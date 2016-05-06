الزراعة على سطح المنزل !!! ؟؟

السلام عليكم

هذه الافكار كنت اعتقد انها لا تصلح على سطوح البيوت

لأننا لا نسكن الان في طابق ارضي اعني ان الطابق الارضي

لبيتنا مخصص لسيارات و السلع التي نحتاجها .

لذلك لم نزرع اي شيء في هذا البيت

وبعد مشاهدة الموضوع ادركت ان الزراعة تصلح في السطح

سنجربها باذن الله لأنها نالت اعجابي كثيرا ​