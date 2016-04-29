عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

Skor m@k

Skor m@k

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أحباب اللمة
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم


كيما قال جامزدين لي راهي طيب تحبس لي راهي تسيق تحبس لي راهي تاكل تحبس
لي راهي تغسل لماعن تحبس
كامل كامل احبسو وسمعوني مليح علبالكم توحشتكم وتوحشت نكتب موضوع هنا هههههه

بصح اليوم جيت نكتب ملقيتش واش نكتب هههه
قلت اليوم منشر في أعضاء اللمة هاهاها اليوم واحد ما نطلقو ههههه

نبداو بخويا حكيم كيما قال الوهراني
مالك اصحبي تزعق علينا ولا دبرت كاش زوجة
ومبغيتش تهدر هههههه ولا راك حاصل مع الحيوانات نسيتنا كامل واا راك غارق فالاوهام الزوجية هههه

خويا فتحي اليوم نمشر فيك مرة بعتلك ميساج مرديتليش عليه ههههه
واش بغيتو باسيوني هههه منهدرش عليه هي هي هي

الاخت مريم لقسنطينية عاينتنا وعاينت روحها ههههه
عندها شهر مكتبتش موضوع يكون سرقولها لكلافيي كيما
وحد الاخت ديما تحصل بلي لكلافيي تخسر ههههه
المهم بلاكو راني نحذركم منها هاهاها راهي تعاين خخخخخ

ومجاجو مراهيش تمبان كامل واللي هي زهيرة واللي هي حمرة ههههه
منهار حبس داعش هي حبست تقول كومبليس معاهم ولا الشهرية حبسوهالها هههههه
ولا يكون خطبوها صحاب ليزانgلليز ومخبرتناش هههههه

وببنت التلمسان الفنيانة منحكوش عليها
واش آميرة التيتانيك غرق وبوتفليقة زاد واندلعت الثورة ف54 ودينا الاستقال ف62 وبومدين مات وجا بوتفليقة وراح يموت وانت مزال مكتبتيش موضوع

ياو صح فنيانة بزاف قرعتيها ههههه

يقولو بنات تلمسان شاطرات وكل صباح بصنعة
اياي اتحركي لكلافيي ناض لحشيش فيه ههههه
ايا ديري موضوع هنا نديروه موضوع مميز وتدي عليه وسام افضل موضوع وزيدي تدي اسكار اللمة ههههه

نجو نحكو ضرك على الطمينة لي مابانتش السبوع جاز والطمينة مشفناهاش
ايا ختي ساندي يا الطمينة يا تورينا ياسمين ايا راني مامنشرتش فيك هههه

نجوزو للاخت فولا قالك طلقوها من لاسيتي هههه راهي بانت هذو اليومين
مسكينا غبنوها هناك مع الاخت نور الهدى
ماعندي مانزيد عليهم ههههه

راهي غير الاخت سارا لي ناشطا ماعندي مانقول فيها تانيت حشمت كاش ما نمنشر فيها هههه

كي شغل وجه الحشمة

ندورو للي هبلتنا وخارجا فينا قالك ليليا الزنبق ولا الزلبق وخلاص تفكرت الزئبق
آش المواضيع بزاف هلكتينا كل يوم بعدا
الموضوع لي نروح نكتبو نلقاك كتبتيه
وانا نحصل فختي مريم لي عاينتني والمشكلة هي انت ههههه

وكاين بزاف لي نقدر نمنشر فيه غير ميمتي ديري واش تحبي هههه ولي يهدر راني هنا
كاين تانيت لي منقدرش نمنشر فيهم
كيما خويا نجيب وامين وسفيان واالباندي والقائمة طويلة
مراهمش هنا

وبصفتي مواطن جزائري لي مبغاش التمنشير تاعي يجيني للحوما
يخرجلي راس راس وواحد ما يدخل روحو

هذا الموضوع برعايت الفيد وقتل الروتين
لي بغا يشارك ماعليه الا يمنشر في صاحبو هنا
ويربح اعجاب ورد من عندي هاهاهاهاها​
 
