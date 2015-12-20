سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#1
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بيتنا القديم
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

اهلا بزوار و اعضاء اللمة بالخصوص طلاب البكالوريا

بمناسبة العطلة الشتوية اتمنى لكم عطلة سعيدة مليئة بالجد والنشاط والحيوية و ان شاء الله تستغلوها احسن استغلال

بالتالي أقدم لكم بعض من السلاسل الخاصة بالعلوم الطبيعية مع الحل للاستاذ بوالريش جزاه الله خيرااا

التي اعتمد عليها انا شخصيا

ان شاء الله تستفيدون منها

الوحدات : 1-2-






 
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CHAHRA GUELMIA

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
5 جانفي 2016
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3
#2
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

ممكن سلاسل الفصل التاني
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
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بيتنا القديم
#3
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

قال CHAHRA GUELMIA:
ممكن سلاسل الفصل التاني
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ان شاء الله راح انشرها
 
آخر تعديل:
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
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351
الإقامة
بيتنا القديم
#4
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

راني درت تعديل تقدري ترفعي الحقيبة كاملة

وساضع عن قريب البقية

موفقة
 
N

noujoud

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
7 جانفي 2016
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3
#6
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

السلام عليكم ممكن تساعدوني انا مادة العلوم نغهمها بصح منقدرش نجاوب فيها نخاف منها ومن استاذها رجاءا عاونوني قبل لباك بليز راني حايرة واش ندير في هذي الحالة
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
8,709
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بيتنا القديم
#7
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

قال محبة الرحمان 61:
شكرااااااااابارك الله فيك
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وفيك بارك الله ختيتو

موفقة ان شاء الله
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
3 نوفمبر 2014
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بيتنا القديم
#8
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

قال noujoud:
السلام عليكم ممكن تساعدوني انا مادة العلوم نغهمها بصح منقدرش نجاوب فيها نخاف منها ومن استاذها رجاءا عاونوني قبل لباك بليز راني حايرة واش ندير في هذي الحالة
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ختيتو

لا عليك فالعلوم في حقيقتها سهلة جدااا والجميع يقدر يفهمها لكن القليل من يحصل ع علامة كاملة
فقط السر فيها هو منهجية في الاجابة وهذه المنهجية يا ختيتو تكتسبيها بطريقة غير مباشرة انطلاقااا من التمارين المتنوعة
يعني حاولي تحلي تمارين بزااف وننصحك بتمارين احمد امين خليفة او الاستاذ بوالريش و معليش تكون اجاباتك خاطئة ماتخلعيش ف الاول عادي وماتستسلميش صححي اجوبة تاعك بالنظر للحل وبعدها زيدي تمارين اخرى وهكذا حتى تجدين نفسك اكتسبتي ذكاء اليد وتكتسبي منهجية
ونصيحة اخرى هزي بكالوريات سابقة وحليهم ومن خلالهم تكتمل منهجية
وربي يوفقك
 
N

noujoud

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
7 جانفي 2016
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21
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35
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3
#9
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

شكرا لك و جزاك الله خيرا
ربي يحفضك
 
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

:: عضو شرفي ::
#10
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
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الإعجابات
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بيتنا القديم
#10
رد: سلسلة من التمارين مع الحل للاستاذ بوالريش في العلوم الطبيعية الخاصة بالفصل الأول,,,

قال noujoud:
شكرا لك و جزاك الله خيرا
ربي يحفضك
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العفو ختيتو وانت من اهل الجزاء

موفقة ^^
 
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