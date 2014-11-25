كلِّيَّاتٌ لغوية

ـ كلُّ ما علاك فأظلَّك فهو سماءٌ.

ـ كلُّ أرضٍ مستويةٍ فهي صعيدٌ.

ـ كلُّ بناءٍ مُرَبَّعٍ فهو كعبةٌ.

ـ كلُّ بناءٍ عالٍ فهو صرحٌ.

ـ كلُّ شيءٍ دَبَّ على وجه الأرض فهو دَابَّةٌ.

ـ كلُّ ما غاب عن العيون وكان محصَّلًا في القلوب فهو غَيْبٌ.

ـ كلُّ ما يُسْتحيا مِن كشفه مِن أعضاء الإنسان فهو عورةٌ.

ـ كلُّ شيءٍ مِن متاع الدنيا فهو عَرَضٌ.

ـ كلُّ أمْرٍ لا يكون موافقًا للحقِّ فهو فاحشةٌ.

ـ كلُّ شيءٍ تصير عاقبتُه إلى الهلاك فهو تهلكةٌ.

ـ كلُّ نازلةٍ شديدةٍ بالإنسان فهي قارعةٌ.

ـ كلُّ ما كان على ساقٍ مِن نبات الأرض فهو شَجَرٌ.

ـ كُلُّ كريمةٍ من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلةٌ.

ـ كلُّ ما له نابٌ ويَعْدُو على الناس والدَّوابِّ فيفترسها فهو سَبُعٌ.

[«فقه اللغة» للثعالبي (٣٦)] ​

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المصدر ...موقع الشيخ فركوس حفظه الله

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