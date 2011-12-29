موسوعة مكياج بناآت اللمة الجزائرية

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دمعة اشتياق

دمعة اشتياق

:: عضو فعّال ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
1,722
النقاط
51
•°•¤ô(موسوعــهـ مكيـــ Makeup ـــاج)ô¤•°•





×..{موسوعهـ Macaiaji}..×




اولآَ قبل مانبدأ
نتعرف على مصطلحات واسماء للميك اب:

الفاونديشن (foundation)= كريم الأساس للوجه
وفي منه أنواع هي: ليكويد( liquid) = كريم الأساس السائل.
كومباكت(compact)= الأساس المضغوط
لوز باودر (lose powder) = البودرة الحرة (السايبة)
تقدري تستعملي الكريم الأساس وتحطي فوقه البودرة السايبة..
أو تقدري تستخدمي البودرة المضغوطة لحالها ( تكون2 في 1 يعني تشمل كريم أساس وبودرة سايبة)
الكونسيلر(concealer)= كريم خافي العيوب (يوضع تحت العين لإخفاء السواد)
وتقدري تستعمليه لإخفاء الحبوب...يعني تحطي منه شوي على كل حبة طبعا قبل كريم الأساس...

الآي لاينر(eye liner) = الكحل السائل ويوضع على الجفن..

الآي شادو(eye shadow) = الظل اللي ينحط على الجفون..وفي منه بودرة وكريمي..

البلاشر (blasher)= هو بودرة أحمر الخدود ..وفي منه بودرة وكريمي..

ليب لاينر(lip liner) = هو قلم محدد الشفايف...

جلوس(gloss) = هو ملمع الشفايف ويوضع فوق الروج..

المستورايزر= هو كريم مرطب يوضع قبل كريم الأساس وهو أول خطوة نعملها لما نضع المكياج..
stick foundation : ستيك فاونديشن: اساس ثقيل نوعا ما
bronzing powder:برونزنج باودر: بودرة تسمير تستعمل للواتي يرغبن في الحصول لى لون اسمر دون التعرض للشمس
creamy eye shadow : ( ظلال العيون الكريميه ) توزع بواسطه الاصابع او فرشاه خاصه , لكنها صعبه الاستعمال الى حد ما , ويفضل اسخدام ظلال عيون بودره فوقها لتظل ثابته لمده طويلة.
glitter shadow : ظلال لامعه ( تستخدم للمناسبات , كالاعراس مثلا ...).
eye pencil : قلم تحديد العيون( يستخدم لتحديد العينين من الخارج أو تظليلهما من الداخل ويوجد بدرجات لونيه مختلفه أفضلها الاسود .
eyebrow pencil : قلم الحواجب , قلم يستخدم لملئ الحواجب.
transparent mascara :مسكرا شفافه ممكن أن تستخدم للحواجب والرموش.
مصطلحات أخرى
make upset : علبة مكياج
brush set: طقم فراشي


ثانيا أدوات التجميل:

ـألتونيـــــــك



يستخدم بعد تنظيف البشرة كمعقم وقابض لها و يساعد على اغلاق المسامات
و زوال الخلايا الميتة من الوجه والرقبة .
طريقة وضعه : تبلل قطنة بالقليل منه وتمرر على البشره وبعد أن ينشف يوضع كريم مرطب



كــريم ـألأســــاسهو كريم يوضع على البشرة قبل وضع المكياج
يوزع على الوجه و العنق بطريقة متساوية
و هو انواع

كريم الاساس الفاونديشن وهو السائل



اساس كومباكت وهو البودره المضغوطه



وهي اساس مضغوط مع بودرة تركيبته تحدمن اللمعان و يليق اكثر بالبشرة الدهنية او المختلطة
بحيث يضفي علىيها نعومة رائعة

ـألأســـــــــأس ـألمضغــــوط ـألكريمــــــــىآ



وهي اساسات تكون مابين الكريم والباودر..وتنزلق بسهوله على البشرة وتمنح البشرة ملمسا ناعماويقوم بتغطية البشرة بشكل جيد..
وعندالإستخدام لاتكثري منه مجرد لمسات بسيطةمنه..
(وهومناسب للبشرةالجافة)..



