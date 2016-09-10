كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

قال بنقابي افتخر: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

اممم واش هادا ياسمية عذاااااااب

حرام عليك تشهي فيا

ههه جاتك روعة باينا بنينة يعطيك الصحة

ومصحاكم ويدومها نعمة أن شاء الله إضغط للتوسيع...

ههه واشي هذا ؟ هذي كفتة سردين وشحال بنينة ما شاء الله ، ما تنشبعش

اي وي سي صا لافي راني نخلف فالثار مواضيعك عندهم شحال مطروحين ومنيذاك عندي الزهر تصادفت بيهم غير كي نكون صايمة ايواهاه نتيا تاني شهيتيني هه

الله يسلمك ختي ربي يحفظك

آمين يارب علينا وعليكم

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قال sozy: السلام عليكم

ربي يبارك ما شاء الله عليك سمية

باين عليها بنييينة يمممممم

تسلم ايدك

تاكلوها بالصحة و الهنا غلاتي

تحياتي إضغط للتوسيع...