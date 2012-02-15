علاج العقم عند الرجال والنساء بواسطة لقاح النخل او طلع النخيل

يقول الله تعالى: ” لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ” (الشورى: 49- 50) ​

لقاح النخل

- هو اول ما يبدو من طلع النخل الذكر والذي تلقح به النخلة. ويخرج الطلع في مغلوف يشبه قاربين ملتصقين من قمتهما وبينهما الحمل المنضود (اللقاح) ويسمى هذا الغلاف بالكفري وما في داخله الوليع والاغريض لشدة بياضه ويمكن ان يطلق عليه اسماء عديدة مثل الغدق والقنو والكافور والضحك والكباسة.عرفت فوائد حبوب اللقاح في التلقيح والاخصاب منذ القدم، واشاد الاطباء بوظائفه النباتية واكثر العرب من ذكره في شعرهم ونثرهم من ذلك قول “كشاجم”:

وحبوب لقاح النخل عبارة عن مسحوق ناعم جداً شديد البياض يتطاير سريعاً اذا ما تعرض لنسمة هواء. له رائحة تشبه رائحة ماء الرجل ” المني ” . ​

ماذا قال عنه الطب القديم؟



- ذكر اطباء العرب القدماء وغيرهم مزايا لقاح النخل فقالوا انه يقوي المعدة ويجففها، ويسكن ثائرة الدم، وينفع المحرورين، ويقوي الاحشاء وينفع من ضيق النفس، والسعال البلغمي، وإذا اخذ بالعسل قوى الجسم عامة والعمل الجنسي خاصة، واذا وضع هذا المزيج في الرحم ازال العقم، واذا احتملت المرأة به قبل الجماع اعان على الحمل.

يقول ابن البيطار “دقيق طلع النخل ينفع من الباه ويزيد في المباضعة”. ويقول الرازي “الطلع والجمار ينفعان المحرورين ويسكنان ثائرة الدم، ويدفع ما تولده هذه في المعدة من النفع”.

ويقول داود الانطاكي “ينفع اذا صفي وخلا عن المرارة من التهاب العطش والحميات، والاسهال والنزيف ونفث الدم”. ويقول عاشور “ان الطلع مقوي للجسم وينشط المبيض وينظم الطمث ويساعد على تكوين البويضة في الانثى”. ​

ما هي محتوياته الكيميائية؟

- تحتوي حبوب اللقاح على حوالي 17% من سكر القصب وحوالي 22% من البروتين، 54% كالسيوم وفيتامينات ح ، ب ومعادن مثل الفوسفور والحديد. كما يحتوي على هورمون الايسترون الذي ينشط المبيض. ​

ماذا قال عنه الطب الحديث؟

- لقد اثبتت الابحاث التي اجريت على لقاح النخل بأنه في مقدمه المقويات للجسم لكثرة المواد الدهنية فيه بالاضافة إلى احتوائه على هورمون الايسترون الذي ينشط المبيض وينظم دورة الطمث، ويساعد على تكوين البويضة. وقد فصلت مادة الروتين التي يتكون منها عقار يقوي الشعيرات الدموية في جسم الانسان ويحفظها من الانفجار، وبذلك يمنع النزف الداخلي الذي يصيب المصابين بضغط الدم المرتفع والسكري وداء الحفر. يقول قبلان مكزول ان ملعقة صغيرة من غبار لقاح النخل تؤخذ صباحاً على الريق مع قليل من العسل تفيد في تهدئة الاعصاب المتوترة. ويستخرج من اللقاح ماء اللقاح والذي يستعمل لتعقيم الماء ومعطياً طعماً طيباً له.

نقلا عن جريدة الرياض الاثنين 18 ربيع الأول 1424 العدد 12750 السنة 39

وصفة تساعد على الحمل بإذن الله مع تنشيط المبايض

ملعقة صغيره من حبوب لقاح النخل مع ملعقة عسل اصلي تحميله قبيل الجماع ، وملعقة صغير مع الحليب الطازج والعسل في كل صباح .

الطريقه هى ملعقتين من بودره – البار – للقاح النخل عند محلات وادى النحل يكون معقم ونظيف وملعقه من العسل يخلطن جميعا حتى يكون كوره واذ كان سائل ممكن ان تضيفين من البار حتى يكون سميك ويوخذ منها قدر حبه الفول او التحميله وتوضع فى الثلاجه حتى لاتسيح فى الجو الحار وتوضع قبل الجماع بنصف ساعه وتنامين على ظهرك المده ساعتين بعد الجماع واستمرى على شرب البار مع الحليب فى الصباح المده 3 شهر لأنه منشط للمبايض وقت التبويض على حسب دورتك من 12 او 14 من بدايه الدوره. ​

وصفة اخرى

تدهن المرأة بوضع عسل في المهبل يوميا في الصباح. تتوقف عند نزول الدورة. تبدا من جديد بعد انتهاء الدورة. ​

انواع من العقم

عقم يحدث بسبب لعدم وجود الحيونات المنوية وهذا قد يكون بسبب الحسد او المس ..

وعقم اخر يحدث بسبب قلة عدد الحيوانات المنوية.. واخر بسبب ضعف حركتها..

اما النوع الثاني والثالث فيمكن علاجة ان شاء الله تعالى :

العلاج هو: نخلط في وعاء محكم الاغلاق مايلي:

كاس من الحبة السوداء الناعمة – كاس من الرشاد الناعم – ثلث كاس من الحلبة الناعمة – ربع كاس من المرة الناعمة

يحفظ في مكان بارد ​

طريقة الاستخدام

يتم تناولها يوميا صباحا على الريق..

يؤخذ يوميا مقدار ملعقة متوسطة من الخليط ويضاف اليها مقدار ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

يضاف إليه القليل من غذاء ملكات النحل..

يتم بلع الخليط مع القليل من الماء..

لايتم تناول اي طعام قبل مرور ربع ساعه على الاقل من تناول العلاج.

يفضل إن يتناول بعدها كاس من الحليب الطازج مضاف اليه ملعقة كبيرة من شراب الشعير.. ويمكن تحليته بالعسل.. ​

طريقة أخرى

كيلو عسل صافي وطبيعي 100%

10 جرام غذاء ملكات

10 جرام حبوب لقاح

10 جرام طلع النخيل

20 جرام جنسنج مع ملعقة صغيرة حبة البركة

تخلط المقادير جميعها ويؤخذ منه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً مع كوب حليب دافئ

يفضل تناول هذة الاطعمة في فترة العلاج:

الحليب الطبيعي الطازج، البيض الطازج،الشعير، الخضروات الطازجة ، الاسماك ، الفاصولياء البيضاء ، القرع ، البازلاء ، العسل الطبيعي ، الجزر ​

الامتناع او التقليل من

الدهون ، التوابل ، الأطعمة المصنعة والمعلبة

افضل اوقات الجماع:

اليوم الخامس بعد انتهاء الدورة الشهرية..يتوقف في اليوم السادس..ويعاود الجماع في اليوم السابع..ثم التاسع ثم الحادي عشر..ثم الثالث عشر..ثم الخامس عشر..ثم السابع عشر..اي لمدة اسبوعين متتاليين ​

بشرى لمن تريد الحمل بإذن الله