نصائح للتغلب على الإرهاق: ​

إبدأ نهارك جيدا.. فعندما تستيقظ صباحا عليك أن تتمدد في وضعية النوم، ثم بعد ذلك تنهض بشكل ناعم ولطيف. ​

تناول وجب إفطار متوازنة تحتوي على عناصر القوة والحياة، من بروتينات ودهون وسكريات وفيتامينات أملاح ومعادن. ​

يجب عدم التسرع في التهام الوجبة مباشرة، فهذا التصرف يخلق وضعا يؤدي إلى الإرهاق، ولتجنب ذلك المفترض تناول كأسا من الماء المضافة إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون،حيث أن هذا المشروب يساعد كثيرا على إزالة الاحتقان من غدة الكبد، فتجعل هذه الأخيرة أكثر استعدادا للقيام بوظائفها على أحسن حال. ​

الابتعاد عن الوجبات الدسمة والثقيلة مساء، لأن مثل هذه تؤدي إلى شحن الجسم بالمخلفات والفضلات التي لا يستطيع تصريفها على ما يرام فتبقى مكدسة فيه جاعلة خلايا الجسم في حال يرثى لها. ​

لابتعاد عن الأطعمة المؤولة عن الإرهاق، فقد تبين أن هناك أغذية تساعد على اندلاع التعب، وفي هذا الإطار أكتشف باحثون في جامعة جورج تاون الأمريكية أن نحو 60% من مرضى مستشفى الجامعة الذين يشكون الإرهاق المزمن كانوا قد اعتادوا تناول غذاء معين وعندما طلب منهم التخلي عن هذا الغذاء تعافوا تماما من مشكلة الإرهاق. ​

شرب مايكفي من الماء، حيث أن معظم الناس لا يشربون إلا عند الشعور بالعطش دون أن يأخذوا في الاعتبار حاجة أجسامهم إليه حتى ولو لم يحسوا بذلك، لذلك من الضروري شرب نحو لترين يوميا. ​

تناول وجبة خفيفة قبل الغداء، فهناك من الأطباء من ينصحون مرضاهم بتناول وجبة خفيفة ظهرا لتجنب الخمول والنٌعاس خلال فترة مابعد الظهيرة. ​

الابتعاد عن الأغذية المكررة (المصفاة)، لأنها تفتقر إلى الكثير من العناصر المعدنية، خصوصا معدن الماغنيسيوم، الذي يعتبر نقصانه سببا مهما للإصابة بالإرهاق المزمن لأنه يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التوازن العصبي العضلي وتشمل الأغذية الغنية بهذا المعدن المحار والشوكولاطة والمكسرات والفاصوليا المجففة والحبوب الكاملة. ​