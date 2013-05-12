هل وهل وهل يوجد حل ؟؟؟

B

benabid sifeddin

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 أفريل 2008
المشاركات
382
الإعجابات
208
النقاط
13
#1

كيراكم خاوتي راكوم B1

[FONT=&quot]هل وهل وهل يوجد حل ؟؟؟[/FONT]​
- [FONT=&quot]هل من اراد العيش في الدنيا حرا جزاءه العيش عيشا مراا؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من اراد السعادة يوما تاتيه الهموم دومااا ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من اراد ان ينسى ماضيه الاليم يأتيه مستقبل اكثر ايلامااا ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من تمنى شيئا يحبه امر مستحيل حدوثه ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من يعمل في وضيفة لا يحبها يجب عليه الاستقالة منها ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل الشخص الموهوب يجد صعوبة في عيش حياته مع الحدود تفكيرهم ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل الشخص الذي يعيش حياته ويرى مستقبله بنظرة من التفاؤل شخص تافه ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل الاسرة التي تخاف على ابنها كثيرا وتتدخل في اموره الشخصية تهدم له مستقبله ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من أحب فتاة وتمنى ان تكون فتاة احلامه وحب حياته احب افعى وجعلت من احلامه كوابيس ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل الصديق تجده وقت الضيق ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من يبحث عن الصداقة وجد امامه الا الخيانة[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من المستحيل ان تجد احا يحس بك ويفهمك ويواسيك ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل توجد حالات مثل حالتي في هذا العالم ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من عانى من حالة مثل التي اصابتني مازال (على قيد الحياة[FONT=&quot], دخل الى مستشفى المجانين , وجد حلا لحالته)[/FONT][/FONT]​

- [FONT=&quot]هل هذه المشاكل تجرك الى احتساء ام الخبائث لكي تنسى همك , ام تجرك الى معاقر الممنوعات بكل انواعها ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل يوجد في منتدانا الغالي من يستطيع الاجابة عن هته الاسئلة ام انها جمل لا محل لها من الاعراب ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل اطلت الحديث واكثرت من الاسئلة ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل هناك من يتمنى في هذه اللحظة قتلي أو .... الخ ؟[/FONT]



[FONT=&quot]هل وهل وهل ؟؟؟
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]​

[FONT=&quot]هذه الاسئلة لم استطع الاجابة عنها وكلما حاولت ازدادت تعقيدا ...[/FONT]​

[FONT=&quot]اتمنى ان يستطيع احدكم الاجابة عنها ( اللي جاوب نفليكسيلوا 200 دج هههههه )[/FONT]​

· [FONT=&quot]هل هذا الشخص الذي لديه الكثير من الإشكاليات في حياته المهنية , الاجتماعية , العاطفية على حد سواء:[/FONT]​

[FONT=&quot]1 / استشارة طبيب نفساني ؟ [/FONT]​

[FONT=&quot]2 / استشارة اعضاء منتدى اللمة ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]3 / الصبر و الصمود امام هذه العقبات ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]4 / الانتحار ووضع حد لحياته ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]5 / [/FONT]​

· [FONT=&quot]من الجهة المهنية:[/FONT]​

[FONT=&quot] الاستقالة من عمله الذي لا يحبه ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]البحث عن عمل يسعده رغم وجود صعوبة من هذه الناحية ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟[/FONT]​

· [FONT=&quot]من الجهة الاجتماعية [/FONT]​

[FONT=&quot]المكوث معظم الوقت وحده ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]تغيير الاصدقاء الحاليين بآخرين جدد او عدم تكوين صداقات ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟[/FONT]​

· [FONT=&quot]من الجهة العاطفية: باه يكون في علمكم ( السيد خاطب)[/FONT]​

[FONT=&quot] فسخ الخطوبة ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]البحث عن فتاة اخرى جديرة بحمل هذا اللقب ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]تحمل مشاكل الحبيبة الحالية والبقاء معها رغم طول لسانها ؟ ( طوله : 1 متر )[/FONT]​

[FONT=&quot]نسيان ان هناك وجود لشيء يسمى "الحب" ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟[/FONT]​

[FONT=&quot]اخوتي اخواتي اعضاء منتدى اللمة العزيز هل تعلمون ما معنى كلمة "اللمة" [/FONT]​

[FONT=&quot]هل أعضاءه جديرون بحمل لقب '' عضو في منتدى اللمة '' [/FONT]​

[FONT=&quot]هل عند دخولك إلى موضوع ما تقرا محتواه بدقة وبعدها ترد [/FONT]​

[FONT=&quot]لا تلوموني على هذه الاسئلة فمخيلتي هي التي خلقت وجلبت لي كل المشاكل ..[/FONT]​

