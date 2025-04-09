بركوكس بالدجاج .... من مطبخي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



بركوكس أو العيش من مطبخي



المقادير و طريقة التحضير :



في طنجرة الضغط حطيت

2 ملاعق زيت + ملعقة زيت زيتون

قطع دجاج انا درت كويس

بصلة متوسطة مرحية أو مقطعة رقيق

4 فصوص ثوم رحيتهم مع حبة طماطم

فنجان صغير جلبانة

فنجان صغير فول مدشش شمختو 4 ساعات

حبات حمص طايبة من قبل

حبة صغيرة بطاطا مقطعة مربعات صغيرة

حبة قرعة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة

حبة جزر مقطعة مربعات صغار

قصبر أو حشيش مقطفة مقطعة



نقليهم مليح على نار من متوسطة الى هادئة

و نضيف التوابل

ملح و فلفل أسود و عكري حلو و عكري حار ( اختياري ) 1 جومبو دجاج رشة رأس الحانوت و قصبر حب مرحي

و ملعقة طماطم مصبرة و نقلي جيدا و نمرق بالماء يكون يغلي



البركوكس أنا شريتو واجد نغسلو 2 مرات و نخليه يقطر مليح

نديرو في إناء و ندهنوه بالزيت و نحطوه يفور 2 مرات



كي تطيب المرقة نحي الدجاج و نحط البركوكس داخل المرق و نحرك كل مرة باش ما يلصقش

كي يطيب و بحوالي 3 دقائق قبل ما نطفي نزيد نحط فص ثوم كبير مبشور مع شوية قصبر مقطع

عند التقديم نزينوه بالدجاج و القصبر المقطع



النتيجة