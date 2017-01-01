بريوش رائع من مطبخى تفضلوا

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة imane27, ‏29 جانفي 2012.

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  1. imane27

    imane27 :: عضو بارز ::

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    كنت اجول فالنت لقيت هاد البريوش جربتو صراحة جا هايل والف شكر لصاحبة الوصفة
    المقادير:
    300غ فرينة
    120ملل حليب دافئ
    10غ خميرة الخبز + مغرفة قهوة سكر
    30غ زبدة طرية
    3 مغارف قهوة سكر
    حبة بيض وشوية ملح
    التحظير:
    حطى خميرة فى شوية حليب دافئ ومغرفة سكر وخليه يخمر
    فى عجان كهربائ ولا صحن كبير حطى فرينة وسكر وملح وزبدة مقطعة قطع صغار خليهم يتخلطو كيما صابلى ومبعد ضفة لحليب خميرة وحبة بيض خليه يعجن حتى يتنحا من الصحن وحدو وغطيه وخليه يخمار لمدة ساعة ونصف حتى ساعتين
    [​IMG]
    طريقة تحظير الحشو
    [​IMG]
    30غ زبدة طرية و30غ سكر بنى ولا معندكش سكر عادى
    [​IMG]
    كمية تاع بيستاش مرحى خشين
    [​IMG]
    شيكولة صغيرة
    [​IMG]
    بعد ساعتين تكون خمرت وطلعت مليح
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    على طاولة مرشوشة بالفرينة حلى العجينة على شكل مستطيل
    [​IMG]
    وخلطى سكر مع زبدة وطلسيه كامل على عجينة
    [​IMG]
    ودردرى فوقو بيستاش وشيكولة
    [​IMG]
    ودورى لعجينة على شكل حربوش
    [​IMG]
    وقطعى حربوش على زوج ولويه فى بعضو
    [​IMG]
    ودوريه وغلقى لحواشى مليح وعاودى حطيه يخمر لمدة ساعة
    [​IMG]
    بعد ما خمر ادهنيه بليض ودخليه للفور يطيب ويحمار
    [​IMG]
    هاد بعد ما طاب شكلو
    [​IMG]
    هاد عن قرب
    [​IMG]
    هاد بعد التقطيع
    انشاء الله تعجبكم الطريقة لأنه فعلا رائع

     
    التعديل الأخير: ‏30 جانفي 2012
    magique, fofo 03 و serinee معجبون بهذا.
    imane27, ‏29 جانفي 2012
    #1
  2. ═♥° شجـ الروح ـون °♥═

    ═♥° شجـ الروح ـون °♥═ :: عضو شرفي ::

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    ممممممممممممممممم
    ماشاء الله
    ربي يسلم دوك اليدين ان شاء الله
    يشهي يشهي
    يعطيك الصحة امون
    بالصحة عليكم
     
    ═♥° شجـ الروح ـون °♥═, ‏29 جانفي 2012
    #2
  3. ibtesem

    ibtesem :: عضو شرفي ::

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    بارك الله فيك ايمان على الوصفة
    راهي من شكلها اممممممممممممم تشهي للاسف غدا رجيم ان شاء الله
    بعد الاسبوع نجربو انشاء الله
     
    ibtesem, ‏30 جانفي 2012
    #3
  4. prncess fifi

    prncess fifi :: عضو مُتميز ::

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    هايل امونة يعطيك الصحة​
     
    prncess fifi, ‏30 جانفي 2012
    #4
  5. merieme hassi

    merieme hassi :: عضو فعّال ::

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    تبارك الله عليك يا الحبيبة
    بالصحة و الهنا
     
    merieme hassi, ‏30 جانفي 2012
    #5
  6. karima tati

    karima tati :: عضو مُشارك ::

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    خرجتلك هايلة تاكلوها بالصحة نجربها ان شاء الله
     
    karima tati, ‏30 جانفي 2012
    #6
  7. ام خديجة1

    ام خديجة1 :: عضو فعّال ::

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    جاك روعة حبيبتي تسلم ايديك
     
    ام خديجة1, ‏30 جانفي 2012
    #7
  8. ام سيف

    ام سيف :: عضو مُشارك ::

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    تبارك الله عليك الشكل روعة والبنة اكيد اروع
     
    ام سيف, ‏30 جانفي 2012
    #8
  9. عشقي الامارات

    عشقي الامارات :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحا جاتك رووعة
    انا تاني راني ندير فالبريوش بصح نتاع الحبة الحلاوة
     
    عشقي الامارات, ‏30 جانفي 2012
    #9
  10. رآج ـية العفو

    رآج ـية العفو :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    وآآآآو وآآآآآو
    الله يبـآرك أموووونة بريوش يهبببببببببل
    يعطيك الصحة حبيبتي والله شكله تحفة
    تح ـيآتي ,, ~||
     
    رآج ـية العفو, ‏30 جانفي 2012
    #10
  11. ام منصف

    ام منصف :: عضو شرفي ::

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    هايل لويزة
    شكله جميل
    تسلم الايادي
     
    ام منصف, ‏30 جانفي 2012
    #11
  12. ŚσÚмĨÁ.Ďz

    ŚσÚмĨÁ.Ďz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    اممممممممممم روووعة رووعة روووعة
    الف شكر ليك على الوصفة
     
    ŚσÚмĨÁ.Ďz, ‏30 جانفي 2012
    #12
  13. omarwa

    omarwa :: عضو مُتميز ::

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    هايل ايمان يعطيك الصحة على الوصفة
     
    omarwa, ‏30 جانفي 2012
    #13
  14. imane27

    imane27 :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيكم على التشجيع نورتو الموضوع
     
    imane27, ‏30 جانفي 2012
    #14
  15. ألاء الرحمـــن

    ألاء الرحمـــن :: عضو مُتميز ::

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    مممممممممممممممم
    يعطيك الصحة امونة عجبني روعة يعطيك الصحة
    احلى تقييم


     
    ألاء الرحمـــن, ‏30 جانفي 2012
    #15
  16. om abdulhadi 2011

    om abdulhadi 2011 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    يعطيك الصحة ايمان جاك هاااااايل
     
    om abdulhadi 2011, ‏30 جانفي 2012
    #16
  17. روعة2005

    روعة2005 :: عضو شرفي ::

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    والله ياامونة غير الشكل تحفة وباهي بزااااااااااف يعطيك الصحة راح نجربو قريبا
     
    روعة2005, ‏30 جانفي 2012
    #17
  18. سمراء الدنيا

    سمراء الدنيا :: عضو مُشارك ::

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    يعطيك الصحة هايل:lolo:
     
    سمراء الدنيا, ‏30 جانفي 2012
    #18
  19. كوثر الوهرانية

    كوثر الوهرانية :: عضو متألق ::

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    مشكورة ايمانوا على الوصفة بارك الله فيك جاك روعة البريوش
     
    كوثر الوهرانية, ‏30 جانفي 2012
    #19
  20. أم نيفين

    أم نيفين :: عضو فعّال ::

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    رووووووعة لويزة بارك الله فيك
    +++ تقييم
     
    أم نيفين, ‏30 جانفي 2012
    #20
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