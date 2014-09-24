رجيم الماء أسرع رجيم لتخسيس 8 كيلو

غاوية كلام
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رجيم الماء الرجيم الصحي السحري السريع
رجيم الماء أو ريجيم الماء في بعض الأحيان، هو رجيم صحي سريع حيث أن مدة تنفيذه هي اسبوع فقط ويمكنك من خسارة وزنك الغير مرغوب به في فترة بسيطة وفي الوقت نفسه هو رجيم صحي، لذا ينصح بإتباع هذه الحمية الغذائية إذا كانت هناك مناسبة قريبة تفضلين الظهور فيها بجسم أنحق ووزن أقل.
كثير منها يحتاج في بعض الأحيان إلي اتباع نظام غذائي قاسي لخسارة عدد من الكيلوجرامات الغير ضرورية للظهور بمظهر أفضل، ومن هذا المنطلق يسرنى أن أقدم لكم هذا الرجيم، رجيم الماء والذي سيساعدك علي ما تودين الحصول عليه في فترة وجيزة دون عناء أو حرمان.
فوائد رجيم الماء
من فوائد رجيم الماء أنه رجيم سريع ويعالج الصداع والذي يشتكي منه الكثيرين ويرجع السبب الرئيسي وراؤه في نقص شرب الماء، حيث يجب حتي بعد الانتهاء من الرجيم أن يتناول الفرد ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي. كما ان اتباع هذا الرجيم يساهم في علاج مشاكل ضغط وفقر الدم وسرعة خفقان القلب وبالطبع زيادة الوزن والتي هي السبب الرئيسي لطرح الموضوع.
كما ان للرجيم تأثيرات جيدة أخري علي علاج الربو والسل ومشاكل المثانة والمسالك البولية وفرط الحموضة وغير من المشاكل التي يساهم الماء في علاجها من دون الحاجة إلي زيارة الطبيب.
طريقة تنفيذ رجيم الماء
يجب خلال اتباع برنامج رجيم الماء أن نتناول كوبين من الماء بشكول يومي علي الريق قبل تناول أي أطعمة، لكن وجبة الافطار مهمة للغاية ويجب تناولها بعد شرب 2 كوب من الماء علي الريق بمدة نصف ساعة.
من ناحية أخري وجبة الإفطار هي عبارة عن شريحة توست رجيم + بيضة مسلوقة + ثمرة جريب فروت أو برتقالة.
بعد هذه الوجبة بمدة 3 ساعات يجب تناول كوب كبير من الماء بالإضافة إلي خس أو ثمرة تفاح كوجبة خفيفة وذلك لزيادة معدلات حرق الجسم ولإخفاء الشعور بالجوع وعدم تناول الوجبة الرئيسية القادمة بشراهة.
وجبة الغداء في رجيم الماء هي عبارة عن كوب ماء كبير قبل الأكل في حين أن الوجبة تحتوي علي علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء والخل أو دجاج مشوي أو مسلوق حسب الرغبة لكن بشرط نزع الجلد أو لحم أو سمك مشوي أو مسلوق + طبق سلطة كبير بالكمية المفضلة لحشو المعدة.
بعد الانتهاء من تناول وجبة الغداء بمدة ساعتين يجب تناول وجبة خفيفة أخري عبارة عن 2 كوب ماء كبير + تفاحة.
وبالنسبة لوجبة العشاء فهي عبارة عن كوب ماء كبير قبل تناول الوجبة بالإضافة إلي دجاج أو لحم أو سمك أو تونة بالطريقة التي تم شرحها في وصف وجبة الغداء في رجيم الماء + خضار مسلوق أو مشوي بالفرن + سلطة.
نصائح ضرورية خلال إتباع رجيم الماء
1- يجب أولاً عدم التعديل في برنامج الرجيم بالزيادة أو النقصان دون استشارة الطبيب المختص أو اخصائي تغذية ويفضل ان يتم ذلك قبل اخذ القرار بإتباع أي حمية غذائية أو أي رجيم.
2- يجب عدم اتباع رجيم الماء فترة تزيد عن اسبوع كما تم التوضيح في مقدمة الموضوع حيث أن الرجيم يفتقر لكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها كل جسم.
3- يجب عدم تناول أي أطعمة او سوائل إلا بعد مرور 120 دقيقة علي الوجبات الرئيسية.
4- لا يمكن تعويض الماء بتناول المشروبات الغازية والتي هي ممنوعة خلال برنامج الرجيم حتي الدايت منها فبعض هذه المنتجات تجارية وتؤثر علي الرجيم.
5- يجب النوم جيداً بالمساء والاستيقاظ مبكراً لتناول الماء علي الريق والافطار بالصباح فهذا من العوامل التي تؤثر علي مدي نجاح الرجيم.
6- في حال الشعور بالعطش يمكن شرب الماء قبل تناول الوجبات بمدة لا تقل عن نصف ساعة.
تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية يوميا" : تساهم رياضة شد و مرونة العضلات بتقويتها كما أنها تساعد على المحافظة على وزنك المثالى وتساعد تمارين تخسيس الجسم فى الحصول على جسم أفضل .
أرجو ان تكوني قد فهمتي مدي أهمية وتأثير توازن المواد الغذائية في تلك الحمية. وأن فقدان الوزن بطريقة صحية أمر ممكن من خلال إتباع أسرع حمية غذائية في العالم التي تحدثنا عنها في الأعلي. لذا تناولي الوجبات بكميات صغيرة وتناولي أيضا الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية القليلة للحفاظ علي عدد السعرات الحرارية القياسية.
