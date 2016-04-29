عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم





كيما قال جامزدين لي راهي طيب تحبس لي راهي تسيق تحبس لي راهي تاكل تحبس

لي راهي تغسل لماعن تحبس

كامل كامل احبسو وسمعوني مليح علبالكم توحشتكم وتوحشت نكتب موضوع هنا هههههه



بصح اليوم جيت نكتب ملقيتش واش نكتب هههه

قلت اليوم منشر في أعضاء اللمة هاهاها اليوم واحد ما نطلقو ههههه



نبداو بخويا حكيم كيما قال الوهراني

مالك اصحبي تزعق علينا ولا دبرت كاش زوجة

ومبغيتش تهدر هههههه ولا راك حاصل مع الحيوانات نسيتنا كامل واا راك غارق فالاوهام الزوجية هههه



خويا فتحي اليوم نمشر فيك مرة بعتلك ميساج مرديتليش عليه ههههه

واش بغيتو باسيوني هههه منهدرش عليه هي هي هي



الاخت مريم لقسنطينية عاينتنا وعاينت روحها ههههه

عندها شهر مكتبتش موضوع يكون سرقولها لكلافيي كيما

وحد الاخت ديما تحصل بلي لكلافيي تخسر ههههه

المهم بلاكو راني نحذركم منها هاهاها راهي تعاين خخخخخ



ومجاجو مراهيش تمبان كامل واللي هي زهيرة واللي هي حمرة ههههه

منهار حبس داعش هي حبست تقول كومبليس معاهم ولا الشهرية حبسوهالها هههههه

ولا يكون خطبوها صحاب ليزانgلليز ومخبرتناش هههههه



وببنت التلمسان الفنيانة منحكوش عليها

واش آميرة التيتانيك غرق وبوتفليقة زاد واندلعت الثورة ف54 ودينا الاستقال ف62 وبومدين مات وجا بوتفليقة وراح يموت وانت مزال مكتبتيش موضوع



ياو صح فنيانة بزاف قرعتيها ههههه



يقولو بنات تلمسان شاطرات وكل صباح بصنعة

اياي اتحركي لكلافيي ناض لحشيش فيه ههههه

ايا ديري موضوع هنا نديروه موضوع مميز وتدي عليه وسام افضل موضوع وزيدي تدي اسكار اللمة ههههه



نجو نحكو ضرك على الطمينة لي مابانتش السبوع جاز والطمينة مشفناهاش

ايا ختي ساندي يا الطمينة يا تورينا ياسمين ايا راني مامنشرتش فيك هههه



نجوزو للاخت فولا قالك طلقوها من لاسيتي هههه راهي بانت هذو اليومين

مسكينا غبنوها هناك مع الاخت نور الهدى

ماعندي مانزيد عليهم ههههه



راهي غير الاخت سارا لي ناشطا ماعندي مانقول فيها تانيت حشمت كاش ما نمنشر فيها هههه



كي شغل وجه الحشمة



ندورو للي هبلتنا وخارجا فينا قالك ليليا الزنبق ولا الزلبق وخلاص تفكرت الزئبق

آش المواضيع بزاف هلكتينا كل يوم بعدا

الموضوع لي نروح نكتبو نلقاك كتبتيه

وانا نحصل فختي مريم لي عاينتني والمشكلة هي انت ههههه



وكاين بزاف لي نقدر نمنشر فيه غير ميمتي ديري واش تحبي هههه ولي يهدر راني هنا

كاين تانيت لي منقدرش نمنشر فيهم

كيما خويا نجيب وامين وسفيان واالباندي والقائمة طويلة

مراهمش هنا



وبصفتي مواطن جزائري لي مبغاش التمنشير تاعي يجيني للحوما

يخرجلي راس راس وواحد ما يدخل روحو



هذا الموضوع برعايت الفيد وقتل الروتين

لي بغا يشارك ماعليه الا يمنشر في صاحبو هنا

ويربح اعجاب ورد من عندي هاهاهاهاها​