عشبة علندة

baatiabde3ati
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ين – نوى (خاص) – نهيل أبو غيث: ( س . ح ) أحست بأن أمرا ما أصاب صحتها، ذهبت للكشف الطبي فنفى الطبيب أن يكون الأمر جللا بقوله: ما هي إلا ألياف.
وبعد ثلاث سنوات عادت الآلام لها، فأُخذت منها "خزعة" هيجت السرطان الذي أصيب به الثدي الأيسر ولم يستطع الطبيب اكتشافه في المرة الأولى.
قبل سنة ونصف خضعت للعلاج الكيماوي كونه الحل المؤقت لإيقاف نمو الورم فأحست بآلام شديدة تصفها بآلام الموت من العلاج، ومن ثم تم استئصال الورم بشكل كامل، كما قالت (س. ح) من عرابة جنوب غرب جنين لـ شبكة نوى واصفة رحلة عذابها مع السرطان التي لم تنتهي بعد.
س. ح (42 عاما) غير متزوجة، اعتقدت أن استئصال الثدي سيكون نهاية رحلة عذابها، فأخذت أدوية ومرت بكشوفات شهرية للإطمئنان من خلو جسدها من السرطان بعد إجرائها العملية، ولكن ألما في رأسها وآخر في يدها اليمنى أثارا هواجسها.
تقول "س": بدأت أشعر بألم في يدي اليمنى وأخبرت الطبيب بذلك فقال لي لا شيء يدعو للقلق، الشهر تلو الشهر والألم يزداد إلى أن أصبحت أعجز عن حمل حقيبة اليد والطبيب ينفي وجود خلل ما، فما كان من زوج أختي إلا أن صرخ في الطبيب ليجري لي صورة اشعة، التي كشفت أني مصابة بسرطان العظام.
وتوضح: "لا أقول بأن تأخر الكشف خطأ طبي لكنه إهمال بحقي، وذلك لإعلامي الطبيب في كل مره بأمر الألم ولم يأبه به".
وتضيف "س": أُجريت لي فحوصات كثيرة لمعرفة إن كان السرطان في أجزاء أخرى من جسدي أم لا، فكشفت النتائج عن خلو جسدي منه ما عدا يدي اليمنى في الكتف.
وعن علاج سرطان العظم تشير "س" إلى رفضها العلاج الكيماوي فهي لم تنس تجربتها معه قبل عامين والعذاب الذي عايشته خلال إصابتها بسرطان الثدي.
عشبة العليق علاج المرض:
توضح "س" بأنها ذهبت لرجل يدعى محمد قبها من قرية طورة تماثل للشفاء خلال سبعة أشهر من مرض سرطان المثانة الذي عانى منه لست سنوات بعد انتظامه على تناول منقوع نبتة العليق "العلندة" ثلاث مرات يوميا، واستوضحت منه كيفية معالجته الذاتية، راغبة بانتهاج ذات الأسلوب.
"اتبعت التعليمات ولي ما يقارب الـ (20 يوما) أتناوله وكلي أمل بالشفاء، إذ بدأت أشعر بأن الألم يقل عن ذي قبل" تقول "س".
وستتابع نوى مرحلة علاجها وتناولها العشبة وسنوافيكم بالنتائج في وقت لاحق.منقول
لمن يريد الحصول عليها يتصل بي في ايميل خاص بي
baatiabde3ati@gmail.com:regards01:
وبعد ثلاث سنوات عادت الآلام لها، فأُخذت منها "خزعة" هيجت السرطان الذي أصيب به الثدي الأيسر ولم يستطع الطبيب اكتشافه في المرة الأولى.
قبل سنة ونصف خضعت للعلاج الكيماوي كونه الحل المؤقت لإيقاف نمو الورم فأحست بآلام شديدة تصفها بآلام الموت من العلاج، ومن ثم تم استئصال الورم بشكل كامل، كما قالت (س. ح) من عرابة جنوب غرب جنين لـ شبكة نوى واصفة رحلة عذابها مع السرطان التي لم تنتهي بعد.
س. ح (42 عاما) غير متزوجة، اعتقدت أن استئصال الثدي سيكون نهاية رحلة عذابها، فأخذت أدوية ومرت بكشوفات شهرية للإطمئنان من خلو جسدها من السرطان بعد إجرائها العملية، ولكن ألما في رأسها وآخر في يدها اليمنى أثارا هواجسها.
تقول "س": بدأت أشعر بألم في يدي اليمنى وأخبرت الطبيب بذلك فقال لي لا شيء يدعو للقلق، الشهر تلو الشهر والألم يزداد إلى أن أصبحت أعجز عن حمل حقيبة اليد والطبيب ينفي وجود خلل ما، فما كان من زوج أختي إلا أن صرخ في الطبيب ليجري لي صورة اشعة، التي كشفت أني مصابة بسرطان العظام.
وتوضح: "لا أقول بأن تأخر الكشف خطأ طبي لكنه إهمال بحقي، وذلك لإعلامي الطبيب في كل مره بأمر الألم ولم يأبه به".
وتضيف "س": أُجريت لي فحوصات كثيرة لمعرفة إن كان السرطان في أجزاء أخرى من جسدي أم لا، فكشفت النتائج عن خلو جسدي منه ما عدا يدي اليمنى في الكتف.
وعن علاج سرطان العظم تشير "س" إلى رفضها العلاج الكيماوي فهي لم تنس تجربتها معه قبل عامين والعذاب الذي عايشته خلال إصابتها بسرطان الثدي.
عشبة العليق علاج المرض:
توضح "س" بأنها ذهبت لرجل يدعى محمد قبها من قرية طورة تماثل للشفاء خلال سبعة أشهر من مرض سرطان المثانة الذي عانى منه لست سنوات بعد انتظامه على تناول منقوع نبتة العليق "العلندة" ثلاث مرات يوميا، واستوضحت منه كيفية معالجته الذاتية، راغبة بانتهاج ذات الأسلوب.
"اتبعت التعليمات ولي ما يقارب الـ (20 يوما) أتناوله وكلي أمل بالشفاء، إذ بدأت أشعر بأن الألم يقل عن ذي قبل" تقول "س".
وستتابع نوى مرحلة علاجها وتناولها العشبة وسنوافيكم بالنتائج في وقت لاحق.منقول
لمن يريد الحصول عليها يتصل بي في ايميل خاص بي
baatiabde3ati@gmail.com:regards01: