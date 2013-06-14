أفضل دعاء للميت ( أدعوا به لموتاكم )

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة Moha le sage, ‏14 جوان 2013.

الصفحة 1 من أصل 3
  1. Moha le sage

    Moha le sage
    :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2009
    المشاركات:
    9,118
    الإعجابات المتلقاة:
    3,527
    نقاط الجوائز:
    351


    أشمل ما قرأت في الدعاء للميت
    اللهم ارحم موتانا


    ( من الاجمل طبع الصفحة و حملها حين زيارة المقبرة لقرائتها على موتاكم )




    اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر له و ارحمه ، و عافه و اعف عنه ،و أكرم نزله ، و وسع مدخله ، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّه من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس

    اللهــــم .. أبدله داراً خيراً من داره ، و أهلاً خيراً من أهله ، و زوجاً خيراً من زوجه ،و أدخله الجنة و أعزه من عذاب القبر و من عذاب النار

    اللهــــم .. عامله بما أنت أهله ، و لا تعامله بما هو أهله

    اللهــــم .. اجزه عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً

    اللهــــم .. إن كان محسناً فزد في حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عنه يارب العالمين

    اللهــــم .. آنسه في وحدته ، و آنسه في وحشته ، و آنسه في غربته

    اللهــــم .. أنزله منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين

    اللهــــم .. أنزله منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً

    اللهــــم .. اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، و لا تجعله حفرة من حفر النار

    اللهــــم .. افسح له في قبره مد بصره ، و افرش قبره من فراش الجنة

    اللهــــم .. أعذه من عذاب القبر ، و جاف الأرض على جنبيه

    اللهــــم .. املأ قبره بالرضا و النور ، و الفسحة و السرور

    اللهــــم .. قِهِ السيئات ( و من تق السيئات يومئذٍ فقد رحمه )

    اللهــــم .. اغفر له في المهديين ، و اخلفه في عقبة في الغابرين ، و اغفر لنا و له يا رب العالمين ، و افسح له في قبره و نوّر له فيه

    اللهــــم .. إنَّ عبدك في ذمتك و حبل جوارك فقِهِ فتنة القبر ، و عذاب النار ، و أنت اهل الوفاء والحق ، فاغفر له و ارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم

    اللهــــم .. إن هذا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك خرج من روَح الدنيا و سعتها و محبوبيه و أحبائه فيها إلى ظلمة القبر و ما هو لاقيه .كان يشهد أن لا إله إلا أنت و أن محمداً عبدك و رسولك و أنت أعلم به .

    اللهــــم .. إنه نزل بك و أنت خير منزول به ، و أصبح فقيراً إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه ، آته برحمتك رضاك ، و قِهِ فتنة القبر و عذابه ،و آته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين

    اللهــــم .. انقله من مواطن الدود و ضيق اللحود إلى جنات الخلود ( في سدرٍ مخضوض، و طلحٍ منضود ، و ظلٍّ ممدود ، و فاكهةٍ كثيرة ، لا مقطوعةٍ و لا ممنوعة ، و فُرُشٍ مرفوعة )

    اللهــــم .. ارحمه تحت الأرض ، و استره يوم العرض ، و لا تخزِهِ يوم يبعثون ( يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون ، إلا من أتى الله بقلبٍ سليم )

    اللهــــم .. يمِّن كتابه ، و يسِّر حسابه ، و ثقِّل بالحسناتِ ميزانه ، و ثبِّت على الصراط أقدامه، و أسكِنه في أعلى الجنات ، في جوار نبيِّك و مصطفاك صلى الله عليه و سلم

    اللهــــم .. أمِّنه من فزع يوم القيامة ، و من هول يوم القيامة ، و اجعل نفسه آمنةً مطمئنة ،و لقِّنه حجَّته

    اللهــــم .. اجعله في بطن القبر مطمئناً ، و عند قيام الأشهاد آمناً ، و بجود رضوانك واثقاً ،و إلى أعلى علو درجاتك سابقاً

    اللهــــم .. اجعل عن يمينه نوراً ، و عن شماله نوراً ، و من أمامه نوراً ، و من فوقه نوراً ، حتى تبعثه آمناً مطمئناً ، فيقال لنفسه يوم القيامة ( ادخلي في عبادي ، و ادخُلي جنتي )

    اللهــــم .. انظر إليه نظرة رضا ، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبداً

    اللهــــم .. أسكنه فسيح الجنان ، و اغفر له يا رحمن

    اللهــــم .. اغفر ، و ارحم ، و تجاوز عمَّا تعلم ، فإنك أنت الله الأعز الأكرم

    اللهــــم .. اعف عنه ، فإنك أنت القائل ( و يعفوا عن كثير )

    اللهــــم .. إنه جاء ببابك ، و أناخ بجنابك ،فجُد عليه بعفوك ، و إكرامك ، و جودك ، و احسانك

    اللهــــم .. إنَّ رحمتك وسعت كل شيء ، و هو شيء ، فارحمه رحمةً تطمئن بها نفسه ، و تقر بها عينه

    اللهــــم .. احشره مع المتقين إلى الرحمن وَفداً

    اللهــــم .. احشره مع أصحاب اليمين ، و اجعل تحيته سلامٌ لك من أصحاب اليمين

    اللهــــم .. بشِّره بقولك ( كلوا و اشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية )

    اللهــــم .. اجعله من ( الذين سُعدوا ، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض )

    اللهــــم .. لا نزكِّيه عليك ،و لكنّا نحسِب أنه آمن و عمل صالحاً ، فاجعل له جزاء الضعف بما عمل ،و اجعله في الغرفات من الآمنين

    اللهــــم .. شفِّع فيه نبينا و مصطفاك صلى الله عليه و سلَّم ، و احشره تحت لوائِه ، و اسقِهِ من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً

    اللهــــم .. اجعله مع ( المتقين ، في ظلالٍ و عيون ، و فواكه مما يشتهون ، كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ، إنا كذلك نجزي المحسنين )

    اللهــــم .. اجعله مع ( المتقين ، في مقامٍ أمين ، في جناتٍ و عيون ، يلبسون من سندسٍ و استبرق متقابلين ، كذلك و زوجناهم بحورٍ عين ، يدعون فيها بكلِّ فاكهةٍ آمنين )

    اللهــــم .. بشِّره بقولك ( و بشِّر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ، و أُوتوا به متشابهاً ، و لهم فيها ازواجٌ مطهرةٌ ، و هم فيها خالدون )

    اللهــــم .. تقبل منه صبره على البلاء ،و امنحه درجة الصابرين ،الذين يوفَّون أجورهم بغير حساب,فأنت القائل ( إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب )

    اللهــــم .. تقبل منه صلاته لك ، و ثبِّته على الصراط يوم تزل الأقدام

    اللهــــم .. تقبل منه صيامه ، و سائر طاعاته ،و صالح أعماله ، و أثقل بها ميزانه يوم القيامة ،و اجعله من الفائزين

    اللهــــم .. إنه كان لكتابك تالياً ، فشفِّع فيه القرآن ،و ارحمه من النيران ، و اجعله يا رحمن يترقى في الجنة إلى آخر آيةٍ قرأها ، و آخر حرفٍ تلاه

    اللهــــم .. ارزقه بكل حرفٍ من القرآن حلاوة ،و بكل كلمةٍ كرامة ، و بكل آيةٍ سعادة ، و بكل سورةٍ سلامة ، و بكل جزءٍ جزاء

    اللهــــم .. حل روحه محل الأبرار ،و تغمَّده بالرحمة أثناء الليل و النهار ، برحمتك يا أرحم الراحمين

    اللهــــم .. أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إليه ، و ضاعف رحمتك و رضوانك عليه

    اللهــــم .. انه عبدك و ابن عبدك و ابن امتك مات و هو يشهد لك بالوحدانية و لرسولك بالشهادة فأغفر له إنك انت الغفار.

    اللهــــم .. ارحمه فانه كان مسلم واغفر له فانه كان مؤمنً. وادخله الجنه فانه كان بنبيك مصدقً وسامحه فانه كان لكتابك مرتل.


    اللهــــم .. اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذَكّرنَا وأنثانا .


    اللهــــم .. من أحييته منا فأحيه علي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان .


    اللهــــم .. لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده . ( في المقبرة )


    اللهــــم .. ارحمنا اذا اتانا اليقين ,وعرق منا الجبين ,كشر الانين والحنين


    اللهــــم .. ارحمنا اذا حملنا علي الاعناق ألي ربك يومئذ المساق وداعا ابديا للدور الاسواق والاقلام والاوراق الي من تذل له الجباه والاعناق .