[FONT=&quot]كل يوم نقول ياربي نصيب واحد / وحدة نشكيل و / ها همي 'لكن' الله غالب ماصبتش [/FONT]​

[FONT=&quot]كل يوم نقول ندخل للمنتدى ونطرح عليكم المشكل في موضوع 'لكن' راني خايف يقولوا عليا ( كذاب / معقد موسوس / روح شوف من يآمنك ... الخ ) .[/FONT]​

[FONT=&quot]اسمحولي كتبت بالدارجة مانيش 'كاتب جيد' زمان في التعبير الكتابي كنت نجيب 13/20 'لكن' في الشفوي الله يبارك 5/20 .[/FONT]​

[FONT=&quot]المهم مانطولش عليكم قريتوا الموضوع فهمتوه وفهمتوا شاراني قاعد نخرط نستنى ردودكم ....[/FONT]​

[FONT=&quot]اعذروني اذا لقيتوا اخطاء [FONT=&quot]إملائية
[/FONT][/FONT]​
 
Ђ

ђĩหđǿĉħǻ

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
7 أوت 2011
المشاركات
4,136
الإعجابات
2,856
النقاط
351
#3
داااائما متالق اخي ..... ماشاء الله تبارك الرحمن...
بكل صرااحة و خاااصة في هذا القسم ...قليلا ما نجد من يكتب موااضيعه بقلمه..
و انا شخصيا من تنقل في كثير من الاحياان...اولا شكرا على هذا االاجتهاد الداائم ..
ثانيا ...الموضووع جد مهم و قيم ...و فعلا الى متى هذه التساؤلات ؟؟
الجواااب بسيييط يقاال في كلمة او كلمتين لكنه سيجييبك على كل تسااؤلاتك..
انه الزمن ... فقد تغيرت المعاااني و الاحواال ...
و انتشرت المظااهر السلبية في المجتمع .... و انها في التزاايد المستمر....
الله يستر.... و الله يهدي ماخلق..
الوقت اصبح صعباا للغاااية .....


[FONT=&quot]كل يوم نقول ياربي نصيب واحد / وحدة نشكيل و / ها همي 'لكن' الله غالب ماصبتش [/FONT]​

[FONT=&quot]كل يوم نقول ندخل للمنتدى ونطرح عليكم المشكل في موضوع 'لكن' راني خايف يقولوا عليا ( كذاب / معقد موسوس / روح شوف من يآمنك ... الخ ) .[/FONT]​

[FONT=&quot]اسمحولي كتبت بالدارجة مانيش 'كاتب جيد' زمان في التعبير الكتابي كنت نجيب 13/20 'لكن' في الشفوي الله يبارك 5/20 .[/FONT]​

[FONT=&quot]المهم مانطولش عليكم قريتوا الموضوع فهمتوه وفهمتوا شاراني قاعد نخرط نستنى ردودكم ....[/FONT]​
إضغط للتوسيع...


بالنسبة لهااادي :d يا خوويا ماشي نتا برك اللي راك تعاني....
مكانش اللي راه هاني...
و الله ...كامل اللي تسقسيه يقووولك واش من لاباااس و انا كذا و كذا ....
الواحد يقول الحمد لله و خلااص هادي و لا حاجة اخرى ...
المهم انا شخصيا نقولك معندك علاش تخااف..عندك اسلووب مميز..و راق
و النااس اللي حب يقول يقوول
دير كي ختك اللي متبعا شعاار ---ماعلاباليش بهدرة الناس--- ;):up:
.....
بارك الله فيك على المووضوع ---- ننتظر الجديد ..
 
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B

benabid sifeddin

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
17 أفريل 2008
المشاركات
382
الإعجابات
208
النقاط
13
#6
قال ђĩหđǿĉħǻ:
داااائما متالق اخي ..... ماشاء الله تبارك الرحمن...
بكل صرااحة و خاااصة في هذا القسم ...قليلا ما نجد من يكتب موااضيعه بقلمه..
و انا شخصيا من تنقل في كثير من الاحياان...اولا شكرا على هذا االاجتهاد الداائم ..
ثانيا ...الموضووع جد مهم و قيم ...و فعلا الى متى هذه التساؤلات ؟؟
الجواااب بسيييط يقاال في كلمة او كلمتين لكنه سيجييبك على كل تسااؤلاتك..
انه الزمن ... فقد تغيرت المعاااني و الاحواال ...
و انتشرت المظااهر السلبية في المجتمع .... و انها في التزاايد المستمر....
الله يستر.... و الله يهدي ماخلق..
الوقت اصبح صعباا للغاااية .....




