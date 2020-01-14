femclinic
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- تخصيب البويضة عن طريق اندماج البويضة مع الحيوان المنوى لتحدث عملية الاخصاب وتتطلب هذة العملية الى ان يصل الحيوان المنوى الى قناة فالوب ثم الى البويضة ويندمج معها
- اعراض تخصيب البويضة
- غياب الحيض
- الم فى الثدى
- تقلب المزاج
- النفور من بعض الطعام
- الانتفاخ
- الامساك
- فترة الخصوبة تتمثل فى الايام الخمسة التى تسبق يوم الاباضة فى اليوم التى تنطلق فية البويضة الى قناة فالوب لتصبح جاهزة للتخصيب ولكن البويضة تعيش لمد 24 ساعة كحد اقصى من يوم الاباضة
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- فحوصات الكشف عن الحمل
اعراض نزول البويضة
1-تغير درجة حرارة الجسم الاساسية
2-تغيرات فى عنق الرحم
3-تغير السائل فى عنق الرحم
موعد نزول البويضة فى اليوم 14 من الدورة بشكل عام وذكرالدكتور هيثم فريد التحيوى ان حدوث الاباضة ونزول البويضة يحدث قبل منتصف الدورة الشهرية ب 4 ايام او بعد ذلك ب 4 ايام حتى لو الدورة منتظمة
اعراض تلقيح البويضة ينتشر فى الدم هرمون الحمل فور التخصيب ستلاحظ المراة وخز فى الثديين اضافة الى تغير لون الحلمة الاحساس بالرغبة فى النوم طول الوقت والاحساس بطعم غريب فى الفم ارتفاع درجة حرارة الجسم ويحدث زيادة فى الافرازات المهبلية مما يسبب حكة وتحس المراة بالم فى منطقة الحوض تغير شكل المهبل ليصبح اللون اغمق زيادة معدل التبول والشعور بالغثيان وينصح ا.د هيثم فريد التحيوى انة فى حالة الاحساس بهذة الاعراض ان تتوجة الى الطبيب المعالج للتاكد من حدوث حمل وان تحافظ المراة على نفسها من المجهود البدنى والنفسى للحفاظ على الجنين وثبوت الحمل
متى يتم تلقيح البويضة: تعيش الحيوانات المنويّة لمدّة تتراوح بين (3-5) أيّام، بينما تعيش البويضة من ساعة12-24
ولزيادة احتمال حدوث الحمل لا بدّ من حدوث المُعاشرة الزوجيّة في اليومين الذين يَسبقا يوم الإباضة، وفي يوم الإباضة أيضاً؛ وذلك لضمان وجود حيوانات منويّة في قناة فالوب وقت خروج البويضة من المبيض. إذا كانت الدّورة الشّهرية منتظمّة وتحدث كلّ 28 يوم فيكون موعد الإباضة هو اليوم الرّابع عشر من أوّل يوم لنزول دم الحيض. علامات حدوث الإباضة الواجب الانتباه إليها ما يأتي:[1] زيادة في الإفرازات المهبليّة التي تكون سائلةً ورطبةً بلون بياض البيض
. وجود ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم(2)
*في بعض الأحيان تواجه النساء الراغبات بالحمل مشاكل أثناء متابعة التبويض عند الطبيب وتتسائل !اسباب صغر حجم البويضة عند النساء وما هي طرق علاجها واليوم في هذا المقال سنوجز لكم هذه الأسباب وكيفية علاجها :
في كل دورة شهرية منتظمة يعمل أحد المبايض عند المرأة ويخرج بويضة تكون قد وصلت لحجم مناسب للحمل بعد مرور أكثر من 12 يوم من بداية الدورة الشهرية وبعد بلوغها 18 مم تخرج من جريبها باتجاه قناة فالوب لملاقاة الحيوان المنوي وبدء الحمل ، وبكن بعض الأحيان لا تكبر البويضة وتبقى صغيرة الحمل أقل من 14 مل وبهذه الحالة لا تصلح للتخصيب .
اسباب صغر حجم البويضة عند النساء
السبب الرئيسي والشائع لمشكلة عدم نضج البويضة وخروجها من المبيض هو ما يعرف بمتلازمة تكيس المبايض وهو عبارة عن دهون وأكياس مثل عناقيد العنب تحيط المبيض وتمنع البويضة من النمو والنضج والوصول للحجم المناسب للحمل .
وجود اضراب في الهرمونات وخصوصاً هرمون FSH -LH
كما أن ربما أن يكون سبب أخر وهو وجود التهابات على المبيضين .
وأيضا من أسباب صغر البويضة هو ضعف عام بالتبويض وعدم قيام المبايض بدورهم الكامل .
علاج صغر حجم البويضة عند النساء
يتم استخدام ابر وهي عبارة عن هرمونات متوفرة بعدة أنواع تساعد المبايض وتحفزها على إنتاج بويضات سليمة وتصل لحجم مناسب للحمل .
وهناك عدة وصفات لعلاج صغر حجم البويضة عند النساء بالأعشاب : مثل تناول خلطة العسل مع حبوب اللقاح وحبة البركة .
وأيضاً تناول 2 ملعقة كوب من زيت الينسون قبل الفطور و2 ملعقة قبل العشاء
2.ملعقة كوب من زيت الميرمية بعد الفطور فقط
3.ملعقة كوب من زيت البردقوش بعد الغداء فقط
4.ملعقة كوب من الميرمية تغلى بنصف قدح ماء ثم تنزل عن النار وتترك لتبرد وتصفى وتشرب بعد العشاء.
وهذه الأشياء من شأنها تحسين التبويض لدى النساء وانتاج بويضات ناضحة
ا/د/هيثم فريد التحيوى
دكتوراة امراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس
استشارى الحقن المجهرى واطفال الانابيب
مدير مركز ايليت لرعاية الخصوبة
ماجستير فى تاخر الانجاب والعقم