رجيم الماء أو ريجيم الماء في بعض الأحيان، هو رجيم صحي سريع حيث أن مدة تنفيذه هي اسبوع فقط ويمكنك من خسارة وزنك الغير مرغوب به في فترة بسيطة وفي الوقت نفسه هو رجيم صحي، لذا ينصح بإتباع هذه الحمية الغذائية إذا كانت هناك مناسبة قريبة تفضلين الظهور فيها بجسم أنحق ووزن أقل.
كثير منها يحتاج في بعض الأحيان إلي اتباع نظام غذائي قاسي لخسارة عدد من الكيلوجرامات الغير ضرورية للظهور بمظهر أفضل، ومن هذا المنطلق يسرنى أن أقدم لكم هذا الرجيم، رجيم الماء والذي سيساعدك علي ما تودين الحصول عليه في فترة وجيزة دون عناء أو حرمان.
فوائد رجيم الماء
من فوائد رجيم الماء أنه رجيم سريع ويعالج الصداع والذي يشتكي منه الكثيرين ويرجع السبب الرئيسي وراؤه في نقص شرب الماء، حيث يجب حتي بعد الانتهاء من الرجيم أن يتناول الفرد ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي. كما ان اتباع هذا الرجيم يساهم في علاج مشاكل ضغط وفقر الدم وسرعة خفقان القلب وبالطبع زيادة الوزن والتي هي السبب الرئيسي لطرح الموضوع.
كما ان للرجيم تأثيرات جيدة أخري علي علاج الربو والسل ومشاكل المثانة والمسالك البولية وفرط الحموضة وغير من المشاكل التي يساهم الماء في علاجها من دون الحاجة إلي زيارة الطبيب.
طريقة تنفيذ رجيم الماء
يجب خلال اتباع برنامج رجيم الماء أن نتناول كوبين من الماء بشكول يومي علي الريق قبل تناول أي أطعمة، لكن وجبة الافطار مهمة للغاية ويجب تناولها بعد شرب 2 كوب من الماء علي الريق بمدة نصف ساعة.
من ناحية أخري وجبة الإفطار هي عبارة عن شريحة توست رجيم + بيضة مسلوقة + ثمرة جريب فروت أو برتقالة.
بعد هذه الوجبة بمدة 3 ساعات يجب تناول كوب كبير من الماء بالإضافة إلي خس أو ثمرة تفاح كوجبة خفيفة وذلك لزيادة معدلات حرق الجسم ولإخفاء الشعور بالجوع وعدم تناول الوجبة الرئيسية القادمة بشراهة.
وجبة الغداء في رجيم الماء هي عبارة عن كوب ماء كبير قبل الأكل في حين أن الوجبة تحتوي علي علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء والخل أو دجاج مشوي أو مسلوق حسب الرغبة لكن بشرط نزع الجلد أو لحم أو سمك مشوي أو مسلوق + طبق سلطة كبير بالكمية المفضلة لحشو المعدة.
بعد الانتهاء من تناول وجبة الغداء بمدة ساعتين يجب تناول وجبة خفيفة أخري عبارة عن 2 كوب ماء كبير + تفاحة.
وبالنسبة لوجبة العشاء فهي عبارة عن كوب ماء كبير قبل تناول الوجبة بالإضافة إلي دجاج أو لحم أو سمك أو تونة بالطريقة التي تم شرحها في وصف وجبة الغداء في رجيم الماء + خضار مسلوق أو مشوي بالفرن + سلطة.
نصائح ضرورية خلال إتباع رجيم الماء
1- يجب أولاً عدم التعديل في برنامج الرجيم بالزيادة أو النقصان دون استشارة الطبيب المختص أو اخصائي تغذية ويفضل ان يتم ذلك قبل اخذ القرار بإتباع أي حمية غذائية أو أي رجيم.
2- يجب عدم اتباع رجيم الماء فترة تزيد عن اسبوع كما تم التوضيح في مقدمة الموضوع حيث أن الرجيم يفتقر لكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها كل جسم.
3- يجب عدم تناول أي أطعمة او سوائل إلا بعد مرور 120 دقيقة علي الوجبات الرئيسية.
4- لا يمكن تعويض الماء بتناول المشروبات الغازية والتي هي ممنوعة خلال برنامج الرجيم حتي الدايت منها فبعض هذه المنتجات تجارية وتؤثر علي الرجيم.
5- يجب النوم جيداً بالمساء والاستيقاظ مبكراً لتناول الماء علي الريق والافطار بالصباح فهذا من العوامل التي تؤثر علي مدي نجاح الرجيم.
6- في حال الشعور بالعطش يمكن شرب الماء قبل تناول الوجبات بمدة لا تقل عن نصف ساعة.
تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية يوميا" : تساهم رياضة شد و مرونة العضلات بتقويتها كما أنها تساعد على المحافظة على وزنك المثالى وتساعد تمارين تخسيس الجسم فى الحصول على جسم أفضل .
أرجو ان تكوني قد فهمتي مدي أهمية وتأثير توازن المواد الغذائية في تلك الحمية. وأن فقدان الوزن بطريقة صحية أمر ممكن من خلال إتباع أسرع حمية غذائية في العالم التي تحدثنا عنها في الأعلي. لذا تناولي الوجبات بكميات صغيرة وتناولي أيضا الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية القليلة للحفاظ علي عدد السعرات الحرارية القياسية.