بالنسبة لهااادي :d يا خوويا ماشي نتا برك اللي راك تعاني....
مكانش اللي راه هاني...
و الله ...كامل اللي تسقسيه يقووولك واش من لاباااس و انا كذا و كذا ....
الواحد يقول الحمد لله و خلااص هادي و لا حاجة اخرى ...
المهم انا شخصيا نقولك معندك علاش تخااف..عندك اسلووب مميز..و راق
و النااس اللي حب يقول يقوول
دير كي ختك اللي متبعا شعاار ---ماعلاباليش بهدرة الناس--- ;):up:
.....
بارك الله فيك على المووضوع ---- ننتظر الجديد ..
إضغط للتوسيع...
شكرا على المرور المميز
مرسي نورتي الموضوع

---ماعلاباليش بهدرة الناس--- ;):up: عندك حق في هاذي

بارك الله فيكي :regards01:
 
B

benabid sifeddin

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
17 أفريل 2008
المشاركات
382
الإعجابات
208
النقاط
13
#7
قال Amani Nokati:
موضوع راقي خويا لعزيز،،
لي عودة ان شاء الله ،،
إضغط للتوسيع...
شكرا على المرووووووور
بارك الله فيك اخــــتي
:regards01:
 
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#8
أن تبدأ موضوعك ب-هل-ثم تتوالى-هل و أخواتها-أنت هنا تطرح تساؤلات ربما أنت تراها و لكن من خلال طرحك و جدت أنك ربما في البعض منها هناك ما يربطني بها تلك الجمل التي تبدأ ب-هل-و ربما اجاباتها لن تشفي غليلك أو تقربك من نفسك أكثر حتى بل يمكن لها أن تفتح أبوابا لخيالنا الواسع..لقلوبنا التي تريد أن تفرح...لكلماتنا التي مرات تجرنا هنا رغما عنا و لكننا عند تحريرها نعتبر أنفسنا قد أخطأنا ربما...قد يكون هناك من لامسته حقا..أو ربما نجدأن هناك من يجيد دور التمثيل بأدق عباراته و يرغمنا على تصديقه .. و أنا على قيد الحياة....هنا تريثت قليلا و أعدت قرائة الموضوع من البداية و لكنني سأجيب عن الاسئلة ثم أعود..​
 
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#9
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#9
بسم الله
هل وهل وهل يوجد حل ؟؟؟
هنا أنت تبحث عن حل واحد
[/FONT][/CENTER]
[/CENTER]
- [FONT=&quot]هل من اراد العيش في الدنيا حرا جزاءه العيش عيشا مراا؟
لا أريد السعادة المؤقتة بل أريد السعادة الأبدية هل هو حب للذات ربما و لكن ذقت المر الذي أذاقني ما هو أمر منه بكثير...[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من اراد السعادة يوما تاتيه الهموم دومااا ؟[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من اراد ان ينسى ماضيه الاليم يأتيه مستقبل اكثر ايلامااا ؟
أردت نسيان الماضي و كان الحاضر أشد ايلاما من النسيان لأنني حاولت النسيان بالطريقة الخطأ و هي عدم منح نفسي الوقت الكافي لتشفى من جراحها ربما جعلت من الفراغ الذي يسكن قلبي يغلبني[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من تمنى شيئا يحبه امر مستحيل حدوثه ؟
لا أظن ذلك أن ما نحبه يجب علينا تمنيه لأنه سيكون من الأشياء الصعبة التي نحصل عليها[/FONT]​

-



- [FONT=&quot]هل الشخص الموهوب يجد صعوبة في عيش حياته مع الحدود تفكيرهم ؟
ليست صعوبة بقدر ما تكون تهميشا

