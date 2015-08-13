خطوات العناية بالبشرة في الصيف 2015

التنظيف بعمق:

- أغذية زاخرة بمضادات الأكسدة:

الترطيب أولاً وآخراً

الإختيار المتقن لمستحضرات العناية بالبشرة

كريم الوقاية من الشمس

ليس هناك أهم من العناية بالبشرة على الصعيد الجمالي، فهي الركيزة الأساس التي تمنحك الإطلالة النضرة والمشرقة والتي تضمن لك نجاح أي خطوة ماكياج لاحقة. الواقع أنّ فصل الصيف هو تحدٍ حقيقي لبشرتك مع كل التلوّث الذي يتضاعف بفعل الحرارة العالية، وهنا ما عليك إلاّ المواجهة والتغلّب على تأثيرات هذا الفصل السلبيّة على صحّة بشرتك. ياسمينة تخبرك بأهم الوسائل والسبل التي تحافظ على صحّة البشرة صيفاً، كما مواسم السنة المختلفة.لا تتوقّعي بشرة صحيّة من دون التأكّد أنّك تنظفيها بعمق شديد، فالجو الخارجي العابق بالسموم لن يرحم بشرتك، وما عليك إلاّ التخلّص من آثار هذه السموم على بشرتك بدقّة كبيرة، من خلال إستعمال المنظّف المناسب لطبيعة بشرتك، والحرص على التنظيف ثلاث مرات في اليوم الواحد على الأقل، وإلى جانب ذلك، يمكنك وضع الماء عليها كلّما إستطعت خلال النهار.لا تظني أنّ الكريمات وحدها تحقق لك النتيجة المثالية، فبشرتك خلال الصيف بحاجة إلى تغيير في نظامك الغذائي تحرصين فيه على إضافة الكثير من الأطعمة الغنيّة بمضادات الأكسدة التي تنظّف جسمك من الداخل، فتنعكس نضارة على الخارج، وهنا نذكر الشاي الأخضر في أعلى القائمة، إلى جانب الفواكه والخضراوات الغنية المضادّة للأكسدة. مثل العنب البري، والتوت، العليق، التوت البري، الطماطم، الجزر، البطاطا الحلوة، من دون نسيان الخضار الورقية الداكنة التي يجب أن تؤكل بانتظام، مع الجوز، والفاصوليا الحمراء.: ليس هناك من أهميّة تفوق ترطيب البشرة خلال الصيف، فهي وحدها الكفيلة في إبقاء النضارة والحيوية على وجهك طيلة النهار، لذا عليك إختيار كريم الترطيب الأمثل لطبيعة بشرتك، وإستعماله ثلاث مرات خلال اليوم الواحد، كما يمكنك دائماً في الأيّام الحارة ترطيب وجهك بالماء فقط كلّما إستطعت.: الطريقة الأمثل لحماية بشرتك من التلوث هي التأكد من أن المواد المضادة للأكسدة تحتل جزءاً كبيراً من مستحضرات وكريمات العناية بالبشرة الخاصة بك، وهنا نعني على وجه الخصوص الفيتامينات A، C و E.: لا يمكننا الختام من دون أن نأتي على ذكر كريم الوقاية من أشعّة الشمس، الذي يتحوّل إلى المستحضر الملك في الصيف، مع العلم أنّ أهميّته لا تقل خلال مواسم السنة الأخرى.