البودره الحره وتسمى ( لوز بودر ) التي تضع بعد كريم الاساس السائل



وبودرة الإضاءة تستخدم لإضاءة الوجه وتحت العين و لإشراق المنطقة وتوضع بواسطة الفرشاة الهوائية.

فائدة بودرة الوجه

تضفي جمالا على البشرة وتوضع بعد كريم الاساس تجعل البشرة مخملية وتلائم البشرة الدهنية والبشرة ذات المسام الواسع وتساعد على الاحتفاظ بالمكياج لفترة طويلة وتمتص الدهون وتبعد اللمعة عن البشرة الدهنية وتخفي الشوائب والحبوب والزون , كما تثبت لون الروج والشدو



ـأسفنجـــــــة كريم ـألأســــأس



تستعمل بعد أن ترطب قليلاً بالماء فهي تساعد على تثبيت كريم الأساس وتحول دون تكتله. وللمحافظة عليها لمدة طويلة يمكنك غسلها بالماء والصابون من وقت الى آخر.


الكونسيلر Concealer



اهم الاشياء المستخدم للوجه بمكياج السهرات لاخفاء البثور والبقع والهالات السوداء
وهو متنوع الوان و ملمسه كريمي ثقيل التغطية ويحتوى على خمس الوان
الاخضر لتغطية الحبوب الحمراء البني لتظليل الاماكن اللي لا نريد ابرازها الشيدينق مثل جوانب الانف لتصغيره وأسفل العين لاخفاء الهالات كطبقة اولى توضع بالتربيت البيج الغامق المائل إلى لون اورنج يوضع ايضا كطبقة رقيقة على الهالات لتغطيتها فوق الطبق الاولي باستعمال الاصبع الصغير باليد وبطريقة التربيت الخفيف

او ممكن استعماله على شكل ارواج



كونسيــــلر فاتح ـألوون

البيج الفاتح يضع على البقع بالبشرة وكطبقة خفيفة ثالثة على الهالات السوداء
- اللون الفاتح يميل للاصفر يوضع على الاماكن التي نريد ابرازها كعظمة الانف والوجنتين ومن الممكن استعمال بقايا كريم الاساس الموجودة على فوهة علبة الاساس ككونسيلر



ظل العيون او eyeshadow



علبة تحتوي على مجموعة من الاوان يمكنك استعمال كل لون او المزج بين لونين متانسقين
حسب فستانك و بشرتك
و يوجد ايضا علب تتوفر على لون واحد فقط و هي مضغوطة



و الملمعة منها تستعل في الافراح الليلية و السهرات



اي شادو سائل

يستعمل عادة للاوقات العادية التي لا تحتاج الى ثقل في المكياج و بدون لمعة



الاي شادو على شكل اقلام

ممتازة وسهلة خصوصا في النهار و الخرجات الخفيفة
و تناسب اكثرالمبتدئات لسهولة استعمالها



افضل ماركات الاي شادو هي ماك و لانكوم و برجوا و شانيل



ـألكحــل ـألسـائل



هذا النوع من الكحل يتم وضعه حول العين وليس داخلها. يوجد منه العديد من الأنواع إما على شكل قلم أو بعلب ومعه فرشة دقيقة. يحتاج إلى ممارسة حتى يُتقَن رسمه ، ومن المهم تجنب شد الجفن عند وضع الكحل لأن الخط سيكون سميكا ومتعرجاً عندما تتركين الجفن.

