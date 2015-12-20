سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

قال noujoud: السلام عليكم ممكن تساعدوني انا مادة العلوم نغهمها بصح منقدرش نجاوب فيها نخاف منها ومن استاذها رجاءا عاونوني قبل لباك بليز راني حايرة واش ندير في هذي الحالة إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ختيتولا عليك فالعلوم في حقيقتها سهلة جدااا والجميع يقدر يفهمها لكن القليل من يحصل ع علامة كاملةفقط السر فيها هو منهجية في الاجابة وهذه المنهجية يا ختيتو تكتسبيها بطريقة غير مباشرة انطلاقااا من التمارين المتنوعةيعني حاولي تحلي تمارين بزااف وننصحك بتمارين احمد امين خليفة او الاستاذ بوالريش و معليش تكون اجاباتك خاطئة ماتخلعيش ف الاول عادي وماتستسلميش صححي اجوبة تاعك بالنظر للحل وبعدها زيدي تمارين اخرى وهكذا حتى تجدين نفسك اكتسبتي ذكاء اليد وتكتسبي منهجيةونصيحة اخرى هزي بكالوريات سابقة وحليهم ومن خلالهم تكتمل منهجيةوربي يوفقك