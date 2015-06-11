ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

بارك الله فيك اختي على الموضوع



الحمل هي فترة نشوفها ممزة رغم كل المخاطر الي تعيشها المراة



انا عن نفسي بداية حملي كان صعيب ايضا فانا اعاني من مشكل في الدم و على هذي لازم نشرب يوميا الكاتالجين خاصة و صفتهالي طبيبة ديالي

اول حاجة بدات معاية هو الاستفراغ كان يوميا و في الفترة الصباحية و من بعد رجعت في اليل يبدالي بالم في الراس و من بعد نحس بجسدي يسخن كليا و الفشلة و نكملها بالاستفراغ لاكن بعد ما نستفرغ نرتاح كليا و مباشرتا لنوم



كملتها في الشهر الثاني و الثالث بتعب و ارهاق و كل مرة تحكمني حاجة بصح حمد الله الحمل ديالي سليم و شد روحو هذي المرة عكس المرة الاولى فقدته من الاول



و ثاني حاجة اثرت فيا هي لانفيكسيو حكمتها بسبب الحمل ثانيك و تعرضت لتمزقات شديدة عانيت كثيرا لاكن حمد الله جنيني بخير و الحمد لله



رح نرجعلكم ان شاء الله للمتابعة