افضل ماركاته لانكوم



قلم ـألعيـــــــــــــــــوـون



يستعمل لرسمهـــــــآ وترتيبهـآآ وـأعطـــأئها منظرا جميلا



ـألمـــــــــآسكـأرا





مشط ـألرمــــــــــــووش



يساعد مشط الرموش على الفصل بين شعيرات رمش العين بعد تثبيت الماسكرا. اختاري النوع ذو الأسنان الرفيعة واستعمليه من أطراف الأهداب. مشطي الرموش مباشرة بعد وضع الماسكرا وذلك لكي يسهل تفريق الأهداب


ـألبلاشـــــر

هو أحمر الخدود ويكون على أشكال أما



بودرة يوضع بعد كريم الاساس والبودرة ليضيف على الوجه اللون الشفاف .
يوضع على الوجه بالفرشاة ويجب التخلص من الكمية الزائدة العالقة عليها ويفضل عدم المبالغة بوضعها

على شكل حبيبات تعطي لونا مخمليا للخدود و تستعمل بنفس طريقة البودرة العادية بعد مزجها بالفرشاة



أو على شكل كريم يحتاج إلى دقة عند وضعه وهو مخصص للمناسبات ويوضع بعد كريم الاساس

:shay:يتبع بصح ماتنساوش التقييم:shay:




 
دمعة اشتياق

دمعة اشتياق

:: عضو فعّال ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
1,722
النقاط
51
اسس مهمه قبل وضع المكياج:

*تنظيف السطحي للبشره.. وتهيأته لاستخدام المكياج.

*مسح البشره بالليمون أو مغذي سائل (الأسكنيول).

*تغذية البشره.. عن طريق الاقنعه والزيوت المناسبه للبشره.

*تحريك الدوره الدمويه التي تتواجد في البشره عن طريق تحريك الاصابع بحركه دائريه للبشره.

*ترطيب البشره عن طريق المرطبات.



طرق التنظيف العميق والصحيح للبشره لاعادة البشره رونقها وحيويتها (بالترتيب):تقشير البشره:

يوجد عدة مقشرات في محلات المكياج ولا تنسو الطبيعي أحسن بكثير من الجاهز مثال: زيت الزيتون+ سكر أو زيت اللوز الحلو+ السكر.. ويتم توزيعه على البشره وحركت الاصابع دائريه بخفه بحيث لا تجرحوا البشره ولا تؤذوهاوالفائده من التقشر انكم سوف تقشرون الخلايا الميته فوق البشره وتعطون البشره اللون المورد وتساعدونها على فتح المسام وتنشيط الدوره الدمويه بالوجه ثم تغسل بعد ربع ساعه بالماء الدافئ حتى يتم فتح مسام الوجه.


ملاحظه: يتم عمل التقشير للوجه مره في الأسبوع فقط

الأقنعه :

على حسب نوعية البشره يتم وضع الاقنعه بعد غسل الوجه وتنظيفه بالفوطه برقه مباشره..
لأن البشره تكون جاهزه لاستقبال أي قناع..

نصيحه: عند استخدام الاقنعه يجب ان لا تنسين الرقبه فهي لها الحق كبشره ولا تغطي مناطق العينين والشفايف.


حمام بخار:

احضار قِدِرّ ووضع ماء فيه ويترك فوق النار حتى غليانه.. ووضع أي اعشاب طبيعيه مثال: البابونج أو بقدونس وتستطيعين وضع ماء الورد ومن ثم تحضرين الفوطه وتغطين فيه شعرك بعد رفعه للاعلى واحضار فوطه ثانيه وتغطية الوجه حيث يترك مسافه مناسبه بين الوجه والقِدٍرّ وتصل للبشره بخار بحرار تستحملها ولا يتم الاقتراب كثيرا من الاناء حتى لا يتم ايذاء البشره ويتم لمس البخار المتصاعد من القِدِرّ للبشره لمدة 15 دقيقه فيتم اغلاق العينين.

ملاحظه :يتم عمل بخار الوجه مره في الشهر فقط.


