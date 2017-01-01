بريوش رائع من مطبخى تفضلوا

كنت اجول فالنت لقيت هاد البريوش جربتو صراحة جا هايل والف شكر لصاحبة الوصفة

المقادير:

300غ فرينة

120ملل حليب دافئ

10غ خميرة الخبز + مغرفة قهوة سكر

30غ زبدة طرية

3 مغارف قهوة سكر

حبة بيض وشوية ملح

التحظير:

حطى خميرة فى شوية حليب دافئ ومغرفة سكر وخليه يخمر

فى عجان كهربائ ولا صحن كبير حطى فرينة وسكر وملح وزبدة مقطعة قطع صغار خليهم يتخلطو كيما صابلى ومبعد ضفة لحليب خميرة وحبة بيض خليه يعجن حتى يتنحا من الصحن وحدو وغطيه وخليه يخمار لمدة ساعة ونصف حتى ساعتين

طريقة تحظير الحشو

30غ زبدة طرية و30غ سكر بنى ولا معندكش سكر عادى

كمية تاع بيستاش مرحى خشين

شيكولة صغيرة

بعد ساعتين تكون خمرت وطلعت مليح

على طاولة مرشوشة بالفرينة حلى العجينة على شكل مستطيل

وخلطى سكر مع زبدة وطلسيه كامل على عجينة

ودردرى فوقو بيستاش وشيكولة

ودورى لعجينة على شكل حربوش

وقطعى حربوش على زوج ولويه فى بعضو

ودوريه وغلقى لحواشى مليح وعاودى حطيه يخمر لمدة ساعة

بعد ما خمر ادهنيه بليض ودخليه للفور يطيب ويحمار

هاد بعد ما طاب شكلو

هاد عن قرب

هاد بعد التقطيع

انشاء الله تعجبكم الطريقة لأنه فعلا رائع