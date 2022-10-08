عاجل وفاة الامين محمد



انا صديق الامين محمد

قبل ايام تواصل معي و اعطاني

معلومات عن المنتدى و كلمة المرور و اوصاني

ان انقل رسالته اليكم





بسم الله

بقلم الامين محمد

بسم الله

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )



(( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))



أحبتي اننا أيام معدودات كلما دهبت ساعة ذهب بعضنا

و ان الأجل لآت لا يؤخره دواء و لا دعاء



بنفس راضية بقضاء الله و قدره أكتب احرفي هته لتقرؤوها و انا في الدار الآخرة

ليتني أستطيع اخباركم بما هو واقع لي في قبري

مع ظني بالله أنه روضة من رياض الجنة

لأني عشت بسيطا و مت بسيطا

حاولت أن اعيش معكم بحلو الدنيا و المرّها

كما عشت واقعي بين أهلي

لا أنازع أحدا أمرا الا أخذت بالأيسر

و لا كانت حاجة أحد عندي الا أعطيتها اياه باسما للثغر

صراعي مع المرض كان عسيرا و مضنيا و طويلا

فمهما حاولت تزوير الابتسامة الا ان الواقع و الحقيقة

كانا عكس ذالك تماما

قومت مرضي بكل ما اقدر

و حاولت ان اغلبه

لكن المرض كان اطول عمرا و اطول بالا

و كان مرضي اقوى من كفاحي و من صبري

كافحت و حاولت العيش من اجل من احب

من اجل بناتي و زوجتي و من اجل اخواني و اخواتي في اللمة الطيبة

اللمة التي ملأت فراغ الواقع الاليم حين تخلى عني عائلتي

تمنيت ان اعيش لارى نجاحات بناتي و ابني

تمنيت ان اعيش اطول لأرى اللمة نجما في سماء النت

تمنيت أعيش أطول لسدد ديوني

تمنيت أن أعيش أطول لأح و أعتمر

تمنيت لن أعيش أطول لأرى الجزائر في مصاف التقدم

لكن الموت كان أسبق من كل ما سبق

و شاء الله ان يكون أجلي قبل كل هذا



شاء الله الله ان أفارقكم في الاجل هذا

و في جعبتي ألم كل واحد منكم و أمله و أحلامه

أخواني كنتم معي خير الرجال كلكم

أخواتي كنتن نعم الأخوات

أحبكم جميعا

ساااامحوووووني

لكن

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كميرا كاشي

ههههههههههههههههههههههه







سااامحوني خاوتي و الله حبيت نذكركم بلي كاينن يوم الفراق

يوم الرحيل

يوم الأجل



فما اعددنا لذالك اليوم

التسامح

الإيمان

التوبة

حب الاخوان

و غيرها





المهم

هههههههههههههه

اخوكم الامين محمد من الآخرة يحييييكم

ههههههههههههه

سلاااااااااااام​