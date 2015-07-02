نهاري شحال شباب

السلام عليكم

يومياتي كي نقضيها ادعولى بالصبر برك



-رحت نخطب وحدة



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شرطولي 50 مليون فاستغربت

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قالولي علاش بنت الجيران خير من بنتنا

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قتلهم علاش بنتكم خير من الماروتي



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فاشتريت ماروتي و عشت في سعادة وهناء



**** خرجت من عندهم جيعان الما محطوهوليش



لقيت الناس يبكوا في وحد الدار , عرفتها جنازة , بكيت معاهم و ضربت فيها فطور صحيح :thumb_up02: . و الله ما علا بالي لحد الآن إذا كان الميت امرأة و إلا راجلا :s:s



****كي كملت شبعت



كنت ماشي كيما الناس فالحومة , دراقاتني واحدة , ما فهمت فيها والوا , بلاك كانت غالطه في لادريسة و هذا ماكان



ممبعد مشيت شويا



شفت بنت جارنا يدراقي فيها واحد , رحت نتقابض معاه , جابتني الرجلة و النيف , قالتي هي : و أنت واش دخلك ؟:d:p



أنا لي حمار ......:-r



**** طلعلي الزبل '' حشاكم " للراس

**** أنا نمشي



تضاربت مع كلب لقيتو في الطريق , من بعد جاء مولاه و قال لي أنت اللي ظالم , الكلب أنتاعي ما يظلمش , ضرك تخلصها غالية من العدالة :s:s



*** قلت وقيلا راني مريض برك



وجعتني كرشي رحت للطبيب نتاع الأستعجالات ,قال لي راك شربت حاجة على لفراغ , قلتلوا لا لا كليت الكسرة على الفراغ



**** غدو منداك



زعمة رحت نعمل دوسي أنتاع سكنه , طلبوا مني شهادة السكن , طحت في الأرض بالضحك ,قلت لهم لو كان جايت عندي السكن , راها عندي سكنى , و ما جيش ليكم خلاص



**** زعفت اوو رحت للدار نرقد



علقت الفيستة تاعي و راحت نتكسل ... قعدت شويا و طاحت الفيستة شفت فيها و قلت:

يا ستير م زية ما كونتش لابسها لكان راني تكسرت هههه



ما جايش النعاس خلاص رحت رفدت كتاب قريت زوج سطور تقولني زطلت . عشرون ساعة باش فطنت



كي فطنت عرف بلي كنت النوم برك



الليل كامل و راسي يوجع فيا , ما نفع لا خل و لا باريستامول , من بعد تفكرت إني نسيت ما شميتش ,

ياو الشمة هي اللي تقلع الغمة .:thumb_up02::up:



ادعولي برك راني مع رمضان شويا فالعقليا



صح رمضانكم

وصح فطوركم

سلام

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