- [FONT=&quot]هل الشخص الذي يعيش حياته ويرى مستقبله بنظرة من التفاؤل شخص تافه ؟
ابدا ليس تافها بقدر ما هو اثبات أن التفائل دوما يمنحنا أملا جميلا و حلما رائعا بيننا و بين ذواتنا[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل الاسرة التي تخاف على ابنها كثيرا وتتدخل في اموره الشخصية تهدم له مستقبله ؟
جميل أن أكون فتاة تعدت مرحلة الخوف و أصبحت انسانة ناضجة و تستطيع تحمل مسؤوليتها و لكنني اليوم أيقنت أن خوفهم هو بالفطرة نعمة ربانية لا نعلم بها الا حينما نصادف ما يثبت لنا ذلك...لن يكون تهديمهم لمستقبلي أكثر حرصا منهم على سعادتي[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من أحب فتاة وتمنى ان تكون فتاة احلامه وحب حياته احب افعى وجعلت من احلامه كوابيس ؟
ربما جعلت من حياتك كوابيس و لكنها كانت مرحلة و مضت و هل ترضى أن تعيش حياتك بأكملها مع أفعى...[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل الصديق تجده وقت الضيق ؟
نعم هناك ذاك الشخص الرائع الذي أجده و اتمنى من كل قلبي دوما ايجاده حولي لأنني من يوما ما أثبت له أنني استحق كل الصدق و الصداقة[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من يبحث عن الصداقة وجد امامه الا الخيانة
الخيانة موجودة حتى داخلنا و كننا لا نعترف بها [/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من المستحيل ان تجد احا يحس بك ويفهمك ويواسيك ؟
أبدا ليس مستحيلا بل هي مرحلة تحتاج للتطور تدريجيا لكي تصل للتطابق بينكما و هنا سيكون من السهل جدا أن تجد من يفهمك و يحس بك[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل توجد حالات مثل حالتي في هذا العالم ؟
سمسومة بالطبع....ههههه[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل من عانى من حالة مثل التي اصابتني مازال (على قيد الحياة[FONT=&quot], دخل الى مستشفى المجانين , وجد حلا لحالته)
أنا هنا بينكم و على قيد الحياة [/FONT][/FONT]​

- [FONT=&quot]هل هذه المشاكل تجرك الى احتساء ام الخبائث لكي تنسى همك , ام تجرك الى معاقر الممنوعات بكل انواعها ؟
نعم يمكن لها ان تجرنا لأكثر من ذلك..قوة الألم لا تتحملها قلوبنا[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل يوجد في منتدانا الغالي من يستطيع الاجابة عن هته الاسئلة ام انها جمل لا محل لها من الاعراب ؟
هي واقعنا كشباب.....[/FONT]​

- [FONT=&quot]هل اطلت الحديث واكثرت من الاسئلة ؟
نعم كثيرت هي أسئلتك و لكنك لم تطل الحديث بحيث أرى أنه يمكن لك أن تضيف اكثر[/FONT]​

هل هناك من يتمنى في هذه اللحظة قتلي أو .... الخ ؟
أتمنى........معذرة ما تمنيته أتمناه لك[
/COLOR][/FONT][/FONT
 
آخر تعديل:
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#10
هذه الاسئلة لم استطع الاجابة عنها وكلما حاولت ازدادت تعقيدا ....

ربما يكون التعقيد حينما نطرحها بيننا و بين انفسنا و لكننا اذا فتحنا المجال للنقاش أكيد ستجد انك لست وحدك أخي

اتمنى ان يستطيع احدكم الاجابة عنها ( اللي جاوب نفليكسيلوا 200 دج هههههه )
ركزلي مليح على هي و رد بالك تنسى.....هههههههه

هل هذا الشخص الذي لديه الكثير من الإشكاليات في حياته المهنية , الاجتماعية , العاطفية على حد سواء:

/ استشارة طبيب نفساني ؟
نعم حل جيد عندما تكثر الضغوطات و يجلب حقا راحة نفسية


/ استشارة اعضاء منتدى اللمة ؟

لطاما كنت أجد نفسي هنا بينهم أكتب كلمات ربما اعتبرها الكل غامضة لأنني لم أستطع التعبير مباشرة و لكنها كانت واضحة لمن كان يعلم مشكلتي...هنا يجب علينا التصريح لا التلميح.


ليس الصبر من صفاتي أبدا كنت دوما و لكنني كنت أجبر مرا نفسي على التناسي للمضي قدما

/ الانتحار ووضع حد لحياته ؟

هو ضعف منا لصعوبة الأحاسيس التي تخنقنا

الاستقالة من عمله الذي لا يحبه ؟

مجبرون نحن على كسب قوتنا ربما نضطر للعمل في مجال أضراره أكبر من منافعه و لكن هي الحياة

البحث عن عمل يسعده رغم وجود صعوبة من هذه الناحية ؟

هناك فرصة من هذه الناحية و لكن كما قلت دوما تكون الصعاب التي تتحدانا و لكن لما أحيانا لا نتحدى الصعاب ربما يكون الحظ نصيبنا
 
