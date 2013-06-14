أفضل دعاء للميت ( أدعوا به لموتاكم )





أشمل ما قرأت في الدعاء للميت

اللهم ارحم موتانا





( من الاجمل طبع الصفحة و حملها حين زيارة المقبرة لقرائتها على موتاكم )





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اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر له و ارحمه ، و عافه و اعف عنه ،و أكرم نزله ، و وسع مدخله ، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّه من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس



اللهــــم .. أبدله داراً خيراً من داره ، و أهلاً خيراً من أهله ، و زوجاً خيراً من زوجه ،و أدخله الجنة و أعزه من عذاب القبر و من عذاب النار



اللهــــم .. عامله بما أنت أهله ، و لا تعامله بما هو أهله



اللهــــم .. اجزه عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً



اللهــــم .. إن كان محسناً فزد في حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عنه يارب العالمين



اللهــــم .. آنسه في وحدته ، و آنسه في وحشته ، و آنسه في غربته



اللهــــم .. أنزله منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين



اللهــــم .. أنزله منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً



اللهــــم .. اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، و لا تجعله حفرة من حفر النار



اللهــــم .. افسح له في قبره مد بصره ، و افرش قبره من فراش الجنة



اللهــــم .. أعذه من عذاب القبر ، و جاف الأرض على جنبيه



اللهــــم .. املأ قبره بالرضا و النور ، و الفسحة و السرور



اللهــــم .. قِهِ السيئات ( و من تق السيئات يومئذٍ فقد رحمه )



اللهــــم .. اغفر له في المهديين ، و اخلفه في عقبة في الغابرين ، و اغفر لنا و له يا رب العالمين ، و افسح له في قبره و نوّر له فيه



اللهــــم .. إنَّ عبدك في ذمتك و حبل جوارك فقِهِ فتنة القبر ، و عذاب النار ، و أنت اهل الوفاء والحق ، فاغفر له و ارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم



اللهــــم .. إن هذا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك خرج من روَح الدنيا و سعتها و محبوبيه و أحبائه فيها إلى ظلمة القبر و ما هو لاقيه .كان يشهد أن لا إله إلا أنت و أن محمداً عبدك و رسولك و أنت أعلم به .



اللهــــم .. إنه نزل بك و أنت خير منزول به ، و أصبح فقيراً إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه ، آته برحمتك رضاك ، و قِهِ فتنة القبر و عذابه ،و آته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين



اللهــــم .. انقله من مواطن الدود و ضيق اللحود إلى جنات الخلود ( في سدرٍ مخضوض، و طلحٍ منضود ، و ظلٍّ ممدود ، و فاكهةٍ كثيرة ، لا مقطوعةٍ و لا ممنوعة ، و فُرُشٍ مرفوعة )



اللهــــم .. ارحمه تحت الأرض ، و استره يوم العرض ، و لا تخزِهِ يوم يبعثون ( يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون ، إلا من أتى الله بقلبٍ سليم )



اللهــــم .. يمِّن كتابه ، و يسِّر حسابه ، و ثقِّل بالحسناتِ ميزانه ، و ثبِّت على الصراط أقدامه، و أسكِنه في أعلى الجنات ، في جوار نبيِّك و مصطفاك صلى الله عليه و سلم



اللهــــم .. أمِّنه من فزع يوم القيامة ، و من هول يوم القيامة ، و اجعل نفسه آمنةً مطمئنة ،و لقِّنه حجَّته



اللهــــم .. اجعله في بطن القبر مطمئناً ، و عند قيام الأشهاد آمناً ، و بجود رضوانك واثقاً ،و إلى أعلى علو درجاتك سابقاً



اللهــــم .. اجعل عن يمينه نوراً ، و عن شماله نوراً ، و من أمامه نوراً ، و من فوقه نوراً ، حتى تبعثه آمناً مطمئناً ، فيقال لنفسه يوم القيامة ( ادخلي في عبادي ، و ادخُلي جنتي )



اللهــــم .. انظر إليه نظرة رضا ، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبداً



اللهــــم .. أسكنه فسيح الجنان ، و اغفر له يا رحمن



اللهــــم .. اغفر ، و ارحم ، و تجاوز عمَّا تعلم ، فإنك أنت الله الأعز الأكرم



اللهــــم .. اعف عنه ، فإنك أنت القائل ( و يعفوا عن كثير )



