كلِّيَّاتٌ لغوية

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,777
النقاط
191
العمر
34
ـ كلُّ ما علاك فأظلَّك فهو سماءٌ.
ـ كلُّ أرضٍ مستويةٍ فهي صعيدٌ.
ـ كلُّ بناءٍ مُرَبَّعٍ فهو كعبةٌ.
ـ كلُّ بناءٍ عالٍ فهو صرحٌ.
ـ كلُّ شيءٍ دَبَّ على وجه الأرض فهو دَابَّةٌ.
ـ كلُّ ما غاب عن العيون وكان محصَّلًا في القلوب فهو غَيْبٌ.
ـ كلُّ ما يُسْتحيا مِن كشفه مِن أعضاء الإنسان فهو عورةٌ.
ـ كلُّ شيءٍ مِن متاع الدنيا فهو عَرَضٌ.
ـ كلُّ أمْرٍ لا يكون موافقًا للحقِّ فهو فاحشةٌ.
ـ كلُّ شيءٍ تصير عاقبتُه إلى الهلاك فهو تهلكةٌ.
ـ كلُّ نازلةٍ شديدةٍ بالإنسان فهي قارعةٌ.
ـ كلُّ ما كان على ساقٍ مِن نبات الأرض فهو شَجَرٌ.
ـ كُلُّ كريمةٍ من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلةٌ.
ـ كلُّ ما له نابٌ ويَعْدُو على الناس والدَّوابِّ فيفترسها فهو سَبُعٌ.
[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٦)]

المصدر ...موقع الشيخ فركوس حفظه الله
 
حكايا الورد

حكايا الورد

:: عضو شرفي ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,720
النقاط
351
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم
شكرا لك على المجهودات القيمة في هذا القسم
بوركت
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,141
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
◄ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ►
◄ شكرا لك جزيلا ►
◄علي موضوعك الجميل و المميز ►
◄ واصل تميزك معنا ►
◄ مع تحياتي ►
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,777
النقاط
191
العمر
34
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ...العفو..وجزاكم الله خيرا
 
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