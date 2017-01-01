الامين محمد في ذمة الله



بسم الله

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )



(( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))



أولا انا صديق الامين محمد

قبل أيام اصيب بوعكة صحية فأرسل الي و اعطاني هته الرسالة

و كتب فيها اسم المنتدى و الاسم المستخدم و كلمة المرووور



بسم الله

أحبتي اننا أيام معدودات كلما دهبت ساعة ذهب بعضنا

و ان الأجل لآت لا يؤخره دواء و لا دعاء



بنفس راضية بقضاء الله و قدره أكتب احرفي هته لتقرؤوها و انا في الدار الآخرة

ليتني أستطيع اخباركم بما هو واقع لي في قبري

مع ظني بالله أنه روضة من رياض الجنة

لأني عشت بسيطا و مت بسيطا

حاولت أن اعيش معكم بلحلو و المرّ

كما عشت واقعي بين أهلي

لا أنازع أحدا أمرا الا أخذت بالأيسر و لا كانت حاجة أحد عندي الا أعطيتها اياه باسما للثغر



شاء الله الله ان أفارقكم بأكثر من ألف و خمس مائة بين رد و موضوع

جاد و هزلي ضاحكا و باكيا تارة أخرى

في جعبتي ألم كل واحد منكم و أمله و أحلامه

أخواني كنتم معي خير الرجال كلكم

أخواتي كنتن نعم الأخوات لي

أحبكم جميعا

ساااامحوووووني

لكن

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كميرا كاشي تخلع الغاشي

يااا مجرمين راكم تبكوا ياللله لازم تحبوني قبل ما نموت

و كي نموت الله يرحمني هههههههههههههههههههه



سااامحوني خاوتي و الله حبيت نذكركم بلي كاينن يوم الفراق

مادامنا مع بعض نعيشوا لبعض

و نترفع على الشحناء و نحب بعض و نحترم بعض

و نوقف مع بعض



هههههههههههههه

اخوكم الامين محمد من الآخرة يحييييكم

ههههههههههههه

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