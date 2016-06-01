حفيدة الخنساء
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كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي
المقادير
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات
- ملح وفلفل اسمر
- 1/2 كوب صوص باربكيو
- 2 حبة خبز فرنسي مقطع الى نصفين بالطول
- 1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رقيقة
- 1 كوب جبنة شيدر مبشورة
- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون في مقلاة متوسطة الحجم على نارمتوسطة.
تبلي الدجاج بالملح والفلفل ثم اضيفي الدجاج و1/4 كوب من صوص الباربكيو وقلبي حوالي 3-4 دقائق.
بطني صينية مناسبة بورق الزبدة ثم ضعي الخبز ووزعي باقي صوص الباربكيو. وزعي مكعبات الدجاج ثم البصل والجبن.
اخبزي في فرن متوسط الحرارة حتى يذوب الجبن.
زيني بصوص الباربكيو والكزبرة وقدميها ساخنة.
شهيّــة طيبــة
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