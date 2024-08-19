السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ماذا يعني إنخفاض السائل الأمنيوسي بالنسبة للحامل ؟



خلال الحمل يسبح الجنين في السائل الأمنيوسي الذي يملأ الرحم خلال 12 يوماً من حدوث الإخصاب



يتكوّن هذا السائل من الماء الذي يتم استخلاصه من جسم الأم و من بول الطفل الذي يبدأ جسم الجنين في إنتاجه بعد الأسبوع الـ 20 من الحمل

و يعتبر هذا السائل حيوياً للجنين سواء من ناحية تأمين جسمه أو تغذيته



و في بعض الأحيان ينخفض مستوى السائل الأمنيوسي عن المطلوب

و هي حالة صحية نادرة نسبياً و تحدث في الثلث الأخير من الحمل و يتطلّب الأمر تشخيص سبب انخفاض السائل جيدا من خلال مراقبة العوامل التي ترتبط بانخفاض السائل

و هي:



أولا

عدم نمو كليتي الطفل كما يجب و يترتب على ذلك عدم إنتاج كمية كافية من البول

فيحدث انخفاض في مستوى السائل



ثانيا

مشاكل المشيمة و التي يتم من خلالها عبور المغذيات و الماء من دم الأم إلى الجنين



ثالثا

التمزّق المبكر للأغشية التي تمسك بالجنين فيحدث بطىء في تدفق السوائل



رابعا

في حالة امتداد فترة الحمل لأطول مما ينبغي قد يؤدي ذلك إلى إنخفاض مستوى السائل



خامسا

بعض المضاعفات الصحية التي تحدث للحامل تؤدي إلى حالة إنخفاض مستوى السائل مثل ارتفاع ضغط الدم و سكري الحمل و تسمم الحمل



ما العمل؟

لا يمكن عمل الكثير لكن من الملاحظ أن زيادة تناول الحامل للسوائل يساعد على تحسين مستوى السائل الأمنيوسي

و بمجرد رصد الحالة توضع الحامل تحت مراقبة صحية جيدة

لإتخاذ ما يلزم وفقاً لعُمر الحمل

فإذا كان إنخفاض السائل قد حدث في مرحلة متأخرة من الحمل قد ينصح الطبيب بإجراء جراحة قيصرية ​