B

benabid sifeddin

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
17 أفريل 2008
المشاركات
382
الإعجابات
208
النقاط
13
#11
[FONT=&quot;]لا أريد السعادة المؤقتة بل أريد السعادة الأبدية هل هو حب للذات ربما و لكن ذقت المر الذي أذاقني ما هو أمر منه بكثير...[/FONT]​
لست الوحيدة التي تتمنى السعادة الابدية الكل يبحث عنها
وهل توجد حقا هته السعادة ؟؟

[FONT=&quot;] أردت نسيان الماضي و كان الحاضر أشد ايلاما من النسيان لأنني حاولت النسيان بالطريقة الخطأ و هي عدم منح نفسي الوقت الكافي لتشفى من جراحها ربما جعلت من الفراغ الذي يسكن قلبي يغلبني
[/FONT]ان النسيان نعمة من عند الله لذلك سمانا سبحانه #إنسان#
وماهي حال الذي لا يعرف طعم النسيان؟؟

[FONT=&quot;]
لا أظن ذلك أن ما نحبه يجب علينا تمنيه لأنه سيكون من الأشياء الصعبة التي نحصل عليها[/FONT]​
من تمنى خيرا وجد خيرا على حسب ظني
وماذا سيحدث للذي لم تتحقق أمانيه ؟؟

[FONT=&quot;]ليست صعوبة بقدر ما تكون تهميشا
هذه هي حالة المتواضع
وهل التواضع امر جميل في هته الايام ؟؟
[FONT=&quot;]ابدا ليس تافها بقدر ما هو اثبات أن التفائل دوما يمنحنا أملا جميلا و حلما رائعا بيننا و بين ذواتنا[/FONT]​
[/FONT]
وهل من يعيش متفائلا لايحقق شيئا في مستقبله ؟؟
[FONT=&quot;] جميل أن أكون فتاة تعدت مرحلة الخوف و أصبحت انسانة ناضجة و تستطيع تحمل مسؤوليتها و لكنني اليوم أيقنت أن خوفهم هو بالفطرة نعمة ربانية لا نعلم بها الا حينما نصادف ما يثبت لنا ذلك...لن يكون تهديمهم لمستقبلي أكثر حرصا منهم على سعادتي
بالنسبة لفتاة اما بالنسبة لنا العكس تماما؟؟
[FONT=&quot;]ربما جعلت من حياتك كوابيس و لكنها كانت مرحلة و مضت و هل ترضى أن تعيش حياتك بأكملها مع أفعى...[/FONT]​
من لدغته أفعى يحرص ان لن تلدغه مرة اخرى
لذا يرى ان الجميع أفاعي سامة ؟؟؟
[FONT=&quot;]نعم هناك ذاك الشخص الرائع الذي أجده و اتمنى من كل قلبي دوما ايجاده حولي لأنني من يوما ما أثبت له أنني استحق كل الصدق و الصداقة[/FONT]​
لماذا لا يثبت هو انه جدير بالصداقة والصدق
وهل علينا ان نكون اول المبادرين بذلك ؟؟
[FONT=&quot;]الخيانة موجودة حتى داخلنا و كننا لا نعترف بها [/FONT]​
ليس كل الناس كما تظنين
هل الخيانة لدينا بالفطرة ؟؟
[FONT=&quot;]أبدا ليس مستحيلا بل هي مرحلة تحتاج للتطور تدريجيا لكي تصل للتطابق بينكما و هنا سيكون من السهل جدا أن تجد من يفهمك و يحس بك[/FONT]​

[FONT=&quot;]سمسومة بالطبع....ههههه[/FONT]​
هههههه
[FONT=&quot;]أنا هنا بينكم و على قيد الحياة [/FONT]​
هههههههه
[FONT=&quot;]نعم يمكن لها ان تجرنا لأكثر من ذلك..قوة الألم لا تتحملها قلوبنا[/FONT]​
[FONT=&quot;]
هي واقعنا كشباب.....[/FONT]​

[FONT=&quot;]نعم كثيرة هي أسئلتك و لكنك لم تطل الحديث بحيث أرى أنه يمكن لك أن تضيف اكثر[/FONT]​
[/FONT]
لك هذه الاضافة
أتمنى........معذرة ما تمنيته أتمناه لك
آمين
إضغط للتوسيع...
مرسي على الرد الاكثر من رائع
زدتي النص في الموضوع
انت العضو الوحيد الذي فهم معنى هته الكلمات
والاسئلة المطروحة والوحيدة التي جاوبت وناقشتي
لكن مازالت هناك الكثبر من الاسئلة كما قلت #فوق#
 
