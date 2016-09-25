دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

حروف تائهة

حروف تائهة

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#1
إنضم
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#1
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
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#2
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جزر القمر
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#2
رد: دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

السلام عليكم

جزاك الله خيرا أختي

ربي يخليك ويحفظك

أختي زيدي حطي دروس تع Taxonomy عندي صاحبتي خلعتني بيها قالتلي واعرة والله أعلم

ويلا عندك تمارين فيدينا بيهم تاني أختي و بارك الله فيك
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
13 جويلية 2014
المشاركات
3,764
الإعجابات
12,315
النقاط
901
العمر
23
محل الإقامة
حوشنا
الجنس
أنثى
#3
رد: دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

و عليكم السلام
فيك بارك الله اختي واجبي
اختي تاكسوكونمي تقراوها في 1ere année ؟
باسكو احنا قريناها غير في 2eme
قريناها كجزأ من موديل zoologie
اذا عندك بروgرام تاعها واش تقراو فيها؟​
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
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#4
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,222
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1,276
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
#4
رد: دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

قال sozy:
و عليكم السلام
فيك بارك الله اختي واجبي
اختي تاكسوكونمي تقراوها في 1ere année ؟
باسكو احنا قريناها غير في 2eme
قريناها كجزأ من موديل zoologie
اذا عندك بروgرام تاعها واش تقراو فيها؟​
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يا أختي المادة إسمها Tech-com

صاحبتي تقرا ف section الدوزيام قالتلي بلي تبان صعيبة بزاف وهي Taxonomy أما حنا مزال ماقريناهاش

غدوة إن شاء الله نقراوها و نورمالمو غدوة تمدلنا لبروغرام

إدا عطاتهونا إن شآء الله نقولك وش نقراو فيها
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
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#5
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,222
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1,276
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
#5
رد: دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

السلام عليكم يآ أختي راهي يقولولها techniques de communication

نقراو فيها الفرنسية هههه راهم قالولي أصحاب الخبرات هههه

يمالا صاحبتي بلاك مافهمتهاش مليح​
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
13 جويلية 2014
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901
العمر
23
محل الإقامة
حوشنا
الجنس
أنثى
#6
رد: دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

ههههههههههههههههه
ايه علابالي techniques de communication
حتى انا دخت كي قلتيلي صعيبة ههههههه
قلت غدوة تقرايها و تفهمي كلش
ربي يوفقك اختي لعزيزة​
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
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#7
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,222
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1,276
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
#7
رد: دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

قال sozy:
ههههههههههههههههه
ايه علابالي techniques de communication
حتى انا دخت كي قلتيلي صعيبة ههههههه
قلت غدوة تقرايها و تفهمي كلش
ربي يوفقك اختي لعزيزة​
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ههههههههههه

ماعليش

أنا مانعرفش إذا صعيبة ولا لالا مزال ماقريتها ماشفت الشيخة تعها ما والو الطفلة الي حكاتلي ههه

آمين يآ رب ربي يخليك أختي :d
 
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