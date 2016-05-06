الزراعة على سطح المنزل !!! ؟؟

rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
السلام عليكم
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إطلعت على فكرة الزراعة على سطح المنزل في أحد المواقع ، و لقد أعجبتني.
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هل منكم من مارس هذه الهواية ؟؟؟ .. أتمنى أن نتبادل الأفكار و التجارب في هذا الموضوع
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هل يمكن أن تكون هذه الهواية مشروعا ذو مدخول ؟؟؟
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أرجو أن نتفاعل سويا بخصوص هذه الفكرة.

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miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
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محل الإقامة
تيارت
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أنثى
رد: الزراعة على سطح المنزل !!! ؟؟

بالتوفيق لكم ان شاء الله
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
رد: الزراعة على سطح المنزل !!! ؟؟

انها مناظر غاية في الجمال و الروعة
الفكرة جميلة و خلق الله اجمل
غدا سأحظر التراب و ابدأ الزراعة
 
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
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แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
رد: الزراعة على سطح المنزل !!! ؟؟

قال ميلينا:
انها مناظر غاية في الجمال و الروعة
الفكرة جميلة و خلق الله اجمل
غدا سأحظر التراب و ابدأ الزراعة
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بالتوفيق إن شاء الله .. و يوجد في النات الكثير من النصائح و الطرق الفعالة و الأفكار العملية و المفيدة ، كل على حسب الإمكانات المتوفرة له
 
أ

~أمِيرَة الخَجل~

:: عضوية محظورة ::
إنضم
16 ماي 2016
المشاركات
1,019
النقاط
71
~أمِيرَة الخَجل~، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: الزراعة على سطح المنزل !!! ؟؟

السلام عليكم
هذه الافكار كنت اعتقد انها لا تصلح على سطوح البيوت
لأننا لا نسكن الان في طابق ارضي اعني ان الطابق الارضي
لبيتنا مخصص لسيارات و السلع التي نحتاجها .
لذلك لم نزرع اي شيء في هذا البيت
وبعد مشاهدة الموضوع ادركت ان الزراعة تصلح في السطح
سنجربها باذن الله لأنها نالت اعجابي كثيرا
 
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 سبتمبر 2014
المشاركات
1,759
النقاط
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محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
الزراعة المائية (لكنها مكلفة و لكن مردودها عشر مرات من زراعة التربة)
---
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sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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أنثى
روووعة
جربت مرة زراعة الحشائش في البيت وبالضبط في السطح عن جد روعة
و صراحة شجعتيني لأعود للزراعة
ممكن زراعة سطوح العمارات
أيضا فكرة رووووعة
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
751
النقاط
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
ماشاء الله أفكار رائعة، فكرت في الأمر ذات يوم وتمنيت ان أغرس شجرة ليمون وقرأت موضوعك صدفة، وأعجبتني الفكرة والنتائج التي في الصور تشجع على التجربة، فهل ينفع الأمر مع الأشجار الصغيرة مثلا؟
 
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