آخر تعديل:
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

خلييت كل شيء ودخلت مزية مرانيش في القائمة التمنشيير
يعطيك الصحة على الموضوع :regards01:
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

ه
هههههههه حوست على روحي حوست مبعد نلقها فولا كي شغل حبة فول خخخ

لالا هربتلهم ههههه هاذوك لا ماهربتلهمش والله ماتحوفلك الحرية خخخ

راني حابة نمنشر فيك بصح راني في حومتك عندك الزهر :p

صحيت
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

ههههههه مامنشرتش فيا لاخطرش اصلا ماتعرفنيش وحروفي بالكاد ترى
ماعندي فيمن نمنشر الله غالب ضاعتلي كون اليوم حتت الحسنات لي عندي هههه
الله يدوم المحبة بين ناس اللمة
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

أنا قلت أحفظ ماء وجهي وادخل احسن ما يقصفني اخوي واروح فيها
ياروح ما بعدك روح هههه
الله يسعد قلبك اخي
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

هههههههه والله يا ماالك واشمن حياوانات واشمن زوااج واش من خرطي
والله راهي بايرة الحالة كاين المواضيع كاين الفيد كاين كل ظروف احتلال شعب
بصح والو ما خلاوناش لا السي هشام لا الست ليليا الجديدة ههه كلاو كل شيء وزيد راني حسيت روحي كبير وراني نشجع في
الاعضاء الجدد راك عارف ديجا البارح درت في القسم نتاعك وقيلا 5 ردود يا بن عمي ما كفاوكش
وزيد انتوما علاه ما تجوش لقسمي فرغ واش كاين في قلبك
ارواح لثم واعترفلهم بلي حكيم راهو رااقد هذو النهارات ولا خبر
ونخرج لخي راس راس بصح ممنوع استعمال الرجل راك عارف باليد برك والكلافي طبعا هههه
ربي يهنيك خويا ضحكتني الله يرفع شاانك موضوع تووب ..
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

هههههههههههههههه
قلت نعجل قبل ما يمنشرني
آني جيت
و عجبتني كي قصفت خويا حكيييييم
هههههههههه​
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

السلام عليكم خويا مالك
ههههه شحال ماضحكتش من قلبي واليوم انت ضحكتني ربي يفتحها في وجهك ويفرحك فرحة دايمة

ومجاجو مراهيش تمبان كامل واللي هي زهيرة واللي هي حمرة ههههه
منهار حبس داعش هي حبست تقول كومبليس معاهم ولا الشهرية حبسوهالها هههههه
ولا يكون خطبوها صحاب ليزانgلليز ومخبرتناش هههههه
راني رايحا نولي الزهرة السوداء عيينا من لحمر بركات
ششششششش حاب تباصي روحك ولا تباصيني قالها نخدم معاهم انا خاطيني معرفهم مايعرفوني
يااااو راهم هدروا وقالوا بلي لحد الساعة ماقدرنا ندخلوا لمنطقة المغرب العربي قالك التوغل فيها أمر خطير وذلك بسبب المخابرات لي عندهم مانعرف صح ولا خرطي
المهم انا راني عميلة نتجسس واش يديروا ونجي نقول لعمي سلال عليهم هههههه وزيد ماتفكرنيش فالخطبة يعني لوكان جاو خطبوني جماعة لانgليز مانقولكمش ؟؟؟!!! (هي صح مانقولكمش تعودوا تعينوني ههههه )
مبصح الساعة هادي راني مخطوبة لواحد الشاب أسمو الباك اذا تحب تباركلي ويزيك من التمنشير بزاااف ماهوش مليح قالك يدير لاطونسيون
ربي يحفظك خويا ويهنيك ويعطيك واش متمني
تحياتي
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال الامين محمد:
هههههههههههههههه
قلت نعجل قبل ما يمنشرني
آني جيت
و عجبتني كي قصفت خويا حكيييييم
هههههههههه​
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ياسيدي وانا علاه واش راني دايرلكم ههه تتحماو معليه
انا قلت تحقرني في الكرطي نتاعك بصح ما قلتش راهم رايحين يتحماو معاك يا مالك
زهرك كبير معليه :sport01:
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

