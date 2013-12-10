مزطوول ميت بالضحك

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
مزطوول ميت بالضحك
سقساو : وشبيك !
قال : صاحبي سرق رقم حنونتي من تيلفوني !
قالولو : مي الدحك وعلاش !.
قال : عندو سمانا او هو يبعث في ليميساج لختو
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توقيع حاتم خليفة
رد: مزطوول ميت بالضحك

هههههههه
بزاف فوووووووووور
ميرسسسسسسسسسسسسي خووووووو
 
رد: مزطوول ميت بالضحك

ههههههههههههههههههههههههه والله فور هادي​
 
رد: مزطوول ميت بالضحك

مسكين والله غير يغيظ هههههههههه
مشكورين على المرور
 
توقيع حاتم خليفة
رد: مزطوول ميت بالضحك

hhhhhhhhh mrc ya 5o vrai maztooooooooool
 
رد: مزطوول ميت بالضحك

الحمد لله كي عجبتكم وضحكتكم
 
توقيع حاتم خليفة
رد: مزطوول ميت بالضحك

العفو ههههههه
 
توقيع حاتم خليفة
رد: مزطوول ميت بالضحك

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
MrC
 
نكتة بايخة
ياحسراه كنت نية😂🤣
 
توقيع حاتم خليفة

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