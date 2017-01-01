بريوش رائع من مطبخى تفضلوا

كنت اجول فالنت لقيت هاد البريوش جربتو صراحة جا هايل والف شكر لصاحبة الوصفة المقادير: 300غ فرينة 120ملل حليب دافئ 10غ خميرة الخبز + مغرفة قهوة سكر 30غ زبدة طرية 3 مغارف قهوة سكر حبة بيض وشوية ملح التحظير: حطى خميرة فى شوية حليب دافئ ومغرفة سكر وخليه يخمر فى عجان كهربائ ولا صحن كبير حطى فرينة وسكر وملح وزبدة مقطعة قطع صغار خليهم يتخلطو كيما صابلى ومبعد ضفة لحليب خميرة وحبة بيض خليه يعجن حتى يتنحا من الصحن وحدو وغطيه وخليه يخمار لمدة ساعة ونصف حتى ساعتين طريقة تحظير الحشو 30غ زبدة طرية و30غ سكر بنى ولا معندكش سكر عادى كمية تاع بيستاش مرحى خشين شيكولة صغيرة بعد ساعتين تكون خمرت وطلعت مليح على طاولة مرشوشة بالفرينة حلى العجينة على شكل مستطيل وخلطى سكر مع زبدة وطلسيه كامل على عجينة ودردرى فوقو بيستاش وشيكولة ودورى لعجينة على شكل حربوش وقطعى حربوش على زوج ولويه فى بعضو ودوريه وغلقى لحواشى مليح وعاودى حطيه يخمر لمدة ساعة بعد ما خمر ادهنيه بليض ودخليه للفور يطيب ويحمار هاد بعد ما طاب شكلو هاد عن قرب هاد بعد التقطيع انشاء الله تعجبكم الطريقة لأنه فعلا رائع