B

benabid sifeddin

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
17 أفريل 2008
المشاركات
382
الإعجابات
208
النقاط
13
#12
ربما يكون التعقيد حينما نطرحها بيننا و بين انفسنا و لكننا اذا فتحنا المجال للنقاش أكيد ستجد انك لست وحدك أخي
فتحت الجدال للنقاش لكن للأسف لايوجد من لديه وقت لذلك..
ركزلي مليح على هي و رد بالك تنسى.....هههههههه
تستاهلي ههههههههههههه ...
نعم حل جيد عندما تكثر الضغوطات و يجلب حقا راحة نفسية
بالاك حل مانعرف ؟؟؟؟؟
لطاما كنت أجد نفسي هنا بينهم أكتب كلمات ربما اعتبرها الكل غامضة لأنني لم أستطع التعبير مباشرة و لكنها كانت واضحة لمن كان يعلم مشكلتي...هنا يجب علينا التصريح لا التلميح.
نعم يجب التصريح لا التلميح
من عانى من نفس مشكلتك سيفهمها بتلميح
ومن لم يجربها سيفهمها الا بالتصريح ..
ليس الصبر من صفاتي أبدا كنت دوما و لكنني كنت أجبر مرا نفسي على التناسي للمضي قدما
ربي يكون مع اللي مايقدرش يصبر ومايقدرش ينسى هههههه ...
هو ضعف منا لصعوبة الأحاسيس التي تخنقنا
.............................
مجبرون نحن على كسب قوتنا ربما نضطر للعمل في مجال أضراره أكبر من منافعه و لكن هي الحياة
الخبزة مرة ..........
هناك فرصة من هذه الناحية و لكن كما قلت دوما تكون الصعاب التي تتحدانا و لكن لما أحيانا لا نتحدى الصعاب ربما يكون الحظ نصيبنا
اين هو الحظ لو ان هناك بصيص امل او القليل من الحظ لما طرح هذا الموضوع أساسا ......
إضغط للتوسيع...
مرسي على الاجوبة والردود الواضحة
بارك الله فيك
تـحـيـاتـي

 
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#13
من الجهة الاجتماعية المكوث معظم الوقت وحده ؟

أصبحت الوحدة خيرا و ألف خير من الجلوس وسط من لا يفهمك او أشخاص مجبر على اتواجد معهم

تغيير الاصدقاء الحاليين بآخرين جدد او عدم تكوين صداقات ؟
لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟

يمكن لك أن تغير و لكن فليكن صديق واحد او اثنين أخي....

من الجهة العاطفية: باه يكون في علمكم ( السيد خاطب)
فسخ الخطوبة ؟

ربي يعوضك ببنت الحلال خويا....و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم
البحث عن فتاة اخرى جديرة بحمل هذا اللقب ؟

و لما لا و لكن أحيانا تكون الصدفة خير من البحث...دع الأيام ربما ستلاقيك بمن تكون أجمل ما يحدث لك

تحمل مشاكل الحبيبة الحالية والبقاء معها رغم طول لسانها ؟ ( طوله : 1 متر )

ههههه لما هل أنت مجبر على التحمل و بما أنك قلت هذا ربما أنت لست على اقتناع بها

نسيان ان هناك وجود لشيء يسمى "الحب" ؟

ليس نسيانا بقدر ما هو احتياج على الصعيد الشخصي

لايوجد حل لهذه الاشكالية

ليست اشكالية و لا عيب أن تبحث عن الحب و لكن ربما يجد أن تجد الحب أولا في قلب من تحب
 
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سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#14

اخوتي اخواتي اعضاء منتدى اللمة العزيز هل تعلمون ما معنى كلمة "اللمة"

ليس المعنى يهم بقدر ما يهم من هم موجودون في هذه اللمة و هل حقا نحن مجتمعون بأفكارنا بأحاسيسينا بمشاكلنا.

هل أعضاءه جديرون بحمل لقب '' عضو في منتدى اللمة ''

الجدير هو من يترك بصمته الخاصة في أي مجال...الجدير هو من يكون هو نفسه ذات الشخص الذي خلف هته الشاشة الصغيرة...

هل عند دخولك إلى موضوع ما تقرا محتواه بدقة وبعدها ترد

في بعض الأحيان يشدني عنوان الموضوع فأكون حريصة جدا على قرائته بدقة و بكل تفصيل و أحيانا يمكن لقرائتي أن تكون دون تعمق كأن تكون الفكرة التي طرحت سبق لي قرائتها.

