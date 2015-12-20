سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
اهلا بزوار و اعضاء اللمة بالخصوص طلاب البكالوريا
بمناسبة العطلة الشتوية اتمنى لكم عطلة سعيدة مليئة بالجد والنشاط والحيوية و ان شاء الله تستغلوها احسن استغلال
بالتالي أقدم لكم بعض من السلاسل الخاصة بالعلوم الطبيعية مع الحل للاستاذ بوالريش جزاه الله خيرااا
التي اعتمد عليها انا شخصيا
ان شاء الله تستفيدون منها
الوحدات : 1-2-
مشاهدة المرفق سلسلة رقم -2- مع الحل -العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته.pdf
الحقيبة بمجملها الخاصة بالفصل الاول تجدونها هنا :
http://www.mediafire.com/download/i7ywnb420uq4g3d/حقيبة+الفصل+الأول+للأستاذ+بوريش+أحمد.rar
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