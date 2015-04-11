اي نوع هو زوجك تفضلي لكي الحل





كنت نحوس على نوعية عقلية زوجي باه نلقا معاك مسلك لقيت هذو معلومات



حبيت نفيدكم بيها نتمنى تعجبكم



سلامي ليكم اتمنى منكن دعوة خير :regards01::regards01:

سلام اعضاءنا :regards01::regards01:كنت نحوس على نوعية عقلية زوجي باه نلقا معاك مسلكلقيت هذو معلوماتحبيت نفيدكم بيها نتمنى تعجبكمسلامي ليكم اتمنى منكن دعوة خير :regards01::regards01:

أنواع الرجال وطرق التعامل معهم



إن الزوجة الذكية هي التي تستطيع أن تتعامل مع زوجها بمهارة وفن ، فكلنا نعلم أنه لا يوجد هناك زوج يتصف



بالكمال لذالك نجد في شخصياتهم بعض العيوب ولذالك يجب علينا مراعاة ذالك عند التعامل معهم وهنا يأتي السؤال



كيف يكون ذلك ؟





وباختصار فإن الإجابة تكون معرفة الزوج ، أي من الأزواج هو ؟؟ ومن ثم تحديد طريقة التعامل التي تناسب نوعية



الزوج وطبيعته .... ولذلك فإننا سنقوم بتقسيم الرجال على حسب صفاتهم وسنحدد كيفية التعامل مع كل صفة :









الزوج ذو الطبع الحاد ( العصبي ) :

إن هذا النوع من الرجال هم الذين تتنرفز أعصابهم ويغضبون لأتفه الأسباب ولذالك يصعب علينا التعامل معهم بيسر



وسهولة ولكن لا مستحيل في سبيل تحقيق السعادة الزوجية !





وحتى لا تخسري زوجك العصبي لا تدخلي معه في مناقشات حادة , وإذا وجدته ثائرا يجب عليك أن تتركيه حتى يهدأ وبعدها تأتي ردة فعلك المملوءة بالعطف والهدوء بعيداً عن العصبية والانفعال الزائد وبعدها ستلاحظين أنك قد



سيطرت على الموقف واستطعت امتصاص غضب زوجك وكسبت وده.





الزوج الذكي :

هذا النوع من الرجال الذين يحبون القراءة والكتابة والإبحار في العلم والعلوم , ومن أجمل صفاته هي أنه يأخذ الأمور



بمنطق العقل .



وأنا استغرب من بعض النساء الذين لا يحبون هذا النوع من الرجال ؟؟ لا أعلم لماذا !!





الحل عزيزتي هو أن تظهري حبك لذكائه بأن تسئليه أي سؤال يجول في خاطرك .. أي أن تكوني تلميذته في الصف ، كي يجيب على أسئلتك ويستعرض عضلات عقله وقدراته ومعلوماته أمامك ، وعليك في كل مرة أن تشكريه وتمتدحي



معلوماته وذكائه ..







الزوج البارد :

يتصف هذا النوع من الرجال بصفة تلخصها الكثير من الزوجات بعبارة هي ( عدم الإحساس بالعاطفة ) .. باردون كقطع الثلج ، صامتون كالأحجار .. يتميزون بالغموض الدائم .. ويفضلون الصمت دائماً على الإفصاح عن مشاعرهم ؟



<<<< ربي يصبرني عليه ههههههههه



الحل هو أن تعامليه بهدوء وتحفظ ولا تحاولي أن تفتحي معه أي موضوع أو نقاش بل اتركي له الأولوية دائماً في فتح المواضيع والنقاش فيها لأنك لو حاولتي الدخول معه في مواضيع ومناقشات فبالتأكيد أنه من الممكن أن تسمعي منه رداً لا يعجبك وخاصة إذا لم ينال الموضوع رضاه .. وحاولي أن يكون ردك دوما مختصرا و موجزا ، وكي تنالي عطفه



عبري عن حبك له وقابليه دوما بوجه مليء بالحب والحنان .





