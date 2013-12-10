حاتم خليفة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
Reaction 13.3K
الجوائز 1.4K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 3,456
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
مزطوول ميت بالضحك
سقساو : وشبيك !
قال : صاحبي سرق رقم حنونتي من تيلفوني !
قالولو : مي الدحك وعلاش !.
قال : عندو سمانا او هو يبعث في ليميساج لختو
سقساو : وشبيك !
قال : صاحبي سرق رقم حنونتي من تيلفوني !
قالولو : مي الدحك وعلاش !.
قال : عندو سمانا او هو يبعث في ليميساج لختو