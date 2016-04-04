الاقتصاد الشعبي

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
1 أكتوبر 2007
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#1



الاقتصاد الشعبي



هناك عدة انوع من الانظمة الاقتصادية مثل الرأس مالية اللعينة ..الاقتصاد الاسلامي ..مسيحي ..الشيوعي ..الفاشي ..الطبيعي ..نقابوي ....الخ وبطبع هناك انظمة اخرى مستنسخة من الانظمة الرئيسية

وكل هده انواع من لانظمة لها قوانين التي تميزها عن الاخرى ...

وما اريد تحدث عليه اليوم هو اقتصاد يتعامل به كل مواطنين منحته اسم الاقتصاد الشعبي له قانون واحد فقط : لا محاسبة الان محاسبة تزهق البركة :s

اقتصاد قائم على صدفية والعفوية في شارع اطرح سؤال للغالبية على شاكلة : سيدي كم هي نسبة نفاقتك المنزلية بنسبة للدخل العام او على سبيل متال كم هي نسبة نفاقتك الشهرية موضوعة للطعام وشراب بنسبة للدخل عام ....لا اعلم

ولمادا لا تعلم ولمادا لا تقوم بمحاسبة دخلك الشهري؟

لا ؟ يا اخي تحسب بزاف تروح البركة :s

ادا صدفت اشخاص على هده الشاكلة فعلم انهم من اصحاب الميزانية الشعبية او الاقتصاد الشعبي ...وهدا شيىء سالب بحيث ينشىء الفرد بدون ان تكون له تقافة تسير ميزانية منزل ككل

الاخواة كرام عقلية : عينك هيا ميزانك / ما تحسب الان محاسبة تزحق بركة : افكار طوى الدهر عليها ولا يوجد فيها اي حكمة او نتيجة جيدة بحيث يصبح الفرد غير قادر على تنظيم ميزانية العائلة بشكل محكم ولا حتى تشكيل خطط ولو بسيطة للمستقبل ....

اخيرا في بعض الاحيان اظن ان الدولة تستعمل نفس نوع الاقتصاد ادا كانت نسبة تضخم ب5.10 بي المئة سبحان الله فمادا تستنتج غير اقتصاد هاوي

اظن ان فكرة عامة للموضوع واضحة يجب على شباب الاهتمام بتقافة ميزانية العائلة وتعلم من مقالات وكتب من اجل غد ناجح .

هناك بيت من قصيد شعبي مشهور : المكناسية تغني به عميد الشعبي العاصمي الحاج محمد العنقى يعود للشيخ شعراء المغرب الاقصى سيدي قدور العالمي

يا ويح لي ما بقى --- في مكاتبوا دارهم
فلس حمر من قرار النحاس --- خير ما تختار البعض من ابن نادم

بمعنى في بعض الاحيان حين يكون لك دينار في الجيب احسن من صحبة وصداقة الناس


شكرا
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
AmiR@RoRo

AmiR@RoRo

:: نجمة اللمة ::
#2
إنضم
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أنثى
#2
رد: الاقتصاد الشعبي

السلام عليكم

ثقافة تقسيم الميزانية لا اظنها متداولة بشكل كبير في مجتمعنا
فالغالبية تجدهم مثل ما قلت يعتمدون سياسة ( عيني هي ميزاني)
او تجده ينفق ماله هباءا وفي كل شيئ ومرة واحدة تحت شعار ( ليوم ناكل وغدوا ربي يجيب)
دون اعتبار حجم العواقب فيما بعد
ثقافة تحتاج الى صقل في مجتمعنا هذا

مشكور اخي
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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#3
رد: الاقتصاد الشعبي

وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته

الاخت موضوع متل هدا يجب ان يكون له مكان في منهج دراسي على الاقل من طور متوسط الى ثانوي كمادة تدرس الانه شيىء مهم على الاقل ساعة واحد في الاسبوع او اسبوعين ........

شكرا
 
أ

ألوان مزيفة

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
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#4
رد: الاقتصاد الشعبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد أن معظم الشعب الجزائري وأقصد بالشعب شباب اليوم
اقتصاده قائم على الاقتصاد الشعبي حسب ما سميته وفعلا لو سألت
معظم هؤلاء عن نفقاتهم سيجيبون بلا أعلم ومش عارف نعيش اليوم
وغدوة نخليه على ربي، وهذا شيء سلبي يجعل الكثير من الشباب لا
يوفرون مبالغ لغدهم أو مستقبلهم إذن فترشيد النفقات وإحصائها
شيء مهم وفيصل بين التشومير وتوفير دورو لغدوة :p
شكرا على الموضوع أخي بارك الله فيك
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
3,593
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النقاط
191
#5
رد: الاقتصاد الشعبي

قال ألوان مزيفة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بين التشومير وتوفير :p

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وعليكي سلام ورحمة الله وبركاته

من يريد ان يفهم ما معنى " التشومير وتوفير " فما عليه الا بمراجعة قصة " النمل والصراصير "

( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) العنكبوت 43

والحديث قياس


 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#6
إنضم
8 أكتوبر 2012
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النقاط
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العمر
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الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك على الموضوع المميز
تحياتي لك
 
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