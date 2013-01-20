مجموعة من اشعار الحكمه للشافعي

هذه هي الدنيا !!





تموت الأسد في الغابات جوعا ... ولحم الضأن تأكله الكــلاب



وعبد قد ينام على حريـــر ... وذو نسب مفارشه التــراب



الضرب في الأرض :





سأضرب في طول البلاد وعرضها ... أنال مرادي أو أموت غريبـا



فإن تلفت نفسي فلله درهــــا ... وإن سلمت كان الرجوع قريبا



كبر عليه أربعا !!





اصبر على مـر الجفـا من معلم ... فإن رسوب العلم في نفراته



ومن لم يذق مر التعلم ساعــة ... تجرع ذل الجهل طول حياته



ومن فاته التعليم وقت شبابــه ... فكبر عليه أربعا لوفاتــه



وذات الفتى والله بالعلم والتقى ... إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته



لا تيأسن من لطف ربك :





لا تيأسن من لطف ربك في الحشا ... في بطن أمك مضغة ووليـدا



لو شــاء أن تصلى جهنم خالـدا ... ما كان أَلْهمَ قلبك التوحيــدا



الوحدة خير من جليس السوء :





إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ... ألذ وأشهى من غوى أعاشره



وأجلس وحدي للعبادة آمنـا ...أقر لعيني من جـليس أحاذره



العلم مغرس كـل فخر





العلم مغرس كـل فخر فافتخـر ... واحذر يفوتك فخـر ذاك المغـرس



واعلم بأن العـلم ليس ينالـه ... من هـمـه في مطعــم أو ملبـس



إلا أخـو العلم الذي يُعنى بـه ... في حـالتيه عـاريـا أو مـكتـسي



فاجعل لنفسك منه حظا وافـرا ... واهجـر لـه طيب الرقــاد وعبّسِ



فلعل يوما إن حضرت بمجلس ... كنت أنت الرئيس وفخر ذاك المجلس



لمن نعطي رأينا :



ولا تعطين الرأي من لا يريده ... فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه



مشاعر الغريب :



إن الغريب له مخافة سارق ... وخضوع مديون وذلة موثق



العلم في السوق !!





علمي معي حـيثمــا يممت ينفعني ... قلبي وعاء لـه لا بطــن صـنـدوق



إن كنت في البيت كان العلم فيه معي ... أو كنت في السوق كان العلم في السوق



تول أمورك بنفسك :



ما حك جلدك مثل ظفرك ... فتـول أنت جميع أمرك



العلم بين المنح والمنع :



ومن منح الجهال علما أضاعـه ... ومن منع المستوجبين فقد ظلم



يا واعظ الناس عما أنت فاعله :





يا واعظ الناس عما أنت فاعله ... يا من يعد عليه العمر بالنفس



احفظ لشيبك من عيب يدنسه ... إن البياض قليل الحمل للدنس



كحامل لثياب الناس يغسلها ... وثوبه غارق في الرجس والنجس



تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها ...إن السفينة لا تجري على اليبس



ركوبك النعش ينسيك الركوب على ... ما كنت تركب من بغل و من فرس



يوم القيامة لا مال ولا ولد ... وضمة القبر تنسي ليلة العرس



الصديق الصدوق :





إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا ... فدعه ولا تكثر عليه التأسفا



ففي الناس أبدال وفي الترك راحة ... وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا



فما كل من تهواه يهواك قلبه ... ولا كل من صافيته لك قد صفا



إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة ... فلا خير في ود يجيء تكلفا



ولا خير في خل يخون خليله ... ويلقاه من بعد المودة بالجفا



وينكر عيشا قد تقادم عهده ... ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا



سلام على الدنيا إذا لم يكن بها ... صديق صدوق صادق الوعد منصفا



قال الشافعي في حفظ اللسان :





احفظ لسانـــك أيها الإنسان ..... لا يلدغنك .. إنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه ..... كانت تهاب لقاءه الأقران



تاجر الصمت !!





وجدت سكوتي متجرا فلزمته ..... إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر

وما الصمت إلا في الرجال متاجر ..... وتاجره يعلو على كل تاجر



القناعــة .. راس الغنى :





رأيت القناعة رأس الغنى ..... فصرت بأذيالها متمسك

فلا ذا يراني على بابه ..... ولا ذا يراني به منهمك

فصرت غنيا بلا درهم ..... أمر على الناس شبه الملك



تقوى الله أفضل ما استفاد





يريد المرء أن يعطى مناه ..... ويأبى الله إلا ما أراد

يقول المرء فائدتي ومالي ..... وتقوى الله أفضل ما استفاد



وقال الشافعي متفاخراً :





ولولا الشعر بالعلماء يزري ..... لكنت اليوم أشعر من لبيد

وأشجع في الوغى من كل ليث ..... وآل مهلب وبني يزيد

ولولا خشية الرحمن ربي ..... حسبت الناس كلهم عبيدي



لما عفوت:





لما عفوت ولم أحقد على أحد ..... أرحت نفسي من هم العداوات

إني أحيي عدوي عند رؤيته ..... لأدفع الشر عني بالتحيات

وأظهر البشر للإنسان أبغضه ..... كما إن قد حشى قلبي مودات



كن معي طول دنياي وآخرتي:





قلبي برحمتك اللهم ذو أنس ..... في السر والجهر والإصباح والغلس

ما تقلبت من نومي وفي سنتي ..... إلا وذكرك بين النفس والنفس

لقد مننت على قلبي بمعرفة ..... بأنك الله ذو الآلاء والقدس

وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ..... ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي

فامنن علي بذكر الصالحين ولا ..... تجعل علي إذا في الدين من لبس

وكن معي طول دنياي وآخرتي ..... ويوم حشري بما أنزلت في عبس



اترك ما اريد لما يريد:





إذا أصبحت عندي قوت يومي ..... فخل الهم عني يا سعيد

ولا تخطر هموم غد ببالي ..... فإن غدا له رزق جديد

أسلم إن أراد الله أمرا ..... فأترك ما أريد لما يريد



من هو الفقيه ؟





إن الفقيه هو الفقيه بفعله ..... ليس الفقيه بنطقه ومقاله

وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه ..... ليس الرئيس بقومه ورجاله

وكذا الغني هو الغني بحاله ..... ليس الغني بملكه وبماله



من عرف الدهر :



