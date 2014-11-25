كلِّيَّاتٌ لغوية

الطيب الجزائري84
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 14 جوان 2011
- المشاركات
- 2,777
- النقاط
- 191
- العمر
- 34
ـ كلُّ ما علاك فأظلَّك فهو سماءٌ.
ـ كلُّ أرضٍ مستويةٍ فهي صعيدٌ.
ـ كلُّ بناءٍ مُرَبَّعٍ فهو كعبةٌ.
ـ كلُّ بناءٍ عالٍ فهو صرحٌ.
ـ كلُّ شيءٍ دَبَّ على وجه الأرض فهو دَابَّةٌ.
ـ كلُّ ما غاب عن العيون وكان محصَّلًا في القلوب فهو غَيْبٌ.
ـ كلُّ ما يُسْتحيا مِن كشفه مِن أعضاء الإنسان فهو عورةٌ.
ـ كلُّ شيءٍ مِن متاع الدنيا فهو عَرَضٌ.
ـ كلُّ أمْرٍ لا يكون موافقًا للحقِّ فهو فاحشةٌ.
ـ كلُّ شيءٍ تصير عاقبتُه إلى الهلاك فهو تهلكةٌ.
ـ كلُّ نازلةٍ شديدةٍ بالإنسان فهي قارعةٌ.
ـ كلُّ ما كان على ساقٍ مِن نبات الأرض فهو شَجَرٌ.
ـ كُلُّ كريمةٍ من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلةٌ.
ـ كلُّ ما له نابٌ ويَعْدُو على الناس والدَّوابِّ فيفترسها فهو سَبُعٌ.
ـ كلُّ أرضٍ مستويةٍ فهي صعيدٌ.
ـ كلُّ بناءٍ مُرَبَّعٍ فهو كعبةٌ.
ـ كلُّ بناءٍ عالٍ فهو صرحٌ.
ـ كلُّ شيءٍ دَبَّ على وجه الأرض فهو دَابَّةٌ.
ـ كلُّ ما غاب عن العيون وكان محصَّلًا في القلوب فهو غَيْبٌ.
ـ كلُّ ما يُسْتحيا مِن كشفه مِن أعضاء الإنسان فهو عورةٌ.
ـ كلُّ شيءٍ مِن متاع الدنيا فهو عَرَضٌ.
ـ كلُّ أمْرٍ لا يكون موافقًا للحقِّ فهو فاحشةٌ.
ـ كلُّ شيءٍ تصير عاقبتُه إلى الهلاك فهو تهلكةٌ.
ـ كلُّ نازلةٍ شديدةٍ بالإنسان فهي قارعةٌ.
ـ كلُّ ما كان على ساقٍ مِن نبات الأرض فهو شَجَرٌ.
ـ كُلُّ كريمةٍ من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلةٌ.
ـ كلُّ ما له نابٌ ويَعْدُو على الناس والدَّوابِّ فيفترسها فهو سَبُعٌ.
[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٦)]
المصدر ...موقع الشيخ فركوس حفظه الله