لكي تصبح بشرتك نظيفة وفاتحة استخدمي و بالتدريج هذه المواد

- اغلي البطاطا حتى تصبح قابله للهرس

- ومن ثم اهرسيها في صحن مع قليل من الروب وملعقه من النشا (نشا الذرة) وبذلك تصبح متوسطة لا مائية ولا غليظة ثم افرديها على وجهك أول مرة لمدة ربع ساعة وثم لمدة عشرين دقيقة وهكذا حتى تتعود وتصبح ساعة

××...{ نصائح لمكياجكِ}...××

-في حالة وضع الاساس الفونديشن (اللى على شكل بودره مضغوطه) يفضل وضعه قبل الكونسيلر،،،ويكون بالاسفنجه النظيفه





1المبلله بالماء بعد عصرها بشويش وليس بالقوه (حتى يبقى فيها ماء قليل) ومن ثم توزيعها على الوجه بلطف ونعومه،،، وأنتظر حتى تجف وأشاهد بالمرايه اذا كانت فيه تكتلات امسحها بنفس الاسفنجه...

2-يفضل بعد وضع كريم الاساس المضغوط تنظيف الاسفنجه بالماء والصابون وتنشيفها في مكان جاف ((حتى لا تغزوها البكتيريا))

3- يفضل ترتيب الحواجب بمشط الحواجب ومن ثم تمرير ظل مقارب للون الحاجب ،،،ومن ثم رش على مشط الحاجب سبري شعر وتمشيط الحاجب ((حتى يثبت شكل الحاجب))

4-يفضل وضع أسفل الحاجب ظل لؤلؤي ،،،يوجد لون رهيب من ماك اسمه (نايلون) يعطي اضاءه فظيعه...


6-بعض أنواع الظل توضع بالماء مثل ماركة( شانيل) ،،،وطرقة وضعها تكون بتبليلل الاسفنجه او الفرشاة بالماء ونفضه حتى يذهب الماء الزائدونضعها على اللون المطلوب،،،ومن ثم مسحه على العين،،،ويفضل قبل وضعه وضع ظل مقارب للون بودره،، بالشكل المطلوب ((لان اللون المائي لو اخترب صعب تعديله)) ...


7- أغلب انواع الظل مثل ماركة (ماك وماركة ميك اب فور ايفير) يوضع باالاصبع حتى يكون اللون رائع...

8- يفضل وضع الظل بالفراشي المفضله مثل ماركة ماك فيها فراشي ممتازه لتوزيع الظل....

9-قبل وضع الماسكرا،،يجب تنظيفها من اللون الزائد ،،،بمنديل ويكون بمسح الفرشاة في المنديل بشويش ،،، حتى يزيل اللون الزائد والعالق ،،،وحتى لايتجمع اللون على الرمش....

10-أذا اردتي ان يظهر لون الظل وبقوه ،،وكأنه عند خبيرة تجميل ،،،شربي الفرشاة بالماء وثم ضعيها على لون الظل (ماعدا ظل ماك) وضعيها على العين....

11- إذا وضعتي ظل غامق يفضل أن يكون لون الروج فاتح،،، والعكس صحيح،،،،طبعاً مع سيادة لون الروج الفاتح..

12- إذا كانت البشره متعبه أو لونها غير موحد يفضل وضع كريم أساس أغمق من لون البشره بدرجه،،، لان هذه نصيحه من خبيره (أن الغامق مع الغامق يفتح) تراها نصيحه ثمينه ،،لان الغمق يوحد لون البشره ويفتحها


يتبـــــــــــــع
 
دمعة اشتياق

دمعة اشتياق

:: عضو فعّال ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
1,722
النقاط
51
* ماكياج لا يسيل بالدموع :
لتثبيت مكياج العيون اتبعي هده الخطوات وستحصلين على نتيجة رائعة :
مدي مخفي الهالات على الجفنين العلوي والسفلي


ثم انثري لمسة من البودرة الشفافة بعدها ضعي الظل على كامل الجفن ثم حددي خط الرموش بقلم التحديد من النوع الشمعي واخيرا ضعي الماسكرا المقاومة للماء .

* ماكياج بلا اخطاء :

ليكون الماكياج متقنا وانيقا يجب استخدام الادوات الخاصة بكل مستحضر:
- فالبشرة الناعمة تحصلين عليها من استخدام الاسفنجة لتوزيع الفوندوتان والفرشاه الكبيرة وزعي بها البودرة بعد غمسها فيها ثم ضربها بخفة على ظهر اليد للتخلص من الفائض.
- اما الرموش فاستخدمي ىآلة عقص الرموش اضغطي بها عند منبت الرموش عدة ثوان ثم ضعي الماسكرا.


