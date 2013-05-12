هل وهل وهل يوجد حل ؟؟؟

benabid sifeddin
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 17 أفريل 2008
- المشاركات
- 382
- الإعجابات
- 208
- النقاط
- 13
- [FONT="]هل من اراد العيش في الدنيا حرا جزاءه العيش عيشا مراا؟[/FONT]
- [FONT="]هل من اراد السعادة يوما تاتيه الهموم دومااا ؟[/FONT]
- [FONT="]هل من اراد ان ينسى ماضيه الاليم يأتيه مستقبل اكثر ايلامااا ؟[/FONT]
- [FONT="]هل من تمنى شيئا يحبه امر مستحيل حدوثه ؟[/FONT]
- [FONT="]هل من يعمل في وضيفة لا يحبها يجب عليه الاستقالة منها ؟[/FONT]
- [FONT="]هل الشخص الموهوب يجد صعوبة في عيش حياته مع الحدود تفكيرهم ؟[/FONT]
- [FONT="]هل الشخص الذي يعيش حياته ويرى مستقبله بنظرة من التفاؤل شخص تافه ؟[/FONT]
- [FONT="]هل الاسرة التي تخاف على ابنها كثيرا وتتدخل في اموره الشخصية تهدم له مستقبله ؟[/FONT]
- [FONT="]هل من أحب فتاة وتمنى ان تكون فتاة احلامه وحب حياته احب افعى وجعلت من احلامه كوابيس ؟[/FONT]
- [FONT="]هل الصديق تجده وقت الضيق ؟[/FONT]
- [FONT="]هل من يبحث عن الصداقة وجد امامه الا الخيانة[/FONT]
- [FONT="]هل من المستحيل ان تجد احا يحس بك ويفهمك ويواسيك ؟[/FONT]
- [FONT="]هل توجد حالات مثل حالتي في هذا العالم ؟[/FONT]
- [FONT="]هل من عانى من حالة مثل التي اصابتني مازال (على قيد الحياة[FONT="], دخل الى مستشفى المجانين , وجد حلا لحالته)[/FONT][/FONT]
- [FONT="]هل هذه المشاكل تجرك الى احتساء ام الخبائث لكي تنسى همك , ام تجرك الى معاقر الممنوعات بكل انواعها ؟[/FONT]
- [FONT="]هل يوجد في منتدانا الغالي من يستطيع الاجابة عن هته الاسئلة ام انها جمل لا محل لها من الاعراب ؟[/FONT]
- [FONT="]هل اطلت الحديث واكثرت من الاسئلة ؟[/FONT]
[FONT="]هل وهل وهل ؟؟؟
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[FONT="]هذه الاسئلة لم استطع الاجابة عنها وكلما حاولت ازدادت تعقيدا ...[/FONT]
[FONT="]اتمنى ان يستطيع احدكم الاجابة عنها ( اللي جاوب نفليكسيلوا 200 دج هههههه )[/FONT]
· [FONT="]هل هذا الشخص الذي لديه الكثير من الإشكاليات في حياته المهنية , الاجتماعية , العاطفية على حد سواء:[/FONT]
[FONT="]1 / استشارة طبيب نفساني ؟ [/FONT]
[FONT="]2 / استشارة اعضاء منتدى اللمة ؟[/FONT]
[FONT="]3 / الصبر و الصمود امام هذه العقبات ؟[/FONT]
[FONT="]4 / الانتحار ووضع حد لحياته ؟[/FONT]
[FONT="]5 / [/FONT]
· [FONT="]من الجهة المهنية:[/FONT]
[FONT="] الاستقالة من عمله الذي لا يحبه ؟[/FONT]
[FONT="]البحث عن عمل يسعده رغم وجود صعوبة من هذه الناحية ؟[/FONT]
[FONT="]لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟[/FONT]
· [FONT="]من الجهة الاجتماعية [/FONT]
[FONT="]المكوث معظم الوقت وحده ؟[/FONT]
[FONT="]تغيير الاصدقاء الحاليين بآخرين جدد او عدم تكوين صداقات ؟[/FONT]
[FONT="]لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟[/FONT]
· [FONT="]من الجهة العاطفية: باه يكون في علمكم ( السيد خاطب)[/FONT]
[FONT="] فسخ الخطوبة ؟[/FONT]
[FONT="]البحث عن فتاة اخرى جديرة بحمل هذا اللقب ؟[/FONT]
[FONT="]تحمل مشاكل الحبيبة الحالية والبقاء معها رغم طول لسانها ؟ ( طوله : 1 متر )[/FONT]
[FONT="]نسيان ان هناك وجود لشيء يسمى "الحب" ؟[/FONT]
[FONT="]لايوجد حل لهذه الاشكالية ؟[/FONT]
[FONT="]اخوتي اخواتي اعضاء منتدى اللمة العزيز هل تعلمون ما معنى كلمة "اللمة" [/FONT]
[FONT="]هل أعضاءه جديرون بحمل لقب '' عضو في منتدى اللمة '' [/FONT]
[FONT="]هل عند دخولك إلى موضوع ما تقرا محتواه بدقة وبعدها ترد [/FONT]
[FONT="]لا تلوموني على هذه الاسئلة فمخيلتي هي التي خلقت وجلبت لي كل المشاكل ..[/FONT]
[FONT="]كل يوم نقول ياربي نصيب واحد / وحدة نشكيل و / ها همي 'لكن' الله غالب ماصبتش [/FONT]
[FONT="]كل يوم نقول ندخل للمنتدى ونطرح عليكم المشكل في موضوع 'لكن' راني خايف يقولوا عليا ( كذاب / معقد موسوس / روح شوف من يآمنك ... الخ ) .[/FONT]
[FONT="]اسمحولي كتبت بالدارجة مانيش 'كاتب جيد' زمان في التعبير الكتابي كنت نجيب 13/20 'لكن' في الشفوي الله يبارك 5/20 .[/FONT]
[FONT="]المهم مانطولش عليكم قريتوا الموضوع فهمتوه وفهمتوا شاراني قاعد نخرط نستنى ردودكم ....[/FONT]
[FONT="]اعذروني اذا لقيتوا اخطاء [FONT="]إملائية
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