هههههه الله يعطيك الخير يا مالك
دخلت محلف علينا واحد واحد
الله غالب راك تعرف التفنيين وش يدير
ولا مرات نشك داعيين عليا شي دعوة باش منكتبش مواضيع
الردود منهم وعليهم والمواضيع مره فالقرن
وزاد هنا مانلقاش موضوع نحكي فيه
أولا لانو كامل المواضيع كملتوهم انت ومريم وليليا ههه
ثانيا انا ماشي ثرثاره عليها احم ههه
وزاد راك قلتها تلمسانيات كل صبع بصنعه ماشي كل صبع بموضوع هههه
دوك نشوف شي خرجه جديده ونحطها وكرموني عليها هههه
راك قلت لي مايدخلش يقصف بصح رانا دخلنا وقصفتنا بالتمنشير التقيل هههه
يعطيك الصحة مالك
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال حكيك:
خلييت كل شيء ودخلت مزية مرانيش في القائمة التمنشيير
يعطيك الصحة على الموضوع :regards01:
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السلام عليكم
آه ياخالتي حكيك لوكان نمنشر فيك يجرو مورايا هنا الاعضاء​
ربي يطول في عمرك وعايلتك
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال "viola":
ه
هههههههه حوست على روحي حوست مبعد نلقها فولا كي شغل حبة فول خخخ

لالا هربتلهم ههههه هاذوك لا ماهربتلهمش والله ماتحوفلك الحرية خخخ

راني حابة نمنشر فيك بصح راني في حومتك عندك الزهر :p

صحيت
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السلام عليكم
آه ياختي راني حكمتك عمبالي وليتي للاسيتي هههه
المهم الاسم يشبه لفولا بصح معرفت واش معناه ههههه
كي تولي لدار منشري متخافيش ههههه
ربي ينجحك ختي​
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال AmiR@RoRo:
هههههه الله يعطيك الخير يا مالك
دخلت محلف علينا واحد واحد
الله غالب راك تعرف التفنيين وش يدير
ولا مرات نشك داعيين عليا شي دعوة باش منكتبش مواضيع
الردود منهم وعليهم والمواضيع مره فالقرن
وزاد هنا مانلقاش موضوع نحكي فيه
أولا لانو كامل المواضيع كملتوهم انت ومريم وليليا ههه
ثانيا انا ماشي ثرثاره عليها احم ههه
دوك نشوف شي خرجه جديده ونحطها وكرموني عليها هههه
راك قلت لي مايدخلش يقصف بصح رانا دخلنا وقصفتنا بالتمنشير التقيل هههه
يعطيك الصحة مالك
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لا لا انت خيتي اميرة واش قال مالك كامل صحيح
فنيانة كبيرة جامي شفت ليك موضوع القسم نتاعكم راهي ناضت فيه الرتيلة والعناكب راهي دور لثم
خخخ قلتلهالك في بداية التعرف عليك بلي
انت والو الموضوع بعاام ورانا راحين نخصولكم وفي كل عام يوم عالمي للحتفال بالمواضيع نتاعكم
هاو انشطو شويا ونشطولنا الحالة ولا نشوفو نزوجوكم ونتهناو منكم :tongue02:
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال شاعرة الأمل:
ههههههه مامنشرتش فيا لاخطرش اصلا ماتعرفنيش وحروفي بالكاد ترى
ماعندي فيمن نمنشر الله غالب ضاعتلي كون اليوم حتت الحسنات لي عندي هههه
الله يدوم المحبة بين ناس اللمة
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السلام عليكم
صح منعرفكشش مليح مي لو فقتلك منطلقش بالتمنشير
انا نحب نمنشر فلي منعرفهمش باش ميعرفونيش هاهاها
ربي يهنيك ختي
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع: 12 (5 عضو و 7 ضيف)
‏hakim story, ‏الامين محمد+, ‏Fethi.dz+, ‏حكيك, ‏Skor m@k+