    اللهــــم .. انزل علي اهله الصبر والسلوان و ارضهم بقضائك.


    اللهــــم .. صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اّله وصحبه وسلم إلي يوم الدين



     
    التعديل الأخير: ‏15 جوان 2013
    ميمي مرام معجب بهذا.
    Moha le sage, ‏14 جوان 2013
    #1
  2. Mr.Tahar

    Mr.Tahar :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    5,116
    الإعجابات المتلقاة:
    1,860
    نقاط الجوائز:
    0
    اللهم أرحم جميع موتى المسلمين
    بارك الله فيك أخي
    وجزاك كل خير
     
    Mr.Tahar, ‏14 جوان 2013
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    43,162
    الإعجابات المتلقاة:
    54,346
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    بارك الله فيك اخي محمد
    هي صدقة جارية على صاحبها لو تطبع
    في ميزان حسناتك

     
    أم ياسمينdz, ‏14 جوان 2013
    #3
  4. حكايا الورد

    حكايا الورد :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
    المشاركات:
    5,266
    الإعجابات المتلقاة:
    6,335
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    السلام عليكم
    بارك الله فيك
    اللهم ارحم جميع موتى المسلمين
     
    حكايا الورد, ‏14 جوان 2013
    #4
  5. sahiko hamza

    sahiko hamza :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جويلية 2008
    المشاركات:
    3,902
    الإعجابات المتلقاة:
    2,337
    نقاط الجوائز:
    191
    اللهــــم .. انزل علي اهله الصبر والسلوان و ارضهم بقضائك.


    اللهــــم .. صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اّله وصحبه وسلم إلي يوم الدين
     
    sahiko hamza, ‏14 جوان 2013
    #5
  6. SAMIRA25

    SAMIRA25 :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    3,825
    الإعجابات المتلقاة:
    4,097
    نقاط الجوائز:
    0
    بارك الله فيك و جزاك خيرا
    اليوم و انا في المقبرة خسارة حتى لو وصلت قبل شوي
    ان شاء الله راح نطبعها و نخليها معايا للمرة القادمة
    لانه انا في المقبرة كل الكلام يروح الاحسن يكون الدعاء مكتوب
    جعلها الله في ميزان حسناتك
     
    SAMIRA25, ‏14 جوان 2013
    #6
  7. SAMIRA25

    SAMIRA25 :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    3,825
    الإعجابات المتلقاة:
    4,097
    نقاط الجوائز:
    0
    اللهم ارحم موتانا و موتى المسلمين
     
    SAMIRA25, ‏14 جوان 2013
    #7
  8. دقات قلب * sali*

    دقات قلب * sali* :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 ماي 2011
    المشاركات:
    1,252
    الإعجابات المتلقاة:
    584
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر


    كم هو جميل ان تجد من يذكرك بواجب وفائدة الدعاء


    جزاك الله خيرا على الموضوع القيم والرائع

    اتصدق     احيانا ندعو خفية ولكن نخاف المواجهة

    مر وقت طويل لم ازر فيه قبر والدي لضعفي امامه

    رغم مرور ثلاث سنوات الا ان الوجع هو نفسه دوما

    سعيدة جدا بموضوعك كان توقيته جد مناسب

    جعله الله في ميزاااااااان حسناتك

    تقبل مرروي جد المتواضع

    خالص محبتي واحترامي اخي العزيز


    الجزائـــــــــــــــر sali



    [​IMG]
     
    دقات قلب * sali*, ‏14 جوان 2013
    #8
  9. إحســاس بــراءة

    إحســاس بــراءة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    4,157
    الإعجابات المتلقاة:
    331
    نقاط الجوائز:
    163
    اللهم أرحم موتاتا وجميع موتى المسلمين
    أمين يارب العالمين
    بارك الله فيك اخي
    وجعله الله في ميزان حسناتك يارب
     
    إحســاس بــراءة, ‏14 جوان 2013
    #9
  10. روز

    روز :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    8,022
    الإعجابات المتلقاة:
    9,112
    نقاط الجوائز:
    0
    جزاك الله خيرا على الموضوع

    ورحم الله أموات المسلمين جميعا

    وجوزيت خيرا أخي محمد
     
    روز, ‏14 جوان 2013
    #10
  11. Moha le sage

    Moha le sage
    :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2009
    المشاركات:
    9,118
    الإعجابات المتلقاة:
    3,527
    نقاط الجوائز:
    351


    بارك الله فيكم ...

