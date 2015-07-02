نهاري شحال شباب

Skor m@k
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أحباب اللمة
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السلام عليكم
يومياتي كي نقضيها ادعولى بالصبر برك
-رحت نخطب وحدة
'
شرطولي 50 مليون فاستغربت
.
قالولي علاش بنت الجيران خير من بنتنا
.
قتلهم علاش بنتكم خير من الماروتي
.
فاشتريت ماروتي و عشت في سعادة وهناء
**** خرجت من عندهم جيعان الما محطوهوليش
لقيت الناس يبكوا في وحد الدار , عرفتها جنازة , بكيت معاهم و ضربت فيها فطور صحيح:thumb_up02: . و الله ما علا بالي لحد الآن إذا كان الميت امرأة و إلا راجلا :s:s
****كي كملت شبعت
كنت ماشي كيما الناس فالحومة , دراقاتني واحدة , ما فهمت فيها والوا , بلاك كانت غالطه في لادريسة و هذا ماكان
ممبعد مشيت شويا
شفت بنت جارنا يدراقي فيها واحد , رحت نتقابض معاه , جابتني الرجلة و النيف , قالتي هي : و أنت واش دخلك ؟:d:p
أنا لي حمار ......:-r
**** طلعلي الزبل '' حشاكم " للراس
**** أنا نمشي
تضاربت مع كلب لقيتو في الطريق , من بعد جاء مولاه و قال لي أنت اللي ظالم , الكلب أنتاعي ما يظلمش , ضرك تخلصها غالية من العدالة :s:s
*** قلت وقيلا راني مريض برك
وجعتني كرشي رحت للطبيب نتاع الأستعجالات ,قال لي راك شربت حاجة على لفراغ , قلتلوا لا لا كليت الكسرة على الفراغ
**** غدو منداك
زعمة رحت نعمل دوسي أنتاع سكنه , طلبوا مني شهادة السكن , طحت في الأرض بالضحك ,قلت لهم لو كان جايت عندي السكن , راها عندي سكنى , و ما جيش ليكم خلاص
**** زعفت اوو رحت للدار نرقد
علقت الفيستة تاعي و راحت نتكسل ... قعدت شويا و طاحت الفيستة شفت فيها و قلت:
يا ستير مزية ما كونتش لابسها لكان راني تكسرت هههه
ما جايش النعاس خلاص رحت رفدت كتاب قريت زوج سطور تقولني زطلت . عشرون ساعة باش فطنت
كي فطنت عرف بلي كنت النوم برك
الليل كامل و راسي يوجع فيا , ما نفع لا خل و لا باريستامول , من بعد تفكرت إني نسيت ما شميتش ,
ياو الشمة هي اللي تقلع الغمة .:thumb_up02::up:
ادعولي برك راني مع رمضان شويا فالعقليا
صح رمضانكم
وصح فطوركم
سلام
يومياتي كي نقضيها ادعولى بالصبر برك
-رحت نخطب وحدة
'
شرطولي 50 مليون فاستغربت
.
قالولي علاش بنت الجيران خير من بنتنا
.
قتلهم علاش بنتكم خير من الماروتي
.
فاشتريت ماروتي و عشت في سعادة وهناء
**** خرجت من عندهم جيعان الما محطوهوليش
لقيت الناس يبكوا في وحد الدار , عرفتها جنازة , بكيت معاهم و ضربت فيها فطور صحيح:thumb_up02: . و الله ما علا بالي لحد الآن إذا كان الميت امرأة و إلا راجلا :s:s
****كي كملت شبعت
كنت ماشي كيما الناس فالحومة , دراقاتني واحدة , ما فهمت فيها والوا , بلاك كانت غالطه في لادريسة و هذا ماكان
ممبعد مشيت شويا
شفت بنت جارنا يدراقي فيها واحد , رحت نتقابض معاه , جابتني الرجلة و النيف , قالتي هي : و أنت واش دخلك ؟:d:p
أنا لي حمار ......:-r
**** طلعلي الزبل '' حشاكم " للراس
**** أنا نمشي
تضاربت مع كلب لقيتو في الطريق , من بعد جاء مولاه و قال لي أنت اللي ظالم , الكلب أنتاعي ما يظلمش , ضرك تخلصها غالية من العدالة :s:s
*** قلت وقيلا راني مريض برك
وجعتني كرشي رحت للطبيب نتاع الأستعجالات ,قال لي راك شربت حاجة على لفراغ , قلتلوا لا لا كليت الكسرة على الفراغ
**** غدو منداك
زعمة رحت نعمل دوسي أنتاع سكنه , طلبوا مني شهادة السكن , طحت في الأرض بالضحك ,قلت لهم لو كان جايت عندي السكن , راها عندي سكنى , و ما جيش ليكم خلاص
**** زعفت اوو رحت للدار نرقد
علقت الفيستة تاعي و راحت نتكسل ... قعدت شويا و طاحت الفيستة شفت فيها و قلت:
يا ستير مزية ما كونتش لابسها لكان راني تكسرت هههه
ما جايش النعاس خلاص رحت رفدت كتاب قريت زوج سطور تقولني زطلت . عشرون ساعة باش فطنت
كي فطنت عرف بلي كنت النوم برك
الليل كامل و راسي يوجع فيا , ما نفع لا خل و لا باريستامول , من بعد تفكرت إني نسيت ما شميتش ,
ياو الشمة هي اللي تقلع الغمة .:thumb_up02::up:
ادعولي برك راني مع رمضان شويا فالعقليا
صح رمضانكم
وصح فطوركم
سلام