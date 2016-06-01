كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي

حفيدة الخنساء

حفيدة الخنساء

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#1
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#1



كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي









المقادير


  • ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات
  • ملح وفلفل اسمر
  • 1/2 كوب صوص باربكيو
  • 2 حبة خبز فرنسي مقطع الى نصفين بالطول



  • 1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رقيقة
  • 1 كوب جبنة شيدر مبشورة
  • 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
  • كزبرة خضراء مفرومة




طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون في مقلاة متوسطة الحجم على نارمتوسطة.


تبلي الدجاج بالملح والفلفل ثم اضيفي الدجاج و1/4 كوب من صوص الباربكيو وقلبي حوالي 3-4 دقائق.

بطني صينية مناسبة بورق الزبدة ثم ضعي الخبز ووزعي باقي صوص الباربكيو. وزعي مكعبات الدجاج ثم البصل والجبن.


اخبزي في فرن متوسط الحرارة حتى يذوب الجبن.


زيني بصوص الباربكيو والكزبرة وقدميها ساخنة.




شهيّــة طيبــة

منقــــــــوول

 
MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

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#3
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#3
رد: كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي

رائعة.. الف شكر ... جزاك الله كل خير
 
H

hadil2044

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#4
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#4
رد: كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي



يسلمو حنونة
 
chirine zina

chirine zina

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#7
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#7
رد: كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي

شكراااااا شكراااااااا شكراااا
 
Asseli Queen

Asseli Queen

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#10
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وهران
#10
رد: كيفية تحضير بيتزا الدجاج المشوي بالتوست الفرنسي

يعطيك الصحة
 
M

mohamed1598753

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#11
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ذكر
#11
بعض النصائح المتعلقة بـ طريقة عمل عجينة البيتزا
  • لابد من أن نقوم بنخل الدقيق؛ لكي يستطيع الهواء الدخول بين ذراته، وهذه الخطوة مهمة في طريقة عمل عجينة البيتزا؛ لأن الهواء يخرج من الدقيق عندما يكون داخل الأكياس؛ لذلك لابد من أن تنخليه أولًا؛ لأن ذلك سيساعد على انتفاخه.
  • يجب استخدام كمية بسيطة من الملح، بقدر رشة فقط، ولا نزيد عن ذلك؛ لأن الإفراط في الملح؛ سيجعل العجين تفسد.
  • لا تفردي العجين بالنشابة، فقط استخدمي يديك، وإذا شعرت أنها ليست طرية؛ فاتركيها لبعض الوقت، وبعد ذلك أعيدي فردها، ليس من الضروري أن تكون دائرية الشكل؛ فبعدما تنضج يمكنك تقسيمها كما تريدين
للمزيد اقرأو المقال دا هيقدكوا بجد طريقة عمل البيتزا كما المحترفين مفيدة كتييير
 
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