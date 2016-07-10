مناظرة ( زهرة الزنبق . الامين محمد ) ص 2

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,139
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة




بعد النجاح التي عرفته
حلقات المناظرة في أعدادها السابقة
و نزولا عند رغبة الكثيرين منكم أحبتي
رأيت اعادة بعث سلسلة من المناظرات

ستكون البداية من مناظرة
بين المرأة الحديدية ربي يبارك لينا فيها زهرة الزنبق
و اخوكم الامين محمد



المناظرة ستكون عبارة عن مشكلة بين رجل و زوجته
سيتناظر امتناظران حول الطريقة المثلى في حلها

انتظرونا قريا
شروط المسابقة كالعادة
الاحترام المتبادل
و تقديم البراهين
و عدم التوتر

المناظرة بدأت من الصفحة الثانية في هذا اموضوع
تواجدكم و تفاعلكم يهمنا
شكرا السلام عليكم

 
آخر تعديل:
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,661
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

السلام عليكم
اهلا اخي الأمين شكرا على توجيه الدعوة وارجو ان اكون في مستوى النقاش
بشرط ذكر كل تفاصيل القصة واقتحام الآراء ونكمل المناظرة مع اعطاء الحل الأمثل
مستعدة في اي وقت تريد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,139
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

قال زهرة الزنبق:
السلام عليكم
اهلا اخي الأمين شكرا على توجيه الدعوة وارجو ان اكون في مستوى النقاش
بشرط ذكر كل تفاصيل القصة واقتحام الآراء ونكمل المناظرة مع اعطاء الحل الأمثل
مستعدة في اي وقت تريد
إضغط للتوسيع...
سنتفق قبل عرض المناظرة
أنا أفكر بعرضها يومي الخميس و الجمعة
أعطيني رأيك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,661
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

السلام عليكم
واش من خميس علاه خطبة الوداع ق ل واش عندك وخليني نقول شهرين باه توجد موضوع ماكان لاه تشقى للأزهر راهي باينة ماكان لاه تعب روحك
فالليل ورا الصلاة نجي قول أو نقول علاه نروطاردو
 
بقايا إنسان

بقايا إنسان

*أستاذ* عضو شرفي
إنضم
6 أوت 2010
المشاركات
1,755
النقاط
571
محل الإقامة
سطيف
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

قال زهرة الزنبق:
السلام عليكم
واش من خميس علاه خطبة الوداع ق ل واش عندك وخليني نقول شهرين باه توجد موضوع ماكان لاه تشقى للأزهر راهي باينة ماكان لاه تعب روحك
فالليل ورا الصلاة نجي قول أو نقول علاه نروطاردو
إضغط للتوسيع...
ههههههه منكم بالصح تعملوا مناظرة؟؟؟؟
انا حاطكم تضحكوا لا اكثر
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,246
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

السلام عليكم
مناظرة جيدة
شكرا للاخ بقايا انسان على الفكرة وبالتوفيق للاخت زهرة الزنبق والاخ الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,139
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

قال زهرة الزنبق:
السلام عليكم
واش من خميس علاه خطبة الوداع ق ل واش عندك وخليني نقول شهرين باه توجد موضوع ماكان لاه تشقى للأزهر راهي باينة ماكان لاه تعب روحك
فالليل ورا الصلاة نجي قول أو نقول علاه نروطاردو
إضغط للتوسيع...
ههههههههههههه
ربي يهديك ختي لعزيزة و الله تضحكيني و تخليني نضحك من قلبي و الله يالمهبووولة
خلاص قرري و انا نوافق باش ما تقوليش راك تستعمل في سلطة الرجال على النساء
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,661
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

السلام عليكم
خويا بقايا كيفاه نضحكو رانا سيريو
الاخت سومية ما تخميش ختك ليليا هنا تفرجو برك
خونا امين ماكان لاه قاع تجيبهالي ضحك وتمسخير
ادخل فالصح والفصحى ناقشني بها وزيد ماكان لاه دير سبب المناظرة معاقبة الزوجة مش موضونا انا اعطيني هدرة البارح نتاع الواقعة كيما صرات ورايك راه مازال الدليل واش قلت ماكان لاه التحريف
يا الله ابدا راني نستنى

 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,246
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

هيهيهيهــه ايما اي جات ليليا مشحونة تقول شي وشمن زعفها امين
وش من واعقة وعقت لبارح ؟؟
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,139
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )


طيب يا طيبة أنت
أختي ليليا قدميها بطريقتك
و أنا لك
المناظرة بيننا سجال
أنا فكرت بيوم الخميس و الجمعو أردت اتاحة الفرصة
للأخوة لأن الجمعة يوم راحة للأخوة و الأخوات العاملين
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,621
النقاط
2,251
العمر
26
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

السلام عليكم
فعلاً اشتقنا لمواضيع المناظرة وخاصة بعدما لقيت نجاحا في الاعداد السابقة
وهاهي اليوم تعود بحلة جميلة ومميزة وتجمع بين عضوين رائعين بردودهما وافكارهما
اتمنى التوفيق لكما وانا في المتابعة
تحياتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,661
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

