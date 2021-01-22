فهرس لجميـــع دروس الفتوشوب متجدد

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,440
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


بسملة-فتوشوب.gif







تحيّة طيبّة لكل روّاد أقسآم التصميم والإبدآع الفنّي
حرصًا منّا على تسهيل البحث عن الدروس التي تطرح،وتكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع الدروس
بالصورة والفيديو وكذآ جميع المسآبقآت والفعآليّات التي طرحت



فكــــل موضوع مميز
سيختم بـ:

دروس-الفتوشوب.gif


كمآ سينال العضو بعد ثلآثة
موآضيع حصرية و سآم


1545053531873.png


























رابط الفهرس السابق



فهرس لجميع دروس الفوتوشوب متجدد

فهرس لجميع دروس الفوتوشوب متجدد



بالتوفيق للجميع ....

بسملة-فتوشوب-2.gif


 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top