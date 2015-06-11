ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

الموضوع في 'ركن الحمل والولادة' نشر بواسطة بنقابي افتخر, ‏11 جوان 2015.

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  1. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم اخواتي
    واش راكم حباباتي بخير

    [​IMG]

    [​IMG]

    اليوم جبتلكم موضوع يخص النساء الحوامل
    والي هو الحمل وما ادراك ما الحمل
    الفكرة هي الدردشة طبعا كل واحدة تحكي على حالتها سواء حاليا او في الماضي بالنسبة لغير الحوامل مع تقديم النصائح

    الى كل امراة عندها تجربة او نصيحة تفيد بيها الاخوات الحوامل خصوصا الحامل بالمولود الاول
    المولود الاول كيما تعرفو عندو مشاكل بزاف بما انو التجربة الاولى نتمنى من النسوة لي عندهم تجربة ما يبخلوش علينا

    [​IMG]


    هنايا تحكوا براحتكم في امور التربية و الرضاعة
    لكل من تود ان تسئل ان تستفسر ان تدردش
    هناا ملتقى الخاص بكن

    [​IMG]

    وحتى العرايس تاعنا يشاركونا ويتعلمو باش يكونو فاهمين وما يضطربوش

    في امان الله
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏18 جوان 2015
    بشرى ملاك, اميرة قمر, ام أمينة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏11 جوان 2015
    #1
  2. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    السلام عليكم
    انا صراولي قاع المشاكل. من اول الاشهر الاولى الى اخر لحظة لحظة الولاده عانية والله المستعان.
    الحمد لله بنتي قدامي كملت المهمة لي بدات بيها في الكرش ههههه
    المهم راح نحكي على اول مشكله كانت لما تخطيت شهر
    كيما قاع النسا بداو الاعراض يبانو واول عرض هو القيئ وقريب سببلي اجهاض انعم
    وهو كنت كل ما نجي نستفرغ نحس نزير على بطني وهدا اثر على الجنين ونحس راح يخرج من بطني ( زحمه ) و هدا سببلي نزيف وبقيت ننزف حتى لثلاث ايام انا قلت صايي البيبي راح بصح بفضل ربي بقات المشاغبة ههه
    المهم الطبيب مركالي مثبت ( اليوق ) والابر طبعا لمدة اسبوع ومنع عليا الجماع لمدة 15 و البقاء مستلقية على السرير مع وضع الوساده تحت ركبتي ومنع علي بعض التوابل مثل الفلفل الحار والاسود والكمون و شرب المياه والامتناع عن الاكل الذي يسبب الاستفراغ هدا بعد ما تأكد انو الجنين حي يعني قلبو يضرب
    ولي عودة مع مشكل اخر ولي هو المشيمة {خوت الصغار &توابع } ......
     
    التعديل الأخير: ‏12 جوان 2015
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    بنقابي افتخر, ‏12 جوان 2015
    #2
  3. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    وينكم. واش وحدة ماغادي تجيبلنا بيبي المهم تكونو بخير حبيباتي
     
    5 معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏12 جوان 2015
    #3
  4. لحن الهدى

    لحن الهدى :: عضو مُشارك ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    ربي يجازيكم خيرا على المعلومات لازم نثقفو ربي يسعدك اختي
     
    2 معجبون بهذا.
    لحن الهدى, ‏16 جوان 2015
    #4
  5. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    ان شاء الله ربي يسهل ولادة كل حامل
    و ان يربزقكم الذرية الصالحة


    اين انتن ؟
     
    3 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏24 جويلية 2015
    #5
  6. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    ♥.. الشلف
    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~




    السلام عليكم

    شكرا حبيبتي على الموضوع الرائع.... ♥

    بالنسبة لي
    الشهر الأول فات في احسن حال مع بداية الشهر الثاني في الاسبوع الاول راني نحس بآلام في اسفل الضهر و في صدري
    و نحس بالدوخة و الارهاق و التعب و النعاس مع اني ماندير والو نضلي راقدة و كي نوض مالرقاد نريح نص ساعة باش نجم نتحرك ، و نحس بالغثيان بصح مازال ما. ستفرغش