راح نبدا الخاوة ريحو شهر كامل والمناظرة موجودة ماراهيش راحا تهرب اللي يدخل يقراها

اذن على بركة الله
الواقعة يا جماعة انو الاخ بقايا انسان اتى لنا بالواقعة الآتية


سلام الله على احبتي الاخياركبارا كنتم ام صغارأدخل في الموضوع مباشرة حتى لا تقولوا عني ثرثار
في مناسبة من المناسبات اخذت زوجتك إلى بيت أهلها لتغيير الجو وبعد بضعة ايام ترجع لتأخذها لبيتكما تجدها غائبة والسبب هو ان امها اخذتها لزيارة خالتها من باب صلة رحم مع العلم ان خالتها لها ابن كان يوما ما مفتون بابنة خالته وهي كذلك لكن القدر حكم غير ذلك وكانت من نصيب رجل اخر
ولما دخلت عليهم وجدت كل الجمع في طرب وشوق وهي جالسة بقرب ابن خالتها تبادله طيب الفكاهة والحديث

فهل تمررها بأنك لا تعرف شيء وتشاركهم المصرح وترتدي دورالبهلوان الذي يسعى لاسعاد غيره والقلب مقروح تكاد تفارقه الروح وتكالبت عليه الاحزان؟
أوترجع الى بيتك ناسيا أو متناسي انك متزوج ولك زوجة وتمحو اثارها من راسك ؟؟؟
وأنتي أيتها الزوجة لو كنتي محل هذه الزوجة فكيف يكون تصرفي حينها افيدونا بارائكم ولا تبخلو علينا سلام


طبعا الاخ طلب رأينا وكل ورأيه كان رايي انو الزوجة هنا
اولا خرجت دون اذن زوجها من ببيت امها والتوجه لبيت خالها دون اذنه
فالبيت هناك رجل كان من المفروض يحبها وتحبه ولم يتم الزواج وكل اتجه الى حياته الزوجة هنا جلسيت تتسامر وتتكلم وتضحك في وقت جاء الزوج ووجد تلك الحادثة وهو يعلم ان الرجل الموجود مع زوجته كان يريد الزواج بها موقفي انا كان كالآتي

اول خطأ الزوجة عندما ذهبت للزيارة دون علم زوجها وهن والصراحة لابد ان يؤدبها ثانيا والخطأ الاكبر اجتماعها في مجلس مع من كان يريدها زوجة وهو غريب عنها لانها زوجة رجل آخر ولا يحق لها ان تراه
دور الزوج الآن لما دخل ووجد هذا الموقف الصراحة اولا ان لى يجعل نفسه سخرية يعني هي تعلم انه على علم بابن خالتها ونواياه السابقة وكلهم يعلموون ان يجعل نفسه مهرجا ويتظاهر بان امر لم يكن هنا اجده قمة السخف وايضا ان يترف تصرف يقلل من كرامته امام الرجل الآخر فهنا ايضا الامر يقلل من شأنه لو انا محله آخذها من مكانه على انفراد واسمعها كلمات او حتى ضربها وتركها حيث هي والمغادرة وليست من اجل الطلاق لا ابدا الهجران هو تاديب لها ولو انها تستحق ان تؤدب باكثر من هذا
لن اكون محلها لانني لن افعلها اطلاقا ولو درتها نقتل روحي قبل ما يوصل ليا لانو مون شاوي الفحل راح يتيري عليا ديركت ههه
الله يهديهم االنسا عندهم الرجل ويزيدو يدوبلو يعني هذي ما زالت تحوس على وليد خالتها يا لطيف

اخونا الامين صاحب القلب العطوف اراد ان يربي الزوجة
موقفه كان مع الزوجة ولو مخطئة وراى ان معاقبتها امر لا يمد للرجولة بصلة وانا لن اقتبس رده اتركه هو يفعل
اللآن نقاط احب الاخ الامين ان يناقشني فيها
اخي الآمين لو من باب الدين ولو لسنا اهلا لهذا الزوجة لا تخرج دون علم زوجها
لو من باب العادات والتقاليد ايضا لا تخرج اتجهت لبيت اهلها تبقى هناك تريد الزيارات تاخذ الاذن اظن هناك اداة اسمها الهاتف
ثانيا خلوتها مع رجل اجنبي وكانت بينهما علاقة غرامية ماذا يسمى هذا هل هذا يجوز
ثالثا اخونا امين هل اردت للزوج ان يصفق لهما او يعتذر عذرا عذرا انصرف واترك لكما المجلس مادام كي تكملي عيطلي نجي نديك
الصراحة اريد ان افهم موقفك اليك الخط
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,621
النقاط
2,251
العمر
26
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

