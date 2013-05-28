زيت الزيتون جيّد للقلب

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امونة الشاوية

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زيت الزيتون جيّد للقلب
ملعقتا طعام فقط من زيت الزيتون تخفض خطر الموت بأمراض القلب إلى النصف تقريباً(الأوروبية)توصلت دراسة جديدة إلى أن ملعقتين من زيت الزيتون يومياً تقللان من خطر الوفاة بأمراض القلب. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة التي اعتمدت على النظام الغذائي لقرابة 41 ألف راشد شملهم التحقيق في الاستشراف الأوروبي للسرطان والتغذية، الذي بدأ قبل عشرين عاماً، وجدت أن ملعقتي طعام فقط من زيت الزيتون تخفض خطر الموت بأمراض القلب إلى النصف تقريباً.أما ما يقارب ملعقة طعام واحدة فهي تخفّض الخطر بقرابة 28%. ولم تجد الدراسة أن لزيت الزيتون أي أثر في تقليص خطر الوفاة بالسرطان.


وقال الطبيب شارلو نايت إن هذه النتائج مهمّة جداً، وهذا تأكيد على أن زيت الزيتون جيّد للقلب.
وزيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحيّة ومركبات البوليفينول التي يمكن أن تكافح الالتهابات في الجسم, وربّما تخفض خطر الإصابة بالجلطات.
وتبّين في الدراسة التي تابعت المشاركين فيها لأكثر من 13 عاماً أن ألفي شخص فقط توفوا، بينهم 956 من السرطان، و416 من أمراض القلب.
وتبيّن أن الذين توفوا بأمراض القلب هم الأقل استهلاكاً لزيت الزيتون.


نسأل الله السلامة للجميع؛؛​
 
يعطيك الصحة ومن المزيد من التفوق
 
زيت الزيتون من افضل العلاجات الطبيعية لمختلف الامراض
و هو يعتبر واقي لعدة امراض اخرى
بارك الله فيك اختي امونة
موضوع مفيد // بارك الله فيك
 
زيت زيتون من افضل استهلاكه يوميا ولكن بكميات معتبرة ملعقتين في صباح وملعقة في غداء وملعقة في مساء
عن تجربة يعني لم اواجه اي مشاكل منذ بدأت استهلاكه
انشاله تعم الفائدة بارك الله فيك اختي
 

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