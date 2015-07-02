نهاري شحال شباب

Skor m@k

Skor m@k

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أحباب اللمة
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السلام عليكم
يومياتي كي نقضيها ادعولى بالصبر برك

-رحت نخطب وحدة

'
شرطولي 50 مليون فاستغربت
.
قالولي علاش بنت الجيران خير من بنتنا
.
قتلهم علاش بنتكم خير من الماروتي

.
فاشتريت ماروتي و عشت في سعادة وهناء

**** خرجت من عندهم جيعان الما محطوهوليش

لقيت الناس يبكوا في وحد الدار , عرفتها جنازة , بكيت معاهم و ضربت فيها فطور صحيح:thumb_up02: . و الله ما علا بالي لحد الآن إذا كان الميت امرأة و إلا راجلا :s:s

****كي كملت شبعت

كنت ماشي كيما الناس فالحومة , دراقاتني واحدة , ما فهمت فيها والوا , بلاك كانت غالطه في لادريسة و هذا ماكان

ممبعد مشيت شويا

شفت بنت جارنا يدراقي فيها واحد , رحت نتقابض معاه , جابتني الرجلة و النيف , قالتي هي : و أنت واش دخلك ؟:d:p

أنا لي حمار ......:-r

**** طلعلي الزبل '' حشاكم " للراس
**** أنا نمشي

تضاربت مع كلب لقيتو في الطريق , من بعد جاء مولاه و قال لي أنت اللي ظالم , الكلب أنتاعي ما يظلمش , ضرك تخلصها غالية من العدالة :s:s

*** قلت وقيلا راني مريض برك

وجعتني كرشي رحت للطبيب نتاع الأستعجالات ,قال لي راك شربت حاجة على لفراغ , قلتلوا لا لا كليت الكسرة على الفراغ

**** غدو منداك

زعمة رحت نعمل دوسي أنتاع سكنه , طلبوا مني شهادة السكن , طحت في الأرض بالضحك ,قلت لهم لو كان جايت عندي السكن , راها عندي سكنى , و ما جيش ليكم خلاص

**** زعفت اوو رحت للدار نرقد

علقت الفيستة تاعي و راحت نتكسل ... قعدت شويا و طاحت الفيستة شفت فيها و قلت:
يا ستير مزية ما كونتش لابسها لكان راني تكسرت هههه

ما جايش النعاس خلاص رحت رفدت كتاب قريت زوج سطور تقولني زطلت . عشرون ساعة باش فطنت

كي فطنت عرف بلي كنت النوم برك

الليل كامل و راسي يوجع فيا , ما نفع لا خل و لا باريستامول , من بعد تفكرت إني نسيت ما شميتش ,
ياو الشمة هي اللي تقلع الغمة .:thumb_up02::up:

ادعولي برك راني مع رمضان شويا فالعقليا

صح رمضانكم
وصح فطوركم
سلام
 
رد: نهاري شحال شباب

ههههههههههه و الله غير نقرا
فيها و كرشي تقطعت بالضحك
ياخااااا ما بقاليش و يدوني دارنا
لسبيطار لمهابل
يعطيك الصحة خويا و بصحتك هذا كابوس
ربي يسهلك امورك صح سحورك
 
رد: نهاري شحال شباب

ههه الله يعطيك النو يامالك قتلتنى بالضحك سيناريو كامل فى المنام
وهذ الشى كامل على جال الشمة:-o
لوكان تبطلها مش خير تتهنى من الكوابيس:d
 
رد: نهاري شحال شباب

اااااااااااااااااااخ ياخويا مالك هادي يوميات ولا خلي
والله مغامرات واكدلي على الجاائز المكان الافضل للفررفشة وتعمار البطن الله يفارقنا بلا ذنوب
صحيت فاجيتلي على خاطري ....
 
