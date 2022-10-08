عاجل وفاة الامين محمد

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
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انا صديق الامين محمد
قبل ايام تواصل معي و اعطاني
معلومات عن المنتدى و كلمة المرور و اوصاني
ان انقل رسالته اليكم
بسم الله
بقلم الامين محمد
بسم الله
( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
(( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
أحبتي اننا أيام معدودات كلما دهبت ساعة ذهب بعضنا
و ان الأجل لآت لا يؤخره دواء و لا دعاء
بنفس راضية بقضاء الله و قدره أكتب احرفي هته لتقرؤوها و انا في الدار الآخرة
ليتني أستطيع اخباركم بما هو واقع لي في قبري
مع ظني بالله أنه روضة من رياض الجنة
لأني عشت بسيطا و مت بسيطا
حاولت أن اعيش معكم بحلو الدنيا و المرّها
كما عشت واقعي بين أهلي
لا أنازع أحدا أمرا الا أخذت بالأيسر
و لا كانت حاجة أحد عندي الا أعطيتها اياه باسما للثغر
صراعي مع المرض كان عسيرا و مضنيا و طويلا
فمهما حاولت تزوير الابتسامة الا ان الواقع و الحقيقة
كانا عكس ذالك تماما
قومت مرضي بكل ما اقدر
و حاولت ان اغلبه
لكن المرض كان اطول عمرا و اطول بالا
و كان مرضي اقوى من كفاحي و من صبري
كافحت و حاولت العيش من اجل من احب
من اجل بناتي و زوجتي و من اجل اخواني و اخواتي في اللمة الطيبة
اللمة التي ملأت فراغ الواقع الاليم حين تخلى عني عائلتي
تمنيت ان اعيش لارى نجاحات بناتي و ابني
تمنيت ان اعيش اطول لأرى اللمة نجما في سماء النت
تمنيت أعيش أطول لسدد ديوني
تمنيت أن أعيش أطول لأح و أعتمر
تمنيت لن أعيش أطول لأرى الجزائر في مصاف التقدم
لكن الموت كان أسبق من كل ما سبق
و شاء الله ان يكون أجلي قبل كل هذا
شاء الله الله ان أفارقكم في الاجل هذا
و في جعبتي ألم كل واحد منكم و أمله و أحلامه
أخواني كنتم معي خير الرجال كلكم
أخواتي كنتن نعم الأخوات
أحبكم جميعا
ساااامحوووووني
لكن
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كميرا كاشي
ههههههههههههههههههههههه
سااامحوني خاوتي و الله حبيت نذكركم بلي كاينن يوم الفراق
يوم الرحيل
يوم الأجل
فما اعددنا لذالك اليوم
التسامح
الإيمان
التوبة
حب الاخوان
و غيرها
المهم
هههههههههههههه
اخوكم الامين محمد من الآخرة يحييييكم
ههههههههههههه
سلاااااااااااام