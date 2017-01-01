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الامين محمد في ذمة الله

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏19 جويلية 2016.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,514
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    الجزائر الحبيبة

    بسم الله
    ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

    (( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

    أولا انا صديق الامين محمد
    قبل أيام اصيب بوعكة صحية فأرسل الي و اعطاني هته الرسالة
    و كتب فيها اسم المنتدى و الاسم المستخدم و كلمة المرووور

    بسم الله
    أحبتي اننا أيام معدودات كلما دهبت ساعة ذهب بعضنا
    و ان الأجل لآت لا يؤخره دواء و لا دعاء

    بنفس راضية بقضاء الله و قدره أكتب احرفي هته لتقرؤوها و انا في الدار الآخرة
    ليتني أستطيع اخباركم بما هو واقع لي في قبري
    مع ظني بالله أنه روضة من رياض الجنة
    لأني عشت بسيطا و مت بسيطا
    حاولت أن اعيش معكم بلحلو و المرّ
    كما عشت واقعي بين أهلي
    لا أنازع أحدا أمرا الا أخذت بالأيسر و لا كانت حاجة أحد عندي الا أعطيتها اياه باسما للثغر

    شاء الله الله ان أفارقكم بأكثر من ألف و خمس مائة بين رد و موضوع
    جاد و هزلي ضاحكا و باكيا تارة أخرى
    في جعبتي ألم كل واحد منكم و أمله و أحلامه
    أخواني كنتم معي خير الرجال كلكم
    أخواتي كنتن نعم الأخوات لي
    أحبكم جميعا
    ساااامحوووووني
    لكن
    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ــ

    ـ

    كميرا كاشي تخلع الغاشي
    يااا مجرمين راكم تبكوا ياللله لازم تحبوني قبل ما نموت
    و كي نموت الله يرحمني هههههههههههههههههههه

    سااامحوني خاوتي و الله حبيت نذكركم بلي كاينن يوم الفراق
    مادامنا مع بعض نعيشوا لبعض
    و نترفع على الشحناء و نحب بعض و نحترم بعض
    و نوقف مع بعض

    هههههههههههههه
    اخوكم الامين محمد من الآخرة يحييييكم
    ههههههههههههه
     
    *حزن النبلاء*, koko DZ, لؤلؤة قسنطينة و 22 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏19 جويلية 2016
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    الجامعة، الوادي
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    الله يسامحك، والله ما أقول غير هيك
     
    5 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏19 جويلية 2016
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر الحبيبة
    رد: الامين محمد في ذمة الله


    ههههههههه
    أعتذر أختي العزيييزة سكون
    هكذا لا تبقي زعلانة مني
    ياللله نتسامحوا قبل الفراق

    سااامحيني و الا سوف أموت ههههههههههه​
     
    6 معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏19 جويلية 2016
    #3
  4. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    أنثى
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    حرآم عليك آخويا

    والله امنت قريت العنوان جآني الشوكْ
    مآلقري الموت حق
    ’’

    مي كاينة ثغرة خلآتني نحس بلي فبركة خخخخ
    هو نفس التنسيق نتاع الخط ديآلك خخ
    واكييد كاين حوايج اخرى مانيش قادرة نحقق فيهآ ( كي شغل محقق كونان هه )

    تحيآتي


     
    5 معجبون بهذا.
    كارلا, ‏19 جويلية 2016
    #4
  5. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    أخي الأمين محمد شكرا على التذكير و لكن ليس بهاته الطريقة ( خلعتي) حزنت كثيرا من أجلك حتى و إن كانت كاميرا كاشي رعاك الله أينما كنت و أينما حلت خطاويك و رفع الله من قدرك و كنت في ذمته إن شاء الله في الدنيا و الآخرة
     
    5 معجبون بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏19 جويلية 2016
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,514
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    الجزائر الحبيبة
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    نصلي المغرب في الآخرة و نرجع ليكم
    هههههههههههههه
    لحظات و أعود​
     
    5 معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏19 جويلية 2016
    #6
  7. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    الإقامة:
    الجامعة، الوادي
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    كنت أفكر في مسامحتك ولكني أقلعت عن الفكرة تماماً بعد كامرتك الجميلة هذه :mad::mad:
    هههههه الله يسامحك أخي ولكني خفت كثيراً والله
    الله يحفظكم لأهلكم وأحبائكم ان شاء الله