    موتاكم بحاجة لدعائكم ...



     
    Moha le sage, ‏14 جوان 2013
    #11
  12. قلمي سلاحي

    قلمي سلاحي :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 سبتمبر 2012
    المشاركات:
    1,501
    الإعجابات المتلقاة:
    2,237
    نقاط الجوائز:
    0
    بارك الله فيك ونفع بكَ المسلمين أخى الفاضل
    وجعلها الله في ميزان حسناتكَ
    :regards01:
     
    قلمي سلاحي, ‏14 جوان 2013
    #12
  13. بنت الجسور المعلقة

    بنت الجسور المعلقة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2010
    المشاركات:
    1,400
    الإعجابات المتلقاة:
    2,443
    نقاط الجوائز:
    71
    ربي يبارك فيك أخي
    الله يرحم جميعم موتانا ​
     
    بنت الجسور المعلقة, ‏14 جوان 2013
    #13
  14. Ma$Ter

    Ma$Ter
    :: مشرف ::
    قسم الشريعة الإسلامية
    قسم التقنية والحاسب الآلي
    قسم تطوير المواقع والمنتديات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    17,973
    الإعجابات المتلقاة:
    30,915
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم ورحمة الله
    بارك الله فيك حويا موح
    جزاكم الله خيراا
     
    Ma$Ter, ‏15 جوان 2013
    #14
  15. عفاف الجزائرية

    عفاف الجزائرية :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جوان 2008
    المشاركات:
    9,162
    الإعجابات المتلقاة:
    6,828
    نقاط الجوائز:
    0
    اللهم امين امين يا رب العالمين
    اللهم ارحم جميع موتانا وموتى جميع المسلمين
    جزاك الله كل خير اخي محمد.
     
    عفاف الجزائرية, ‏15 جوان 2013
    #15
  16. ملكًة الاحسآس

    ملكًة الاحسآس :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 ماي 2009
    المشاركات:
    6,224
    الإعجابات المتلقاة:
    4,273
    نقاط الجوائز:
    0
    السلآم عليكم
    جزآك الله الف خير
    اللهم ارحم موتآنآ وجميع موتى المسلمين

     
    ملكًة الاحسآس, ‏15 جوان 2013
    #16
  17. مطبخ الأحلام

    مطبخ الأحلام :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 نوفمبر 2012
    المشاركات:
    7,398
    الإعجابات المتلقاة:
    24,012
    نقاط الجوائز:
    351
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    اللهم آمين يارب العالمين

    في الحقيقة كل مانجي فايته على مقبرة نقول السلام عليكم يا اهل المقبرة انتم السابقون ونحن اللحقون اللهم ارحم جميع موتانا وارحمنا معهم

    وقت نتفكر الاحباب الي راحولي ندعي بهاد الدعاء ولكن في مكاني

    اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر له و ارحمه ، و عافه و اعف عنه ،و أكرم نزله ، و وسع مدخله ، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّه من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس
     اللهــــم .. أبدله داراً خيراً من داره ، و أهلاً خيراً من أهله ، و زوجاً خيراً من زوجه ،و أدخله الجنة و أعزه من عذاب القبر و من عذاب النار

    بارك الله فيك خيو موح على الطرح الجميل وجعله الله في ميزان حسناتك

    مشكـور
     
    مطبخ الأحلام, ‏15 جوان 2013
    #17
  18. فتاة حساسة

    فتاة حساسة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 مارس 2010
    المشاركات:
    2,470
    الإعجابات المتلقاة:
    2,276
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    بارك الله فيك خويا موحا وجعله في ميزان حسناااتك...
     
    فتاة حساسة, ‏15 جوان 2013
    #18
  19. أم محمد رائد

    أم محمد رائد :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 ديسمبر 2012
    المشاركات:
    405
    الإعجابات المتلقاة:
    498
    نقاط الجوائز:
    0
    ربي يجازيك أخي و يجعله في ميزان الحسنات
     
    أم محمد رائد, ‏15 جوان 2013
    #19
  20. لاجودان شاف

    لاجودان شاف :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جويلية 2011
    المشاركات:
    2,483
    الإعجابات المتلقاة:
    612
    نقاط الجوائز:
    91
    بارك الله فيك خويا محمد
    نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين
    اللهم آمين
     
    لاجودان شاف, ‏15 جوان 2013
    #20
الصفحة 1 من أصل 3