رد: نهاري شحال شباب

قال برنسسdz:
ههههههههههه و الله غير نقرا
فيها و كرشي تقطعت بالضحك
ياخااااا ما بقاليش و يدوني دارنا
لسبيطار لمهابل
يعطيك الصحة خويا و بصحتك هذا كابوس
ربي يسهلك امورك صح سحورك
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ربي يخليك ختي
التقلاق واش يدير هههه
شكرا على المرور
 
رد: نهاري شحال شباب

قال nour el hanna:
ههه الله يعطيك النو يامالك قتلتنى بالضحك سيناريو كامل فى المنام
وهذ الشى كامل على جال الشمة:-o
لوكان تبطلها مش خير تتهنى من الكوابيس:d
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أنا كنت نكتب فيها وقريب مت بالضحك هههه
الشمة خاطيني جات برك فالسيناريو تاع شفيقة بعد اللقاء هههه
صح فطورك ختيتو
 
رد: نهاري شحال شباب

قال hakim story:
اااااااااااااااااااخ ياخويا مالك هادي يوميات ولا خلي
والله مغامرات واكدلي على الجاائز المكان الافضل للفررفشة وتعمار البطن الله يفارقنا بلا ذنوب
صحيت فاجيتلي على خاطري ....
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صحيت خويا حكيم
أنا عمبالي متعجبكمش
قلت راني نخلط برك
صح سحورك خو
 
رد: نهاري شحال شباب

صح فطورك خويا مالك
علابالك راني رحت معاك
قلت في التالية نلقى روحي ندور في سبيطار المهابيل
مزية لقيتك راقد في الفراش
 
رد: نهاري شحال شباب

قال Amine7N:
صح فطورك خويا مالك
علابالك راني رحت معاك
قلت في التالية نلقى روحي ندور في سبيطار المهابيل
مزية لقيتك راقد في الفراش
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الله يسلمك خويا أمين
تلفتنا كامل ههههه
سبيطار لمهابل اوو ميشدوناش :p:d
صح فطورك خوو
 
رد: نهاري شحال شباب

هههههههههه
ههههههههه
هههههههههه
هههههههههه
 
رد: نهاري شحال شباب

ههههههههههه يعطيك الصحة
 
رد: نهاري شحال شباب


السلام عليكم و الرحمة و البركة
هههههههههههههههههههههههه

اسعد الله قلبك كما اسعدت قلوبنا اخي الكريم
تحياتي احترامي و تقديري حبيبة قلبي
في امان الله
سلام الله عليكم​

 
رد: نهاري شحال شباب

السلام عليكم
شكرا على المرور
صح فطوركم​
 
المعجبة، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: نهاري شحال شباب

غلبك رمضان صديقي ههههه
 
رد: نهاري شحال شباب

هههههههههـ
عمبلك ليسينآريو تيعك يشبهو شوي لهبالي مآم انآ نقعد ونخرط كيمك مي جامي جاتني فكرة نديرها كيما انت
تبا لك سرقتلي ليزيدي تيعي اخسرهملي مجياش كيمك انا كنت خايفة برك نحطلكم ليسيناريو تيعي تدحكو عليا وتفشولوني جيت انت سرقتهملي خسارة عليك مجياش مش كي مديرش الشمة توصل بيك تسرقلي ليزيدي تيعي هههههههههههههههه تبا لي كم انا مهبولة ، فريمون نحيت عليا كنت مقلقة خلاه يعطيك الصحة سيناريو هآآآيل ،ـ
 
رد: نهاري شحال شباب

قال ־●ـ‗غمــــوض ــالــورد_ـ●־:
هههههههههـ
عمبلك ليسينآريو تيعك يشبهو شوي لهبالي مآم انآ نقعد ونخرط كيمك مي جامي جاتني فكرة نديرها كيما انت
تبا لك سرقتلي ليزيدي تيعي اخسرهملي مجياش كيمك انا كنت خايفة برك نحطلكم ليسيناريو تيعي تدحكو عليا وتفشولوني جيت انت سرقتهملي خسارة عليك مجياش مش كي مديرش الشمة توصل بيك تسرقلي ليزيدي تيعي هههههههههههههههه تبا لي كم انا مهبولة ، فريمون نحيت عليا كنت مقلقة خلاه يعطيك الصحة سيناريو هآآآيل ،ـ
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يعطيك الصحة ختي
ياو أنا واعر غير اغسبي على روحك كاش مواضيع غير كتبيهم هههه
أيا صح فطورك
 
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