر









الكونسيلر Concealer

اهم الاشياء المستخدم للوجه بمكياج السهرات لاخفاء البثور والبقع والهالات السوداء

وهو متنوع الوان و ملمسه كريمي ثقيل التغطية ويحتوى على خمس الوان

الاخضر لتغطية الحبوب الحمراء البني لتظليل الاماكن اللي لا نريد ابرازها الشيدينق مثل جوانب الانف لتصغيره وأسفل العين لاخفاء الهالات كطبقة اولى توضع بالتربيت البيج الغامق المائل إلى لون اورنج يوضع ايضا كطبقة رقيقة على الهالات لتغطيتها فوق الطبق الاولي باستعمال الاصبع الصغير باليد وبطريقة التربيت الخفيف

او ممكن استعماله على شكل ارواج

كونسيــــلر فاتح ـألوون

البيج الفاتح يضع على البقع بالبشرة وكطبقة خفيفة ثالثة على الهالات السوداء

- اللون الفاتح يميل للاصفر يوضع على الاماكن التي نريد ابرازها كعظمة الانف والوجنتين ومن الممكن استعمال بقايا كريم الاساس الموجودة على فوهة علبة الاساس ككونسيلر

ظل العيون او eyeshadow

علبة تحتوي على مجموعة من الاوان يمكنك استعمال كل لون او المزج بين لونين متانسقين

حسب فستانك و بشرتك

و يوجد ايضا علب تتوفر على لون واحد فقط و هي مضغوطة



و الملمعة منها تستعل في الافراح الليلية و السهرات

اي شادو سائل



يستعمل عادة للاوقات العادية التي لا تحتاج الى ثقل في المكياج و بدون لمعة

الاي شادو على شكل اقلام

ممتازة وسهلة خصوصا في النهار و الخرجات الخفيفة

و تناسب اكثرالمبتدئات لسهولة استعمالها

افضل ماركات الاي شادو هي ماك و لانكوم و برجوا و شانيل

ـألكحــل ـألسـائل

هذا النوع من الكحل يتم وضعه حول العين وليس داخلها. يوجد منه العديد من الأنواع إما على شكل قلم أو بعلب ومعه فرشة دقيقة. يحتاج إلى ممارسة حتى يُتقَن رسمه ، ومن المهم تجنب شد الجفن عند وضع الكحل لأن الخط سيكون سميكا ومتعرجاً عندما تتركين الجفن

افضل ماركاته لانكوم

قلم ـألعيـــــــــــــــــوـون

يستعمل لرسمهـــــــآ وترتيبهـآآ وـأعطـــأئها منظرا جميلا

ـألمـــــــــآسكـأرا



مشط ـألرمــــــــــــووش

يساعد مشط الرموش على الفصل بين شعيرات رمش العين بعد تثبيت الماسكرا. اختاري النوع ذو الأسنان الرفيعة واستعمليه من أطراف الأهداب. مشطي الرموش مباشرة بعد وضع الماسكرا وذلك لكي يسهل تفريق الأهداب

ـألبلاشـــــر

هو أحمر الخدود ويكون على أشكال أما

بودرة يوضع بعد كريم الاساس والبودرة ليضيف على الوجه اللون الشفاف .

يوضع على الوجه بالفرشاة ويجب التخلص من الكمية الزائدة العالقة عليها ويفضل عدم المبالغة بوضعها



على شكل حبيبات تعطي لونا مخمليا للخدود و تستعمل بنفس طريقة البودرة العادية بعد مزجها بالفرشاة

أو على شكل كريم يحتاج إلى دقة عند وضعه وهو مخصص للمناسبات ويوضع بعد كريم الاساس