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تعرفي على أهم اسباب تاخر الحمل والطرق التي تساعد على العلاج

الموضوع في 'ركن الحمل والولادة' نشر بواسطة anissa 13, ‏18 سبتمبر 2012.

  1. anissa 13

    anissa 13 :: عضو شرفي ::

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    إن أسباب تأخر الحمل كثيرة وهي :
    أولآ: أسباب تتعلق بالزوجة:

    1-إنسداد أو إلتصاق في قنوات فالوب نتيجة الإلتهابات الحوضية أو الحمل الخارجي أو بسبب التصاقات بطنية وحوضية نتيجة عمل جراحي سابق.
    2-تكيس المبيض.
    3-ضعف التبويض.
    4-وجود اجسام مضادة تقتل الحيوانات المنوية.
    5-وجود ميكروب يجض الحمل.
    6-التهابات المهبل ما تؤدى الى قتل الحيوانات المنوية.
    7-صغر حجم الرحم.
    8-تحرك غشاء الرحم أو سقوطة
    9-أنقلاب الرحم
    10-ارتفاع هرمون الحليب.
    11-خلل في الغدة الدرقية:
    فإن أي خلل في الغدة الدرقية سواء كان ضعفها أو زيادة إفرازها يؤديان إلى خلل الإباضة وعدم حدوث الحمل.
    12-قصور الغدة النخامية :
    حيث يحدث انقلاب في نسبة الهرمونات المحفزة للمبيض والتي تفرز من الغدة النخامية
    مثل هرموني Fsh و Lh.
    13-فرط نشاط غدة الكظر.
    14-تشوهات الرحم في مرحلة التكون الجنيني، مثل: الرحم المضاعف أو الرحم الثنائي القرن، أو الرحم الوحيد القرن، أو الرحم الثنائي الحجرة، أو الرحم المسطح.
    15-الإضطرابات النفسية
    16-تناول حبوب الحمل لفترة تزيد عن سنتين أو أكثر.
    17-السمنة الزائدة.
    18-استخدام بعض أنواع الأدوية يؤدي إلى خلل الإباضة فمثلاً الهرمونات مثل الكورتيزون أو الأدوية المثبتة للمناعة أوالأدوية النفسية التي قد تؤدي إلى ارتفاع هرمون الحليب ستؤدي إلى خلل الإباضة.
    19-إستنشاق أو التعرض للمواد الكيماوية بكثرة.
    20-الإسراف في شرب القهوة.
    21-عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة حيث يفضل الإكثار من الجماع منذ اليوم الخامس بعد إنتهاء الدورة ولمدة إسبوعين.
    22-زيادة حموضة المهبل التي تمنع وتعيق الحيوانات المنوية من التلقيح
    ثانيآ:أسباب بالنسبة للزوج:
    1-دوالي الخصية.
    2-ارتفاع لزوجة النطف.
    3-ارتفاع نسبة الصديد في النطف.
    4-ضعف حركة الحيوانات المنوية
    5-قلة عدد الحيوانات المنوية.
    6-تشوهات عالية في الحيوانات المنوية.
    7-التدخين بشراهة.
    8-الإفراط في شرب الكحول.
    9-التهاب الخصية.
    10-قصور في الغدة النخامية والدرقية.
    11-انسداد القنوات الناقلة للنطف داخل الخصيتين بسبب الالتهابات أو بسبب انسدادها أثناء التكون الجنيني.
    12-تعرض الخصيتين لارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة:
    حيث تحتاج النطف تحتاج إلى درجة حرارة أقل من حرارة الجسم لتنضج، ولهذا جعلها الخالق سبحانه في مكانها في كيس الصفن خارج الجسم.
    13-لبس السراويل الضيقة التي ترفع الخصيتين إلى الأعلى قريباً من الجسم ما يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارتها.
    14-السمنة الزائدة.
    15-تناول انواع معينة من الأدوية مثل أدوية إرتفاع الضغط.
    16-إستنشاق أو التعرض للمواد الكيماوية بكثرة.
    17-عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة.
    18-الإسراف في شرب القهوة.


    نصائح و خطوات مهة يجب أن تتبعيها أنت وزوجك لزيادة فرص الحمل:

    1_ عليكي أن تؤمني أن كل شيء بيد الخالق عز وجل وهو قادر على كل شيء.
    2_ قبل كل جماع يجب الإغتسال وصلاة ركعتين وذكر دعاء الجماع حتى يبارك الله في زواجكما.
    3_ عدم مراجعة طبيب النسائية والتوليد مادام الكشف الطبي قبل الزواج سليمآ.
    4_ الإبتعاد عن التدخين لأنه يسم الحيوانات المنوية.
    5_ الإبتعاد عن إستخدام المواد التي تحتوي على الكحول خاصة العطور ذات الرائحة القوية جدآ فهي تسبب العقم.
    6_ إتباع النظام الغذائي الصحي التالي:
    * تناول الفراولة و المانجو و البرتقال بشكل خاص والفواكه المجففة بشكل عام.
    *تناول السبانح والبازيلاء والبندورة والجزر والفليفلة وكل أنواع الخضروات الخضراء.
    * تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالكبد.
    * تناول الحوم الحمراء الخالية من الدهون.
    *تناول سمك التونه فهو يزيد من الإخصاب.
    * تناول صفار البيض.
    *زيت دوار الشمس مفيد لكن لا ينصح بإستعماله في حالة القلي ويستعايض عنه في هذه الحالة بزيت الزيتون.
    * تناول الخبز الأسمر والسمسم والبازيلاء واليقطين والشوفان
    مفيد لإحتوائهم على الزنك الضروري للخصوبة
    * تناول السكريات الطبيعية الغير مكررة.
    * تناول الصويا يحافظ على الخصوبة ويثبت الحمل.
    *تناول الفوليك ضروري للعمود الفقري للجني.
    * تجنب شرب الشاي مع الطعام ويفضل شربه بعد ساعة على الأقل لأنه يوقف إمتصاص الحديد.
    * تجنب القهوة والشكولاته والزبدة والدسم.
    *شرب كوب من عصير العنب كل مساء
    7- ممارسة الجماع بشكل يومي بدءآ من تاريخ إنتهاء الدورة الشهرية وحتى موعد الدورة المقبلة مع ضرورة الراحة النفسية وعدم القلق.
    8_ عدم أخذ حمام ساخن أو حمام ساونا فالحرارة الزائدة تؤثر على الحيوانات المنوية.
    9_ إرتداء ملابس داخلية واسعة مصنوعة من القطن.
    10_ الرياضة وإنقاص الوزن تشجع على الإباضة.
    11_ النوم لفترة كافية والإبتعاد عن الإرهاق.
    12_بالنسبة للتشطيف ينبغى عدم الغسيل بعد المجامعة وتبقى الزوجة لمدة لا تقل عن ست ساعات نائمة على ظهرها حتى يمكن جذب للحيوانت المنوية.


    man9oul
     
    anissa 13, ‏18 سبتمبر 2012
    #1
  2. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    مشـــــــكورة حبيبتي

    بالتوفيق

    وان شاء الله ربي لا يحرم اي بنت من الامومة​
     
    نبض الحياة, ‏19 سبتمبر 2012
    #2
  3. منة 88

    منة 88 :: عضو منتسِب ::

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    شكرا أختي
     
    منة 88, ‏13 أكتوبر 2012
    #3
  4. الدويرية

    الدويرية :: عضو منتسِب ::

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    الدويرية, ‏28 ديسمبر 2017 على 15:21
    #4

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