دروس سنة أولى بيولوجيا .. chimie

قال sozy: و عليكم السلام

فيك بارك الله اختي واجبي

اختي تاكسوكونمي تقراوها في 1ere année ؟

باسكو احنا قريناها غير في 2eme

قريناها كجزأ من موديل zoologie

اذا عندك بروgرام تاعها واش تقراو فيها؟​ إضغط للتوسيع...



يا أختي المادة إسمها Tech-com



صاحبتي تقرا ف section الدوزيام قالتلي بلي تبان صعيبة بزاف وهي Taxonomy أما حنا مزال ماقريناهاش



غدوة إن شاء الله نقراوها و نورمالمو غدوة تمدلنا لبروغرام



إدا عطاتهونا إن شآء الله نقولك وش نقراو فيها ​