     
    5 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏19 جويلية 2016
    #7
  8. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    الله يهديك
    حكمتني سكتة قلبية من الخلعة
    هههههههه
    والله غير درتها بينا
    هههههههههههههههههه​
     
    5 معجبون بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏19 جويلية 2016
    #8
  9. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
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    نقاط الجوائز:
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    رد: الامين محمد في ذمة الله

    ماش جديدة عليا الحوايج هاذي
    شايفتها شحال من مرة قبل
    العفسة هاذي
    اكيد من عنوانو تخلعت .. و منبعد تفكرتها عفسة هههه​
     
    التعديل الأخير: ‏19 جويلية 2016
    5 معجبون بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏19 جويلية 2016
    #9
  10. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    عالم النسيان
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    السلام عليك
    والله من عنوان الموضوع تخلعت
    اكيد الموت حق مي والله بقيت داهشة
    قولت مكاش منها
    وبديت نقرا حتى لقيتها في التالي كاميرا كاشي
    نتاع الصح تخلع وتفجع
    الحمد لله جازت بخير وعلى خير
    ربي يحفظك اخي لاهلك
     
    2 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏19 جويلية 2016
    #10
  11. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    ايام و نرحل
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    و الله خلعتني الله يسامحك اخي
     
    1 معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏19 جويلية 2016
    #11
  12. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أفريل 2015
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    أنثى
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    قلبي قلبي قلبي

    قريب يطيح هههههههه

    والله حكمتني خلعة الله يهديك اخي من هذه المقالب

    ههههههههههه

    الله يسامحك
     
    wissam 47, ‏19 جويلية 2016
    #12
  13. salah.f

    salah.f :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإقامة:
    Londres
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    سلم ع الجماعة الي معاك تحت خخخخ
     
    salah.f, ‏19 جويلية 2016
    #13
  14. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
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    نقاط الجوائز:
    391
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    بصراحة عرفتها
    كانت باينة تكمل كيما هاك هههههه
    مشكور
     
    يونس قاسم, ‏19 جويلية 2016
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
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    الجزائر الحبيبة
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    شكراااااا أحبابي
    ههههههههههههههه
    رايح نرد عليكم واحد واحد
     
    1 معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏19 جويلية 2016
    #15
  16. Mr Brahim

    Mr Brahim :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 سبتمبر 2011
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    191
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    الله يهديك يا خويا و الله الفشلة حكمتني حتى شفت انك نتا لي حطيت الموضوع
    واش نقولوا غير ربي يرزقنا حسن الختام
     
    2 معجبون بهذا.
    Mr Brahim, ‏19 جويلية 2016
    #16
  17. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,514
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    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    ههههههههههههه
    والله اعتذر منكم ما تزعفوش​
     
    1 معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏19 جويلية 2016
    #17
  18. عاشقة الكرة

    عاشقة الكرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 أكتوبر 2009
    المشاركات:
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    أنثى
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    قسما بالله غير قلبي ولا يخبط يخبط دخلت نجري يا خاه وشبيه المسكين
    هههههه
    ربي يسامحك وربي يطول في عمرك اخي خلعتنا كاميرا تاعك واعرة ياجدك ههه
    ربي يهنيك وخلينا من المقالب هاذو ياو ​
     
    2 معجبون بهذا.
    عاشقة الكرة, ‏19 جويلية 2016
    #18
  19. hadil2044

    hadil2044 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    رد: الامين محمد في ذمة الله



    فجعتني اوووووو
    والله الواحد مش ناقص فجايع

    كلنا سنفترق ويقى الود بيننا دائما
     
    hadil2044, ‏19 جويلية 2016
    #19
  20. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جويلية 2013
    المشاركات:
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    Batna
    رد: الامين محمد في ذمة الله

    سلام عليكم
    اكاد اجزم ان اغلبيتنا مع قراءته لأول سطر رح يجري لآخر الموضوع . شعب معندوش صبر ^^
    الحاجة الوحيدة اللي تغيض اذا رحلت حضرتك
    انو المنتدى يفقد احد ابرز الشخصيات السامطة في اللمة
    لول . امزح فقط
    ادامكم الله ذخرا لهاذ الصرح
    والله يطول في عماركم
    تحياتي
     
    1 معجب بهذا.
    باتنية و نص, ‏19 جويلية 2016
    #20
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