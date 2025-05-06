هَوَس التجميل ..... لماذا كل هذا ؟!

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::

صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

هَوَس التجميل ..... لماذا كل هذا ..... ؟؟!!

هوس التجميل ولا منتشر بزاف في الوقت الحالي

وين الناس ولات تسعى باش توصل لمقاييس جمال مفروضة عليها من مواقع التواصل الإجتماعي و من المؤثرين و المؤثرات و المشاهير

زمان كان الجمال حاجة طبيعية كل واحد بجمالو الخاص
بصّح اليوم نشوفو بزاف اللي يدخلوا في دوامة العمليات التجميلية وحدة وراء وحدة حتى يفقدوا ملامحهم الأصلية و يعرضو صحتهم للخطر

كاين بزاف عوامل زادت في انتشار هاد الظاهرة منها الضغط الاجتماعي و التقليد الأعمى للمشاهير و المؤثرين و. ما علابالهمش بلي كاين منهم لي يديرو اشهار و خالصين عليه

و كاين حتى اللي يعاني من قلة الثقة بالنفس وين يحس رواحم دايما ناقصين و يخممو أن الحل هو التجميل أو التجميل المستمر

من جهة أخرى سهولة الوصول للعمليات التجميلية خلات الناس تجرب بدون حساب العواقب مما يقدر يؤدي لمشاكل صحية أو حتى نفسية

زمان في الجزائر كانت معايير الجمال تعتمد أكثر على الصفات الطبيعية و البساطة بعيدًا عن التأثيرات الحديثة و التجميل الصناعي

المرأة الجميلة كانت تُوصف بأنها صاحبة البشرة صافية و شعر كثيف و طويل و عيون واسعة و غالبًا ما كان يُفضَل اللون الأسود أو العسلي للعيون

و الملامح الطبيعية كانت رمزًا للجمال حيث لم يكن هناك هوس بالمكياج أو العمليات التجميلية بل كانت العناية بالبشرة و الشعر تتم بطرق تقليدية مثل إستخدام الزيوت الطبيعية و الحناء

كما كان يُنظر إلى المرأة الممتلئة على أنها أكثر جمالا لأنها تعكس الصحة و القدرة على تحمل أعباء الحياة أما في الوقت الراهن انشرت عمليات التكميم و النحت

أما في بعض المناطق فكان الوشم التقليدي على الوجه و اليدين يُعتبر علامة جمال و رمزًا للهوية الثقافية خاصة عند النساء الأكبر سنًا

اللباس أيضًا كان جزءًا من معايير الجمال حيث كانت الحايك و الملحفة تضفي لمسة من الأنوثة و الاحتشام مما يعكس جمال المرأة الجزائرية بطريقة راقية

مع مرور الزمن تغيرت هذه المعايير بفعل التأثيرات الخارجية لكن يبقى للجمال الجزائري التقليدي سحره الخاص

هل تحسين أن هذه المعايير كانت أكثر واقعية مقارنة باليوم؟

هل الجمال اليوم ولى معيار ثابت لازم الناس يتبعوه ولا مجرد وهم يتغير مع الوقت؟

وش رأيك في التأثير تاع هاد الظاهرة على المجتمع الجزائري؟

و هل أنتم مهووسون بهذا الجمال ؟

شاركونا بردودكم


شكرا لكم

........
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


موضوع الساعة


النفخ واللطخ واللصق

دارو التبهديل باختصار



يروحو عند الحفافات
الفيلر تع الشفاه 4ملايين

يحقنو ابرة مادري وا ش فيها


ويتبعو في المؤثرات لي هوما يديرو عمليات في الخارج وتاوعنا يروحو هنا يخلطو في رواحهم

مافهمتو غباء مافهمتو هبال


ومعيار الجمال صار نفخ للمناطق الانثوية ونفخ للوجه والشفاه
والشعر بروتين وفيلر وتلصق شفار بالشهور والعام

تمشي في الشارع تلقاي النساء والبنات يتشابهو

وزيديها الظفار لي يركبوهم
ولي تحطهم اصلا متصليش.

ولي تدير هاك اولا متديرش عواقب لي واش يصرالها مباعد بسبب الحفافات لي لاعلاقة ويخدمولهم
ومتحسبش حساب الذنوب لي دارت

ومتحسبش حساب لقيمتها كامرإة وقدرها


يعطيك ااصحة

 
توقيع السلطانة
كجزاىريات هذه ظاهرة دخيلة على مجتمعنا

كيما قلتي معاييز الجمال تغيرت


وهل ياترى الرجل قابل زوجتو وبنتو واختو يعملو هاذ الشي؟
 
توقيع السلطانة

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