الزوج الغير حضاري ( الزوج الدهري ) :

هو الزوج الذي لا يحب التطور ويتمسك بعادات وتقاليد أجداده .. ويظهر هذا في طريقة لبسه للملابس العادية .. وهاتفه المحمول قديم .. فهذا الصنف قنوع بنفسه ، وكثيرا ما نجد من النساء لا يحبون هذا الصنف من الرجال والسبب أنهم لا يجدون الحرية معهم ؟؟ والحرية التي يقصدونها قد تكون يف رغبتهم ( مثلاً ) في لبس العباية المخصرة والمزركشة .. وغيرها من الملابس العصرية ..!





الحل عزيزتي هو أن تكوني كابنته الصغيرة التي تطيع أباها وتأكدي أن هذا النوع من الرجال يخاف عليك من الفتن في زمن انتشر فيها الفتن فأطيعيه ولا تعانديه وإذا فكرت قليلا ستجدي انه لا يريد إلا مصلحتك وستكونين معه أنت الرابحة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى ..



وبالنسبة لمظهره فحاولي بأسلوب لبق ولا يجرح مشاعره أن تشجعيه على لبس كل ما هو جديد كأن تشتري له ملابس كهدية أو تمتدحي نوعية معينة من الملابس أو الألوان حتى يرتدي مثلها دون أن تؤذي مشاعره أو تسببي له



الإهانة .







الزوج الحضاري ( عاشق المظاهر ) :

هذا الصنف من الرجال هو الذي يعشق المظاهر ويظهر هذا في ملبسهم ومسكنهم .. فهذا الصنف يحب شراء الأشياء الفخمة والثمينة والتفاخر بها أمام الناس.



والطريقة للوصل إلى قلبه هو معدته وأيضا اهتمامك بان يعيش في جو جميل مزين بالورود والإكسسوارات المختلفة واهم من ذالك هو اهتمامك أنت بمظهرك وان تطلي عليه كل يوم بثوب جميل وأنيق فهذا الصنف من الرجال يعشقون



الجمال ويجدون المتعة في النظر إلى الأشياء الجميلة لذالك أحسني في اختيار لبسك وترتيب منزلك







ا لزوج الهمجي :



هو الزوج الذي لا يحسن التصرف مع زوجته بمعنى ليس لديه أسلوب لبق في التعامل معها ويعتبر زوجته كعاملة لديه تطيع أوامره وتنفذها من دون اعتراض ..





الحل هو مهما كان طبع زوجك فكلنا نعلم أن الزوج يصبح طفلا إذا استطاعت الزوجة أن تكسبه بطريقة ذكية وأما عن أسلوبه فحاولي أن تجلسي معه جلسة مصارحة وتحاولي أن تصارحيه بطريقة حنونة ولبقة أن يغير أسلوبه معك ، فكوني دائماً كالمياه الباردة التي تطفئ النار المشتعلة وتذكري قول الله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير



حساب ) ..



لذلك تقربي منه وأظهري حبك وحنانك واهتمامك والأهم من هذا ( طاعتك ) فكوني دائماً الزوجة المطيعة الخادمة لزوجها ولكن هذا لا يعني قهرك وإذلالك ولكن من أجل الحفاظ على بيتك وأسرتك سارعي إلى إجابة مطالبه



دون تسويف أو تفويت وإذا قال لك شيئاً أو أمرك بأمر وبطريقة استفزازية أو بلهجة صارمة وقاسية حاولي أن تطفئي غضبه بقولك على سبيل المثال ( من عيوني يالغالي ) ( أنت تآمر أمر ) ( حاضرين للحلوين ) وهكذا ... وبهذه



الطريقة تطفئي غضبه وتنالي محبته وتحافظي عليه .. ولا تقولي له أبداً العبارات التي تخلق المشاكل أكثر وأكثر مثل



( أنا لست خادمتك ) ، ( لست عبدة عندك اشتريتها بمالك ) ، ( لا لن أفعل ) ... كوني يا عزيزتي الذكية



العاقلة ، المطيعة الصابرة .. ألا تعلمين أن الصابرة والشاكرة في جنة عرضها كعرض السموات والأرض ؟!؟!





الزوج الحنون :





هو الزوج الذي يحب إسعاد زوجته ويحزن عند حزنها ويتألم لألمها وتراه دائماً يحب مساعدتها في الأعمال المنزلية لكي ينال رضاها .. ومهما كان حنيته فإنه إذا ثار فانه سيثور كالبركان عليك ، والحل هو أن تتعاملي معه مثلما يعاملك



بل وأحسن مما يعاملك ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟! ) ..







