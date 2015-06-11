ملتقى الحوامل.~ النسخة 1~

السلام عليكم اخواتي واش راكم حباباتي بخير اليوم جبتلكم موضوع يخص النساء الحوامل والي هو الحمل وما ادراك ما الحمل الفكرة هي الدردشة طبعا كل واحدة تحكي على حالتها سواء حاليا او في الماضي بالنسبة لغير الحوامل مع تقديم النصائح الى كل امراة عندها تجربة او نصيحة تفيد بيها الاخوات الحوامل خصوصا الحامل بالمولود الاول المولود الاول كيما تعرفو عندو مشاكل بزاف بما انو التجربة الاولى نتمنى من النسوة لي عندهم تجربة ما يبخلوش علينا هنايا تحكوا براحتكم في امور التربية و الرضاعة لكل من تود ان تسئل ان تستفسر ان تدردش هناا ملتقى الخاص بكن وحتى العرايس تاعنا يشاركونا ويتعلمو باش يكونو فاهمين وما يضطربوش في امان الله