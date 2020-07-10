السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم جميعاً إخوتي على مشاركتي آرائكم

حول قصتي ..

بالنسبه لزوجي للأسف منذ أن تزوجته لم ارى معه في يوم واحد راحة بال..

بدءاً من البخل فترة الخطوبه وتخويفه لي بأن معه جنيّة كان يقول انه يرى الجرذان في بيته وانه اخرجهم منه وعندما اخبرت اهلي استهزأوا وقالوا ربما يقول هذا الكلام ليخيفك قلت لهم لماذا يخيفني اذن هو اما مسحور فعلاً او مريض نفسي ليفعل بي هذا ..

وتجاوزت الأمر وللآن لا ادري لماذا لم اتركه من وقتها

ثم بعد ذلك وانا حامل في شهري السادس تحدثت معه بموضوع على الموبايل واتاني غاضباً ومعه علبة فيها " كاز " ونثره في ارجاء البيت وقال سوف احرق البيت لأني قلت له هذا بيتي وبيت ابني لن اتركه وضربني واخرجني من البيت بدون حجاب لبيت اهلي وهو مقابل بيتي آنذاك ولأن اهلي لم يتخذوا اي خطوة لخوفهم وضعفهم ولأنه ابن عمي تنازلت وقلت ربما يقدّر تنازلي ويتغير ولم يتغير ..

وعندما ولدت في يوم ولادتي افتعل معي مشكله وكان يتعمد استفزازي حتى في هذا اليوم وانا داخله للعملية ونفسيتي متعبه وكل تجهيزات طفلي كانت مني لم يتحمل مسؤولية شيء وعمر ابني الآن عشر اشهر اقسم بالله لم يشتري له لا لبس ولا شيء اهلي يساعدوني..

وتحملت وصبرت وتنازلت والوضع المادي متعب واولاده رغم معاملتي الحسنة معهم ارى منهم عدم التقدير وهم ضحايا انا لا احاسبهم.. وصبرت وتحملت

ثم انتقلنا للعيش في مكان اخر وضربني مره واثنتين وثلاثه امام والدتي احدى المرات وتحملت وصبرت وتنازلت ورجعت ..

غير الشتائم والاهانات وكل ما اتحدث لأهلي يقولون الله يهديه ربما يتغير اشعر اني سأفقد حياتي مقابل ربما سيتغير..

انا لا اظلمه ولكني اعلم ان هناك امور اذا لم تكن موجوده في الرجل فهو غير سوي ..

مخافة الله فهو لا يصلي

البخل والكذب حيث ان كل كلامه لا تجد فيه شيئاً من الصدق ..

وعدم تحمل المسؤولية..

انا مقتنعه انه ابتلاء من الله ولست مجبره على تحمل المزيد فإذا مرضت او حصل لي شيء ابني سيضيع..

واولاده لا يحبونه لما فعله مع امهم ..

وابنيه في الدولة الأخرى لا يسأل عنهم ابداً ..

للأسف رغم ان حياته تدمرت اكثر من مره لكنه لا يريد ان يتغير..