لا تلوموني على هذه الاسئلة فمخيلتي هي التي خلقت وجلبت لي كل المشاكل ..

جميل حينما نطلق العنان لمخيلاتنا فننسج أحلاما رائعة نجسدها في خيالنا و أنت هنا حقا تميزت بهته الكلمات...

كل يوم نقول ياربي نصيب واحد / وحدة نشكيل و / ها همي 'لكن' الله غالب ماصبتش كل يوم نقول ندخل للمنتدى ونطرح عليكم المشكل في موضوع 'لكن' راني خايف يقولوا عليا ( كذاب / معقد موسوس / روح شوف من يآمنك ... الخ ) .اسمحولي كتبت بالدارجة مانيش 'كاتب جيد' زمان في التعبير الكتابي كنت نجيب 13/20 'لكن' في الشفوي الله يبارك 5/20 .

صار موضوع كيما هاذا و ماكش كاتب جيد هنا...راك تبعد فالعين برك....ههههه


المهم مانطولش عليكم قريتوا الموضوع فهمتوه وفهمتوا شاراني قاعد نخرط نستنى ردودكم ....اعذروني اذا لقيتوا اخطاء إملائية

الصراحة موضوعك قريتوا في واحد اليلية صح كنت قاعدة نعاود في حساباتي و في بالي لي راه يدور في بالك كاين بزاف لي راهم كيفك...صراحة يعطيك الصحة راك جبتها فاللفصحى و فالدارجة...
 
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سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#15
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#15
لست الوحيدة التي تتمنى السعادة الابدية الكل يبحث عنها
وهل توجد حقا هته السعادة ؟؟

صدقا توجد و أنا هنا أتكلم عن نفسي أحسست بطعم السعادة مرات و مرات و لكنني هذه الفترة أحس بسعادة لا مثيل لها سعادة ليس سببها أشخاص بل سعادة نابعة من راحة نفسية....سأقول لك شيئا جميل أن تكون حياتنا مرتبطة بأشخاص و لكن لماذا حين نفقد هؤلاء هل تنتهي الحياة و ربما مرات نحصرها في شخص واحد و ربما يكون_الحبيب_لأنه من نبني عليه أمالا و أحلاما و حين يذهب نفقد تلك السعادة...

من تمنى خيرا وجد خيرا على حسب ظني
وماذا سيحدث للذي لم تتحقق أمانيه ؟؟

أحيانا نتمنى الخير و لا يحدث لأنها ارادة الاهية أم أن الطريقة كانت خطأ حتى في التمني...أغمض عينيك و فكر معي برهة صدقا ألم تتحقق لك اي أمنية في حياتك قبلا....

هذه هي حالة المتواضع
وهل التواضع امر جميل في هته الايام ؟؟

و ما أجمله أن نكون أشخاصا متواضعين رغم اننا سنخسر أشياء الا اننا سنكسب نفسنا الاحترام

وهل من يعيش متفائلا لايحقق شيئا في مستقبله ؟؟

يمكن لك عيش مستقبلك كما هو مقدر لك و لكن لا تضع أحلامك و أهدافك في شخص واحد لا تجعل لا طموحاتك محصورة في حيز ثابت أحيانا دع المجال لأشياء و أشخاص جدد يدخلون ذاك الحيز.

بالنسبة لفتاة اما بالنسبة لنا العكس تماما؟؟

هناك أهل من شدة حبهم لأبنائهم يفرضون ارادتهم التي تهدم أمالا و أحلاما جميلة ربما هنا يجب عليك مجارات التيار و ان لم يتحقق ما ببالك دع الرضا همك ليوم هو همنا جميعا.

من لدغته أفعى يحرص ان لن تلدغه مرة اخرى
لذا يرى ان الجميع أفاعي سامة ؟؟

أنت بهذا الكلام عممت و هنا أنت تحرم نفسك أولا من الشعور بذاك الاحساس الجميل-أن تجد حقا من تقدرك و تحبك رغم كل شيء...و هناك أفاعي تروض و أبدا لا تلدغ لأنه معلمها علمها معنى الوفاء و صار التعليم صغة غرسها فيها.

لماذا لا يثبت هو انه جدير بالصداقة والصدق
وهل علينا ان نكون اول المبادرين بذلك ؟؟

الصداقة عطاء أخد و رد قبل كل شيء هو صعب أن تكسب شخصا صادقا يكون صديقا لك و لكن كن أنت المبادر و اجعل من الصدق طريقك له و مهما حدث و بدر منه يمكن لك أن تغفر له مرات...

