كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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اشتقت اليكن ايته الرائعات
كيف حالكن ؟
كفتة السردين يا مامي ساهلة وتجي بنينة ممم






1 كلغ سردين / انا درت نصو / نحيلو العمود الفقري
1 بصلة صغيرة مرابية
1 بطاطا صغيرة مرابية فالعيون الصغار
2 فص ثوم
معدنوس
قصبر
فلفل حار / شويا برك /
فلفل أسود
كمون
قصبر مرحي / اختياري /
ملح
ملعقة صلصة طماطم
تخلطي كلش وتمزجيهم بيدك مليح تعجنيهم ومن بعد ضيفي ملعقة خبز مرحي
ثم شكلي كويرات وبسطيها كي المعقودة و رمديها فالخبز واقليها
ملاحظة :
رح تجيك تتلصق شويا فيدك لما تشكليها ، دهني يدك بشويا زيت برك وخدمي عادي
حضري لاصوص تومات :
ارحي حبة طماطم وقلي فص ثوم في شويا زيت ومنبعد ضيفيلو الطماطم المرحية ممزوجة بكاس ماء وملعقة طماطم مصبرة وشويا حار وملح ونقصي عليها النار



















رهي بنينة بزاف
وكل واحد وذوقو
نتمنى تعجبكم يا الخيات اللماويات
لى الملتقى ان شاء الله

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

وعليكم السلام تسلم الايادي سمية جاتك تشهي كفتة السردين
شكرا لك لتقديم الطريقة
 
جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
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...
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك
جاتك بنينة وتهبل يميمميميميي مممممممم:bravo01:
يعطيك الصحة حبوبتي:up:
بارك الله فيك على الوصفة اللذيذة
دمت متميزة غاليتي
باذن الله
بصحتكم
في امان الله
 
بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
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في أرض الله الواسعة
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اممم واش هادا ياسمية عذاااااااب
حرام عليك تشهي فيا
ههه جاتك روعة باينا بنينة يعطيك الصحة
ومصحاكم ويدومها نعمة أن شاء الله
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
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حوشنا
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

السلام عليكم
ربي يبارك ما شاء الله عليك سمية
باين عليها بنييينة يمممممم
تسلم ايدك
تاكلوها بالصحة و الهنا غلاتي
تحياتي
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام تسلم الايادي سمية جاتك تشهي كفتة السردين
شكرا لك لتقديم الطريقة
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الله يسلمك ختيتو ام ياسمين
لا شكر على خير
فرحت بوجودك ، بوسيلي ياسمين الصغيورة وعظيهالي هه متخافيش عظة خفيفة برك
ربي يحفظها
قال جيهان جوجو:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك
جاتك بنينة وتهبل يميمميميميي مممممممم:bravo01:
يعطيك الصحة حبوبتي:up:
بارك الله فيك على الوصفة اللذيذة
دمت متميزة غاليتي
باذن الله
بصحتكم
في امان الله
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اهلا بالحبيبة جيو جيو تعي
الله يسلمك ختيتو
ان شاء الله كي ليوم ناكلوها انا واياك احتفالا بنجاحك الدراسي
وفيك بارك الله غاليتي
الله يسلمك

 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
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العمر
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محل الإقامة
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

قال بنقابي افتخر:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اممم واش هادا ياسمية عذاااااااب
حرام عليك تشهي فيا
ههه جاتك روعة باينا بنينة يعطيك الصحة
ومصحاكم ويدومها نعمة أن شاء الله
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ههه واشي هذا ؟ هذي كفتة سردين وشحال بنينة ما شاء الله ، ما تنشبعش
اي وي سي صا لافي راني نخلف فالثار مواضيعك عندهم شحال مطروحين ومنيذاك عندي الزهر تصادفت بيهم غير كي نكون صايمة ايواهاه نتيا تاني شهيتيني هه
الله يسلمك ختي ربي يحفظك
آمين يارب علينا وعليكم
قال sozy:
السلام عليكم
ربي يبارك ما شاء الله عليك سمية
باين عليها بنييينة يمممممم
تسلم ايدك
تاكلوها بالصحة و الهنا غلاتي
تحياتي
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ااهلا يا سوزي إلِك وحشة يا حبوبتي
ايه بنينة غير جربيها على ضمانتي
الله يسلمك حبيبة رب يحفظك

 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
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جزر القمر
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أنثى
رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

السلام عليكم

تبان بنيينة ما شاء الله

ربي يحفظك أختي​
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
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محل الإقامة
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رد: كفتة السردين بصوص طماطم بنينة

قال الحلم الوردي:
كفتة السردين
جاتك روووعة
شهيتيني فيها
شكرا لك حنونة
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صح أنا بعدا نبغيها تجي بنينة ما شاء الله
هه ماله ديرها كسري روتين اللحم تع الاضحية
العفو ختيتو المشرفة دايمن وجودك يفرحني
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم

تبان بنيينة ما شاء الله

ربي يحفظك أختي​
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وعليكم السلام
يا بعبير، وي تبان وفالصح ثاني بنينة ههه :-r
آمين ربي يحميك
حقا كيفاه هذيك لاصوص جربتيها ؟


 
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