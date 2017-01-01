الامين محمد في ذمة الله

بسم الله ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) (( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) أولا انا صديق الامين محمد قبل أيام اصيب بوعكة صحية فأرسل الي و اعطاني هته الرسالة و كتب فيها اسم المنتدى و الاسم المستخدم و كلمة المرووور بسم الله أحبتي اننا أيام معدودات كلما دهبت ساعة ذهب بعضنا و ان الأجل لآت لا يؤخره دواء و لا دعاء بنفس راضية بقضاء الله و قدره أكتب احرفي هته لتقرؤوها و انا في الدار الآخرة ليتني أستطيع اخباركم بما هو واقع لي في قبري مع ظني بالله أنه روضة من رياض الجنة لأني عشت بسيطا و مت بسيطا حاولت أن اعيش معكم بلحلو و المرّ كما عشت واقعي بين أهلي لا أنازع أحدا أمرا الا أخذت بالأيسر و لا كانت حاجة أحد عندي الا أعطيتها اياه باسما للثغر شاء الله الله ان أفارقكم بأكثر من ألف و خمس مائة بين رد و موضوع جاد و هزلي ضاحكا و باكيا تارة أخرى في جعبتي ألم كل واحد منكم و أمله و أحلامه أخواني كنتم معي خير الرجال كلكم أخواتي كنتن نعم الأخوات لي أحبكم جميعا ساااامحوووووني لكن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ كميرا كاشي تخلع الغاشي يااا مجرمين راكم تبكوا ياللله لازم تحبوني قبل ما نموت و كي نموت الله يرحمني هههههههههههههههههههه سااامحوني خاوتي و الله حبيت نذكركم بلي كاينن يوم الفراق مادامنا مع بعض نعيشوا لبعض و نترفع على الشحناء و نحب بعض و نحترم بعض و نوقف مع بعض هههههههههههههه اخوكم الامين محمد من الآخرة يحييييكم ههههههههههههه