rycerz
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 26 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 1,759
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- แวนคูเวอร์
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
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إطلعت على فكرة الزراعة على سطح المنزل في أحد المواقع ، و لقد أعجبتني.
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هل منكم من مارس هذه الهواية ؟؟؟ .. أتمنى أن نتبادل الأفكار و التجارب في هذا الموضوع
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هل يمكن أن تكون هذه الهواية مشروعا ذو مدخول ؟؟؟
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أرجو أن نتفاعل سويا بخصوص هذه الفكرة.
--
إطلعت على فكرة الزراعة على سطح المنزل في أحد المواقع ، و لقد أعجبتني.
--
هل منكم من مارس هذه الهواية ؟؟؟ .. أتمنى أن نتبادل الأفكار و التجارب في هذا الموضوع
--
هل يمكن أن تكون هذه الهواية مشروعا ذو مدخول ؟؟؟
--
أرجو أن نتفاعل سويا بخصوص هذه الفكرة.