فتحي اون بارسون يدخل للموضوع نتااعك تقول عليه راهو حس بيك تمنشر فيه هههه
وجد وجد لكاش قصف مليح
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال سكون الفجر:
أنا قلت أحفظ ماء وجهي وادخل احسن ما يقصفني اخوي واروح فيها
ياروح ما بعدك روح هههه
الله يسعد قلبك اخي
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السلام عليكم
آه يا ختي سكون نسيتك برك لو هاكذاك منطلقكش
وخاصة كي مدرتيناش مسابقة صورة الشتاء ههههه
ربي يحفظك ختي
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال hakim story:
هههههههه والله يا ماالك واشمن حياوانات واشمن زوااج واش من خرطي
والله راهي بايرة الحالة كاين المواضيع كاين الفيد كاين كل ظروف احتلال شعب
بصح والو ما خلاوناش لا السي هشام لا الست ليليا الجديدة ههه كلاو كل شيء وزيد راني حسيت روحي كبير وراني نشجع في
الاعضاء الجدد راك عارف ديجا البارح درت في القسم نتاعك وقيلا 5 ردود يا بن عمي ما كفاوكش
وزيد انتوما علاه ما تجوش لقسمي فرغ واش كاين في قلبك
ارواح لثم واعترفلهم بلي حكيم راهو رااقد هذو النهارات ولا خبر
ونخرج لخي راس راس بصح ممنوع استعمال الرجل راك عارف باليد برك والكلافي طبعا هههه
ربي يهنيك خويا ضحكتني الله يرفع شاانك موضوع تووب ..
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السلام عليكم
واش اخويا حكيم انت لي خفيت كامل توحشتك عنديي مودا مهدرتش معاك هههه
الله غالب انا قلت فريتها ههههه عليها راك غير بالشعر
متخافش غير انت لي مندابزش معاك
تعرفني منحبش نفرغ في قلبي
راهو قريب يتعمر مبقالوش هههههه
راني خايف يطرطق خخخخخ
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال الامين محمد:
هههههههههههههههه
قلت نعجل قبل ما يمنشرني
آني جيت
و عجبتني كي قصفت خويا حكيييييم
هههههههههه​
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السلام عليكم
المرة الجاية نقصفك بالثقيل غير متخافش
اليوم زلقتلي ملكلافيي هههه
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال Skor m@k:
السلام عليكم
واش اخويا حكيم انت لي خفيت كامل توحشتك عنديي مودا مهدرتش معاك هههه
الله غالب انا قلت فريتها ههههه عليها راك غير بالشعر
متخافش غير انت لي مندابزش معاك
تعرفني منحبش نفرغ في قلبي
راهو قريب يتعمر مبقالوش هههههه
راني خايف يطرطق خخخخخ
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ههه ياي طلقنا الفايسبوك وقلنا نشطو الحالة هنا :sport01:
زيد الفرية ما فريتهاش بصح فريتها في حاجة مليحة اخرى هههه
انا خيك ما تقليش واش هي برك ههه راك تعرف حقوق النشر والتوزيع
معليه نشوفو كيفاش نديرولك موضوع واخطينا من التمنشير نتاعك شفتني عااقل وظريف حاب تحقرني :(
المرة الجاية نقصفك بموضوع مليح غير استنى برك
 
رد: عاجل ... إجتماع طارئ لي ميدخلش يقصف

قال hakim story:

لا لا انت خيتي اميرة واش قال مالك كامل صحيح
فنيانة كبيرة جامي شفت ليك موضوع القسم نتاعكم راهي ناضت فيه الرتيلة والعناكب راهي دور لثم
خخخ قلتلهالك في بداية التعرف عليك بلي
انت والو الموضوع بعاام ورانا راحين نخصولكم وفي كل عام يوم عالمي للحتفال بالمواضيع نتاعكم
هاو انشطو شويا ونشطولنا الحالة ولا نشوفو نزوجوكم ونتهناو منكم :tongue02:
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ههههههه واش واقيلا امين ومالك يتحاماو ويتعاونو عليك
وانت مع مالك عليا
احنا مواضيعنا يجو مره فالزمان يجو عزاز اك تعرف احم هههه
راكم بديتو تفيقو أميره الراقدة لي لداخل دوك ندخلها مواضيع لحتى تقولو حبسي ههه
 
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