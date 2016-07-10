مناظرة ( زهرة الزنبق . الامين محمد ) ص 2

راح نبدا الخاوة ريحو شهر كامل والمناظرة موجودة ماراهيش راحا تهرب اللي يدخل يقراها



اذن على بركة الله

الواقعة يا جماعة انو الاخ بقايا انسان اتى لنا بالواقعة الآتية





سلام الله على احبتي الاخياركبارا كنتم ام صغارأدخل في الموضوع مباشرة حتى لا تقولوا عني ثرثار

في مناسبة من المناسبات اخذت زوجتك إلى بيت أهلها لتغيير الجو وبعد بضعة ايام ترجع لتأخذها لبيتكما تجدها غائبة والسبب هو ان امها اخذتها لزيارة خالتها من باب صلة رحم مع العلم ان خالتها لها ابن كان يوما ما مفتون بابنة خالته وهي كذلك لكن القدر حكم غير ذلك وكانت من نصيب رجل اخر

ولما دخلت عليهم وجدت كل الجمع في طرب وشوق وهي جالسة بقرب ابن خالتها تبادله طيب الفكاهة والحديث



فهل تمررها بأنك لا تعرف شيء وتشاركهم المصرح وترتدي دورالبهلوان الذي يسعى لاسعاد غيره والقلب مقروح تكاد تفارقه الروح وتكالبت عليه الاحزان؟

أوترجع الى بيتك ناسيا أو متناسي انك متزوج ولك زوجة وتمحو اثارها من راسك ؟؟؟

وأنتي أيتها الزوجة لو كنتي محل هذه الزوجة فكيف يكون تصرفي حينها افيدونا بارائكم ولا تبخلو علينا سلام





طبعا الاخ طلب رأينا وكل ورأيه كان رايي انو الزوجة هنا

اولا خرجت دون اذن زوجها من ببيت امها والتوجه لبيت خالها دون اذنه

فالبيت هناك رجل كان من المفروض يحبها وتحبه ولم يتم الزواج وكل اتجه الى حياته الزوجة هنا جلسيت تتسامر وتتكلم وتضحك في وقت جاء الزوج ووجد تلك الحادثة وهو يعلم ان الرجل الموجود مع زوجته كان يريد الزواج بها موقفي انا كان كالآتي



