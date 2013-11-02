أحتاج مساعدة منكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
664
النقاط
51
[FONT=&quot]السلام عليكم أخوتي كيف الحال إن شاء الله لاباس؟[/FONT]

[FONT=&quot]أنا فتاة 21 عام كنت أعيش حياة رائعة بما أني كنت فتاة اجتماعية نحب نساعد الناس ودائما أخلق جو من المرح وهذا لي خلاني نكسب حب الناس لي (العائلة، الجيران، المدرسين وخصوصا صديقاتي..)[/FONT]

[FONT=&quot]المهم قبل مدة حوالي 4 سنوات بدأت أتفاجئ من تغير الناس من حولي تعرضت للخيانة من الناس لي نحبهم ونقادرهم حتى صديقاتي تبدلو وهدا لي خلاني نتجرح بزااف مع الوقت بدأت أتغير لم أعد أثق في أي شخص وكي نقول أي شخص فأنا أعي ما أقول حتى عائلتي وكل الناس أي واحد يحكي معايا نحسو يكذب وووو...[/FONT]

[FONT=&quot]المهم الآن وجدت نفسي وحيدة :(
[/FONT]

[FONT=&quot]تخيلو أنا لا أستطيع حتى أن أسجل في منتدى أو غيره لأني لا أثق في الناس....[/FONT]

[FONT=&quot]ساعدوني لأتخلص من الشك في الناس فقد تعبت من الوحدة التي فرضتها على نفسي.[/FONT]

[FONT=&quot]سمحولي تكلمت بزااف.[/FONT]
[FONT=&quot]شكرا :regards01:
[/FONT]
 
ع

عاشقة الصمت 13

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
735
النقاط
31
رد: أحتاج مساعدة منكم


من تجارب الحياة اما نتعلم او نسام
يا صديقتي كلنا مررنا في ذاك الطريق الملتوي في نفسة ولكن مخرجنا منه سهل
وهي الاتكال على الله
لاتدعي ماحدث لك يذهب سدى اي تعلمي من مشاكلك كي تقفين من جديد
تقفين وحدك دون مد يد العون
تعلمي ان الذي هو قادم افضل من الذي غادرنا امس
تعلمي ان مهما حدث الحياة تمضي ان شاؤوا او ابو
تعلمي كيف لا تعامليهم بالمثل فانتبهي
ككونك عانيتي الامرين
واعلمي ان اليوم لك ويوم عليهم
لاتجعلي تصرفاتهم تاثر عليك
لان هذا مبتغاهم
لا تياسي ...تمعني في هذا المثل لا تحزن من ابعدك من حياته فربما لم تعجبه مرافقة الملوك فقرر المشي مع امثاله
صديقتي ليس اصابع يدك على استواء


ونصيحة من اخت لاخت جربي ان تدخلي في نوادي حتما ستتغير نظرك الى الاحسن باذن الله
وغير النادي لازال هناك اهل الخير
 
روز

روز

:: عضو شرفي ::
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
7,098
النقاط
351
رد: أحتاج مساعدة منكم





السلام عليكم

وهل ينبغي أن تعطي كل ثقتك للناس حتى تستطيعي أن تتعايشي معهم أو تتواصلي معهم ؟
طبعا الثقة التي لا حدود لها غير محمودة
ولا يجب أن تجعليها منطلق أية علاقة قد تجمعكِ مع أي شخص في المستقبل

أظن أنه عليك أن تبدئي بنفسك يجب أن تضعي الثقة الزائدة جانبا
ضعي خطوط عريضة لعلاقتك مع الناس
يعني اسمحي لهم بمعرفة ماتريدين أنتِ أن يعلموه فقط
ولا تبالغي في ردات الفعل أو إظهار كل ماعندكِ
كوني صاحبة قرار وشخصية وتعلمي أن تتحملي مسؤولية اي شيء تفعلينه
وليس أن تتهربي وتنعزلي فهذا ليس في صالحكِ

مثلا فلانة تماديت في العلاقة معها فخدعتكِ
يجب هنا أن تعلمي أنكِ أخطئتي في ثقتك الكبيرة بها ويجب أن لا تعاودي نفس الخطأ مع صديقة اخرى
وليس أن تبتعدي عن كل الناس

ثم لا يجب ان نبني أحكاما مسبقة على كل الناس بأنهم مخادعون
لكل شخص حدود يقف عندها ..أتعاطى معه أمزح بحدود ، أنصح بذمة ، أساعده بالقدر المسموح والممكن
ولن لا يجب المبالغة وجعل هذه الفتاة مثلا هي كل شيء وهي الملاك وأنها بلا أخطاء
كل البشر يخطؤون ومن أخطأ في حقكِ لكِ حرية مسامحته أم لا
ولكن لا يحق أن تتهمي كل الناس أنهم مخادعون