    حبيت اسألك اسماء ، مرات نحس بصداع شديد نجم نشرب مسكن ، و لا الدواء يضر الجنين ؟؟؟؟؟؟

     
    التعديل الأخير: ‏26 جويلية 2015
    4 معجبون بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏26 جويلية 2015
    #6
  7. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    اهلآ اخت زهرآء ان شاء الله تفيدوا و تستفيدوا من بعضاكم
    ربي يسلكك على خير
     
    3 معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏26 جويلية 2015
    #7
  8. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
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    في أرض الله الواسعة
    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    شكرا غاليتي فاطمه
    اجل يمكنك ان تشربي باريستامول
    وليس اي مسكن ولا يتعدى 500 غ
    لا نريد ماشاكل
    ولا تتعديوقرصين في اليوم
    وزيد لما بدالك الوحم بالراس يعني لما تولدي راح يشتد اكثر انصحك حبيبتي
    تشدي راسك بالحزام لما تولدي لأنو راح يتحل واي شيء يضرك راسك
    لذا انتبهي لنفسك غاليتي
     
    2 معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏21 أوت 2015
    #8
  9. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
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    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    اين انتن حوامل
    يلا شويا نشاط وريلنا البوبون وين راه واصل هههه
     
    2 معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏20 سبتمبر 2015
    #9
  10. رواء الروح

    رواء الروح :: عضو مُشارك ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    بارك الله فيك اختي على الموضوع

    الحمل هي فترة نشوفها ممزة رغم كل المخاطر الي تعيشها المراة

    انا عن نفسي بداية حملي كان صعيب ايضا فانا اعاني من مشكل في الدم و على هذي لازم نشرب يوميا الكاتالجين خاصة و صفتهالي طبيبة ديالي
    اول حاجة بدات معاية هو الاستفراغ كان يوميا و في الفترة الصباحية و من بعد رجعت في اليل يبدالي بالم في الراس و من بعد نحس بجسدي يسخن كليا و الفشلة و نكملها بالاستفراغ لاكن بعد ما نستفرغ نرتاح كليا و مباشرتا لنوم

    كملتها في الشهر الثاني و الثالث بتعب و ارهاق و كل مرة تحكمني حاجة بصح حمد الله الحمل ديالي سليم و شد روحو هذي المرة عكس المرة الاولى فقدته من الاول

    و ثاني حاجة اثرت فيا هي لانفيكسيو حكمتها بسبب الحمل ثانيك و تعرضت لتمزقات شديدة عانيت كثيرا لاكن حمد الله جنيني بخير و الحمد لله

    رح نرجعلكم ان شاء الله للمتابعة
     
    2 معجبون بهذا.
    رواء الروح, ‏20 سبتمبر 2015
    #10
  11. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    السلام عليك

    مشكورة راني هنا باه نتعلم عطونا نصائح خاصة الولادة الاولى
     
    2 معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏20 سبتمبر 2015
    #11
  12. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    على كل حامل
    دلك البطن بالزيت زيتون يوميا خلال الليلة
    اولا لتفادي التمزقات
    ثانيا لتفادي ظهور الخطوط البيضاء الناتجه عن التمزقات بعد الولاده
    صدقوني عن تجربه والله وقالتهالي سلفتي الله يجازيها خير
    وثالثل تخفف الحكه ..
    سبحان الله
     
    5 معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏20 سبتمبر 2015
    #12
  13. Salam Fleur

    Salam Fleur :: عضو فعّال ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    السلام عليكم

