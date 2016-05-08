من الافضل كندا او الولايات المتحدة

الموضوع في 'منتدى المغتربين والمهاجرين' نشر بواسطة jgalil, ‏8 ماي 2016.

  1. jgalil

    jgalil :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    25
    الإعجابات المتلقاة:
    10
    نقاط الجوائز:
    0
    سؤال بسيط هل كندا احسن من و م ا من حيث العمل و الحقوق و الجنسية
     
    1 معجب بهذا.
    jgalil, ‏8 ماي 2016
    #1
  2. mikoto sama

    mikoto sama :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جوان 2016
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    ببساطة و في وجهة نظري ...كندا أفضل
    على العديدة من الاصعدة
    في حين ان الامر لا ينطبق على و م أ لأنه لا يمكنك العيش هناك إلا إذا كنت تملك غرين كارد
    و إن كنت طالب فإنه ممنوع عليك البقاء هناك بعد فترة إنتهاء دراستك ..الخ
     
    mikoto sama, ‏21 جوان 2016
    #2
  3. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    934
    الإعجابات المتلقاة:
    415
    نقاط الجوائز:
    43
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    افضل كندا
     
    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #3
  4. med200954

    med200954 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 جوان 2014
    المشاركات:
    247
    الإعجابات المتلقاة:
    202
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    حسبما قررأت في بعض المواقع المتخصصة في الهجرة تعتبر كندا الافضل .
     
    med200954, ‏26 جوان 2016
    #4
  5. omar inc

    omar inc :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    211
    الإعجابات المتلقاة:
    103
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    الله يوفقك
     
    omar inc, ‏8 جويلية 2016
    #5
  6. KimoB

    KimoB
    :: مشرف ::
    أقسام بلادي الجزائر
    قسم السياحة والسفر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 مارس 2009
    المشاركات:
    9,646
    الإعجابات المتلقاة:
    5,525
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    البويرة
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    الله اعلم من عنده معلومات يتفضل بالافادة
    تحياتي للجميع
     
    1 معجب بهذا.
    KimoB, ‏12 أكتوبر 2016
    #6
  7. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جوان 2016
    المشاركات:
    1,282
    الإعجابات المتلقاة:
    2,769
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تيارت
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    كامل يقولو كندا مليحة لخاطر كاين ليقربولي راهم تما بزاف
    شكرا
     
    miss victoria, ‏12 أكتوبر 2016
    #7
  8. YOUCEFCRIPCHO

    YOUCEFCRIPCHO :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2016
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    46
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة

    كندا الافضل حاليا
     
    1 معجب بهذا.
    YOUCEFCRIPCHO, ‏13 أكتوبر 2016
    #8
  9. taker

    taker :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏اليوم
    المشاركات:
    4
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    algeria
    اخي كندا افضل توفر كل الشروط
     
    taker, ‏21 فيفري 2017 على 10:28
    #9