الموضوع في 'منتدى المغتربين والمهاجرين' نشر بواسطة jgalil, 8 ماي 2016.
سؤال بسيط هل كندا احسن من و م ا من حيث العمل و الحقوق و الجنسية
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
ببساطة و في وجهة نظري ...كندا أفضل
على العديدة من الاصعدة
في حين ان الامر لا ينطبق على و م أ لأنه لا يمكنك العيش هناك إلا إذا كنت تملك غرين كارد
و إن كنت طالب فإنه ممنوع عليك البقاء هناك بعد فترة إنتهاء دراستك ..الخ
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
افضل كندا
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
حسبما قررأت في بعض المواقع المتخصصة في الهجرة تعتبر كندا الافضل .
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
الله يوفقك
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
الله اعلم من عنده معلومات يتفضل بالافادة
تحياتي للجميع
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
كامل يقولو كندا مليحة لخاطر كاين ليقربولي راهم تما بزاف
شكرا
رد: من الافضل كندا او الولايات المتحدة
كندا الافضل حاليا
اخي كندا افضل توفر كل الشروط
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).