- للشفتين استخدمي الفرشاة الرفيييعة لتوزيع اللون بعد تحديدهما بنفس درجة احمر الشفاه.
-اما البلاشر فاستخدمي الفرشاة المستديرة وابدئي من قمة الوجنتين متجهة نحو الصدغ بخفة وعندها ستحصلين على ماكياج متقن بلا عيوب.

* الانف الطويل :

هناك قاعدة ذهبية في عالم الجمال تقووول استخدمي الاساس الداكن لاخفاء عيوب الوجه والفاتح لابراز مواطن الجمال.


ولمشكلة الانف الطويييل استخدمي لمسة خفيفةمن الاساس الداكن على جانبي الانف وطرفه ابسطي باتقان ليبدو طبيعيا ثم استخدمي الفاتح على باقي اجزاء الوجه وابرزي الوجنتين بوضع ظلل مشرقة مثل النحاسي او الوردي اللامع وللشفتين ابتعدي عن الالوان الداكنة فهي تبرز الانف واستخدمي الفاتحة فقط .

* نصائح متنوعة:

- لتثبيت ظلال العينين انثري بفرشاة رطبة قليلا من بودرة الوجه على الجفنين قبل وضع الظلال.
- تجنبي قصة الشعر القصيييرة او رفع الشعر للخلف اذا كنتي تعانين من الذقن المزدوج اعتمدي الكاريه المتدرج متوسط الطول.

- لرقة المنطقة المحيطة بالعينين ضعي كريم العناية بهما بمقدار حبة البازلاء وبطريقة التربيت من الخارج لى الداخل بالاصبع الرابعة .
- لايجوز اختيار احمر الشفاااه عشوائيا بل يجب الانتباه الى نوعيته فاحمر الشفااه الجيد هو الذي يغذي الشفاه ويحميها ويقاوم حرارة الجو وينتشر بسهولة ...


>>نصائح تجعل مكياجكي سهل الاتقان<<

كيفما كانت العيون كبيرة او صغيرة , دائرية او لوزية , فشكلها يعكس شخصيتك...

* الالوان الغامقة تصغر و تقلص من شكل العين

اما الفاتحة فتوسعها إذن لتركيز نظرتك استعملي
ظل داكن و لتكبير العين عليك بالالوان الفاتحة.

*التأثيرات المطفية ( كالاساس او الروج ذو اللون المطفي )تجعل مثلا شكل الشفاه مسطحا و كذلك الوجنتين
بينما التأثيرات اللامعة ( كالقلوس او كريم إضاءة ) تزيد من
حجم مثلا الشفا فتجعلها ممتلئة...

* لتحصلي على شكل طبيعي اختاري لونا واحدا بالنسبة
للظل او احمر الشفاه فلا داعي لمزج الالوان...

* اما التأثيرات المعقدة فهي تكمن في مزج العديد
من الالوان حسب الذوق, بالنسبة للظل فابدءي
بوضع لون الافتح على الجفن العلوي ثم تدرجي إلى الاغمق
ثم لون ثالث لتحت العين على جذور الرموش لرسم العين.

* تلوين الشفاه يزيد من نضارة الوجه فلا تترددي في
تغييرن لون شفاهك حسب مزاجك و كذلك ملابسك.





* لتكبير الشفاه ارسمي خطا خفيفا حولها باتجاه الخارج

ثم استعملي لونا فاتحا من الروج و القلوس في وسطها لجعلها ممتلئة نوعا ما .

* لتصغير الشفاه ارسمي خطا خفيفا حولها داخليا ثم
استعملي لونا غامقا او مطفيا .

* ملاحظة: اختاري الالوان المناسبة لك هناك ثلاث مجموعات:

من البرتقالي إلى الاحمر , و من البيج إلى البني ,

و أخيرا الوردي إلى البنفسجي.
تناسق الالوان خطوة مهمة جدا و كذلك حسن اختيار
التأثيرات سواء مطفية او لامعة يؤدي إلى نتائج مرضية....