الزوج العنيد:



هذا الصنف من الرجال هو الذي يعشق النظام والانتظام .. ويصعب علينا التعامل معهم إلا إذا تعاملنا معهم بمهارة وفن ،



والحل هو عدم خروجك من نظامهم وتعليماتهم وعبيره عن حبك .. وامدحيه حتى تكسبي ثقته وحبه .. وانتبهي بان لا



تدخلي معه في نقاش حاد لأنك في الآخر ستكونين أنت الخاسرة الوحيدة ! ... لذلك حاولي مناقشته بأسلوب هادئ



ورزين ، واعرضي نصيحتك بطيبة وعفوية دون محاولة إجباره على أخذها ، وإذا رأيته يحاول أن يفعل أمراً خاطئاًَ ولا



يريد الأخذ بنصيحتك فانصحيه بالذهاب إلى أصدقائه وأقربائه والناس الطيبين لسؤالهم وأخذ مشورتهم حتى يقتنع لما



هو خير لكم إن شاء الله ..





الزوج المراهق :





هو الذي لا يكتفي بالنظر إلي زوجته بل تراه ينظر إلي النساء الأخريات ، ربما لديه مغامرات نسائية تسمعين عنها ولا



تدرين ، ربما تجدين أدلة في ثيابه أو بين أغراضه على مغامراته فنصيحتي إليك تكمن في عدم البحث والتلص لأن



البحث والتصل وتفتيش الجيوب يؤدي إلى مصائب أدهى وأعظم ، فهذا النوع من الرجال يعاني من ( نقص ) يراه فيك



ولذلك سعى إلى البحث عنه عند الأخريات ولذلك حاولي الاهتمام بنفسك وبمظهرك وغيري من أسلوبك في الكلام معه



واجعليه يحس بمحبتك إليه وشوقك له وسارعي دائماً إلى السؤال عنه وإرسال الرسائل القصيرة التي تذكره بحبك له



وإعجابك به وتقدمي منه عندما يعود إلى البيت وقبليه بين عينيه وأظهري له محبتك وحنانك وكوني كل يوم امرأة



جديدة حتى يعود إلى بيته وأسرته وهذا أفضل بكثير من البحث عن ( البلاوي ) وتضخيمها وخلق المشاكل حولها ،



وتذكري عزيزتي بأنك زوجته الأولى وأنه مهما ابتعد سيعود إليك طالما يجد عندك الحضن الدافىء والسكن المريح



والمحبة التي لا نهاية لها !!







الزوج الرومانسي :



للأسف هذا الصنف من الرجال قليلون .. فهذا الصنف يجيد ممارسة الحب والكلام المعسول .. ويعبر عما في داخله



بسهولة .. فهذا هدية عمرك فحاولي الحفاظ عليه وكوني دائماً أكثر رومانسية منه وكوني له مثلما يريد حتى تحققي



معه السعادة الزوجية بإذن الله تعالى ..







<<<<الله يرزق كل بنات حواء بمثل هالزوج الرومانسي آآآمين





همسة :



عزيزتي اعلمي أن داخل قلب كل زوج كنز من العاطفة والرومانسية وهذا لن يظهر إلا إذا اجتهدت في تحسين معاملتك



مع زوجك .. فلا تحاولي أن تحولي حياتك إلى جحيم فالرجل يتحول إلى طفل صغير إذا استقبلته بعد عودته من عمله



بمظهر لائق وكلام رقيق ومعسول مهما كان طبعه أو كان مرهق بعد عودته من العمل أو واقع تحت أزمة مالية .





فلا تشتكي دوما من طبعه الحاد وخروجه دوما من المنزل ولكن اسألي نفسك وراجعيها .. ستجدي أنك قد قصرت معه



في شيء ..



فاجئيه دوما بالهدايا والكلمات الجميلة ف قلبها مملوء بالعواطف والمشاعر وتجيد استخدامه أكثر من الرجل



فاستغليه حتى يتعلم هو كيف يحب مثلك وتكسبينه في النهاية ...

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