فقط سؤال حبيبتي مريومة
هل يحق للأعضاء التدخل والادلاء برأيهم حول الموضوع الآن؟
ام حتى تتم المناقشة بينك وبين الأخ امين؟
لأن قلمي يريد الكتابة والتدخل في الموضوع ههه

 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,661
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

قال لؤلؤة قسنطينة:
فقط سؤال حبيبتي مريومة
هل يحق للأعضاء التدخل والادلاء برأيهم حول الموضوع الآن؟
ام حتى تتم المناقشة بينك وبين الأخ امين؟
لأن قلمي يريد الكتابة والتدخل في الموضوع ههه

إضغط للتوسيع...
اختي مريم اعطي رايك بكل صراحة
اخونا امين يجد الزوج فالحالة هنا ظالم وليس له حق التدخل في ماضي زوجته او حتى معاقبتها هنا
تفضلي برأيك تخيلي الموقف واعطي رايك بكل صراحة
 
بقايا إنسان

بقايا إنسان

*أستاذ* عضو شرفي
إنضم
6 أوت 2010
المشاركات
1,755
النقاط
571
محل الإقامة
سطيف
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

الحق يقال انه لالجوز للمرأة الخروج اما من بيت زوجها او اهلها من دون اذن زوجها وان فعلت تعتبر ناشز
هذا الامر لا يستقيم الا كما وصفت واتفق عليه الشرع والعرف
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,241
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

السلام عليكم

جميل إعادة هذآ الموضوع

إن شآء الله أكون من بين المتآبعين​
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,661
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

يا جماعة الخير
نبدأ المناظرة خطوة بخطوة اول خطأ خروج الزوجة دون الإذن
زوجة اخذت الاذن للتوجه لبيت اهلها ومن هناك توجهت لبيت الخال دون علم الزوج
هل هذا تقبلونه انتم كرجال اخي امين رد من فضلك نتبع المشكلة من الاساس
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,139
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )

سأمضي في القضية رويدا رويدا
بالعقل يا اخوان الموضوع الذي بيننا ليس وليد اللحظة
بمعنى ليس كل رجل لما يذهب الى بيت صهره و لا يجد زوجته عند بيت خالها
تثور ثائرته و يلحق بها

الا اذا كان للأمر جذور سابقة
بمعنى أو بالمثال يتضح المقال
أنا مثلا نفرض جدلا أني ذهبت الى أنسابي و لم أجد زوجتي
في بيت أبيها لن يدخلني الشك أبدا
لأن علاقتي بزوجتي علاقة ثقة كاملة و متأكد انها صاحبة خلق و أفضل مني
بكثييير الكثيير

السيد لما لحق زوجته يعني ذالك ان كان في راسه أمر يريد ان يراه او يتأكد منه
و الا كيف نفسر لحاقه بها معناه كان يشك في الأمر أو كانت لديه أفكار سيئة عن زوجته
و هو يشك في أخلاقها

اخواني هنا لابد ان اتوقف للحظات
كيف يطيب العيش في بيت فيه شك و عدم ثقة بين الرجل و زوجته

الزوج و الزوجة من زمان كان لازم يحكو على شكوكهم
و كان لزاما على الزوج عدم التقرعيج على زوجته و عن ماضيها
فهذا سبيل لفساد العيش الهنيء
لا تسأل عن ماضيها لأنك سوف تصاب بالوسواس

حاسبها من يوم خطبتك لها الى يومك هذا


أما اذا رايت منها ما يريبك اسألها مباشرة
اذا انكرت ما جعلك تشك أوصها و حذرها و علّمها
و اذا قالت شيئا يعكر صفوة السعادة هنا لديك الكثير من الحلول حسب المشكلة
ممكن تتحل بالكلام وصولا الى الطلاق كأقصى حل طبعا هذا حل اذا تعلق الأمر بالخيانة مثلا
أو سوء أخلاق لا يرجى منها خير و لا خلق مثلا كشتم الوالد مثلا او السحر و الشعوّذة و لم تنتهي

هته اول فكرة أو مدخل للمناظرة

ردا على سؤالك

خروج الزوجة من دون اذن الزوج خطأ
لكن يكون خطأ فادح أو خطأ صغير حسب الحالة
و حسب العلاقة التي تربط بين الزوجين و مدى ثقتهما ببعض

زوج يشك في زوجته يرى الأمر خطيرا و الخطأ فادح
و زوج يثق في زوجته و هي أهل للثقة يرى الأمر خطأ بسيط
لي عودة بحول الله
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,139
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
رد: مناظرة جديدة في انتظاركم ( زهرة الزنبق . الامين محمد )


خروج الزوجة من دون اذن الزوج خطأ
لكن يكون خطأ فادح أو خطأ صغير حسب الحالة
و حسب العلاقة التي تربط بين الزوجين و مدى ثقتهما ببعض

زوج يشك في زوجته يرى الأمر خطيرا و الخطأ فادح
و زوج يثق في زوجته و هي أهل للثقة يرى الأمر خطأ بسيط
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top