عليك أن تثقي في نفسك
وتتعلمي أن تتحملي مسؤولية كلامك وتصرفاتك
لا أن تتهربي من العلاقات..
وكل علاقة فشلت معك ابحثي عن سبب فشلها ولا تعاوديها في علاقة أخرى مع صديقة جديدة
ابني نفسك من جديد، حاولي مرة أخرى بناء صداقات ولا تبقي وحيدة
فحالتك النفسية ستسوء وستعانين كثيرا من مشاكل نفسية
منها بغض الطرف الآخر الإنطواء عدم القدرة على الكلام في جماعة
ستفقدين بالتدريج شخصيتك
لذا ابني صداقات اخرى وحاولي من جديد ولا تعيدي الخطأ أكثر من مرة
وستكون النتائج أحسن بكثيرة :)



 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,023
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: أحتاج مساعدة منكم

وعليكم السلام
أختي أنتِ تُحمّلين صديقاتك المسؤولية
لكنّي أرى أن المشكلة فيكِ أنتِ
ربما معاملتكِ أسلوبك مع صديقاتك ومع من تعرفينهم تجعلهم ينفرون منكِ
حاولي تشخيص حالتك بنفسكِ فربما الخلل كامن في شخصيتكِ
البقاء وحيدة أمر غير عادي
البحث داخلك من جديد واكتشاف نفسك وتصحيح الأخطاء
سيجعلك تبنين صداقات جديدة بعيدة عن الماضي وغلطاته
بالتوفيق
 
R

ROUAKIMOURAD

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 ماي 2009
المشاركات
1,380
النقاط
71
رد: أحتاج مساعدة منكم

قال مشكلتي:
[FONT=&quot]السلام عليكم أخوتي كيف الحال إن شاء الله لاباس؟[/FONT]

[FONT=&quot]أنا فتاة 21 عام كنت أعيش حياة رائعة بما أني كنت فتاة اجتماعية نحب نساعد الناس ودائما أخلق جو من المرح وهذا لي خلاني نكسب حب الناس لي (العائلة، الجيران، المدرسين وخصوصا صديقاتي..)[/FONT]

[FONT=&quot]المهم قبل مدة حوالي 4 سنوات بدأت أتفاجئ من تغير الناس من حولي تعرضت للخيانة من الناس لي نحبهم ونقادرهم حتى صديقاتي تبدلو وهدا لي خلاني نتجرح بزااف مع الوقت بدأت أتغير لم أعد أثق في أي شخص وكي نقول أي شخص فأنا أعي ما أقول حتى عائلتي وكل الناس أي واحد يحكي معايا نحسو يكذب وووو...[/FONT]

[FONT=&quot]المهم الآن وجدت نفسي وحيدة :(
[/FONT]

[FONT=&quot]تخيلو أنا لا أستطيع حتى أن أسجل في منتدى أو غيره لأني لا أثق في الناس....[/FONT]

[FONT=&quot]ساعدوني لأتخلص من الشك في الناس فقد تعبت من الوحدة التي فرضتها على نفسي.[/FONT]

[FONT=&quot]سمحولي تكلمت بزااف.[/FONT]
[FONT=&quot]شكرا :regards01:
[/FONT]
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله
اختى الغالية هذى هى الحياة دائما نتعلم نرتفع وننزل المهم ان نستفيد من خلال كل ما مر علينا ونحول نصلح كل خطاء
انت الان فى مفترق الطرق عليك الاتجاه الى الطريق الصحيح والابتعاد عن كل طريق معوج
ام عن تغير الناس من حولك اسالى نفسك لماذ وكيف ربما انت السبب
المهم لا عليك نبداء صفحة جديدة مملواء بالا مل والتقرب من الله والابتعاد عن كل شىء يغضب الله
فهو علاج الوحدة
وفى الاخير منتدى اللمة يرحب بيك
 
ف

فتاة حساسة

:: عضو فعّال ::
إنضم
15 مارس 2010
المشاركات
2,395
النقاط
611
العمر
23
محل الإقامة
ميلة
رد: أحتاج مساعدة منكم

أختي ...ربي خلق وفرق ..ماش الناس كامل خداعة وكدابة كاين اللي يمشي بالنية ..وزيد مادام قلتي باللي وليتي ماثيقيش ختى في والديك يماا مشكلة عويصة .وواحد مايقدر يعاونك غير روحك ..لازمك نتي تعرفي كيفاه تخرجي روحك من هاد المشكلة ...ادعي ربي والزمي الاستغفار ..وستفرج ان شاء الله
 
M

M3TaZ eLLMa

:: عضو متألق ::
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
4,989
النقاط
351
رد: أحتاج مساعدة منكم