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع --BRB---
 
دمعة اشتياق

دمعة اشتياق

:: عضو فعّال ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
1,722
النقاط
51
""مستحضرات التجميل ومده صلاحيه""
لمستحضرات التجميل مده صلاحيه لايجوز الاحتفاظ بها بعد انتهائها لانها يا اختي راح تكون ضاره اكثر منها نافعه واليك تاريخ صلاحيه كل مستحضر

* الكريم المرطب : يجوز الاحتفاظ به من تسعه اشهر الى سنه فبالرغم من انه يحتوي على مواد حافظه ولكنه سواء كان كريم مرطب او مغذي فان استعماله اليومي يقلل من فاعليته وبعد تسعه اشهر من فتحه يبدا العد التنازلى

* الماسكارا : بعد فتحها لاتحتفظي بها اكثر من اربعه اشهر حيث ان الماسكارا حساسه جدا للفساد ففي كل مره نستخدمها بها تنتقل الى الفرشاه كائنات صغيره وتستقر في علبه الماسكارا اما المقاومه للماء فيمكن الاحتفاظ بها لمده سته اشهر

* كريم الاساس : يمكن الاحتفاظ بكريم الاساس بعد فتحه لمده سته اشهر اما كريم الاساس الجامد فيدوم لمده سنه وذلك لان الميكروبات تنمو في الاول بشكل اسرع

* البودره : امنه للاستخدام لمده ثلاث سنوات بشريطه الحفاظ على نظافه الاسفنجه المستخدمه في وضعها
وهذا ينطبق على احمر الخدود

* قلم الشفاه : بسبب احتوائه على الدهنيات يمكن الاحتفاظ به لمده عامين

* الحليب المنظف : يمكن استخدامه لمده سنه وبعدها لاتستخدمي الا علبه جديده حتى لو بقي في القديمه الكثير

* التونيك : بعكس الحليب لاتحتفظي به اكثر من سته اشهر

اما بالنسبه لطريقه المحافظه على ادوات التجميل :

· كل اسبوع اغسلي الفرش الخاصه بالمكياج بالماء والصابون جيدا ولا تنسي غسل الاسفنج المستعمل في وضع كريم الاساس او البودره

· عندما تفتحين اداه تجميل لاستخدامها اكتبي تاريخ فتحها لكي تعرفي متى تنتهي صلاحيتها

· احتفظي بادوات تجميلك بعيدا عن الضوء والحراره كي لا تفسد

· عند وضع الكياج اغسلي يديك ولاتنسي غسلها عند وضع المرطب



...// لكي تمدي بعمر مكياجك//....

· ضعي أحمر الشفاه وعلبة المكياج في الثلاجة فإن ذلك سيجعل مدة استخدامه تطول

· نظفي أحمر الشفاه بمسحه بمنديل مبلول بعد كل استعمال، وإذا لاحظت أن أحمر الشفاه رائحته قد تغيرت أو جف سطحه فيجب التخلص منه

· إذا قارب قلم الشفاه على الانتهاء، وأصبح من الصعب استخدامه بهيئته الحالية لتمريره على الشفاه، يمكنك إحضار علبة مسطحة صغيرة من علب الدواء وتفريغ محتوى قلم الشفاه بداخلها، ثم سيكون بإمكانك استخدامه بسهولة عن طريق الفرشاة....تساعدك هذه الطريقة أيضاً على مزج ألوان مختلفة من أحمر الشفاه للوصول إلى اللون الذي يناسبك.

· لاستخدام أحمر الشفاه بطريقة صحيحة يفضل استخدام فرشاة جديدة حتى يدوم مدة أطول
 
N

nadin86

:: عضو مُشارك ::
إنضم
6 جانفي 2012
المشاركات
288
النقاط
7
موضوع رائع شكرا +تقيييييييييييييييييييييييييييم
 
A

amoulita@mosta

:: عضو مُتميز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
629
النقاط
17
موضوع رائع +تقييييييييييييييييييييييييييييييم
 
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