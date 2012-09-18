تعرفي على أهم اسباب تاخر الحمل والطرق التي تساعد على العلاج

إن أسباب تأخر الحمل كثيرة وهي : أولآ: أسباب تتعلق بالزوجة: 1-إنسداد أو إلتصاق في قنوات فالوب نتيجة الإلتهابات الحوضية أو الحمل الخارجي أو بسبب التصاقات بطنية وحوضية نتيجة عمل جراحي سابق. 2-تكيس المبيض. 3-ضعف التبويض. 4-وجود اجسام مضادة تقتل الحيوانات المنوية. 5-وجود ميكروب يجض الحمل. 6-التهابات المهبل ما تؤدى الى قتل الحيوانات المنوية. 7-صغر حجم الرحم. 8-تحرك غشاء الرحم أو سقوطة 9-أنقلاب الرحم 10-ارتفاع هرمون الحليب. 11-خلل في الغدة الدرقية: فإن أي خلل في الغدة الدرقية سواء كان ضعفها أو زيادة إفرازها يؤديان إلى خلل الإباضة وعدم حدوث الحمل. 12-قصور الغدة النخامية : حيث يحدث انقلاب في نسبة الهرمونات المحفزة للمبيض والتي تفرز من الغدة النخامية مثل هرموني Fsh و Lh. 13-فرط نشاط غدة الكظر. 14-تشوهات الرحم في مرحلة التكون الجنيني، مثل: الرحم المضاعف أو الرحم الثنائي القرن، أو الرحم الوحيد القرن، أو الرحم الثنائي الحجرة، أو الرحم المسطح. 15-الإضطرابات النفسية 16-تناول حبوب الحمل لفترة تزيد عن سنتين أو أكثر. 17-السمنة الزائدة. 18-استخدام بعض أنواع الأدوية يؤدي إلى خلل الإباضة فمثلاً الهرمونات مثل الكورتيزون أو الأدوية المثبتة للمناعة أوالأدوية النفسية التي قد تؤدي إلى ارتفاع هرمون الحليب ستؤدي إلى خلل الإباضة. 19-إستنشاق أو التعرض للمواد الكيماوية بكثرة. 20-الإسراف في شرب القهوة. 21-عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة حيث يفضل الإكثار من الجماع منذ اليوم الخامس بعد إنتهاء الدورة ولمدة إسبوعين. 22-زيادة حموضة المهبل التي تمنع وتعيق الحيوانات المنوية من التلقيح ثانيآ:أسباب بالنسبة للزوج: 1-دوالي الخصية. 2-ارتفاع لزوجة النطف. 3-ارتفاع نسبة الصديد في النطف. 4-ضعف حركة الحيوانات المنوية 5-قلة عدد الحيوانات المنوية. 6-تشوهات عالية في الحيوانات المنوية. 7-التدخين بشراهة. 8-الإفراط في شرب الكحول. 9-التهاب الخصية. 10-قصور في الغدة النخامية والدرقية. 11-انسداد القنوات الناقلة للنطف داخل الخصيتين بسبب الالتهابات أو بسبب انسدادها أثناء التكون الجنيني. 12-تعرض الخصيتين لارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة: حيث تحتاج النطف تحتاج إلى درجة حرارة أقل من حرارة الجسم لتنضج، ولهذا جعلها الخالق سبحانه في مكانها في كيس الصفن خارج الجسم. 13-لبس السراويل الضيقة التي ترفع الخصيتين إلى الأعلى قريباً من الجسم ما يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارتها. 14-السمنة الزائدة. 15-تناول انواع معينة من الأدوية مثل أدوية إرتفاع الضغط. 16-إستنشاق أو التعرض للمواد الكيماوية بكثرة. 17-عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة. 18-الإسراف في شرب القهوة. نصائح و خطوات مهة يجب أن تتبعيها أنت وزوجك لزيادة فرص الحمل: 1_ عليكي أن تؤمني أن كل شيء بيد الخالق عز وجل وهو قادر على كل شيء. 2_ قبل كل جماع يجب الإغتسال وصلاة ركعتين وذكر دعاء الجماع حتى يبارك الله في زواجكما. 3_ عدم مراجعة طبيب النسائية والتوليد مادام الكشف الطبي قبل الزواج سليمآ. 4_ الإبتعاد عن التدخين لأنه يسم الحيوانات المنوية. 5_ الإبتعاد عن إستخدام المواد التي تحتوي على الكحول خاصة العطور ذات الرائحة القوية جدآ فهي تسبب العقم. 6_ إتباع النظام الغذائي الصحي التالي: * تناول الفراولة و المانجو و البرتقال بشكل خاص والفواكه المجففة بشكل عام. *تناول السبانح والبازيلاء والبندورة والجزر والفليفلة وكل أنواع الخضروات الخضراء. * تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالكبد. * تناول الحوم الحمراء الخالية من الدهون. *تناول سمك التونه فهو يزيد من الإخصاب. * تناول صفار البيض. *زيت دوار الشمس مفيد لكن لا ينصح بإستعماله في حالة القلي ويستعايض عنه في هذه الحالة بزيت الزيتون. * تناول الخبز الأسمر والسمسم والبازيلاء واليقطين والشوفان مفيد لإحتوائهم على الزنك الضروري للخصوبة * تناول السكريات الطبيعية الغير مكررة. * تناول الصويا يحافظ على الخصوبة ويثبت الحمل. *تناول الفوليك ضروري للعمود الفقري للجني. * تجنب شرب الشاي مع الطعام ويفضل شربه بعد ساعة على الأقل لأنه يوقف إمتصاص الحديد. * تجنب القهوة والشكولاته والزبدة والدسم. *شرب كوب من عصير العنب كل مساء 7- ممارسة الجماع بشكل يومي بدءآ من تاريخ إنتهاء الدورة الشهرية وحتى موعد الدورة المقبلة مع ضرورة الراحة النفسية وعدم القلق. 8_ عدم أخذ حمام ساخن أو حمام ساونا فالحرارة الزائدة تؤثر على الحيوانات المنوية. 9_ إرتداء ملابس داخلية واسعة مصنوعة من القطن. 10_ الرياضة وإنقاص الوزن تشجع على الإباضة. 11_ النوم لفترة كافية والإبتعاد عن الإرهاق. 12_بالنسبة للتشطيف ينبغى عدم الغسيل بعد المجامعة وتبقى الزوجة لمدة لا تقل عن ست ساعات نائمة على ظهرها حتى يمكن جذب للحيوانت المنوية. man9oul