تعرفي على أهم اسباب تاخر الحمل والطرق التي تساعد على العلاج

إن أسباب تأخر الحمل كثيرة

وهي :



أولآ: أسباب تتعلق بالزوجة:







1-إنسداد أو إلتصاق في قنوات فالوب نتيجة الإلتهابات الحوضية أو الحمل الخارجي أو بسبب التصاقات بطنية وحوضية نتيجة عمل جراحي سابق.





2-تكيس المبيض.





3-ضعف التبويض.





4-وجود اجسام مضادة تقتل الحيوانات المنوية.





5-وجود ميكروب يجض الحمل .





6-التهابات المهبل ما تؤدى الى قتل الحيوانات المنوية.





7-صغر حجم الرحم.





8-تحرك غشاء الرحم أو سقوطة





9-أنقلاب الرحم





10-ارتفاع هرمون الحليب.





11-خلل في الغدة الدرقية:





فإن أي خلل في الغدة الدرقية سواء كان ضعفها أو زيادة إفرازها يؤديان إلى خلل الإباضة وعدم حدوث الحمل .





12-قصور الغدة النخامية :





حيث يحدث انقلاب في نسبة الهرمونات المحفزة للمبيض والتي تفرز من الغدة النخامية





مثل هرموني Fsh و Lh.





13-فرط نشاط غدة الكظر.





14-تشوهات الرحم في مرحلة التكون الجنيني، مثل: الرحم المضاعف أو الرحم الثنائي القرن، أو الرحم الوحيد القرن، أو الرحم الثنائي الحجرة، أو الرحم المسطح.





15-الإضطرابات النفسية





16-تناول حبوب الحمل لفترة تزيد عن سنتين أو أكثر.





17-السمنة الزائدة.





18-استخدام بعض أنواع الأدوية يؤدي إلى خلل الإباضة فمثلاً الهرمونات مثل الكورتيزون أو الأدوية المثبتة للمناعة أوالأدوية النفسية التي قد تؤدي إلى ارتفاع هرمون الحليب ستؤدي إلى خلل الإباضة.





19-إستنشاق أو التعرض للمواد الكيماوية بكثرة.





20-الإسراف في شرب القهوة.





21-عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة حيث يفضل الإكثار من الجماع منذ اليوم الخامس بعد إنتهاء الدورة ولمدة إسبوعين.





22-زيادة حموضة المهبل التي تمنع وتعيق الحيوانات المنوية من التلقيح





ثانيآ:أسباب بالنسبة للزوج:





1-دوالي الخصية.





2-ارتفاع لزوجة النطف.





3-ارتفاع نسبة الصديد في النطف.





4-ضعف حركة الحيوانات المنوية





5-قلة عدد الحيوانات المنوية.





6-تشوهات عالية في الحيوانات المنوية.





7-التدخين بشراهة.





8-الإفراط في شرب الكحول.





9-التهاب الخصية.





10-قصور في الغدة النخامية والدرقية.





11-انسداد القنوات الناقلة للنطف داخل الخصيتين بسبب الالتهابات أو بسبب انسدادها أثناء التكون الجنيني.





12-تعرض الخصيتين لارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة:





حيث تحتاج النطف تحتاج إلى درجة حرارة أقل من حرارة الجسم لتنضج، ولهذا جعلها الخالق سبحانه في مكانها في كيس الصفن خارج الجسم.





13-لبس السراويل الضيقة التي ترفع الخصيتين إلى الأعلى قريباً من الجسم ما يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارتها.





14-السمنة الزائدة.





15-تناول انواع معينة من الأدوية مثل أدوية إرتفاع الضغط.





16-إستنشاق أو التعرض للمواد الكيماوية بكثرة.





17-عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة.





18-الإسراف في شرب القهوة.











نصائح و خطوات مهة يجب أن تتبعيها أنت وزوجك لزيادة فرص الحمل :







1_ عليكي أن تؤمني أن كل شيء بيد الخالق عز وجل وهو قادر على كل شيء.



2_ قبل كل جماع يجب الإغتسال وصلاة ركعتين وذكر دعاء الجماع حتى يبارك الله في زواجكما.



3_ عدم مراجعة طبيب النسائية والتوليد مادام الكشف الطبي قبل الزواج سليمآ.



4_ الإبتعاد عن التدخين لأنه يسم الحيوانات المنوية.



5_ الإبتعاد عن إستخدام المواد التي تحتوي على الكحول خاصة العطور ذات الرائحة القوية جدآ فهي تسبب العقم.



6_ إتباع النظام الغذائي الصحي التالي:



* تناول الفراولة و المانجو و البرتقال بشكل خاص والفواكه المجففة بشكل عام.



*تناول السبانح والبازيلاء والبندورة والجزر والفليفلة وكل أنواع الخضروات الخضراء.



* تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالكبد.



* تناول الحوم الحمراء الخالية من الدهون.



*تناول سمك التونه فهو يزيد من الإخصاب.



* تناول صفار البيض.



*زيت دوار الشمس مفيد لكن لا ينصح بإستعماله في حالة القلي ويستعايض عنه في هذه الحالة بزيت الزيتون.



* تناول الخبز الأسمر والسمسم والبازيلاء واليقطين والشوفان



مفيد لإحتوائهم على الزنك الضروري للخصوبة



* تناول السكريات الطبيعية الغير مكررة.



* تناول الصويا يحافظ على الخصوبة ويثبت الحمل .



*تناول الفوليك ضروري للعمود الفقري للجني.



* تجنب شرب الشاي مع الطعام ويفضل شربه بعد ساعة على الأقل لأنه يوقف إمتصاص الحديد.



* تجنب القهوة والشكولاته والزبدة والدسم.



*شرب كوب من عصير العنب كل مساء



7- ممارسة الجماع بشكل يومي بدءآ من تاريخ إنتهاء الدورة الشهرية وحتى موعد الدورة المقبلة مع ضرورة الراحة النفسية وعدم القلق.



8_ عدم أخذ حمام ساخن أو حمام ساونا فالحرارة الزائدة تؤثر على الحيوانات المنوية.



9_ إرتداء ملابس داخلية واسعة مصنوعة من القطن.



10_ الرياضة وإنقاص الوزن تشجع على الإباضة.



11_ النوم لفترة كافية والإبتعاد عن الإرهاق.



12_بالنسبة للتشطيف ينبغى عدم الغسيل بعد المجامعة وتبقى الزوجة لمدة لا تقل عن ست ساعات نائمة على ظهرها حتى يمكن جذب للحيوانت المنوية.







