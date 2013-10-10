أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,851
النقاط
191
العمر
34
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام على رسول الله
و على آله و صحبه و من اهتدى بسنته و هداه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


ألا أدلك
على ما هو أكثر
من ذكرك الله الليل مع النهار


أخي المسلم ،أختي المسلمة ،
هذا ذكر عظيم ، أحد أعظم كنوز الأذكار المستقاة من السنة النبوية المطهرة ،
غفل عنه سواد العباد إما جهلا به و إما تكاسلا عنه.
وصفه أفضل الأنبياء و الرسل و أعلم الناس برب العالمين بأنه أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار !!!
تصور ذلك بالله عليك !!!
أن تقول هذا الذكر هو أكثر وأفضل من دأبك الليل والنهار بالذكر !!!
هذا الفضل الجزيل وهذا الخير الكثير ، تحصل عليه في أقل من دقيقة ...
فما بالك إذا داومت عليه !!!
و ما بالك إذا علمته غيرك ، و كذا وصى نبينا صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم
* " تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك "*
+++ فالدال على الخير كفاعله +++
إلى كل من
شغلته الدنيا عن ذكر الله و تقدست أسماؤه ،
إلى كل من يريد عبادة العلماء بربهم ،
إلى كل من يريد اللحاق بالركب و لم لا ، نيل السبق ،
هذا ذكر يسير الحفظ ، خفيف على اللسان ، لذيذ الوقع على الفؤاد ،
تذكره متى ضاق بك الوقت أو اتسع
(في ذهابك و إيابك ، في انتظارك ، في مركبك ، في خلواتك ، في صلواتك ...)


في صحيح الترغيب و الترهيب (ج 2 ) - ( صحيح -1575 ) للحافظ المنذري بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله :
عن أبي أمامة قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة فقلت أذكر الله يا رسول الله فقال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار قلت بلى يا رسول الله قال تقول :
"

سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق
سبحان الله عدد ما في الأرْضِ [وَالسَّمَاءِ]
سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء
سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه
سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء
الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق
والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء
والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه
والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء.


رواه أحمد وابن أبي الدنيا واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما باختصار والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن ولفظه قال ( صحيح لغيره ) أفلا أخبرك بشيء إذا قلته ثم دأبت الليل والنهار لم تبلغه قلت بلى قال تقول الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد لله ملء ما في خلقه والحمد لله ملء سمواته وأرضه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله على كل شيء وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك.

فهل ستحرم نفسك هذا الأجر ؟
رجاء احفظها وانشرها ف"الدال على الخير كفاعله".
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المصدر ..ملتقى اهل الحديث
 
Teacher Sweet

Teacher Sweet

:: عضو شرفي ::
إنضم
17 سبتمبر 2013
المشاركات
2,064
النقاط
111
الجنس
أنثى
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله

بارك الله فيك أخي وسدد خطاك وجعلها في ميزان حسناتك
وجزاك الله عنا خيرا, وجعلك من أهل الجنة وبرفقة الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم
أنت ووالديك وأهلك وجميع المسلمين و المسلمات​
 
م

منايا الجنة

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 مارس 2009
المشاركات
2,496
النقاط
91
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

بارك الله فيك اخي على ما نقلته لنا جعله في ميزان حسناتك
 
ب

بلسم السطايفية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جانفي 2012
المشاركات
63
النقاط
3
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

باارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,851
النقاط
191
العمر
34
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

جزاكم الله خيرا ..جعلنا الله واياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,851
النقاط
191
العمر
34
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

لا تنسوا هذا الذكر وبارك الله في الجميع
 
ه

هبة فلسطين

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 أكتوبر 2013
المشاركات
680
النقاط
31
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...



اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين
القائمين يارب العالمين
بارك الله فيك أخي وجزاك عنا كل خير
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,851
النقاط
191
العمر
34
رد: أعجب والله ممن يغفل عن هذا الكنز العظيم !!!!!...

امين يارب ..وفيكم بارك الله
 
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