    موضوع رائع ... نستفادوا شوية ...بصح ماتخلعوناش ...هههه
     
    4 معجبون بهذا.
    Salam Fleur, ‏20 سبتمبر 2015
    #13
  14. ritadj.habobti

    ritadj.habobti :: عضو منتسِب ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
    جزاكم الله خيرا على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتكم
    اعجبني موضوعكم كثيرا و احببت ان اشارككم بتجربتي
    انا في حملي الاول طبعا عانيت كثيرا من كل النواحي بسيف باه حكمت البنوتة ملي هزيت و انا في حالة كل يوم عند الطبيبة السطر كان يقتلني كانت ديما هابطة بالسيف باه شدت روحها المهم عانيت في الاشهر الاولى و كي لحقت للشهر 7 دخلت للسبيطار كانت رايحة تولد ومن بعد حكموني اسبوع و انا من الابر و السيروم باه تتسكر الولادة المهم كي شافوني و لقاوني تسكرت خرجوني و بعد 15يوم زدت دخلت و ياريتني ماعست هديك التجربة الزيادة اللولى و كي دخلوني حطوني مع النساء اللي يزيدو الخلعة حكمتني كي شفت هذيك الحالات النساء يعانيو و انا الخلعة حكمتني وخفت و مزية زدت قعدت 4ايام و خرجوني من الخلعة راح السطرالمهم زدت قعدت مكتوب ربي و جاء نهار الزيادة يوم 7.6.2013 على الساعة10 ليلا كيما يقولو طرطقت السقية وجابت الراس معاها وجات رتوجتيكي جاني السطر جاء على ظربة زدت شوية وما ولدت في السيارةههههه و الحمد لله كل ام تعاني لحظة الولادة بصح كي تولدي سبحان الله العظيم كل السطر يروح لحظة تشوفي الصغير و الان الحمد لله انا و زوجي و ابنتي فرحانين و هانيين و زرك الحمد لله ربي رزقني بالحمل و انا في الشهر الاول و انساء الله ربي يفرحكم كامل و يهنيكم و يجزيكم الخير
    السلام عليكم
     
    2 معجبون بهذا.
    ritadj.habobti, ‏25 جانفي 2016
    #14
  15. ritadj.habobti

    ritadj.habobti :: عضو منتسِب ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    من فظلك اختي نقدر نديرها و انا في الشهر الاول نبدا
     
    2 معجبون بهذا.
    ritadj.habobti, ‏25 جانفي 2016
    #15
  16. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    انا ولدت زوج ولادات بالقيصري
    الاولى جوزت كامل الالم و ما تفتحش الكول و ما تمزقش الكيس لي فيه البيبي و كنت باقيلي 3 ايام و نغلق 41 اسبوع
    و الثانية ارتفاع ضغط الدم في الاسبوع 38 دخلوني استعجالي


     
    1 معجب بهذا.
    ام أمينة, ‏11 مارس 2016
    #16
  17. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    نعم تقدري تبداي فيه من الشهر الاول
    اما عن المعانات كل وحده واش اعطاها ربي
    لا يكلف نفسا الا وسعها اما عن الكوا عن تجربه والله العظيم صدقوني
    لما جاني الوجع ما حبوش يشدوني في السبيطار باغسكو الكول كان محلول 2 دوا برك
    رحت لدار عجوزي دارتي البصله هههه علابالي تشيكيتو
    ايه غلت الماء قيس قدر و رمات البصل الاحمر وخلات البخار تحتي ووخريها من النار
    وخلي روحك قيس التحمل نتاعك
    ومن بعد دوشي دووش خفيف غير باه تروح منك الريحه
    وتشوفي الشد على اصولو ههههه ​
     
    بنقابي افتخر, ‏10 أفريل 2016
    #17
  18. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    الحمد لله الله رزقني الحمل الثاني
    اليوم انا في الشهر الثاني اي الأسبوع الثامن
    الحمد لله مافي اي مشاكل
    كان عندي برك نزيف في الاسبوع السادس والسابع
    ونزول ضغط الدم المفاجئ
    لكن الدكتورة طمنتني وقاتلي انو الجنين معه شويا دم آكرمكم الله وهو الآن ينزل أما عن ضغط الدم قاتلي الحمد لله انه ينزل وما يطلعش الحمد لله
    ادعولي الله يتمملي على خير ويثبتلي حملي
    وراح أشارككم تجربتي اول بأول
     
    بنقابي افتخر, ‏30 أكتوبر 2016
    #18
  19. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    ربي يفرح كل الأمهات ويرزق كل محرومة واحدة منهم
    شحال راني حابا نجرب شعور الأمومة شهيتوني هههه
     
    2 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏30 أكتوبر 2016
    #19
  20. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    رد: ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

    اللهم آمين
    ربي يرزقك بالذرية الصالحة
     
    بنقابي افتخر, ‏30 أكتوبر 2016
    #20
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