هل وهل وهل يوجد حل ؟؟؟

لست الوحيدة التي تتمنى السعادة الابدية الكل يبحث عنها

وهل توجد حقا هته السعادة ؟؟

صدقا توجد و أنا هنا أتكلم عن نفسي أحسست بطعم السعادة مرات و مرات و لكنني هذه الفترة أحس بسعادة لا مثيل لها سعادة ليس سببها أشخاص بل سعادة نابعة من راحة نفسية....سأقول لك شيئا جميل أن تكون حياتنا مرتبطة بأشخاص و لكن لماذا حين نفقد هؤلاء هل تنتهي الحياة و ربما مرات نحصرها في شخص واحد و ربما يكون_الحبيب_لأنه من نبني عليه أمالا و أحلاما و حين يذهب نفقد تلك السعادة...

من تمنى خيرا وجد خيرا على حسب ظني

وماذا سيحدث للذي لم تتحقق أمانيه ؟؟

أحيانا نتمنى الخير و لا يحدث لأنها ارادة الاهية أم أن الطريقة كانت خطأ حتى في التمني...أغمض عينيك و فكر معي برهة صدقا ألم تتحقق لك اي أمنية في حياتك قبلا....

هذه هي حالة المتواضع

وهل التواضع امر جميل في هته الايام ؟؟

و ما أجمله أن نكون أشخاصا متواضعين رغم اننا سنخسر أشياء الا اننا سنكسب نفسنا الاحترام

وهل من يعيش متفائلا لايحقق شيئا في مستقبله ؟؟

يمكن لك عيش مستقبلك كما هو مقدر لك و لكن لا تضع أحلامك و أهدافك في شخص واحد لا تجعل لا طموحاتك محصورة في حيز ثابت أحيانا دع المجال لأشياء و أشخاص جدد يدخلون ذاك الحيز.

بالنسبة لفتاة اما بالنسبة لنا العكس تماما؟؟

هناك أهل من شدة حبهم لأبنائهم يفرضون ارادتهم التي تهدم أمالا و أحلاما جميلة ربما هنا يجب عليك مجارات التيار و ان لم يتحقق ما ببالك دع الرضا همك ليوم هو همنا جميعا.

من لدغته أفعى يحرص ان لن تلدغه مرة اخرى

لذا يرى ان الجميع أفاعي سامة ؟؟



أنت بهذا الكلام عممت و هنا أنت تحرم نفسك أولا من الشعور بذاك الاحساس الجميل-أن تجد حقا من تقدرك و تحبك رغم كل شيء...و هناك أفاعي تروض و أبدا لا تلدغ لأنه معلمها علمها معنى الوفاء و صار التعليم صغة غرسها فيها.

لماذا لا يثبت هو انه جدير بالصداقة والصدق

وهل علينا ان نكون اول المبادرين بذلك ؟؟

الصداقة عطاء أخد و رد قبل كل شيء هو صعب أن تكسب شخصا صادقا يكون صديقا لك و لكن كن أنت المبادر و اجعل من الصدق طريقك له و مهما حدث و بدر منه يمكن لك أن تغفر له مرات...



ليس كل الناس كما تظنين

هل الخيانة لدينا بالفطرة