السلام عليكم

أخت الطيبة أولا نرحبوا بيك في منتدى اللمة

ثانيا نشكرك على الثقة في أهل اللمة الطيبين

نبدأ

أخت الطيبة انت ادخلت نفسك في دوااامة الهروب من النااس وعدم الثقة

كنت فتاة مارحة تحب الخير للجميع ومعاملة جيدة جدا مع نااس والجيراان والمحيط الذي تعشينه أي شخص في حالتك هذه يقول انا وأعوذ بالله من كلمة انا من اسعد ناااس لماذا لأنو الكل يعطيني معاملة جيدة ويحترموني في كل شيء وهذا ما اعطاك الثقة الكبيرة في نفسك وفي الاشخااص انوا كنت تقولي مستحيل يخونوني ابدا وهذا هو لب موضوعك سأرجع إليه
لكن حصلتلك خيانة من صديقاتك غيرت مجرى حياتك تماما الجدار الذي بنيته لشخصيتك وثقة في الغير تهدم كليا في لحظة ما اصابك بإحبااط التااام وإنهيار عصبي شديد والعزلة عن النااس لأنك لم تتوقعي الذي حصل لك من اعز ناس عندك ما ركب افكار داخلك ووسوسة من شيطان الملعوون ادخلتي نفسك في دوامة عدم الثقة في اي احد .
هنا أخت الطيبة تغيرت معاملتك مع النااس بدون احساس منك وبأفكار الجديدة التي تروادك اصبحت وأقوول ربما تبحثين عن حقيقة كل كلام تسمعينه من اصدقائك أو المحيط الذي تعشينه اي انك تحاسبين كل شخص ما يقول بدون شعور منك وهذا راجع للأفكار التي تجددت عندك وزرعتها داخلك اصبح البعض يتهرب منك ومن المعاملة الجديدة ربما هذا هو ما زادك ضغط على نفسك بأن كل شيء تغير امامك لكنه العكس تماما انت من صنع كل هذا السيناريوا في نفسك لو وجهتي المشكلة التي وقعت لك مع اعز ناس عندك وتنسيتها تماما واكملت حياتك لكان أفظل لك . لأنو هرب الناس منك يعتبر المشكل قائم في نفسك انت وليس في غيرك أخت الطيبة .

الحل هو انك تحاولي العودة لشخصيتك التي كنت معروفة بها وان تتناسي مشكلتك مع صديقتك التي خنتك مهما كان حجم الخيانة لازم انك تنساي مشكلة نهائيا ونزعها من افكارك لأنها هي سبب كل شيء وعلمي وحاولي العودة تدرجيا والاندماج في المحيط الذي تعشينه بنفس الشخصية التي عرفوك بها وان تنزعي وسوسة داخلك نفسك .

وستعود المياه إلى مجريها ولا تقلي انو كل نااس يكذبوون وكلامهم غير منطقي وووووووووو حاولي ان تخرجي نفسك من هذه الدوامة وانصحك بقراة القرآن الكريم كل يوم وإن شاء الله ستعودين كما كنت إن شاء الله

ويبقى هذا تحليلي لشخصيتك ولكلامك

وربي يفرجها عليك وربي يحميك وربي يعطيك ما تتمني يارب

وإن شاء الله نسمعوا منك اخبار تفرح وتفرحنا معااك

تحياتي
 
ش

شمس الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أكتوبر 2013
المشاركات
77
النقاط
3
رد: أحتاج مساعدة منكم

اختي ننصحك نصيحة في سبيل الله في هاد الوقت مبقاتش حاجة سموها صحبتي ولاو ناس يصاحبوك على شان مصلحتهم وبس كيقضيو حاجتهم منك يقولولك باي باي . سال المجرب ومتسالش طبيب
 
رنيم الصمت

رنيم الصمت

:: عضو شرفي ::
إنضم
13 جويلية 2008
المشاركات
4,197
النقاط
351
رد: أحتاج مساعدة منكم

خطأ انك ديري في الناس الخير و تستني منهم مقابل خير ايضا
اذا درتي حاجة تاع خير و لو ابتسامة ديريها لأجل ربي و استني المقابل شر ...... اعتبريها حاجة عادية في وقتنا هكدا تعيشي
 
لصمتي حكاية

لصمتي حكاية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 مارس 2013
المشاركات
391
النقاط
51
العمر
24
رد: أحتاج مساعدة منكم

كيفاه رايحين نساعدوك او انتي ماكي تثقي في اي واحد
يعني مانلومكش لانو انا تاني عندي نفس المشكل
اوكي
ديفوى في روحي او مانتيقش خلي يا نثيق في الناس
ربي يهدينا
 
Mimihh

Mimihh

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم اود ان اطرح مشكلتى واطلب من الله ثم منكم المساعدة لم استطع فهم نفسي او فهم من حولى حياتى مملة لا احد يأنس بوجودى لأننى عندما اكون عند الناس ابقى صامتة وما تخطر فى بالى اية افكار لكى اتحدث فيها ولا اعرف اشرح لهم موضوع او اي شيء حديثى دوما لا يطول عن دقائق معدودة .
لااستطيع التحدث بين مجموعة من الناس .
لا احب الذهاب للمناسبات كالافراح والجنائز وماشابه.
لا استطيع الذهاب لأقربائى بل حتى اقرب الناس مثل اخواتى المتزوجات .
لم اعد اقدر على الخروج من المنزل.
لم اعد قادرا على التحدث فى الهاتف مع أحد.
حاولت أطور من نفسي لكن دون جدوى فلا شيء يساعد على أن اتغير .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top