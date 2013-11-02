أحتاج مساعدة منكم

السلام عليكم



أخت الطيبة أولا نرحبوا بيك في منتدى اللمة



ثانيا نشكرك على الثقة في أهل اللمة الطيبين



نبدأ



أخت الطيبة انت ادخلت نفسك في دوااامة الهروب من النااس وعدم الثقة



كنت فتاة مارحة تحب الخير للجميع ومعاملة جيدة جدا مع نااس والجيراان والمحيط الذي تعشينه أي شخص في حالتك هذه يقول انا وأعوذ بالله من كلمة انا من اسعد ناااس لماذا لأنو الكل يعطيني معاملة جيدة ويحترموني في كل شيء وهذا ما اعطاك الثقة الكبيرة في نفسك وفي الاشخااص انوا كنت تقولي مستحيل يخونوني ابدا وهذا هو لب موضوعك سأرجع إليه

لكن حصلتلك خيانة من صديقاتك غيرت مجرى حياتك تماما الجدار الذي بنيته لشخصيتك وثقة في الغير تهدم كليا في لحظة ما اصابك بإحبااط التااام وإنهيار عصبي شديد والعزلة عن النااس لأنك لم تتوقعي الذي حصل لك من اعز ناس عندك ما ركب افكار داخلك ووسوسة من شيطان الملعوون ادخلتي نفسك في دوامة عدم الثقة في اي احد .

هنا أخت الطيبة تغيرت معاملتك مع النااس بدون احساس منك وبأفكار الجديدة التي تروادك اصبحت وأقوول ربما تبحثين عن حقيقة كل كلام تسمعينه من اصدقائك أو المحيط الذي تعشينه اي انك تحاسبين كل شخص ما يقول بدون شعور منك وهذا راجع للأفكار التي تجددت عندك وزرعتها داخلك اصبح البعض يتهرب منك ومن المعاملة الجديدة ربما هذا هو ما زادك ضغط على نفسك بأن كل شيء تغير امامك لكنه العكس تماما انت من صنع كل هذا السيناريوا في نفسك لو وجهتي المشكلة التي وقعت لك مع اعز ناس عندك وتنسيتها تماما واكملت حياتك لكان أفظل لك . لأنو هرب الناس منك يعتبر المشكل قائم في نفسك انت وليس في غيرك أخت الطيبة .



الحل هو انك تحاولي العودة لشخصيتك التي كنت معروفة بها وان تتناسي مشكلتك مع صديقتك التي خنتك مهما كان حجم الخيانة لازم انك تنساي مشكلة نهائيا ونزعها من افكارك لأنها هي سبب كل شيء وعلمي وحاولي العودة تدرجيا والاندماج في المحيط الذي تعشينه بنفس الشخصية التي عرفوك بها وان تنزعي وسوسة داخلك نفسك .



وستعود المياه إلى مجريها ولا تقلي انو كل نااس يكذبوون وكلامهم غير منطقي وووووووووو حاولي ان تخرجي نفسك من هذه الدوامة وانصحك بقراة القرآن الكريم كل يوم وإن شاء الله ستعودين كما كنت إن شاء الله



ويبقى هذا تحليلي لشخصيتك ولكلامك



وربي يفرجها عليك وربي يحميك وربي يعطيك ما تتمني يارب



وإن شاء الله نسمعوا منك اخبار تفرح وتفرحنا معااك



تحياتي

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