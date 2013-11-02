أحتاج مساعدة منكم

[FONT="]السلام عليكم أخوتي كيف الحال إن شاء الله لاباس؟[/FONT]
[FONT="]أنا فتاة 21 عام كنت أعيش حياة رائعة بما أني كنت فتاة اجتماعية نحب نساعد الناس ودائما أخلق جو من المرح وهذا لي خلاني نكسب حب الناس لي (العائلة، الجيران، المدرسين وخصوصا صديقاتي..)[/FONT]
[FONT="]المهم قبل مدة حوالي 4 سنوات بدأت أتفاجئ من تغير الناس من حولي تعرضت للخيانة من الناس لي نحبهم ونقادرهم حتى صديقاتي تبدلو وهدا لي خلاني نتجرح بزااف مع الوقت بدأت أتغير لم أعد أثق في أي شخص وكي نقول أي شخص فأنا أعي ما أقول حتى عائلتي وكل الناس أي واحد يحكي معايا نحسو يكذب وووو...[/FONT]
[FONT="]المهم الآن وجدت نفسي وحيدة
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[FONT="]تخيلو أنا لا أستطيع حتى أن أسجل في منتدى أو غيره لأني لا أثق في الناس....[/FONT]
[FONT="]ساعدوني لأتخلص من الشك في الناس فقد تعبت من الوحدة التي فرضتها على نفسي.[/FONT]
[FONT="]سمحولي تكلمت بزااف.[/FONT]
[FONT="]شكرا :regards01:
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