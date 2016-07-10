مناظرة ( زهرة الزنبق . الامين محمد ) ص 2

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بعد النجاح التي عرفته
حلقات المناظرة في أعدادها السابقة
و نزولا عند رغبة الكثيرين منكم أحبتي
رأيت اعادة بعث سلسلة من المناظرات
ستكون البداية من مناظرة
بين المرأة الحديدية ربي يبارك لينا فيها زهرة الزنبق
و اخوكم الامين محمد
المناظرة ستكون عبارة عن مشكلة بين رجل و زوجته
سيتناظر امتناظران حول الطريقة المثلى في حلها
انتظرونا قريا
شروط المسابقة كالعادة
الاحترام المتبادل
و تقديم البراهين
و عدم التوتر
المناظرة بدأت من الصفحة الثانية في هذا اموضوع
تواجدكم و تفاعلكم يهمنا
شكرا السلام عليكم
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