سهرة مع ضيف dahman kz ( الطّير الحُرّرر🦅 )

























أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة

داخل وخارج الوطن او في المارشي

حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا



مرحبا بكم في خيمة الضيافة

خيمة من لا خيمة له

حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان

ولا يكون سوى

منتدى اللمة الجزائرية

في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء

للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما

نستقبله بالفرح والسرور

والبندير والبارود











في الخيمة الحمرا

وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان





البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها



صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها



اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها



يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها

في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها



نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها









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@dahman kz

هاني جاي يخي موصيبة طاحت عليا مع الصباح طير وعينين ومهبول ومانيش عارف وشنهي



​ هاني جاي يخي موصيبة طاحت عليا مع الصباح طير وعينين ومهبول ومانيش عارف وشنهي

البارح وانا قاعد في خيمتي غفلت عيني حتى عدت نشوف في منام ان شاء الله خير جيت نحكيلكم عليه.آسيدي ... عدت نشوف وكأنهو طير من الطيور ضنيتو صقر عجبني خيرات خطفلي قلبي بزين ريشو وزهو الوانو و تحوام جناحاتو كان يحوم فوق الخيمة حام بيها وحد 14 دورة ومن بعد هبط قدام رحبتها وبدى يشوف فيا وأنا نتفرج فيه حسيتو حاب يڨول حاجة عينيه ماضيين و يبرقو ومفهمتش واش جابو ليا وعلاش جاني وشكون مولاه.مع بزغ ضو الصباح ماصبرتش هزيت التيليفون عيطت لواحد صاحبي طالب قاري ومدين يڨولو الشيخ الامين محمد يعرف لهاذ المنامات والصوالح وأنا قير داب ماني تاع قراية مانسلك خط ما نفسر منامات.حكيتلو المنامة وواش شفت .قالي : شوف نبعثلك نيميرو نتاع واحد السوفي هو اللي يعرف لغة الطير والوكري والشاهين هاذي حرفتو وبزيادة هو صياد وجوابك تلقاه عندو.أيا صحا هزيت تيليفوني لي مايفنا مايحول وعيطت لهذا الانسان المجهول:أنا: يآلو صباح الخير أسي...واشراك آ...هو: أهلا خويا شكون معايا.أنا: ياو انا ...هو ... اللي ...الطير الطير ...هبط وطار ... نتاع عينيه ويخزر فيا وانا نخزر فيه.هو: ياودي بالعقل بالعقل وينا طير وينا حجلة وينا عينين الله يعطيك العيمة. شكون انت ياربي سيدي شكون بعثك ليا على صباح ربي؟أنا: يخي أنت اللي قالولي عليه عبد الرحمن نتاع واد سوف نتاع منتدى اللمة نتاع الانترنت نتاع دزاير ياو نتاع فورألجيريا نتاع ....هو : إيه إيه إيه أنا هنا واش راك حاب فهم روحك يالشيخ.أنا: أوف ....نڨلك حاجة مليحة... أرواح أرواح لعندي للخيمة الحمرا راك معروض عندي وثما نتكلموا زين زين.