ليس كل الناس كما تظنين
هل الخيانة لدينا بالفطرة

الخيانة ليست محصورة بأشخاص بقدر ما تكون ركيزتها الأفعال....
 
آخر تعديل:
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#17
إنضم
1 أكتوبر 2012
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الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#17
فتحت الجدال للنقاش لكن للأسف لايوجد من لديه وقت لذلك..

ليست قضية وقت بقدر ما هي محاولة كشف للذي نخفيه و ربما تهربا....و هذا الذي يخشاه البعض....البوح باجابات على تساؤلات كهته.....ربما هي صعبة نوعا ما.

بالاك حل مانعرف ؟؟؟؟؟

مرات نلجأ للطبيب النفسي لأننا نعي تماما أننا نفضفض لشخص أولا لا يعلمنا مطلقنا و ثانيا ربما البوح بأشياء لا يمكننا قولها لأي كان و هذا حقا قد يساعد.

ربي يكون مع اللي مايقدرش يصبر ومايقدرش ينسى هههههه..

ربي معانا كامل و الواحد في بالي باه ينسى حاجة لازم يعوضها بحاجة خير منها و لا واش قلت

من عانى من نفس مشكلتك سيفهمها بتلميح
ومن لم يجربها سيفهمها الا بالتصريح

هيا قولي واش هي الحكاية صح صح و بيناتنا ما نقول لحتى واحد...ههههههه

الخبزة مرة

راك قلتها و هنا نقولك ربي يكون معاك و يجي نهار و تفرج باذن الله

اين هو الحظ لو ان هناك بصيص امل او القليل من الحظ لما طرح هذا الموضوع أساسا

هنا سأقول لك لا تلم الحظ لأن هناك أشياء مقدر لنا أن نمر بها و نتعايش معها و هل هنا أنت تتحدث صدقا عن الحظ_يعني الزهر..._
 
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#18
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#18
اقتباس

قال benabid sifeddin:
مرسي على الرد الاكثر من رائع
زدتي النص في الموضوع
انت العضو الوحيد الذي فهم معنى هته الكلمات
والاسئلة المطروحة والوحيدة التي جاوبت وناقشتي
لكن مازالت هناك الكثبر من الاسئلة كما قلت #فوق#
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مشكور على هته الكلمات...أخجلتني بردك صراحة...و أنا هنا لأي اضافات تريدها و باذن الله سأكون في المتابعة
 
سمسم السمسومة

سمسم السمسومة

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
3,154
الإعجابات
2,384
النقاط
191
محل الإقامة
باتنة
#19
قال benabid sifeddin:
مرسي على الاجوبة والردود الواضحة
بارك الله فيك
تـحـيـاتـي
إضغط للتوسيع...
حاولت مرة أخرى الاجابة على التساؤلات التي طرحتها.....مشكور على الرد الجميل
 
B

benabid sifeddin

:: عضو مُشارك ::
#20
إنضم
17 أفريل 2008
المشاركات
382
الإعجابات
208
النقاط
13
#20
أصبحت الوحدة خيرا و ألف خير من الجلوس وسط من لا يفهمك او أشخاص مجبر على اتواجد معهم
لكن الوحدة أيضا تسبب اضطرابات نفسية ؟؟
يمكن لك أن تغير و لكن فليكن صديق واحد او اثنين أخي....
لنفترض اننا غيرنا الصديق القديم الممل بصديق جديد لا يصلح لشيء
ربي يعوضك ببنت الحلال خويا....و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم
إن شاء الله
و لما لا و لكن أحيانا تكون الصدفة خير من البحث...دع الأيام ربما ستلاقيك بمن تكون أجمل ما يحدث لك
في هذي راني معاك ....... لقد تركت الايام وفعلت بي ما شائت
ههههه لما هل أنت مجبر على التحمل و بما أنك قلت هذا ربما أنت لست على اقتناع بها
لست مقتنعا بها لكن هناك ضروف أخرى ادت بي الى تحمل طول لسانها
"امنيتي الحالية ان تدخل صدفة الى الموضوع وتقراه.. ههه"

ليس نسيانا بقدر ما هو احتياج على الصعيد الشخصي
بالاك
ليست اشكالية و لا عيب أن تبحث عن الحب و لكن ربما يجد أن تجد الحب أولا في قلب من تحب
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آسف على الغياب الطويل وعدم الرد على مروووووورك
 
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