اللهــــم .. إنه جاء ببابك ، و أناخ بجنابك ،فجُد عليه بعفوك ، و إكرامك ، و جودك ، و احسانك



اللهــــم .. إنَّ رحمتك وسعت كل شيء ، و هو شيء ، فارحمه رحمةً تطمئن بها نفسه ، و تقر بها عينه



اللهــــم .. احشره مع المتقين إلى الرحمن وَفداً



اللهــــم .. احشره مع أصحاب اليمين ، و اجعل تحيته سلامٌ لك من أصحاب اليمين



اللهــــم .. بشِّره بقولك ( كلوا و اشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية )



اللهــــم .. اجعله من ( الذين سُعدوا ، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض )



اللهــــم .. لا نزكِّيه عليك ،و لكنّا نحسِب أنه آمن و عمل صالحاً ، فاجعل له جزاء الضعف بما عمل ،و اجعله في الغرفات من الآمنين



اللهــــم .. شفِّع فيه نبينا و مصطفاك صلى الله عليه و سلَّم ، و احشره تحت لوائِه ، و اسقِهِ من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً



اللهــــم .. اجعله مع ( المتقين ، في ظلالٍ و عيون ، و فواكه مما يشتهون ، كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ، إنا كذلك نجزي المحسنين )



اللهــــم .. اجعله مع ( المتقين ، في مقامٍ أمين ، في جناتٍ و عيون ، يلبسون من سندسٍ و استبرق متقابلين ، كذلك و زوجناهم بحورٍ عين ، يدعون فيها بكلِّ فاكهةٍ آمنين )



اللهــــم .. بشِّره بقولك ( و بشِّر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ، و أُوتوا به متشابهاً ، و لهم فيها ازواجٌ مطهرةٌ ، و هم فيها خالدون )



اللهــــم .. تقبل منه صبره على البلاء ،و امنحه درجة الصابرين ،الذين يوفَّون أجورهم بغير حساب,فأنت القائل ( إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب )



اللهــــم .. تقبل منه صلاته لك ، و ثبِّته على الصراط يوم تزل الأقدام



اللهــــم .. تقبل منه صيامه ، و سائر طاعاته ،و صالح أعماله ، و أثقل بها ميزانه يوم القيامة ،و اجعله من الفائزين



اللهــــم .. إنه كان لكتابك تالياً ، فشفِّع فيه القرآن ،و ارحمه من النيران ، و اجعله يا رحمن يترقى في الجنة إلى آخر آيةٍ قرأها ، و آخر حرفٍ تلاه



اللهــــم .. ارزقه بكل حرفٍ من القرآن حلاوة ،و بكل كلمةٍ كرامة ، و بكل آيةٍ سعادة ، و بكل سورةٍ سلامة ، و بكل جزءٍ جزاء



اللهــــم .. حل روحه محل الأبرار ،و تغمَّده بالرحمة أثناء الليل و النهار ، برحمتك يا أرحم الراحمين



اللهــــم .. أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إليه ، و ضاعف رحمتك و رضوانك عليه





اللهــــم ..

انه عبدك و ابن عبدك و ابن امتك مات و هو يشهد لك بالوحدانية و لرسولك بالشهادة فأغفر له إنك انت الغفار.





اللهــــم ..

ارحمه فانه كان مسلم واغفر له فانه كان مؤمنً. وادخله الجنه فانه كان بنبيك مصدقً وسامحه فانه كان لكتابك مرتل.





اللهــــم ..

اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذَكّرنَا وأنثانا .





اللهــــم ..

من أحييته منا فأحيه علي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان .





اللهــــم ..

لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده . ( في المقبرة )





اللهــــم ..

ارحمنا اذا اتانا اليقين ,وعرق منا الجبين ,كشر الانين والحنين





اللهــــم ..

ارحمنا اذا حملنا علي الاعناق ألي ربك يومئذ المساق وداعا ابديا للدور الاسواق والاقلام والاوراق الي من تذل له الجباه والاعناق .





اللهــــم ..

انزل علي اهله الصبر والسلوان و ارضهم بقضائك.





اللهــــم ..

صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اّله وصحبه وسلم إلي يوم الدين







