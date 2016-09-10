كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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اشتقت اليكن ايته الرائعات
كيف حالكن ؟
كفتة السردين يا مامي ساهلة وتجي بنينة ممم
1 كلغ سردين / انا درت نصو / نحيلو العمود الفقري
1 بصلة صغيرة مرابية
1 بطاطا صغيرة مرابية فالعيون الصغار
2 فص ثوم
معدنوس
قصبر
فلفل حار / شويا برك /
فلفل أسود
كمون
قصبر مرحي / اختياري /
ملح
ملعقة صلصة طماطم
تخلطي كلش وتمزجيهم بيدك مليح تعجنيهم ومن بعد ضيفي ملعقة خبز مرحي
ثم شكلي كويرات وبسطيها كي المعقودة و رمديها فالخبز واقليها
ملاحظة :
رح تجيك تتلصق شويا فيدك لما تشكليها ، دهني يدك بشويا زيت برك وخدمي عادي
حضري لاصوص تومات :
ارحي حبة طماطم وقلي فص ثوم في شويا زيت ومنبعد ضيفيلو الطماطم المرحية ممزوجة بكاس ماء وملعقة طماطم مصبرة وشويا حار وملح ونقصي عليها النار
رهي بنينة بزاف
وكل واحد وذوقو
نتمنى تعجبكم يا الخيات اللماويات
لى الملتقى ان شاء الله
1 بصلة صغيرة مرابية
1 بطاطا صغيرة مرابية فالعيون الصغار
2 فص ثوم
معدنوس
قصبر
فلفل حار / شويا برك /
فلفل أسود
كمون
قصبر مرحي / اختياري /
ملح
ملعقة صلصة طماطم
تخلطي كلش وتمزجيهم بيدك مليح تعجنيهم ومن بعد ضيفي ملعقة خبز مرحي
ثم شكلي كويرات وبسطيها كي المعقودة و رمديها فالخبز واقليها
ملاحظة :
رح تجيك تتلصق شويا فيدك لما تشكليها ، دهني يدك بشويا زيت برك وخدمي عادي
حضري لاصوص تومات :
ارحي حبة طماطم وقلي فص ثوم في شويا زيت ومنبعد ضيفيلو الطماطم المرحية ممزوجة بكاس ماء وملعقة طماطم مصبرة وشويا حار وملح ونقصي عليها النار
رهي بنينة بزاف
وكل واحد وذوقو
نتمنى تعجبكم يا الخيات اللماويات
لى الملتقى ان شاء الله
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