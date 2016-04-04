





الاقتصاد الشعبي

الاقتصاد الشعبي





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هناك عدة انوع من الانظمة الاقتصادية مثل الرأس مالية اللعينة ..الاقتصاد الاسلامي ..مسيحي ..الشيوعي ..الفاشي ..الطبيعي ..نقابوي ....الخ وبطبع هناك انظمة اخرى مستنسخة من الانظمة الرئيسية



وكل هده انواع من لانظمة لها قوانين التي تميزها عن الاخرى ...



وما اريد تحدث عليه اليوم هو اقتصاد يتعامل به كل مواطنين منحته اسم الاقتصاد الشعبي له قانون واحد فقط : لا محاسبة الان محاسبة تزهق البركة :s



اقتصاد قائم على صدفية والعفوية في شارع اطرح سؤال للغالبية على شاكلة : سيدي كم هي نسبة نفاقتك المنزلية بنسبة للدخل العام او على سبيل متال كم هي نسبة نفاقتك الشهرية موضوعة للطعام وشراب بنسبة للدخل عام ....لا اعلم



ولمادا لا تعلم ولمادا لا تقوم بمحاسبة دخلك الشهري ؟





لا ؟ يا اخي تحسب بزاف تروح البركة :s



ادا صدفت اشخاص على هده الشاكلة فعلم انهم من اصحاب الميزانية الشعبية او الاقتصاد الشعبي ...وهدا شيىء سالب بحيث ينشىء الفرد بدون ان تكون له تقافة تسير ميزانية منزل ككل



الاخواة كرام عقلية : عينك هيا ميزانك / ما تحسب الان محاسبة تزحق بركة : افكار طوى الدهر عليها ولا يوجد فيها اي حكمة او نتيجة جيدة بحيث يصبح الفرد غير قادر على تنظيم ميزانية العائلة بشكل محكم ولا حتى تشكيل خطط ولو بسيطة للمستقبل ....



اخيرا في بعض الاحيان اظن ان الدولة تستعمل نفس نوع الاقتصاد ادا كانت نسبة تضخم ب5.10 بي المئة سبحان الله فمادا تستنتج غير اقتصاد هاوي



اظن ان فكرة عامة للموضوع واضحة يجب على شباب الاهتمام بتقافة ميزانية العائلة وتعلم من مقالات وكتب من اجل غد ناجح .



هناك بيت من قصيد شعبي مشهور : المكناسية تغني به عميد الشعبي العاصمي الحاج محمد العنقى يعود للشيخ شعراء المغرب الاقصى سيدي قدور العالمي





يا ويح لي ما بقى --- في مكاتبوا دارهم